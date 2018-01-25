"Русский крест" позади? О рождаемости и смертности в регионах России

На сайте Федеральной служба государственной статистики (Росстат) опубликованы данные о численности населения страны и прочих демографических показателях - по итогам 2017 года. Первое впечатление – рост численности населения продолжается, а значит, с демографией всё в полном порядке. Но это, к большому сожалению, только на первый взгляд. На первый и очень поверхностный.Официальная статистика от федерального органа выглядит следующим образом: в 2017 году численность населения Российской Федерации составила 146,8 млн человек, из которых 109 (74%) млн – городское население. Для сравнения: в 2016 году численность населения Росстатом оценивалась на уровне 146,5 млн человек при населении в городах 108,6 млн (процентное соотношение не изменилось – 74%). Как видно по представленным значениям, рост численности населения в сравнении с прошлым годом составил около 300 тысяч человек. Всё достаточно неплохо, но...Как выясняется, статистика Росстата показана аж на март 2017 года. И, несмотря на то, что уже подходит к концу январь 2018 года, Федеральная служба государственной статистики никаких обновлений не опубликовала. Вполне понятно, что есть объективные причины – ведётся подсчёт данных по итогам всего года, собираются данные из всех регионов. Однако уж слишком этот подсчёт затянут, учитывая наличие современных средств автоматизации учёта числа родившихся, умерших и переселившихся. Не хочется ударяться в конспирологические теории относительно того, что считать будут как минимум до 19 марта 2018 года – чтобы до выборов не всплыли цифры, которые способны несколько покачнуть рейтинг главного кандидата. А потому – никакой конспирологии – только факты от Росстата на тот период, на какой есть, а также данные от региональных органов статистики на данный момент.Навскидку - статистика за весь 2017 год от органов статистического учёта Воронежской области. Почему именно этот регион стоит для начала рассмотреть? В последнее время именно Воронежская область достаточно точно отражала среднестатистическую демографическую ситуацию в стране в плане изменения численности не только городского и сельского населения, но также динамики численности русского населения в Центральном федеральном округе страны. О других округах можно поговорить отдельно.Итак, Воронежстат публикует данные о том, что смертность в регионе с преимущественным проживанием этнических русских в 2017 году рекордно (за последние несколько лет) превысила рождаемость – почти на 34%. Так, в 2017 году на свет появилось 22365 малышей, а вот умерло 34190 человек. Отмечено, что месяцем, являющимся наиболее негативным для региональной демографии, уже который год подряд становится январь – 3353 ушедших из жизни в регионе при менее чем 2-х тысячах родившихся. Служба региональной статистики отмечает, что это наиболее низкие показатели рождаемости в области с 2008 года. Из 85 регионов РФ Воронежский регион переместился по этому показателю из середины «таблицы» на 67 место.Далее – региональная статистика по регионам других федеральных округов. С января по сентябрь 2017 года в Кемеровской области (Сибирский федеральный округ) родилось около 21,6 тысяч младенцев, что на 3,5 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Правда, и смертность за тот же период в Кузбассе снизилась: 28842 случая в 2017 против 29461 в 2016. Однако, несмотря на снижение уровня смертности, как видно из статистики, она в Кемеровской области по-прежнему существенно превышает рождаемость по числу зарегистрированных случаев. При этом Кузбасс остаётся одним из более или менее успешных регионов страны по соотношению браков и разводов. Так, с января по сентябрь браки зарегистрировали 14003 пары, а развелись «всего» 8913 пар. Тем временем в РФ есть регионы, где несколько лет подряд число разводов даже превышает число браков. Например, это Ленинградская область и Алтайский край.Данные статистики по демографии Челябинской области (Уральский федеральный округ) за 2017 год: родилось в регионе почти 38,5 тысяч человек, что на 6,1 тыс. меньше, чем в 2016-м. Однако показатель остаётся таким, что говорить о естественном приросте населения пока рано. Смертность в регионе составляет 13,2 человек на 1 тыс. населения.Данные по Томской области (Сибирский федеральный округ). Рождаемость за первые 11 месяцев прошлого года – 11,6 тысяч человек. И это притом, что за аналогичный период года 2016-го родилось более 13,1 тысячи младенцев. Нужно отметить, что Томская область является одним из тех «русских» регионов, где рождаемость всё же превысила смертность – пусть не намного. Так, за 11 месяцев ушедшего 2017-го в Томском регионе умерло 11276 человек. Прирост зафиксирован.Данные Хабаровскстата (Дальневосточный федеральный округ): в регионе с января по ноябрь родилось на 1,559 тыс. малышей меньше, чем за то же время 2016 года. Показатели рождаемости соответствуют 13,375 тыс.человек. При этом число смертей выше числа новорожденных – 14551 человек. Негатив в Хабаровском крае ещё и в том, что смертность в сравнении с прошлым годом выросла – на 166 случаев. Названа и основная причина смертности по Хабаровскому краю и другим регионам России – сердечно-сосудистые заболевания. В ряде регионов каждая третья смерть происходит именно от этих прогрессирующих заболеваний.Безусловно, можно было бы обратиться и к статистике по ряду регионов Северокавказского федерального округа, чтобы продемонстрировать куда более благостное демографическое полотно, но в данном материале позволю себе остановиться на представленных регионах – а именно, на тех, которые отражают демографию применительно к населению с преобладающим числом этнических русских. Как видно, проблем по горло.Хочется надеяться на то, что программа, озвученная президентом, - о материальном стимулировании семей при рождении первенца даст результат. Хотя это всего лишь частица необходимых мер. Главное - дать семьям не единичную надежду на выплату за рождение ребёнка, а постоянную уверенность в том, что государство действительно заинтересовано в поддержке семьи, материнства и детства. Хотя это пресловутое «государство» пока само рожать детей не научилось... Так что, тут как бы "коллективная" ответственность при всём желании спихнуть проблемы исключительно на госчиновников.Другое дело, что эти самые госчиновники чаще о поддержке только на словах – вот это настораживает. Настораживает, когда в отдельных городах программ развития ожидают годами, хотя с экранов доносятся постоянные заявления о том, что для стимулирования рождаемости и снижения смертности «сделано ой-ой как много». А вот о том, что на региональную демографию часто влияют такие, на первый взгляд, далёкие от прямой зависимости факторы, закрытие ФАПов и малокомплектных школ на селе, ликвидация предприятий малого и микробизнеса после удушения бесконечными проверками и предписаниями, «оптимизация» сети социальных служб, часто и вовсе не произносится ни звука. Разве что, мычание из серии: «это не мы, это происки Госдепа и итог американских санкций».