Испытания новейшей российской торпеды завершатся в 2018 году

Очень рассчитываю, что мы проведем их точно в назначенный срок

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение завершит испытания новейшей российской торпеды до конца текущего года, сообщил генеральный директор корпорации Борис Обносов.Работы по морской тематике ведутся сразу несколькими предприятиями корпорации. В частности, ГНПП «Регион», концерном «МПО-Гидроприбор».– цитирует Обносова «Интерфакс».Обносов напомнил, что корпорацией созданы такие изделия, как комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой «Шквал-Э», малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой «Пакет-Э/НК».Ранее ведущий разработчик торпедного оружия академик Шамиль Алиев сообщал о том, что скоростная торпеда «Шквал» советской разработки в будущем будет способна действовать на глубине более 100 метров.