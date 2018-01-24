21:36 24 января

Испытания новейшей российской торпеды завершатся в 2018 году

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение завершит испытания новейшей российской торпеды до конца текущего года, сообщил генеральный директор корпорации Борис Обносов.

Испытания новейшей российской торпеды завершатся в 2018 году


Работы по морской тематике ведутся сразу несколькими предприятиями корпорации. В частности, ГНПП «Регион», концерном «МПО-Гидроприбор».


Очень рассчитываю, что мы проведем их точно в назначенный срок
– цитирует Обносова «Интерфакс».

Обносов напомнил, что корпорацией созданы такие изделия, как комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой «Шквал-Э», малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой «Пакет-Э/НК».

Ранее ведущий разработчик торпедного оружия академик Шамиль Алиев сообщал о том, что скоростная торпеда «Шквал» советской разработки в будущем будет способна действовать на глубине более 100 метров.

Использованы фотографии: http://screen-ad.ru/
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Комментарии 17

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  1. НЕКСУС Сегодня, 18:53
    Корпорация «Тактическое ракетное вооружение завершит испытания новейшей российской торпеды до конца текущего года, сообщил генеральный директор корпорации Борис Обносов.

    Интересно,а Хищник то тоже испытают?
    НЕКСУС
    1. просто экспл Сегодня, 19:36
      а меня больше интересуют дальнобойные торпеды , пускай даже с малой скоростью , но с тихим ходом, просто пустить их на предполагаемый участок прохождения АУГ , и их засекут , если засекут , только уже перед попаданием , в отличие от ПКР , которые палятся и РЛС НК и ДРЛО АУГ .
      просто малая дальность торпеды это малый радиус круга поиска ПЛ вертушками , а радиус более 100км делает ПЛ практически ненаходимой .
      просто экспл
      1. Симаргл Сегодня, 21:24
        Цитата: просто экспл
        а меня больше интересуют дальнобойные торпеды , пускай даже с малой скоростью , но с тихим ходом,
        А ещё лучше - гибрид: на относительно малом ходу подобраться к "жертве" и перейти на реактивную тягу.
        Не торпеда будет - песня!
        Симаргл
  2. Геркулесыч Сегодня, 19:04
    Подождем результатов, и надеемся, что флот ими будет доволен! good soldier
    Геркулесыч
    1. Saburov Сегодня, 19:10
      Цитата: Геркулесыч
      надеемся, что флот ими будет доволен!


      У нас разве есть флот? Мне кажется у нас остатки флота от СССР.
      Saburov
      1. тол100в Сегодня, 19:15
        Цитата: Saburov
        У нас разве есть флот? Мне кажется у нас остатки флота от СССР.

        А Вам не стыдно за такие высказывания?! А впрочем продажные шкуры никогда совестью не пользовались!
        тол100в
        1. Saburov Сегодня, 19:20
          Цитата: тол100в
          А Вам не стыдно за такие высказывания?


          Мне стыдно за тех, кто порезал наш флот на иголки и продал корабли Первого Ранга за копейки.
          А этот флот годиться разве что по бармалеям из Каспия пулять, на полноценные боевые задачи флота он неспособен, в ввиду огранниченного количества боевых единиц флота, изношенности, долгостроя и подготовки военных кадров.

          Цитата: тол100в
          А впрочем продажные шкуры никогда совестью не пользовались!


          Вы про Кремль? Согласен!
          Saburov
          1. Умник Сегодня, 19:25
            Что плохого в корвете, который может пульнуть калибром на 2500 км? Смысл гонять дорогущие ведра первого ранга? Темболее ждем гиперзвук) , дождемся и вся утка наша
            Умник
            1. Saburov Сегодня, 19:52
              Цитата: Умник
              Что плохого в корвете, который может пульнуть калибром на 2500 км?


              Ничего конечно плохого в этом нет. Но не надо путать многозадачность флота с отдельными элементами, тем более со сторожевиками.

              Цитата: Умник
              Смысл гонять дорогущие ведра первого ранга?


              Смысл в том, что дорогущие "вёдра" первого ранга имеют функционал раз в сто больше, как и оперативный простор.

              Цитата: Умник
              Темболее ждем гиперзвук)


              Долго ждать придётся. Пока законы физики не поменяются и не найдутся "волшебные" материалы и не создадут надёжные прямоточные двигатели.

              Россия признала проблемы в создании гиперзвукового оружия.

              Российским разработчикам гиперзвукового оружия предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере. Об этом сообщил «Известиям» советник главы корпорации «НПО машиностроения» по науке Герберт Ефремов.
              По словам эксперта, для этого необходимо создание прямоточных, ракетнотурбопрямоточных или комбинации турбопрямоточных маршевых двигателей. Однако, по его словам, известные в мире аппараты с прямоточными двигателями, как отечественные, так и американские, являются исключительно исследовательскими.
              «Эти технологии так до сих пор и не освоены. Более того, даже в уже опробованных в разных странах прямоточных двигателях еще не удалось обеспечить устойчивое, надежное горение в камерах сгорания при движении на гиперзвуке. Будут ли эти проблемы решены в ближайшее время, пока непонятно», — сказал Ефремов.
              Кроме разработки маршевого двигателя и теплозащиты, создание гиперзвукового аппарата предполагает решение «массы других технических проблем». «Например, вопросы управления движением, наведения, прохождения радиоволн сквозь плазму. А еще обеспечение малозаметности и маневрирования», — отмечает Ефремов.

              Цитата: Умник
              дождемся и вся утка наша


              Поймите разницу между есть и будет.

              С уважением.
              Saburov
            2. Николай Прохожий Сегодня, 20:12
              Цитата: Умник
              Что плохого в корвете, который может пульнуть калибром на 2500 км?

              Может, но только по стационарной цели на берегу... По кораблю противника - нет. Корабль в движении, это не стационарная цель.
              Николай Прохожий
  3. Серый брат Сегодня, 19:26
    А фото в статье с "Дагдизеля".
    "Дагдизель"-то походу всё, там только сажать и вопрос ставить о целесообразности восстановления предприятия.
    Серый брат
  4. Тамагон Сегодня, 19:32
    Хорошей торпеде - хорошую цель!!! laughing
    Тамагон
  5. san4es Сегодня, 19:35
    торпеда «Шквал» советской разработки в будущем будет способна действовать на глубине более 100 метров.

    san4es
  6. APASUS Сегодня, 19:39
    Это пока только испытания и до серии там еще ох как далеко.............
    APASUS
  7. Влад5307 Сегодня, 19:46
    Цитата: APASUS
    Это пока только испытания и до серии там еще ох как далеко.............

    Как и до настоящих государственников у власти. sad А потому сроки по многим изделиям отодвигаются, а некоторые проекты и вовсе замораживаются на неопределенный срок. И главное обоснования всегда находятся, а вот деньги,,,
    Влад5307
  8. sir_obs Сегодня, 20:13
    Чувак на фото, что-то тырит или просто морда лица такая?
    sir_obs
  9. Симон Сегодня, 20:59
    Цитата: Saburov
    Цитата: тол100в
    А Вам не стыдно за такие высказывания?


    Мне стыдно за тех, кто порезал наш флот на иголки и продал корабли Первого Ранга за копейки.
    А этот флот годиться разве что по бармалеям из Каспия пулять, на полноценные боевые задачи флота он неспособен, в ввиду огранниченного количества боевых единиц флота, изношенности, долгостроя и подготовки военных кадров.

    Цитата: тол100в
    А впрочем продажные шкуры никогда совестью не пользовались!


    Вы про Кремль? Согласен!

    Видимо это про Горбачева и Ельцина, которые в угоду Вашингтону, резали корабли нашего флота и стратегические ракеты шахтного и железнодорожного базирования!
    Симон
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