21:40 24 января

Собчак: Место Сталина в истории рядом с Гитлером и Каддафи

Заявившая о своих президентских амбициях Ксения Собчак в очередной раз высказалась по поводу необходимости перезахоронения Иосифа Сталина. По словам Собчак, праху этого человека не должно быть места на главной площади страны. При этом сам вариант «перезахоронения» кандидат Собчак описывает весьма своеобразно. Из заметки К.Собчак в Инстаграме:

Собчак: Место Сталина в истории рядом с Гитлером и Каддафи
Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы, и давно уже пора перезахоронить, его место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чье место захоронения неизвестно. Я бы сказала, что он жив только в сердцах тех, кто его защищает, но мне кажется, что у них нет сердца. А уж запрет шутить над Сталиным — за гранью!
Свою запись автор сопроводила фотографией с англоязычной надписью, которая в более или менее цензурном переводе звучит как "Мочи всех". Если учесть, что личность Сталина в своё время едва не стала «Именем России» (если бы не итоговые откровенные манипуляции с результатами) в известном телепроекте, получается, что Собчак «заподозрила» в отсутствии сердца десятки миллионов россиян. С таким подходом к предвыборной гонке и с такой риторикой Собчак будет явно сложно рассчитывать на массовую поддержку. Хотя, вероятно, в этом и смысл участия г-жи Собчак в этих президентских выборах.

Комментарий кандидата "против всех" прозвучал на фоне скандала с британской "комедией" о смерти Сталина. Напомним, что у это фильма отобрано прокатное удостоверение в России. Сам фильм назван самым настоящим пасквилем.

Использованы фотографии: Инстаграм
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 202

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  1. ul_vitalii Сегодня, 18:41
    Что-то она в разнос пошла, ни стыда, ни совести.
    ul_vitalii
    1. Монос Сегодня, 18:41
      Ой, держите меня за язык. А то я сейчас скажу, где место Ксюшади и её папочки!
      Монос
      1. Стропорез Сегодня, 18:44
        Цитата: Монос
        Ой, держите меня за язык. А то я сейчас скажу, где место Ксюшади и её папочки!

        Присоединяюсь к Вашим "таинственным" высказываниям. am
        Стропорез
        1. фигвам Сегодня, 18:51
          Монос

          Поддерживаю ваш посыл...
          фигвам
          1. cniza Сегодня, 18:56
            Цитата: ul_vitalii
            Что-то она в разнос пошла, ни стыда, ни совести.


            А чему ещё мог научить дом 2 ? Все закономерно.
            cniza
            1. Pax tecum Сегодня, 19:25
              Интересно, а если бы лицензию на отстрел, таких вот..., выдавать решили? Чисто гипотетически.., при новой власти, после выборовfeel
              Очереди беспрецедентные были бы...
              Извините, но просто иных вариантов уже нет. no
              Pax tecum
              1. Монос Сегодня, 19:44
                Цитата: Pax tecum
                Интересно, а если бы лицензию на отстрел, таких вот..., выдавать решили?

                Не, это не метод. Это прямая дорога к чему-нибудь типа ИГИЛ или 3-му Рейху.
                Монос
                1. Pax tecum Сегодня, 19:52
                  Если за такой метод большинство населения, то это уже должно иметь силу закона.
                  Безнаказанность-основа вседозволенности.
                  P.S. А, подавляющее большинство "за". Да, да! yes
                  Pax tecum
                  1. cniza Сегодня, 20:16
                    Это очень опасно , даже не просто опасно - это крах государства , когда отстрелят одну категорию , народ потребует следующую , а кто в ней окажется ... такое в истории было.
                    cniza
                    1. Тралл Сегодня, 21:24
                      Говорят, что Ксюше отказал в съёмках один известный порнорежисер, потому что она слишком вульгарна для этого жанра. smile
                      Тралл
                      1. cniza Сегодня, 21:37
                        Это , конечно , Вы круто завернули , если честно меня такое не интересует.
                        cniza
                  2. a.sirin Сегодня, 20:37
                    ... а теперь представьте, что Ксения Анатольевна тоже взялась за оружие - что бы отстреливаться. Понятно, что Вы победите, ведь ВАС много.
                    Проблема в том, что такое уже было в России - матушке. Вы уже один раз победили. Дальше было очень здорово... но не долго
                    a.sirin
                    1. cniza Сегодня, 21:20
                      Вы правы Александр , уж больно много молодых и горячих голов хочет , что то сломать , разрушить, уничтожить ... хватит проходили.
                      cniza
                  3. Икар Сегодня, 20:57
                    То есть у большинства есть право отстреливать меньшинство за то, что их точки зрения не совпадают? Да вы батенька .... Я считаю К. Собчак откровенным врагом России, но пока она не СДЕЛАЛА ничего криминального (в смысле уголовного кодекса, а там есть статьи и про экстремизм), наказывать её за убеждения является ни чем иным как фашизмом.
                    Икар
                    1. Икар Сегодня, 20:59
                      Это к десантному берету относится. Уж больно у него имя не благозвучное.
                      Икар
              2. лаврентий павлович Сегодня, 19:55
                Цитата: Pax tecum
                Интересно, а если бы лицензию на отстрел, таких вот..., выдавать решили? Чисто гипотетически.., при новой власти, после выборовfeel
                Очереди беспрецедентные были бы...
                Извините, но просто иных вариантов уже нет. no

                Где очередь за лицензиями? Кто крайний? Обещаю к таким мутантам как собчак, навальный... никакой жалости не будет. Нужно очищать Россию от мрази.
                лаврентий павлович
                1. Икар Сегодня, 21:03
                  А лицензию чтобы Вас зачистить (как фашиствующего мутанта) там же будут выдавать? Кто же выдаватель лицензий по-вашему?
                  Икар
                  1. cniza Сегодня, 21:25
                    Он думает , что он крутой и НИК у него не простой , жизнь его поставит на место , дай Бог что бы не поломала.
                    cniza
              3. sir_obs Сегодня, 20:12
                Я бы ее бесплатно, в рекламных целях даже без лицензии
                sir_obs
                1. cniza Сегодня, 21:28
                  А если Вас или не дай Бог Ваших близких ... включите голову , может хватит уже стрелять , опять Россию подводят к бунту , не надо поддаваться на провокации "Ксюшь".
                  cniza
            2. просто экспл Сегодня, 19:26
              а никто не задумывался что она это несете специально что бы народ как можно сильнее озлобился на либерасов и прозападников ?
              просто экспл
              1. DMB_95 Сегодня, 19:41
                Цитата: просто экспл
                а никто не задумывался что она это несет специально что бы народ как можно сильнее озлобился на либерасов и прозападников ?

                Да уж куда сильнее то . Ведь реально пристрелить таких нередко очень хочется .
                DMB_95
                1. cniza Сегодня, 20:18
                  Цитата: просто экспл
                  а никто не задумывался что она это несете специально что бы народ как можно сильнее озлобился на либерасов и прозападников ?


                  А Вы остальных либералов послушайте , все несут примерно одно и тоже , так что ...
                  cniza
                2. просто экспл Сегодня, 21:30
                  ненависть , как и другие чувства нуждаются в подпитке .
                  матрасы поводов дают аж захлебнешься , а вот внутри страны либерасы строят из себя любителей России , типа любят ее , заботятся о ней . а это ложь . это наглые и циничные людоеды , которые питаются страданиями простого народа больше чем деньгами . но народ часто этого не понимает . ведь либерасы ходят в масках порядочных и добрых людей . вот и приходится такими методами людям напоминать что либерасы не люди , и что бы они не говорили, они остаются мусором , людоедами и просто mrazish .
                  просто экспл
              2. Ююка Сегодня, 19:43
                Цитата: просто экспл
                а никто не задумывался что она это несете специально что бы народ как можно сильнее озлобился на либерасов и прозападников ?


                А как можно сильнее??? belay народ у нас неглупый, просто доверчивый... сначала поверили в "дружбу-жвачку", потом ЕБН - тому, кто обещал "на рельсы". Прививка то есть, "переболели" в "легкой" форме... хочется надеяться иммунитет надолго против "ценностей" демократии останется
                Ююка
                1. просто экспл Сегодня, 21:33
                  это Вам так кажется , часть народа это понимает , а часть ведется только на открытые лозунги . и если либерас орет что он любит Россию , то всегда найдется кто ему поверит . не забывайте , что 1 (один) процент населения это уже 1.4 млн человек . а ведь только девиантов по статистике у каждого народа в среднем 2% то есть уже только одних вырожденцев почти 3 млн , а это уже абзац сила . а если им еще друзья , родня , любимые , поверят , то там можно и все 15 млн собрать .
                  вот и надо таких возвращать в реальность .
                  так что имхо (но чисто имхо , на истину не претендую) ксюшадь больше играет роль распущенной охреневшей стервы , чем ею является .
                  просто экспл
              3. Монос Сегодня, 19:46
                Цитата: просто экспл
                а никто не задумывался что она это несете специально

                А какая разница? Чёрта сажей не испачкаешь.
                Монос
                1. просто экспл Сегодня, 21:33
                  а если не черт , а человек играющий роль черта , ибо черт есть ,но он затаился и люди стали отвыкать от мысли что черт вор и убийца ?
                  просто экспл
              4. лаврентий павлович Сегодня, 20:00
                Цитата: просто экспл
                а никто не задумывался что она это несете специально что бы народ как можно сильнее озлобился на либерасов и прозападников ?

                Для того что бы специально такую чушь нести нужно хоть какие мозги иметь, а у этой мрази гламурной мозги отсутствуют, но амбиции зашкаливают.
                лаврентий павлович
              5. Икар Сегодня, 21:05
                Бросьте. Она на самом деле что думает, то и говорит, так как не в состоянии удержаться в ненависти, в данном случае к Сталину.
                Икар
            3. Рагоз Сегодня, 21:05
              cniza:
              Дом-2 показал что у неё вместо мозга то что между ног!
              Рагоз
          2. хрыч Сегодня, 19:06
            Цитата: фигвам
            Поддерживаю ваш посыл...

            Не спешите, бытие еще не закончено и Ксюша еще имеет возможность зацепиться за аналы (не путать с анналами) истории. Может Виторган забьет ее кирпичем, может она его. Может сенатор Нарусова скажет: "Я тебя породила, я тебя и ... породила!" Может ей попадется некачественный кокаин ... Вариантов множество. Может ее сожгут, как Жанну Д Арк, может обольют фекалиями, как Латынину, может в них утопят. Будущее распростерто перед этим существом.
            хрыч
            1. Новый Сегодня, 19:24
              Цитата: хрыч
              Может Виторган забьет ее кирпичем,
              Не спешите хоронить Ксюшу, ибо друзья Путина имеют одну не хорошую тенденцию: не тонуть.
              Новый
              1. хрыч Сегодня, 19:33
                Цитата: Новый
                ибо друзья Путина

                Она не его друг, он ее терпит ибо конечно своему успеху на начальном этапе карьеры он обязан Собчаку. Он помнит добро и не забывает зло. Сама Собчак хоть и плюется ядом, но пока не ляпнула лишнего, так о несменяемости власти лопочет и пр. Но переступит грань и вместе с мамкой поплатятся. В плане же карикатурного кандидата либеральных сил, весьма даже ничего, ибо некогда всесильные либеральные силы, ныне в нашей стране достигли дна, как раз уровня Ксении. wassat
                хрыч
                1. Pax tecum Сегодня, 19:57
                  Извините, фото не понял. Там, что? Бесов изгоняют?
                  На акт экзорцизма похоже...
                  Pax tecum
                  1. хрыч Сегодня, 20:22
                    Цитата: Pax tecum
                    На акт экзорцизма похоже...

                    хрыч
                2. Новый Сегодня, 19:58
                  Цитата: хрыч
                  Она не его друг, он ее терпит
                  Ксюша похоже отыгрывает роль оппозиционерки и не более. Ксюша - друг семьи Путина и это не изменится никогда, учитывая недюжинные умственные способности Ксюши, отдадим ей должное. Эпатажность и одиозность - отличные качества для дискредитации оппозиции как таковой в целом. На фоне радикальной Собчак, право-либеральный Путин выглядит центристом-государственником, это видимо и является целью всего спектакля.
                  Новый
                  1. PSih2097 Сегодня, 20:24
                    Цитата: Новый
                    Ксюша - друг семьи Путина и это не изменится никогда,

                    Ксюша из круга семьи ельцына, который и которую путин обещался не трогать ни при каких обстоятельствах пожизненно...
                    PSih2097
                    1. Pax tecum Сегодня, 21:03
                      Путин обещал, так пусть и не трогает. Главное, что бы другим не мешал...трогать.
                      А, если серьёзно, то весь этот "либероидный кагал" молиться на Путина должен, ибо придут к власти другие серьезные люди, ничего врагам народным не обещавших (а, они придут!), с другим мировоззрением/мировосприятием, да с хорошей, но злой памятью, да с согласием народным на чистку от скверны земли родной, то даже под землей им места спрятаться не будет.
                      Да, дай Бог, с нынешних "рукой водителей" спросят...
                      Pax tecum
                  2. Икар Сегодня, 21:14
                    Она не друг семьи, а крестная дочь Путина ( с её слов) и за её воспитание и поступки ответ держат крёстные родители.
                    Икар
            2. Misha Честный Сегодня, 20:03
              Цитата: хрыч
              Может Виторган забьет ее кирпичем, может она его.

              А может Виторган ее уже...
              Цитата: Монос
              Ой, держите меня за язык. А то я сейчас скажу, где место Ксюшади и её папочки!

              В любом случае, обоими руками за! ) Сталин - это святое.
              Misha Честный
        2. Комментарий был удален.
        3. Балу Сегодня, 19:11
          Цитата: Стропорез
          Цитата: Монос
          Ой, держите меня за язык. А то я сейчас скажу, где место Ксюшади и её папочки!

          Присоединяюсь к Вашим "таинственным" высказываниям. am

          Я тоже присоединяюсь. Лошадь ищет конюшню за океанской лужей, или только просит сена побольше? sad
          Балу
        4. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:03
          Монос ,Стропорез hi Как на эту политическую клячу поставили оттянуть голоса избирателей belay Добавлю перцу.

          И ответ от русского человека , этой заигравшейся гламурности.
          Наблюдатель2014
          1. faiver Сегодня, 20:20
            Быковскому низкий поклон, все правильно сказал... good
            faiver
          2. Монос Сегодня, 20:23
            Приветствую, Сергей! hi
            Она обгадила всё, что можно. И само понятие "Человек" - тоже.
            Монос
      2. Logall Сегодня, 18:45
        Единственное место где ее могут выбрать в президенты это дом-2! Где она разводила себе подобных... Как в зоопарке, размножала, дабы не вымерли!
        Logall
        1. Донской Сегодня, 18:49
          Не думал что в чем то с вами могу согласиться, оказывается ошибался. Место Собчак - тв шоу.
          Донской
          1. cniza Сегодня, 18:57
            Цитата: Logall
            Единственное место где ее могут выбрать в президенты это дом-2! Где она разводила себе подобных... Как в зоопарке, размножала, дабы не вымерли!


            Шоу вышло на большие экраны .
            cniza
            1. Alexanast Сегодня, 20:17
              Цитата: cniza
              Шоу вышло на большие экраны


              Виктор hi , Блондинка в шоколаде laughing Только запах мерзкий. wassat
              Alexanast
          2. Logall Сегодня, 19:23
            Цитата: Донской
            Не думал что в чем то с вами могу согласиться

            С чего вы взяли, что всегда бываете не правы? Иногда И я тоже ошибаюсь... Но сейчас, по-моему мнению, правы оба!
            Цитата: Донской
            оказывается ошибался

            Такое случается...
            Logall
        2. Монос Сегодня, 19:01
          Александр, приветствую! hi
          Цитата: Logall
          Единственное место где ее могут выбрать в президенты это дом-2!

          laughing
          Монос
        3. Балу Сегодня, 19:12
          Цитата: Logall
          динственное место где ее могут выбрать в президенты это дом-2!

          Она продала домашний зверинец, ее теперь могут туда и не пустить. А вот превратить страну в Дом-3 мы ей не позволим.
          Балу
      3. Svarog Сегодня, 18:55
        А что тут стесняться, место ее в квартале красных фонарей за стеклом..
        Цитата: Монос
        Ой, держите меня за язык. А то я сейчас скажу, где место Ксюшади и её папочки!
        Svarog
        1. Northern warrior Сегодня, 20:21
          Покажите мне этого зоофила, что купит ксюшу !
          Northern warrior
          1. Svarog Сегодня, 20:27
            Цитата: Northern warrior
            Покажите мне этого зоофила, что купит ксюшу !

            Для Европы она будет прекрасна,вы видели тамошних женщин?))
            Svarog
          2. Балу Сегодня, 20:43
            Цитата: Northern warrior
            Покажите мне этого зоофила, что купит ксюшу !

            Один уже присосался как пиявка, домашнее видео выкладывает в трусах
            Балу
      4. sapporo1959 Сегодня, 19:08
        Ну место её нынче кандидат в президенты России,так что в высказываниях попросил бы и полегче.Или вы считаете что на такую должность можно кого попало ставить?
        sapporo1959
        1. Alexanast Сегодня, 20:13
          Вы это серьезно? belayТого, кто ее выдвинул на такую должность - туда же, куда язык не поворачивается...на сайте...сказать... yes
          Alexanast
      5. Geisenberg Сегодня, 19:12
        Цитата: Монос
        Ой, держите меня за язык. А то я сейчас скажу, где место Ксюшади и её папочки!


        Секрета в общем нет где им обоим место.
        Geisenberg
      6. Zoldat_A Сегодня, 19:14
        Виктор, hi !
        Цитата: Монос
        Ой, держите меня за язык. А то я сейчас скажу, где место Ксюшади и её папочки!

        Если сейчас тут каждый по три буквы скажет, что он и Собчачке думает, то у администрации ВО банов на всех не хватит! У неё вообще всего-то один достойный человек в истории России - её собственный папа-вор. Как я смеялся, когда они с Нарусовой (тоже та ещё мадам!) откровенно сдирали сцену Штирлица с женой в кафе "Элефант"! Какой папа "политический беженец", какая мама мышь незаметная сумела сидением в Думе себе пенсию обеспечить - такая и доченька...
        А интересно - когда Собчачка была маленькой девочкой - у папы Собчака денег дочке на брэкеты не хватило? Всё экономил ей на бирюльки (имеется в виду история, когда у неё, студентки первого курса при честнейшем папе-демократе в самые тяжёлые для простых людей годы обнесли хату и негодяи утащили у простой студентки бирюлек на лям баксов. Это как раз в то время, когда полковник ДД получал 50 долларов...)?
        Zoldat_A
        1. Монос Сегодня, 19:21
          Моё почтение, Алексей! hi
          Цитата: Zoldat_A
          обнесли хату и негодяи утащили у простой студентки бирюлек на лям баксов.

          Не дай нам Бог, если эта "золотая молодёжь" к власти прорвётся!
          Монос
          1. Zoldat_A Сегодня, 19:34
            Цитата: Монос
            Не дай нам Бог, если эта "золотая молодёжь" к власти прорвётся!

            Успокаивает, Виктор, то, что мне при их "руководстве" уже не жить - при всём оптимизме люди столько не живут. А вот когда придут "руководить" те, кто сегодня в институтах учится, которые не знают, как звали Гитлера (реальный случай, когда историки, 5-й курс, из всей группы одна самая смелая девочка сказала "Наполеон"), которые не знают, куда Волга впадает, которые в 15 лет 90 на 15 делят на калькуляторе в телефоне - вот когда ЭТИ подрастут и руководить полезут - вот тогда "мамадержись, пападрожи"... Детей-внуков жалко им при ЭТИХ жить...
            Zoldat_A
          2. Светлана Сегодня, 20:13
            Цитата: Монос
            Не дай нам Бог, если эта "золотая молодёжь" к власти прорвётся!

            Они пока и не рвутся, ведь Путин жив, Путин жил, Путин вечно будет жить! А вот когда помрет, тогда они спокойно займут его место и прорываться не будут даже.
            Светлана
          3. dauria Сегодня, 20:21
            Не дай нам Бог, если эта "золотая молодёжь" к власти прорвётся!


            Так она и так у власти. А то, что вы называете властью - это обслуга для золотой молодёжи. Конюхи, псари. Одним словом, за скотиной приглядывают. А то взбесится, и забодает или покусает "золотую" Ксюшу( Дашу, Петю, Колю....)
            dauria
      7. Офицер запаса Сегодня, 19:33
        Папаша ее все Ленина закопать старался, она теперь по поводу Сталина что-то верещит. Хороша семейка. Удел убогих - лить грязь на ушедших Великих.
        Вот уж точно комплекс старухи Шапокляк - "хорошими делами прославиться нельзя!"
        Офицер запаса
        1. Ююка Сегодня, 19:48
          Цитата: Офицер запаса
          Папаша ее все Ленина закопать старался, она теперь по поводу Сталина что-то верещит. Хороша семейка. Удел убогих - лить грязь на ушедших Великих.
          Вот уж точно комплекс старухи Шапокляк - "хорошими делами прославиться нельзя!"


          не надо Шапокляк оскорблять! тут скорее комплекс Моськи - "нагадить на могилу Сталина" и с этим войти в историю hi
          Ююка
          1. Офицер запаса Сегодня, 19:51
            Юрий, а ведь Вы правы. Тут Шапокляк могла бы произнести слова Бабы-Яги из пьесы Леонида Филатова: "Энто я по виду нечисть, а по сути - чище их!"
            Офицер запаса
      8. Василенко Владимир Сегодня, 19:49
        Цитата: Монос
        то я сейчас скажу, где место Ксюшади

        Василенко Владимир
      9. словак Сегодня, 19:54
        У меня два предупреждения. Я бы эту .... захоронил собственными руками. Где эта ...., а где Сталин!
        словак
      10. Alexanast Сегодня, 19:54
        Виктор! hi
        Я стесняюсь спросить...Это в стойле, что ли...
        Alexanast
        1. Монос Сегодня, 20:02
          Цитата: Alexanast
          Виктор! hi
          Я стесняюсь спросить...Это в стойле, что ли...

          Добрый вечер, Александр! hi
          Не угадали. laughing И, вообще, имейте совесть - у меня и так уже 8 предупреждений. Не тяните за язык. smile
          Монос
          1. Alexanast Сегодня, 21:18
            Цитата: Монос
            Не тяните за язык.


            Ну, что Вы, Виктор. Ни вкоем случае... laughing

            Цитата: Монос
            Не угадали.


            Да угадал, угадал yes

            Цитата: Монос
            И, вообще, имейте совесть - у меня и так уже 8 предупреждений.


            Да уж... С новой политикой на сайте - не мудрено...
            Поэтому и предложил самый мягкий вариант.. yes
            Alexanast
      11. Ангара Сегодня, 20:06
        Цитата: Монос
        где место Ксюшади и её папочки!

        Ой! На живодерне что ли??? what
        Ангара
      12. To be or not to be Сегодня, 20:07
        "Москва, 24 января. Во время избирательной кампании телеведущая и кандидат в президенты на выборах 2018 года Ксения Собчак уехала в США. Российский журналист Владимир Соловьев такому незакономерному шагу удивился, предположив, что Собчак отправилась на встречу с избирателями.

        Об этом накануне Соловьев написал в своем Twitter, сообщает «Инфореактор».

        «Собчак в разгар избирательной кампании укатила в Вашингтон… Встреча с избирателями?» — написал он."
        https://riafan.ru/1018808-vstrecha-s-izbiratelyam
        i-solovev-prokommentiroval-poezdku-sobchak-v-ssha
        To be or not to be
      13. kapitan92 Сегодня, 20:23
        Цитата: Монос
        Ой, держите меня за язык. А то я сейчас скажу, где место Ксюшади и её папочки!

        good Вы еще про мамочку забыли! hi
        kapitan92
      14. НЕКСУС Сегодня, 21:12
        Цитата: Монос
        Ой, держите меня за язык. А то я сейчас скажу, где место Ксюшади и её папочки!

        А не надо сдерживать душевные порывы! Эта выхухоль сильно себя сдерживает или уважительно относится к ветеранам и людям ,которые чтят Сталина? Где бы это земноводное было бы,если бы все у Гитлера получилось?Тьфу,как в канализации выкупался.
        НЕКСУС
      15. Starik72 Сегодня, 21:22
        Монос.Зачем держать тебя за язык ? Надо было написать так,место Ксюши и её папочки в общественном туалете,и что бы простые люди,о которых она отзывается не хорошо,приходили и испражнялись на них.
        Starik72
    2. Серый брат Сегодня, 18:45
      Как не странно, но в русском языке нету слова "выродок" в женском роде, а зря.
      Серый брат
      1. Dashout Сегодня, 18:50
        Непорядок. Вот уж выродок так выродок...
        Dashout
        1. Стропорез Сегодня, 18:53
          Цитата: Dashout
          Непорядок. Вот уж выродок так выродок...

          Цитата: Донской
          Не думал что в чем то с вами могу согласиться, оказывается ошибался. Место Собчак - тв шоу.

          Необыкновенное единение людей по данному вопросу. yes drinks
          Стропорез
        2. volodya Сегодня, 18:53
          Цитата: Dashout
          Непорядок. Вот уж выродок так выродок...

          volodya
          1. Siegen Сегодня, 20:00
            Раньше по телевизору нам бывало показывали самородков,
            а сейчас все чаще выродков...
            Siegen
        3. Zoldat_A Сегодня, 19:18
          Цитата: Dashout
          Вот уж выродок так выродок...

          Познакомьтесь - кандидат в Президенты России... Дальше только матом...

          Zoldat_A
          1. Alex20042004 Сегодня, 20:04
            Обрыгалась в конец ?
            Alex20042004
            1. Zoldat_A Сегодня, 20:55
              Цитата: Alex20042004
              Обрыгалась в конец ?

              В Интернетах уже который год видео плавает... А она на голубом глазу говорит, что "да, было, но теперь я НЕ ТАКАЯ"... Хватит, один Президент-алаш уже был. Тем более, что женский алоголизм куда хлеще, чем мужской....
              Zoldat_A
      2. Морской Чёрт Сегодня, 18:51
        Вырожденка. Подойдёт?
        Морской Чёрт
        1. Серый брат Сегодня, 18:52
          Цитата: Морской Чёрт
          Вырожденка. Подойдёт?

          Не, это есть = вырожденец.
          Серый брат
      3. Офицер запаса Сегодня, 19:35
        Цитата: Серый брат
        Как не странно, но в русском языке нету слова "выродок" в женском роде, а зря.

        Есть яркие синонимы. Но здесь на сайте так выражаться не принято. Ну, Вы меня поняли.
        Офицер запаса
      4. Siegen Сегодня, 20:03
        нету слова "выродок" в женском роде

        Я настолько стар, что помню те времена, когда Собчак и Клинтон были мужиками
        Siegen
    3. тол100в Сегодня, 18:53
      Цитата: ul_vitalii
      Что-то она в разнос пошла, ни стыда, ни совести.

      Она пошла за очередным грантом от Госдепа! Иудушка. 30 сребренников еще никому добра не приносили!
      тол100в
      1. volodya Сегодня, 19:04
        Цитата: тол100в
        30 сребренников еще никому добра не приносили!

        volodya
    4. Pax tecum Сегодня, 19:48
      Вот, непреложная истина:
      «Для низких натур нет ничего приятнее, как мстить за свое ничтожество, бросая грязь своих воззрений и мнений во все великое и святое». В.Г.Белинский
      Pax tecum
    5. ИванИванов Сегодня, 19:53
      Особенно печалит, что в нашей необъятной стране хватает дегенератов, готовых подписаться за допуск ее к выборам после всего что она изрекла.
      ИванИванов
    6. Alex20042004 Сегодня, 20:03
      Какой Чудак выложил эту статью на этом сайте ?
      Alex20042004
    7. паниковский Сегодня, 20:33
      Папа мерзавец и сволочь , а яблоко с папиной яблони.
      паниковский
  2. Немезида Сегодня, 18:43
    А место Собчак рядом с Бандерой,Шухевичем и Мазепой.
    Немезида
    1. 210окв Сегодня, 18:45
      Ну, то есть вна..Чемодан-вокзал-куев.
      Цитата: Немезида
      А место Собчак рядом с Бандерой,Шухевичем и Мазепой.
      210окв
      1. bk316 Сегодня, 19:09
        Что-то мне говорит, что сейчас Вы стали пусть и небольшим, но пророком. bully
        bk316
    2. Серый брат Сегодня, 18:49
      Цитата: Немезида
      А место Собчак рядом с Бандерой,Шухевичем и Мазепой.

      Короче, на русской земле этой твари места нет.
      Серый брат
      1. rocket757 Сегодня, 19:28
        К сожалению в либера гадючнике ей место нашлось! И гадючник этот свёл гнездо в столице .... впрочем, а где у нас ещё место такое ... сладенькое есть???
        Кандидат? Эт временно, отрыжка из гадючника наверх поползла ... надеюсь кто нибудь этого гада раздавит!
        rocket757
    3. Балу Сегодня, 19:14
      Цитата: Немезида
      А место Собчак рядом с Бандерой,Шухевичем и Мазепой.

      Была уже, не взяли, не прошла по 5 пункту.
      Балу
      1. Немезида Сегодня, 19:16
        Может еще и пройдет,вслед за Немцовым...Во всяком случае я надеюсь на это...
        Немезида
      2. Светлана Сегодня, 20:38
        Цитата: Балу
        Была уже, не взяли, не прошла по 5 пункту.

        Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу, —
        Мишка пьет проклятую, —
        Говорит, что за графу
        Не пустили — пятую.
        В Израиль её зато пускают, там её и место среди своих. И к тому же, она в восторге от того, что там толерантные власти разрешают стотысячные гей-парады в Тель-Авиве проводить в шаббат. Вот чего для полного счастья бабе, оказывается, не хватает!
        Скорее всего, и свалит туда после выборов. Контракт отработает, деньги получит - и попу в тепло.
        Светлана
  3. 210окв Сегодня, 18:43
    А твое место возле шеста в борделе..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 18:46
      С шестом в груди!
      Logall
      1. Васян1971 Сегодня, 18:51
        Цитата: Logall
        С шестом в груди!

        Осиновым, надеюсь...
        Васян1971
      2. Ангара Сегодня, 18:53
        Не с шестом, а с осиновым колом am
        Ангара
      3. Комментарий был удален.
      4. Ююка Сегодня, 19:51
        Цитата: Logall
        С шестом в груди!


        ...вставленном снизу
        Ююка
        1. Ангара Сегодня, 20:12
          Цитата: Ююка
          ...вставленном снизу

          А вдруг ей это понравится???? wink
          Ангара
      5. Петрович-800 Сегодня, 21:06
        И что бы этот шест в груди был из осины!
        Петрович-800
    2. Морской Чёрт Сегодня, 18:53
      Зрители разбегутся!
      Морской Чёрт
      1. 210окв Сегодня, 19:00
        А я думаю что будет иметь успех у мастурбирующих навальнят и прочего либерального сброда.Коего расплодилось слишком много..
        Цитата: Морской Чёрт
        Зрители разбегутся!
        210окв
  4. Machete Сегодня, 18:43
    А твоё - в конюшне у ворот Дома-2.
    К чему это животное тащить на наш сайт?
    Machete
  5. GABALIS Сегодня, 18:43
    Ксения Собчак приходит к врачу: — Доктор, все говорят, что я похожа на лошадь. Доктор, посмотрев на нее, начинает что—то писать — Доктор, вы выписываете мне рецепт? — Нет, это разрешение на улице.
    GABALIS
    1. GABALIS Сегодня, 18:58
      Нет, это разрешение sрать на улице. цензура:))
      GABALIS
  6. Туз Бубен Сегодня, 18:44
    А её папеньнки место в сортире Ельцинцентра... А не в славном Городе-Герое,
    ...
    Туз Бубен
  7. Merin Сегодня, 18:44
    Что то не помню что бы Каддафи угнетал свой народ и строил контрационные лагеря. По моему он тут лишний.
    Merin
  8. Alex-a832 Сегодня, 18:44
    У нас в голосовании це европейцы и заштатники участвуют? Из какой слабоумной публики такими заявлениями она решила голоса вытянуть?
    Alex-a832
    1. NF68 Сегодня, 18:51
      Цитата: Alex-a832
      Из какой слабоумной публики такими заявлениями она решила голоса вытянуть?


      Из "дома-2". Там иных не привечали.
      NF68
    2. Морской Чёрт Сегодня, 18:55
      Представьте себе, хватает ДБ и у нас. Только даже они за это голосовать не пойду.
      Морской Чёрт
      1. iliitchitch Сегодня, 19:28
        Цитата: Морской Чёрт
        Представьте себе, хватает ДБ и у нас. Только даже они за это голосовать не пойду.

        Ну почему же , 1.2% по опросам . Хоть знаю теперь , сколько клинических кретинов у нас .
        iliitchitch
        1. Ангара Сегодня, 20:14
          Цитата: iliitchitch
          Ну почему же , 1.2% по опросам . Хоть знаю теперь , сколько клинических кретинов у нас

          И все они из "Дом-2" laughing
          Ангара
  9. taiga2018 Сегодня, 18:45
    у Сталина своё место в истории,как бы к нему не относились он останется в списках Великих правителей,а вот место самой собчак максимум рядом с чикатило и бандерой...
    taiga2018
  10. asbond Сегодня, 18:45
    А тебе место рядом с Борей Немцовым! Масштаб соответствующий. А со Сталиным - время покажет, кто в истории останется!
    asbond
  11. Муссаси Сегодня, 18:47
    Что за тролинг на ВО!? negative
    Муссаси
  12. Ангара Сегодня, 18:48
    Зачем вообще на ВО статьи о шалаве Дома-2.??? Или кто-то действительно рассматривает ее как победителя на выборах и, как следствие, создателя в границах РФ новой утопии под названием "Дом 3" или "Дом РФ"
    Ангара
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:59
      "Врага нудно знать в лицо " , даже если это лицо лошадиное рыло одной полоумной клоунессы!
      Геркулесыч
      1. Комментарий был удален.
    2. sxfRipper Сегодня, 19:50
      Победитель - это вряд ли. А вот то, что определённый контингент проголосует за неё "по приколу" - в этом сомнений у меня нет.
      sxfRipper
      1. Ангара Сегодня, 20:18
        По приколу к стене.. ж/д костылями???? wassat
        Ангара
  13. karakol Сегодня, 18:48
    очень жаль что в свое время ее мамаша аборт не сделала
    karakol
    1. Ангара Сегодня, 20:20
      Цитата: karakol
      очень жаль что в свое время ее мамаша аборт не сделала

      Не ее, а мамашу меченого (М С Горбачева) надо было подвергнуть очищению am
      Ангара
  14. Громобой Сегодня, 18:48
    Волнуюсь за Ксюшу...Как бы она ,выполняя заказ Кремля ,не перестаралась в своих провокационных заявлениях и на неё не напал бы какой-нибудь психопатический сталинист с ножичком.
    Жаль дебаты отменили,а то любопытно было бы посмотреть как она это сказала бы лидеру красных.)))Микрофоном по башке получила бы,наверное wassat
    Громобой
    1. Ангара Сегодня, 18:57
      Тихо! Не выдавайте планов ФСБ!!!! wassat
      Ангара
  15. taiga2018 Сегодня, 18:49
    Цитата: Alex-a832
    Из какой слабоумной публики такими заявлениями она решила голоса вытянуть?
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    из обитателей дом-2...
    taiga2018
  16. NF68 Сегодня, 18:49
    Еще эта двуногая крокодилица высказала своё особо ценное вмение.
    NF68
  17. Million Сегодня, 18:50
    Лошадь понеслась-это про Собчак.
    Million
    1. Ангара Сегодня, 18:59
      Цитата: Million
      Лошадь понеслась

      Не так: лошадь пронесло
      Ангара
  18. Игорь В Сегодня, 18:50
    Клоунада скоро закончится, а слова останутся. Никак потом не отмоется эта мерзость.
    Игорь В
  19. Egorovich Сегодня, 18:51
    И вот таких юродивых носит русская земля. На дегенерата вроде не похожа, но что-то от дегенерата в ней точно есть.
    Egorovich
  20. К-50 Сегодня, 18:53
    Соска разбушевалась! laughing
    К-50
  21. elenagromova Сегодня, 18:57
    Место Собчак и ее папаши в истории - даже в аду - у ног Гитлера. Ну, а что до Сталина и Каддафи - тут оба рядом, на высоте.
    elenagromova
  22. Геркулесыч Сегодня, 18:57
    И за это животное кто то еще и рискнет проголосовать на выборах? Это существо и ногтя Сталина не стоит! А о ней и через пару лет после того как она ласты склеет, никто в хорошем контексте и не вспомнит! Ибо хорошего в ней нету ничего -пустышка и марионетка!
    Геркулесыч
  23. Оверлок Сегодня, 18:59
    а место Собчак- в дурдоме
    Оверлок
    1. sapporo1959 Сегодня, 19:11
      Странно? Крестница Путина и в дурдоме место! Это вы на что намекаете....?
      sapporo1959
      1. Оверлок Сегодня, 19:16
        просто констатирую факт
        Оверлок
        1. sapporo1959 Сегодня, 19:22
          Да не любите вы нашего президента?
          sapporo1959
          1. Оверлок Сегодня, 19:29
            я люблю жену. Зачем мне его любить?
            Оверлок
            1. sapporo1959 Сегодня, 19:51
              Да вы с пятой колонны вижу? Жена дороже когда Родина в опасности...
              sapporo1959
              1. Оверлок Сегодня, 20:31
                к психиатру зайдите на досуге
                Оверлок
                1. sapporo1959 Сегодня, 20:49
                  Ну если желание есть то могу и навестить? Может чего передать там вам надо то не стесняйтесь занесу?
                  sapporo1959
  24. Azazelo Сегодня, 18:59
    По моему эта шмара скоро добьётся, что ей морду набьют за всякие заявления подобного рода.
    Azazelo
  25. Kisso4kin Сегодня, 19:08
    Не вопрос, начинаем шутить про Собчака старшего. А главное - выкопать его труп и бросить в центре в Москва реку. И так долго на одном месте лежит...
    Kisso4kin
  26. farik68 Сегодня, 19:11
    Эта конемордая мразь уже перегибает палку.....
    farik68
  27. HAM Сегодня, 19:14
    Её место у параши.Как то показывали "диалог" мамочки и дочки: можно было подумать,что разговаривают два матёрых уголовника:маты,феня .Нарусова и Собчак-такие "интеллигентные" петербуржцы,без стыда и совести.
    Уверена,что ей ничего не будет,вот и обнаглела,знает дрянь,что ВВП своих обещаний,данных покойному папаше, не нарушает.
    HAM
  28. weddu Сегодня, 19:15
    Девушка даже 1% не наберёт. После этого её амбиции умеряться.
    weddu
  29. Бензорез Сегодня, 19:18
    Ну вот. Теперь Ксюша и за Сталина взялась. Обычно за это берутся, когда не знают что делать, а надо изображать какую-то деятельность.
    Бензорез
    1. Офицер запаса Сегодня, 19:41
      Своего папу пусть перезахоронит. А то его могила на Никольском кладбище в Питере около Лавры кроме омерзения ничего не вызывает. Нафиг куда-нибудь в штаты! Там вся тусовка "патриотов" и демократов его радостно примет.
      Офицер запаса
  30. bk316 Сегодня, 19:18
    место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чье место захоронения неизвестно

    ... слов нет даже нецензурных. Ну ладно Сталина она ненавидит, но откуда идея расположить рядом Гитлера,Каддафи и других чье место захоронения не известно , ну например ИИСУСА ХРИСТА.
    Вот что у нее в голове вместо мозгов? Президентша мать....
    bk316
  31. loginovich Сегодня, 19:19
    Хороши у ВВП подружки впрочем как и друзья.

    loginovich
  32. begemot20091 Сегодня, 19:23
    Цитата: ul_vitalii
    Что-то она в разнос пошла, ни стыда, ни совести.

    там её папА лежать должен. А лучше всех этих представителей власти из 90 закатать в асфальт, чтобы не вспоминали
    begemot20091
  33. Александр Пугачёв Сегодня, 19:25
    Странно, - был такой немцев, тот всё лукича из мавзолея выносил...
    Александр Пугачёв
  34. Беларусь это Россия Сегодня, 19:35
    Почему эту собчак-не посадили лет на пять хотя бы,за слова о Крыме.За то,что собчак сказало что Крым-не Российский России Русской православной христианской.
    По закону России-за как там-рассоединение России,отделение,дроблении-собчак должны наказать.
    Беларусь это Россия
    1. Бензорез Сегодня, 19:51
      Думаю-сепаратизьмь. И́ нарушение территориальной целостности. При т.Сталине-к стене наверное поставили бы. Есть такое подозрение.
      Бензорез
  35. Altona Сегодня, 19:35
    Если бы Сталин не отстоял Ленинград, то на свете не было бы этой мразелошади. Она не думала об этом?
    Altona
  36. APASUS Сегодня, 19:40
    Что то мне говорит что Ксюшадь перегибает палку и может попасть по трамвай ?
    APASUS
  37. roskot Сегодня, 19:44
    Вот тебе и юбочка из плюша. Имеет совесть кукарекать, не думая на два шага вперед.
    roskot
  38. sxfRipper Сегодня, 19:46
    Очередная ставка на эпатаж. Уcруcь, но отличусь!
    Россияне предпочитают записывать номера телефонов проституток и эскортниц под псевдонимом «Ксения Собчак».

    Полностью тут - [media=https://lenta.ru/news/2018/01/23/sobchak/]
    sxfRipper
  39. Strategia Сегодня, 19:48
    Для начала, Ксюха, у тебя и твоего папика места в истории вообще нет!
    Strategia
  40. Комментарий был удален.
  41. Троль Сегодня, 19:51
    Ну.. у Собчак вообще нет места в истории. О ней забудут уже в следующем поколении
    Троль
  42. Секунд-майор Сегодня, 19:56
    пепел ксюши вместе с пеплом ее папашки героического неплохо бы развеять где-нибудь на нью-йоркщине, поближе к истокам
    Секунд-майор
    1. Рагоз Сегодня, 21:38
      Секунд-майор:
      Осторожнее с предсказаниями, а то Путин ее на Ново-девичьем кладбище с почестями похоронит!
      Рагоз
  43. Романенко Сегодня, 20:00
    Ксюша, тебе тоже место подготовили на полигоне мусорном в Саларьево, там можешь вонять сколько угодно, у тебя там все свои!
    Дрянь великовсетская!
    Романенко
  44. Гардамир Сегодня, 20:01
    Я сейчас не понял этих комментариев! Сталинист не может быть Путинистом. Или для красного словца. К Сталину равнодушны, но к Ксении Собчак личная неприязнь? И потом если 90% поддерживают Путина, то посыл комментариев должен быть такой. Да здравствует Путин и Собчак его, долой тоталитарного Сталина. Тем кто притворяется, что не знает, извещаю, проект ДОМ-2 возник при Путине. И Путин же несмотря на многочисленные просьбы не собирается закрывать. Или я опять ошибся и кошка бросила котят, это Ксюша виновата?
    Гардамир
    1. Голован Джек Сегодня, 20:14
      Цитата: Гардамир
      И потом если 90% поддерживают Путина, то посыл комментариев должен быть такой. Да здравствует Путин и Собчак его, долой тоталитарного Сталина

      Ну да, конечно laughing
      Гардамир, Вы мыслите... чересчур плоско и извилисто.
      Будьте проще, расслабьше мозолистые пальцы, дайте отдохнуть Клаве...
      И люди к Вам потянутся, будьте... благонадежны yes
      Голован Джек
    2. Бензорез Сегодня, 20:46
      Видите ли дело в чём?.. Лично я-не Сталинист и не Путинист. Даже не Ленинист-Тутанхомонист. Я за тех людей, которые реально для страны что-то делают. Или хотя бы пытаются делать. Вот и вся недолга, вот и все видение с мест.
      Бензорез
  45. DPN Сегодня, 20:02
    Собчак позволили ДОМОМ-2 развратить наверное большую часть молодёжи России , ей многое позволено гарант своих не бросает. Сталин страну воссоздал ,а собчаки и" К" эту страну развалили и развратили
    DPN
    1. Голован Джек Сегодня, 20:17
      Цитата: DPN
      Собчак позволили ДОМОМ-2 развратить наверное большую часть молодёжи России

      Вы этот "дом" смотрите? Я вот лично нет.
      А найти, где "развратиться", сейчас и без "дома" можно - в интернете и не такое есть, для желающих.
      Цитата: DPN
      ей многое позволено гарант своих не бросает

      Во... вот для этого Вы все и писали... ну, как жеж, оно понятно:
      Цитата: DPN
      корейцы молодцы штаты на колени поставили ,как когда то Н.С.Хрущёв их в бомбоубежище загнал. Молодец КИМ с начала РОДИНА и ей не ТОРГУЮТ

      fool
      Голован Джек
  46. урман Сегодня, 20:03
    Хм интересно!
    А с кого такого бодуна? Даму с пониженной социальной ответственностью , цитируют СМИ РФ?
    Не ну где ни будь , в Амстердаме , за витриной , на улице красных фонарей!
    Да ради бога, там будет оригинально и клиентура попрёт!
    урман
  47. Fotoceva62 Сегодня, 20:04
    Очередной "АБАЖУР" прорезался... Как говорится : ума нет считай калека, диагноз не ставлю, в сортах гуано разбираться недосуг.
    Fotoceva62
  48. Беларусь это Россия Сегодня, 20:10
    Цитата: Бензорез
    Думаю-сепаратизм. И́ нарушение территориальной целостности. При т.Сталине-к стене наверное поставили бы. Есть такое подозрение.

    Да да.Точно.Просто мельком тут,на компе сейчас.Нету времени более полно и грамотно объяснить.Но вы-поняли меня.
    Ну,к стенке на первый раз-не надо.На пять лет в тюрьму строго режима.А если не поймёт-то второй раз-к стенке.И-это не подозрение-она ясно сказала-что Крым-это не Россия.За это-посадить,пусть поймёт.И людям-в онлайн режиме показывать её отсидку.
    Беларусь это Россия
    1. Бензорез Сегодня, 20:53
      Да я не против, хотя хотелось бы узнать-что думает т.Берия по этому поводу?
      Бензорез
  49. Strategia Сегодня, 20:15
    Цитата: Беларусь это Россия
    И людям-в онлайн режиме показывать её отсидку.

    Это всё равно, что ДОМ-2 показывать. А если в одиночку засадить, то это ещё извращений прибавит.
    Strategia
  50. Valter1364 Сегодня, 20:18
    Сколько много лишних букв!
    Valter1364
  51. Влад Морозов Сегодня, 20:21
    Скоро с бабушки кроме анализов и взять то будет нечего good
    Влад Морозов
  52. Васся Вассин Сегодня, 20:22
    Это такому крысиному помету как все эти собачкины- не место в России!
    Васся Вассин
  53. паниковский Сегодня, 20:22
    А по мне, так мадам Собчак нечто средне между собачьим дерьмом и кошачьей мочёй.
    паниковский
  54. faiver Сегодня, 20:27
    гниль подзаборная эта кандидатка, вот ее место точно в помойной яме... старался выразиться как можно приличней ... hi
    faiver
  55. Сибирский цирюльник Сегодня, 20:32
    ...Если учесть, что личность Сталина в своё время едва не стала «Именем России» (если бы не итоговые откровенные манипуляции с результатами) ....
    Ключевой момент!!! После..Комментировать это чучело,не считаю нужным! Баста!!
    Сибирский цирюльник
  56. Симон Сегодня, 20:34
    Место Сталина, вместе с Гитлером и Каддафи! --- Интересно, а она сама не думает, где она потом сама будет захоронена, после этих слов! fool
    Симон
  57. groks Сегодня, 20:36
    Ну роль у неё такая. При том, что власть начала в сторону Сталина ... подмигивать, ну кроме очень странного персонажа - Захаровой и вполне ожидаемых взбрыков Кадырова. Хреново Навальному - обе стороны уже заняты.
    groks
  58. igorra Сегодня, 20:56
    Цирк. Говорящая лошадь... Обычно они там выступают, а тут до людей допустили. Господи, почему ты им даёшь плодиться?
    igorra
  59. mavrus Сегодня, 20:56
    Место Собчак в выгребной яме... В истории такое дерьмо не остаётся.
    mavrus
  60. ZaRif Сегодня, 21:00
    Да ну ее на , сиськами не вышла
    ZaRif
  61. MelkorAintGood Сегодня, 21:00
    У всех прям так подгорело словно не про усатого диктатора-убийцу Ксюшадь сказала, а про какого-то святого великомученика, хехехе.
    Собственно, что такого-то? У нас тут сайт сталинизм.ру что ли?
    MelkorAintGood
  62. Беларусь это Россия Сегодня, 21:02
    Цитата: Strategia
    Цитата: Беларусь это Россия
    И людям-в онлайн режиме показывать её отсидку.

    Это всё равно, что ДОМ-2 показывать. А если в одиночку засадить, то это ещё извращений прибавит.

    Тюрьма строго режима-это не "Дом 2".Вы развлекательные шоу программы путаете с тюрьмой строгого режима.
    Это для того-чтобы просто народ сам видел-что она сидит в тюрьме строгого режима.
    Или ещё как вариант-депортировать из России Русской православной христианской-вон нахрен собчак эту!
    Беларусь это Россия
  63. kefan Сегодня, 21:12
    Твое место, ксюшадь, в стойле, в выборы страны превращаются в клоунаду все больше и больше.
    kefan
  64. mavrus Сегодня, 21:20
    Цитата: a.sirin
    ... а теперь представьте, что Ксения Анатольевна тоже взялась за оружие - что бы отстреливаться. Понятно, что Вы победите, ведь ВАС много.
    Проблема в том, что такое уже было в России - матушке. Вы уже один раз победили. Дальше было очень здорово... но не долго

    Победим и ещё раз... А в вашу "победу", в 90-ые, нас во второй раз уже не загнать.
    mavrus
  65. Икар Сегодня, 21:22
    Лично я к Сталину отношусь больше негативно, чем позитивно в отношении его свершений для России. Но после этого заявления собчак, позитивное начало брать верх.
    Икар
  66. Беларусь это Россия Сегодня, 21:23
    Цитата: DPN
    Собчак позволили ДОМОМ-2 развратить наверное большую часть молодёжи России , ей многое позволено гарант своих не бросает. Сталин страну воссоздал ,а собчаки и" К" эту страну развалили и развратили

    Не скажите.Вот мне-35 летсейчас.Сколько этот Дом 2 идёт?? Так вот-мне этот Дом 2-совершенно неинтересен ни сейчас и ни раньше не был интересным.И моим знакомым,близким и друзьям.Как то был пару раз глянул и подумал-неужели этот спектакль какие-то ущербные имбецилы смотрят??? Всю эту ложь-ведь ясно же-что люди не будут показывать там про себя какую-то правду.Артистов наняли-а те гримасничают.Так лучше какой художественный фильм помотреть или боевик.Интереснее.
    Беларусь это Россия
  67. Беларусь это Россия Сегодня, 21:26
    Цитата: Сибирский цирюльник
    ...Если учесть, что личность Сталина в своё время едва не стала «Именем России» (если бы не итоговые откровенные манипуляции с результатами) ....
    Ключевой момент!!! После..Комментировать это чучело,не считаю нужным! Баста!!

    У меня-не очень к Сталину.Потому что Сталин-много хороших людей погубил вместе с плохими.А надо делать так-чтоб только плохих людей убирать.А хороших-не трогать.Так убирать плохих-чтобы ни один хороший человек не пострадал.Вот как надо.А Сталин много и хороших убрал.
    Беларусь это Россия
  68. mavrus Сегодня, 21:28
    Цитата: cniza
    Это очень опасно , даже не просто опасно - это крах государства , когда отстрелят одну категорию , народ потребует следующую , а кто в ней окажется ... такое в истории было.

    Да... Помню 93-й... Все либерасты-демокрады бурно аплодировали каждому танковому выстрелу, и дружно вопили с экранов призывая: "Раздавить гадину!". Надеюсь, наступит и ваша очередь быть раздавленными.
    mavrus
  69. Дормидонт Сегодня, 21:29
    Каждый либераст должен трижды в день проклясть Россию
    Дормидонт
  70. mikh-korsakov Сегодня, 21:37
    Цитата: Монос
    Ой, держите меня за язык. А то я сейчас скажу, где место Ксюшади и её папочки!

    Цитирую Собчак: "Собчак: Место Сталина в истории рядом с Гитлером и Каддафи[b][/b]" А где место Ксении Анатольевны? Яблоко от яблоньки недалеко упало. Наш директор после визитов к ее папаше обычно плевался. Наиболее цензурное выражение было: "напыщенный индюк" Я читал, что Собчак норовит поехать в США и там среди прочего встретиться с Трампом и именитыми русофобами. Цель очевидна "Дедушка Дональд "выбери меня, выбери меня..." Я слышал, что готовится закон по которому иностранным агентом может быть физическое лицо. Прикольно бы выглядело бы, если в избирательном бюллетене против фамилии Собчак стоял штамп ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ.
    mikh-korsakov
Картина дня