Собчак: Место Сталина в истории рядом с Гитлером и Каддафи

Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы, и давно уже пора перезахоронить, его место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чье место захоронения неизвестно. Я бы сказала, что он жив только в сердцах тех, кто его защищает, но мне кажется, что у них нет сердца. А уж запрет шутить над Сталиным — за гранью!

Заявившая о своих президентских амбициях Ксения Собчак в очередной раз высказалась по поводу необходимости перезахоронения Иосифа Сталина. По словам Собчак, праху этого человека не должно быть места на главной площади страны. При этом сам вариант «перезахоронения» кандидат Собчак описывает весьма своеобразно. Из заметки К.Собчак в Инстаграме Свою запись автор сопроводила фотографией с англоязычной надписью, которая в более или менее цензурном переводе звучит как "Мочи всех". Если учесть, что личность Сталина в своё время едва не стала «Именем России» (если бы не итоговые откровенные манипуляции с результатами) в известном телепроекте, получается, что Собчак «заподозрила» в отсутствии сердца десятки миллионов россиян. С таким подходом к предвыборной гонке и с такой риторикой Собчак будет явно сложно рассчитывать на массовую поддержку. Хотя, вероятно, в этом и смысл участия г-жи Собчак в этих президентских выборах.Комментарий кандидата "против всех" прозвучал на фоне скандала с британской "комедией" о смерти Сталина. Напомним, что у это фильма отобрано прокатное удостоверение в России. Сам фильм назван самым настоящим пасквилем.