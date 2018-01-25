09:42 25 января

"Русский крест" позади? О рождаемости и смертности в регионах России

На сайте Федеральной служба государственной статистики (Росстат) опубликованы данные о численности населения страны и прочих демографических показателях - по итогам 2017 года. Первое впечатление – рост численности населения продолжается, а значит, с демографией всё в полном порядке. Но это, к большому сожалению, только на первый взгляд. На первый и очень поверхностный.

Официальная статистика от федерального органа выглядит следующим образом: в 2017 году численность населения Российской Федерации составила 146,8 млн человек, из которых 109 (74%) млн – городское население. Для сравнения: в 2016 году численность населения Росстатом оценивалась на уровне 146,5 млн человек при населении в городах 108,6 млн (процентное соотношение не изменилось – 74%). Как видно по представленным значениям, рост численности населения в сравнении с прошлым годом составил около 300 тысяч человек. Всё достаточно неплохо, но...

Как выясняется, статистика Росстата показана аж на март 2017 года. И, несмотря на то, что уже подходит к концу январь 2018 года, Федеральная служба государственной статистики никаких обновлений не опубликовала. Вполне понятно, что есть объективные причины – ведётся подсчёт данных по итогам всего года, собираются данные из всех регионов. Однако уж слишком этот подсчёт затянут, учитывая наличие современных средств автоматизации учёта числа родившихся, умерших и переселившихся. Не хочется ударяться в конспирологические теории относительно того, что считать будут как минимум до 19 марта 2018 года – чтобы до выборов не всплыли цифры, которые способны несколько покачнуть рейтинг главного кандидата. А потому – никакой конспирологии – только факты от Росстата на тот период, на какой есть, а также данные от региональных органов статистики на данный момент.


Навскидку - статистика за весь 2017 год от органов статистического учёта Воронежской области. Почему именно этот регион стоит для начала рассмотреть? В последнее время именно Воронежская область достаточно точно отражала среднестатистическую демографическую ситуацию в стране в плане изменения численности не только городского и сельского населения, но также динамики численности русского населения в Центральном федеральном округе страны. О других округах можно поговорить отдельно.

Итак, Воронежстат публикует данные о том, что смертность в регионе с преимущественным проживанием этнических русских в 2017 году рекордно (за последние несколько лет) превысила рождаемость – почти на 34%. Так, в 2017 году на свет появилось 22365 малышей, а вот умерло 34190 человек. Отмечено, что месяцем, являющимся наиболее негативным для региональной демографии, уже который год подряд становится январь – 3353 ушедших из жизни в регионе при менее чем 2-х тысячах родившихся. Служба региональной статистики отмечает, что это наиболее низкие показатели рождаемости в области с 2008 года. Из 85 регионов РФ Воронежский регион переместился по этому показателю из середины «таблицы» на 67 место.

"Русский крест" позади? О рождаемости и смертности в регионах России


Далее – региональная статистика по регионам других федеральных округов. С января по сентябрь 2017 года в Кемеровской области (Сибирский федеральный округ) родилось около 21,6 тысяч младенцев, что на 3,5 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Правда, и смертность за тот же период в Кузбассе снизилась: 28842 случая в 2017 против 29461 в 2016. Однако, несмотря на снижение уровня смертности, как видно из статистики, она в Кемеровской области по-прежнему существенно превышает рождаемость по числу зарегистрированных случаев. При этом Кузбасс остаётся одним из более или менее успешных регионов страны по соотношению браков и разводов. Так, с января по сентябрь браки зарегистрировали 14003 пары, а развелись «всего» 8913 пар. Тем временем в РФ есть регионы, где несколько лет подряд число разводов даже превышает число браков. Например, это Ленинградская область и Алтайский край.

Данные статистики по демографии Челябинской области (Уральский федеральный округ) за 2017 год: родилось в регионе почти 38,5 тысяч человек, что на 6,1 тыс. меньше, чем в 2016-м. Однако показатель остаётся таким, что говорить о естественном приросте населения пока рано. Смертность в регионе составляет 13,2 человек на 1 тыс. населения.

Данные по Томской области (Сибирский федеральный округ). Рождаемость за первые 11 месяцев прошлого года – 11,6 тысяч человек. И это притом, что за аналогичный период года 2016-го родилось более 13,1 тысячи младенцев. Нужно отметить, что Томская область является одним из тех «русских» регионов, где рождаемость всё же превысила смертность – пусть не намного. Так, за 11 месяцев ушедшего 2017-го в Томском регионе умерло 11276 человек. Прирост зафиксирован.

Данные Хабаровскстата (Дальневосточный федеральный округ): в регионе с января по ноябрь родилось на 1,559 тыс. малышей меньше, чем за то же время 2016 года. Показатели рождаемости соответствуют 13,375 тыс.человек. При этом число смертей выше числа новорожденных – 14551 человек. Негатив в Хабаровском крае ещё и в том, что смертность в сравнении с прошлым годом выросла – на 166 случаев. Названа и основная причина смертности по Хабаровскому краю и другим регионам России – сердечно-сосудистые заболевания. В ряде регионов каждая третья смерть происходит именно от этих прогрессирующих заболеваний.

Безусловно, можно было бы обратиться и к статистике по ряду регионов Северокавказского федерального округа, чтобы продемонстрировать куда более благостное демографическое полотно, но в данном материале позволю себе остановиться на представленных регионах – а именно, на тех, которые отражают демографию применительно к населению с преобладающим числом этнических русских. Как видно, проблем по горло.

Хочется надеяться на то, что программа, озвученная президентом, - о материальном стимулировании семей при рождении первенца даст результат. Хотя это всего лишь частица необходимых мер. Главное - дать семьям не единичную надежду на выплату за рождение ребёнка, а постоянную уверенность в том, что государство действительно заинтересовано в поддержке семьи, материнства и детства. Хотя это пресловутое «государство» пока само рожать детей не научилось... Так что, тут как бы "коллективная" ответственность при всём желании спихнуть проблемы исключительно на госчиновников.

Другое дело, что эти самые госчиновники чаще о поддержке только на словах – вот это настораживает. Настораживает, когда в отдельных городах программ развития ожидают годами, хотя с экранов доносятся постоянные заявления о том, что для стимулирования рождаемости и снижения смертности «сделано ой-ой как много». А вот о том, что на региональную демографию часто влияют такие, на первый взгляд, далёкие от прямой зависимости факторы, закрытие ФАПов и малокомплектных школ на селе, ликвидация предприятий малого и микробизнеса после удушения бесконечными проверками и предписаниями, «оптимизация» сети социальных служб, часто и вовсе не произносится ни звука. Разве что, мычание из серии: «это не мы, это происки Госдепа и итог американских санкций».

Для справки: "Русским крестом" в демографии часто называют ситуацию, когда смертность в отдельных регионах (или в стране в целом) превышает рождаемость - по внешнему виду графиков двух процессов.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. dsk Сегодня, 06:16
    Белгородская не отстаёт от Воронежской области. hi
    dsk
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:42
    Где статистика о рождаемости в Кавказском регионе по национальностям...
    где статистика о рождаемости в среде мигрантов и гастабайтеров на территории РОССИИ... what
    Тот же ЛЕХА
    1. Володин Сегодня, 07:35
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Где статистика о рождаемости в Кавказском регионе по национальностям...

      А статью внимательно прочитать? what Там вроде чёрным по белому написано, что речь идёт именно о регионах с преимущественным русским населением
      Володин
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:41
        А статью внимательно прочитать?))


        Читал... smile но меня интересует соотношение рождаемости именно по национальностям...
        насколько темпы рождаемости русских соотносятся с темпами рождаемости граждан других национальностей.
        Неполучится ли в будущем так что на территориях где раньше большинством были русские теперь будут господствовать например таджики со своим укладом жизни. hi
        Тот же ЛЕХА
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:57
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          но меня интересует соотношение рождаемости именно по национальностям...

          http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/
          d1/04-06.htm
          Но не по национальностям, а по регионам. request
          Ингвар 72
      2. антивирус Сегодня, 08:41
        на уровне 146,5 млн человек при населении в городах 108,6 млн (процентное соотношение не изменилось – 74%).

        ГЛАВНОЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ --МЫ НЕ ПЕРЕШЛИ В ДР КАЧЕСТВЕННЫЙ КЛАСС -КАТЕГОРИЮ ПОЗНАНИЯ СЕБЯ ( ИЛИ ВСЕЛЕННОЙ).
        3\4 В ГОРОДАХ И 1\4СЕЛЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОСТИГЛИ В ЦЕНТР РОССИИ УЖЕ К НАЧ 70 ГГ
        И прошлая елита и эта не подняли организацию жизни на др качественный уровень.
        проще в монако домик себе купить и посмеиваться над ..удаками , кои не могут личную жисть устроить.
        в натур хоз-ве и мещанстве плавает.
        не утонули- уже хорошо.
        надо см --как вылезем к 2025 г в городское сознание или останемся в мещанстве???( от 1961г--половина в городах прописалась)
        кол-ва не хватает для перехода в новое кач-во.
        может не перейти вовсе
        антивирус
        1. Стропорез Сегодня, 09:29
          Цитата: антивирус
          на уровне 146,5 млн человек

          Весьма сомнительная цифра ,если учесть, что за 25 лет РФ потеряла около 12 млн.чел.
          Вот здесь про регионы неплохо проанализировано.
          https://youtu.be/aKL1vrwOBr0
          Стропорез
    2. Alber Сегодня, 08:02
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Где статистика о рождаемости в Кавказском регионе по национальностям...
      где статистика о рождаемости в среде мигрантов и гастабайтеров на территории РОССИИ... what

      Властям в кремле наплевать. Они обеспечили рост населения за счёт 5 миллионной когда-то Армении перебравшейся в Россию и азиатов. В Подмосковье где-то киргизы выкупили земли по 20 тыс за сотку и строят СВОЙ поселок... Не на Дальнем Востоке, не в Сибири заметьте. А власти России это поощряют. Вы россияне едьте за гектаром хрен знает куда, а армяни заселили Ставрополье, Ростовскую обл. Кубань, и все Черноморское побережье. Там где тепло. Ну и разумеется кафе, столовые, отели, вдоль дорог и торговые комплексы в крупных городах наравне с евреями...
      Alber
      1. igor1981 Сегодня, 09:14
        Цитата: Alber
        ластям в кремле наплевать. Они обеспечили рост населения за счёт 5 миллионной когда-то Армении перебравшейся в Россию и азиатов

        Цитата: Alber
        Вы россияне едьте за гектаром хрен знает куда, а армяни заселили Ставрополье, Ростовскую обл. Кубань, и все Черноморское побережье. Там где тепло. Ну и разумеется кафе, столовые, отели, вдоль дорог и торговые комплексы в крупных городах наравне с евреями...


        Это точно, долгоносиков в России уже больше чем в Армении.
        igor1981
  3. Анатольевич Сегодня, 06:53
    У русских сегодня аборт не считается убийством, а понятие греха у большинства не ночевало. Когда за аборт будут применять репрессивные меры, штрафы, а лучше реальные сроки, или мозги на место встанут, тогда может что то изменится.
    Если не будет поздно. Но если что, китайцы не растеряются, земля пустовать не будет.
    Анатольевич
    1. EvilLion Сегодня, 08:21
      Вот когда таким праведникам мозги на место поставят, тогда может и изменится что-то.
      EvilLion
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:59
        Цитата: EvilLion
        Вот когда таким праведникам мозги на место поставят, тогда может и изменится что-то.

        Изменилось бы, если кое кого своевременно абортировали бы. wink
        Ингвар 72
    2. Alber Сегодня, 09:41
      Цитата: Анатольевич
      У русских сегодня аборт не считается убийством, а понятие греха у большинства не ночевало. Когда за аборт будут применять репрессивные меры, штрафы, а лучше реальные сроки, или мозги на место встанут, тогда может что то изменится.
      Если не будет поздно

      "Русский крест" заключается в том, что славянский народ обобран до ниточки в который уже раз. Заводы, фабрики, которы считались общенародной собственностью разворованы, разрушены и присвоены хитрозадым "богоизбранным" племенем. Ведь как бы не трепались власти и их ручные СМИ на всех постах во всех сферах и в особенности органах власти руководителями расставлены представители того самого хитрозадого племени. Причём сейчас иудеи распищатся, что это ИВАНОВЫ, ПЕТРОВЫ, СИДОРОВЫ... А на самом деле настоящих славян вытолкали с руководящих постов . Начинали выталкивать ещё при Горбачеве, а при Елцыне окончательно выдавили со всех постов. Причем , самое интересное, что в национальных республиках также постепенно начинают занимать руководящие посты такие же хитрозадые "чистокровные" , семитского происхождения татары, чуваши, черкесы, карачаи и т.д. Они не заинтересованы в улучшении уровня жизни простых людей. Что происходит в стране? Почему простой народ нищает, а "богомизбранные" жиреют, катаются и отдыхают за границей на Канарах, скупают недвижимость в ЛондОнах, Мальте.
      Все происходит согласно какому-то тайному бесчеловечному замыслу
      Alber
  4. Лесс Сегодня, 07:47
    Печальная статистика...
    Лесс
  5. Strashila Сегодня, 07:53
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Где статистика о рождаемости в Кавказском регионе по национальностям...
    где статистика о рождаемости в среде мигрантов и гастабайтеров на территории РОССИИ... what

    ... и скока мигранты своих дегенератов оставили в России, если президент Таджикистана официально признал о катастрофических цифрах дегенератов среди новорожденных... так это там, а сколько у нас они рожают и в эти цифры не попадают.
    Strashila
    1. EvilLion Сегодня, 08:21
      У нас ихние мужики на стройках рожают?
      EvilLion
      1. Ингвар 72 Сегодня, 09:10
        Цитата: EvilLion
        У нас ихние мужики на стройках рожают?

        Вы бы не стебались попусту, а сходили бы в роддом в часы выписки, посмотреть, сколько гастробайтеров жен с ребенком забирают.А потом на экскурсию в начальные классы школы, дабы посмотреть соотношение детишек по национальностям. А потом для сравнения узнайте, сколько русских осталось в Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане.
        И если вы считаете такое соотношение справедливым - ну что ж, в каждом стаде есть паршивая овца.(навеяно русской пословицей) hi
        Ингвар 72
      2. Strashila Сегодня, 09:10
        Вы в поликлинику зайдите... и получите ответ на свой вопрос... едут рожать в Россию, при том массово... Работал с одним... так в открытую признавал, что у них вообще ни чего от медицины не осталось, самая малость в крупных городах... хорошо если в малых есть на уровне фельдшера... это уже ого-го. Его жену первый раз прооперировали, мать спасли ребенок погиб, во второй раз родился недоношенным, так в неонатальном центре лежал... сейчас во всю бегает. Там просто ни чего нет... ни врачей... ни оборудования... средневековье.Так он сразу сказал, что жена там просто не выжила бы, да и ребенок то же. У него их три, по очереди в Россию рожать возит. С ним вахтой по очереди живут.
        Strashila
  6. burglar Сегодня, 08:50
    Одна из причин - подошло время рожать детям из 90-х... А рожать некому - они не родились тогда... Эхо демографического провала времен полной либеральной "свободы"!
    burglar
  7. Алекс2048 Сегодня, 09:15
    Проблемы в демографии в РФ есть тут и говорить нечего. Но тут важен комплексный подход. Нельзя давать людям деньги за первого, второго, третьего и т.д. ребенка. Нужно решить вопрос с государственными деньгами по социальному обеспечению инвалидов с рождения и я имею ввиду вовсе не гуманный путь при решении этой задачи. Давайте честно посмотрим на причины такой демографии. Почему часть женщин даже с небольшим доходом рожают, а честь даже с высоким уровнем дохода не рожают. Вопрос социальной защиты женщин в целом выстроен не хорошо, в обществе потеряна роль мужа. Городская среда даёт много возможностей женщине одной воспитывать одного ребенка и при этом в целом их устраивает нынешняя ситуация с алиментами на одного ребенка, а точнее теми микросуммами которые отцы им выдают, но смеятся будете на эту сумму претендует не только ребенок, на нее претендует и мамаша. И тут подходим к интересному вопросу, а как же у нас обстоит ситуация с отцами? Как мужчина защищен.? И после этого ещё вопрос а хочет ли мужчина в такой ситуации заводить семью, иметь детей? Посмотрите статистику в регионах (странах) где роль мужа чуть выше чем роль жены статистика выглядит лучше.
    Алекс2048
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