09:46 25 января
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Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного

Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного


Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).

Трудно сказать, закономерно это или нет, но наличие Солженицына в одном ряду с Гагариным и Сталиным, конечно, удивляет. Дело в том, что Солженицын – посредственный писатель, я уже не говорю о том, что он сделал очень много для разрушения страны под названием Советский Союз. Сталин занимался противоположными вещами. Гагарин – тоже. Поэтому очень странно, что эта личность оказалась в списке.


Тем не менее, почему эти фамилии вместе попали в ТОП-5? Самый простой ответ – может быть, каша в голове у людей, а может быть, есть какие-то другие причины, ведь это всё "разнокалиберные" люди. Сталин — это один уровень. Гагарин — это другой уровень. Высоцкий — это массовая культура. У нас, помимо Высоцкого, в 20-м веке было очень много деятелей культуры намного более достойных – это и Шолохов, и Горький. Так что это какие-то очень странные результаты для меня. Я думаю, они навеяны средствами массовой информации, потому что люди цепляют то, что чаще упоминается в СМИ. А если применить к этому списку элементарную логику, то из него, безусловно, должен вылететь Солженицын.

А вот Сталина "затереть" уже невозможно, потому что, когда был на телевидении проект "Имя России", все прекрасно знают, что первое место занял Сталин, его в последний момент стыдливо заменили Александром Невским. Вот в том-то и дело, что власть не может затенить Сталина. И недавний опрос показал, что из когорты людей 18-24 лет более 70% позитивно относятся к Сталину. Также недавний опрос молодёжи – кого они поддержали бы в 1917 году, а затем в гражданской войне "белых" или "красных" – выявил, что более 90% поддержали "красных". Так что здесь власть мало что может сделать.

Автор: Андрей Фурсов
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113645/


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Комментарии 31

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  1. амурец Сегодня, 05:54
    вот Сталина "затереть" уже невозможно, потому что, когда был на телевидении проект "Имя России", все прекрасно знают, что первое место занял Сталин, его в последний момент стыдливо заменили Александром Невским. Вот в том-то и дело, что власть не может затенить Сталина. И недавний опрос показал, что из когорты людей 18-24 лет более 70% позитивно относятся к Сталину.
    А что вы отели? Чтобы народ поддержал тех кто разваливал СССР? И Волгограду давно пора вернуть имя Сталина- Сталинград Это символ стойкости России, Великой России которая объединяла, а не порабощала народы. Вот в чём смысл имени Сталина что он старался восстановить Великую Россию, а не рабазарить на инвестиции, как это делается сейчас.
    амурец
    1. Monster_Fat Сегодня, 06:41
      А, кстати ВВП может "безболезненно" лихо пиарнуться на новой волне.."патритизма"(Крым уже как-то "подзабылся"-"приелся"), переименовав Волгоград в Салинград. Вот "рейтинг"-то "попрет" тогда wink
      Monster_Fat
      1. dsk Сегодня, 06:55
        Цитата: Фурсов
        его в последний момент стыдливо заменили Александром Невским.
        Фурсов явно врёт - у Александра Невского был явный перевес.
        Надо проводить референдум, может пройти и самое первое название города на Волге - Царицын.
        dsk
        1. Стропорез Сегодня, 09:17
          Цитата: dsk
          Фурсов явно врёт - у Александра Невского был явный перевес.

          Брехня! Вы можете устроить прямо на ВО голосовалку и увидете, что даже ярые запутинцы проголосуют за Сталина и Иосиф Виссарионович победит с огромным перевесом.
          Стропорез
      2. василий50 Сегодня, 06:58
        Монстру
        Вы правы. Сегодня можно *пиарнуться* или создать новую структуру которая будет что то там ... .Сегодня в РОССИИ потихоньку, можно сказать стыдливо пытаются хоть что то сделать и для РОССИИ и для РУССКИХ.
        А вот ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН строил страну, под его руководством СОВЕТСКИЙ СОЮЗ одержал победу в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ и снова восстанавливали разрушенное.
        Уважение к ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ за реальные успехи и в строительстве станы и в войне и в расцвете культуры, много ещё можно перечислять успехи которых НЕ СТЕСНЯЯСЬ этого достиг СОВЕТСКИЙ НАРОД.
        Как и то что уничтожали негодяев и давали возможность вернуться к нормальной жизни *перековавшимся*, и примеров тому множество.
        василий50
      3. dsk Сегодня, 07:09
        Цитата: "Чудовищно жирный"
        кстати

        Зря стараетесь, больше тридцатки "товарищ" Сорос вам не даст. И она вам впрок не пойдёт.
        dsk
      4. Венд Сегодня, 09:02
        Цитата: Monster_Fat
        А, кстати ВВП может "безболезненно" лихо пиарнуться на новой волне.."патритизма"(Крым уже как-то "подзабылся"-"приелся"), переименовав Волгоград в Салинград. Вот "рейтинг"-то "попрет" тогда wink

        Путину не нужен дешевый популизм, это дело мелких претендентов на пост президента.
        Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного
        Кумир Сталин или нет это спорный вопрос. Одно бесспорно, Иосиф Виссарионович монументальная фигура в советском периоде истории России. А историю России мы не намерены предавать забвению, Смиритесь уже с этим западные аналитики.
        Венд
        1. BecmepH Сегодня, 09:35
          Цитата: Венд
          Путину не нужен дешевый популизм, это дело мелких претендентов на пост президента.

          А между тем,лично я думаю, что какое-то событие, подобное Крыму, произойдёт. И не само собой.
          В остальном согласен с Вами.
          BecmepH
  2. Нонна Сегодня, 06:30
    ВЦИОМ подконтролен Кремлю и 100% опрашивал собирающих крохи с барского стола - кремлядей и наверное, как раз тогда, когда они собирались вешать доску сексоту Солженицину. Вот в тот момент всю толпу из пяти человек и опросили. А вот настоящий опрос - Иосиф Сталин лидирует в опросе россиян относительно самых выдающихся личностей в мировой истории, за него отдали голос 38% респондентов. Второе место поделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин, набрав по 34%. Как свидетельствуют результаты опроса - 32% россиян считают выдающимся историческим деятелем Владимира Ленина, а 29% — Петра I.
    Нонна
  3. серафимамурский Сегодня, 06:42
    Конечно если бы не Сталин то сейчас бы не было России как таковой, как впрочем и русского этноса. Фашистские лагеря смерти работали круглосуточно.
    серафимамурский
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:53
    более 90% поддержали "красных"
    Я тоже "красный" и флаг у меня в машине красный !
    Uncle Lee
  5. Гардамир Сегодня, 07:21
    Согласен насчёт каши в голове. Как человек может поклоняться либералу Путину и государственнику Сталину. Но Путина помнят пока он сейчас у власти. Всё это говорит об одном идеи либерализма и демократии лживы. Порядок там где управляет человек. А не выборные должности. В армии в гражданскую войну тоже пытались ввести демократию, быстро поняли что это преступно. И заводам руководят директора, а не выбранные депутаты.
    Поэтому и Сталина уважают, что порядок был и враги боялись.
    Гардамир
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:33
      Путина помнят пока он сейчас у власти
      Я думаю, что вы ошибаетесь. ВВП уже вписал себя в историю и причем прочно.
      rotmistr60
      1. Гардамир Сегодня, 07:37
        уже вписал
        Мы и Ельцина то вспоминаем, только для того. чтоб сказать что при Путине лучше. А что можно сказать про Хрущёва? А в трёх Александрах и двух Николаях многие просто запутаются. Просто интересно, что будут говорить через двадцать лет про Путина? Понятно, что пока у власти он единственный и неповторимый.
        Гардамир
    2. Голован Джек Сегодня, 07:36
      Цитата: Гардамир
      Порядок там где управляет человек. А не выборные должности

      Это как?
      Если выборный - то плохой управленец, а коли назначили (а кто, кстати, назначил-то?) - то сразу хороший?
      Бред negative
      Цитата: Гардамир
      идеи либерализма и демократии лживы

      Именно "идеи демократии" позволяют Вам мозолистыми пальцами тапать тут эти, кхм... ладно, скажу "мысли".
      При Сталине Вы бы уже осваивали более простые и здоровые (и не требующие электричества в розетке) инструменты.
      Топор, пилу... и метлу laughing
      Толсто троллите, Гардамир wink
      Голован Джек
      1. rocket757 Сегодня, 08:03
        Каждому человеку, лидеру своё время.
        И ВВП будем помнить, по всякому, в.т.ч. за остановленный распад страны и за безмерное воровство к власти приближённых и многое другое.
        Меченого с алкашом тож помним, хотя б для того шоб плеваться, шоб не делать больше таких глупостей.
        Сталина и прочих вождей Страны Советов, России помним. Одних как тиранов, другие как созидателей.
        Помним писателей, помним поэтов. помним космонавтов, учёных .....
        Сегодня отмечаем за В.Высоцкого. Мыж помним, а оценка творчества ... тоже разная.
        Власти могут исказить любой оф. опрос, но народная память всё расставит по своим местам!!!
        Чуть помедленнее кони,
        Чуть помедленнее,
        Вы тугую не слушайте плеть.
        Но что-то кони мне попались
        Привередливые,
        И дожить не успел,
        Мне допеть не успеть.
        Я коней напою, я куплет допою,
        Хоть немного ещё постою на краю.
        rocket757
        1. Голован Джек Сегодня, 09:39
          Цитата: rocket757
          Каждому человеку, лидеру своё время.
          И ВВП будем помнить, по всякому

          Это Вы к чему, простите?
          Пока что - не в тему, не в рифму и вообще... фигня какая-то, гусиная.
          ИМХО.
          Голован Джек
      2. BecmepH Сегодня, 09:43
        Цитата: Голован Джек
        При Сталине Вы бы уже осваивали более простые и здоровые (и не требующие электричества в розетке) инструменты.

        А ещё при Сталине не выводили бабосы за рубеж, а в сторону Флага, даже косо посмотреть не посмел бы супостат. Дети чинуш учились в своих школах и его сын был на фронте. Джек, а Ваш сын служил? А Вы служили?
        BecmepH
  6. Alex_59 Сегодня, 07:59
    Я бы на первое место поставил Гагарина. Как собирательный образ русского человека - простого, улыбчивого, доброго, умного, немного скромного и застенчивого, но твердого и стремящегося ввысь, несмотря на тяготы которые на него валит жизнь и окружающий мир. Это светлый и очень добрый образ. Радостный.
    А на второе место - Сталина. Почему не на первое? Потому что образ несомненно достойный, но уже не радостный и не добрый. Сильный, жесткий. Образ человека - прагматика, точно знающего чего он хочет, у него уже нет места застенчивости или простоте. Тут мудрость, хитрость, расчет, жесткость. Тут уже есть боль, страдания, несмотря на успехи. В чем-то они с Гагариным антиподы. Гагарин - это то к чему стремимся, а Сталин - это то, как мы реально это делаем. Гагарин - цель, Сталин - способ достижения цели. И по сути это так и есть. Сталин обеспечил успех Гагарина. Сделал всю работу на земле, грязную, тяжелую работу, ради того чтобы после него появился Гагарин.
    Alex_59
    1. КЕРМЕТ Сегодня, 09:44
      Сильным и жёстким сделал Сталина тот исторический период в котором ему довелось руководить страной
      КЕРМЕТ
  7. апро Сегодня, 08:04
    Социализм ИВСталина это реальная альтернатива России.капитализм и троцкизм завел страну в тупик.
    апро
  8. parusnik Сегодня, 08:05
    наличие Солженицына в одном ряду с Гагариным и Сталиным, конечно, удивляет.
    ...И весьма удивляет...
    parusnik
    1. Васся Вассин Сегодня, 09:06
      причем неприятно, до такой степени, что хочется взять кусок мыла (дягтеревого) и промыть глазья тем, кто подсчитывал голоса в этом опросе. не проглядели ли они ошибку?
      Васся Вассин
      1. parusnik Сегодня, 09:37
        Думаю специально допустили...
        parusnik
  9. ALEA IACTA EST Сегодня, 08:10
    Сталин как мавр в экваториальной Африке: на фоне диких большевистских каннибалов он смотрится вполне цивилизованно, можно сказать, блестяще, но все-таки он мавр, а Россия - это Россия.
    ALEA IACTA EST
  10. Лесс Сегодня, 08:36
    Не смотря на объявленный курс десталинизации, лично я не вижу какого либо осознанного и системного противодействия росту популярности Сталина среди населения. Откровенно ненавидят Сталина и поливают его грязью исключительно либеральные СМИ, наподобие пресловутого "Эха". Хотя оголтелая риторика данного СМИ, на мой взгляд, это просто прививка от западных ценностей для мало-мальски думающих людей, ибо ничего, кроме отторжения идеи, пропагандируемые подобными СМИ, не вызывают. Так что вряд ли Сталина пытаются "затереть". Хотели бы "затереть" - "затёрли бы". Это как с ЕБН, и центр открыт, и плохого про него нигде не говорят, но все понимают, какую роль он сыграл в истории России и отношение к нему у народа соответствующее. Так что и десталинизация и Е-центр - это всё игра на публику, причём исключительно на внешнюю публику, чтоб не лезли в наши дела раньше времени.
    Лесс
  11. Dzmicer Сегодня, 09:11
    Сталин – кумир россиян

    А для русских он преступник, повинный в геноциде русского народа.
    Dzmicer
    1. Diminisher Сегодня, 09:28
      Русский народ? Геноцид? Что за каша варится в вашей, несомненно, умной голове?
      Ну и если вы имеете в виду под русскими тех, что пришли вместе с нацистами "освобождать" землю от "краснопузой сволочи", то с вами всё ясно. Как и ваш уровень развития, такие дела.
      Diminisher
  12. sxfRipper Сегодня, 09:26
    Сталин – кумир россиян
    Не надо за всех россиян, ага?
    Не делай себе кумира... (Исход, 20.4)

    Если не в одну крайность, так в другую! А реально о Сталине мы до сих пор знаем далеко не всё. А что-то вообще никогда не узнаем хотя бы потому, что документы давным-давно уничтожены, зато широко муссируются бредни типа хрущёвского "управлял войсками по глобусу"... Сталин - не ангел, но и дьявола из него лепить негоже. Нам, в ту эпоху в большинстве своём ещё не жившим, и новым поколениям, знающим о нём с наших слов. Языком трепать легко, а вот представить себя на его месте в той или иной конкретной ситуации (например 01.12.1934 или 22.06.1941) никто не пробовал?
    sxfRipper
  13. Антианглосакс Сегодня, 09:39
    Ох и корёжит наше кремлёвское ворьё от такой статистики, ох и крючит! Толи ещё будет!
    Антианглосакс
  14. Altona Сегодня, 09:39
    Цитата: Monster_Fat
    А, кстати ВВП может "безболезненно" лихо пиарнуться на новой волне.."патритизма"(Крым уже как-то "подзабылся"-"приелся"), переименовав Волгоград в Салинград. Вот "рейтинг"-то "попрет" тогда

    -----------------------------
    ВВП мог:
    1) В 2014 году пройти через всю Украину с российской армией до Белграда и его бы встречали с цветами.
    2) ВВП мог бы в 2015-2017 году показательно разбомбить американские базы в Сирии и Ираке и ему рукоплескала бы вся Азия.
    3) ВВП мог бы запретить в 2017 году ехать на Олимпийские Игры без гимна и флага и его рейтинг пробил бы планку в 146%. А если бы захотел ехать в полноправном статусе, то всего лишь можно было бы отправить 2 болванки "Тополя" к Восточному побережью США как сделал Ким Чен Ын с Хвасонами в сторону Японии.
    В общем, ВВП мог бы, но он даже перекреститься нормально не может.
    Altona
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