Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного

Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).Трудно сказать, закономерно это или нет, но наличие Солженицына в одном ряду с Гагариным и Сталиным, конечно, удивляет. Дело в том, что Солженицын – посредственный писатель, я уже не говорю о том, что он сделал очень много для разрушения страны под названием Советский Союз. Сталин занимался противоположными вещами. Гагарин – тоже. Поэтому очень странно, что эта личность оказалась в списке.Тем не менее, почему эти фамилии вместе попали в ТОП-5? Самый простой ответ – может быть, каша в голове у людей, а может быть, есть какие-то другие причины, ведь это всё "разнокалиберные" люди. Сталин — это один уровень. Гагарин — это другой уровень. Высоцкий — это массовая культура. У нас, помимо Высоцкого, в 20-м веке было очень много деятелей культуры намного более достойных – это и Шолохов, и Горький. Так что это какие-то очень странные результаты для меня. Я думаю, они навеяны средствами массовой информации, потому что люди цепляют то, что чаще упоминается в СМИ. А если применить к этому списку элементарную логику, то из него, безусловно, должен вылететь Солженицын.А вот Сталина "затереть" уже невозможно, потому что, когда был на телевидении проект "Имя России", все прекрасно знают, что первое место занял Сталин, его в последний момент стыдливо заменили Александром Невским. Вот в том-то и дело, что власть не может затенить Сталина. И недавний опрос показал, что из когорты людей 18-24 лет более 70% позитивно относятся к Сталину. Также недавний опрос молодёжи – кого они поддержали бы в 1917 году, а затем в гражданской войне "белых" или "красных" – выявил, что более 90% поддержали "красных". Так что здесь власть мало что может сделать.