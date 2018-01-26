Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0

В Давосе 23-26 января пройдет Всемирный экономический форум (ВЭФ), темой которого станет поиск причин и эффективных мер по разрешению политических и социально-экономических мировых проблем. Поиски "причин" и "выходов" так или иначе велись и на прежних мероприятиях, однако в этот раз этому должен помочь президент США Дональд Трамп. На прошлом съезде его так и не дождались, потому что тогда он участвовал в предвыборной гонке, ему нужно было держать лицо антиглобалиста.Кроме того, ВЭФ-2018 – это условный "юбилейный" форум после кризиса 2008 г. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь.А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось.То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.От России в Давос поедет делегация из нескольких чиновников: министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, вице-премьер Аркадий Дворкович. Вместе с ними будут и некоторые олигархи: Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, Михаил Прохоров и другие. Впрочем, искать причины социально-экономических проблем они вряд ли будут, потому что ВЭФ такую задачу, на самом деле, и не ставит. Об этом Накануне.RU рассказал доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов.Вопрос: После того, как на ВЭФ-2017 не приехали лидеры США, Германии и некоторых других государств, начали все больше говорить о том, что форум теряет свою значимость. Это можно сказать и про встречу в 2018 году?Валентин Катасонов: Я несколько лет готовил публикации по теме Давоса и замечаю тенденцию к тому, что он действительно становится просто "говорильней". Причем даже не представительной говорильней, потому что не все лидеры приезжают на эту встречу. В прошлом году главной фигурой был руководитель Китая, который сказал, что если Трамп и Америка отказываются от глобализации, то КНР готова сама возглавить этот процесс.Конечно, там масса интересных заявлений бывает, я даже помню, Дерипаска неоднократно в Давосе делал интересные заявления, например, звучали из его уст жесткие критические замечания по поводу Центрального банка РФ. Конечно, я буду следить за этим событием, но ничего особо не ожидаю. Я думаю, что это просто площадка для какого-то обмена мнениями, "тусовка", и там не принимают никаких важных решений.Вопрос: Эта "тусовка", скорее, даже для бизнеса, чем для руководителей государств?Валентин Катасонов: Да, соотношение представителей примерно 50/50 – половина бизнеса, половина чиновников или каких-то неформальных представителей стран. И Российская Федерация в последнее время представлена лицами достаточно невысокого уровня. Я помню, Медведев ездил на Давос, а Путин ни разу не был там, ну, а сейчас там Дворкович – в общем, это, скорее, лица для галочки. И никакие заявления там они не делали.Давос – конечно, умирающая площадка. И уж, конечно, никаких решений там принять не смогут. Серьезной встряской для всего мира был финансовый кризис. И в 2009-2010 гг. на том же Давосе были достаточно серьезные рекомендации, та же самая "восьмерка", "двадцатка" – там принимались решения. И мы видим, что через несколько лет мир опять в такой же ситуации, которая очень напоминает 2007-2008 гг. И я не исключаю, что в этом году может быть вторая волна финансового кризиса.Вопрос: То есть в "юбилей" кризиса 2008 г. можно сказать, что никакие выводы не сделаны?Валентин Катасонов: Никакие, абсолютно. Это показывает, что действительно человечество, "сильные мира сего" как-то уже не в состоянии управлять процессом. И Давос в этом смысле не исключение, а, скорее, яркое проявление того, что элиты неспособны остановить этот процесс сползания мира в пропасть.Вопрос: Почему Вы считаете, что в этом году может начаться вторая половина финансового кризиса?Валентин Катасонов: Я смотрю по одному показателю – относительный уровень долга. Он превысил планку 300% ВВП и в США, и в ЕС, и в Китае. Особенно в Китае, потому что с учетом теневого рынка там получается даже 650% ВВП. Но никаких решений конкретных не принимается. Более того, Трамп почти добился полной отмены закона Додда-Франка (это закон, который был принят при Обаме и который еще называли законом о реформировании банковской системы в США). Это практически полный разгул для банкиров, спекулянтов. Ну вот, самое главное событие, которое ждали в 2017 г. – второй волны кризиса – не было, но, значит, она переходит на 2018 г.Вопрос: Как бы Вы оценили делегацию России в этом году?Валентин Катасонов: Тот же уровень был и в предыдущие годы, я не вижу никаких особых изменений. Максимум, который от России был – это Дмитрий Медведев. На уровне президента ни разу не было представительства от Российской Федерации. Кстати, Улюкаев еще бывал тоже как министр экономического развития. В общем-то, я не считаю, что это какой-то "суперуровень".Вопрос: Если площадка превращается в "говорильню" для бизнеса – логичным было бы уменьшить число участвующих министров?Валентин Катасонов: Да, согласен, потому что толку от этой "тусовки" нет. Единственное, зачем можно туда ехать – просто понять, куда ветер дует, грубо говоря, "сходить в разведку". Но для этого необязательно министров посылать, мне кажется. Хватило бы послать чиновников даже более низкого уровня, потому что никаких решений все равно приниматься там не будет, никаких соглашений тоже не будет подписываться.Вопрос: А как же "денег нет"? Для Давоса деньги – есть?Валентин Катасонов: Да, и участие в этом мероприятии недешевое. Понятно, что если олигархи едут, то это их личное дело, а если едут чиновники, то, думаю, там "набежит" в несколько миллионов долларов счетчик. Орешкин новый год как справлял – и то был резонанс, а тут, думаю, денег побольше придется потратить.Вопрос: Вместе с этим вышел отчет Oxfam, исходя из которого 1% населения Земли теперь владеет 82% всех богатств. Как это соотносится с Давосом?Валентин Катасонов: Oxfam – организация, которая каждый год дает свои оценки, и тренд один и тот же – это еще одно доказательство того, что кризис наверняка произойдет, потому что, как говорил классик марксизма, усиливаются противоречия между производством и покупательным спросом. То есть чем более увеличивается количество абсолютно и относительно бедного населения, тем больше возможности для наступления экономического кризиса.Вопрос: К чему готовиться?Валентин Катасонов: Конечно, идет жесткий отсев среди богатых, остаются лишь сверхбогатые. И не просто богатые, а те, кто определили, что их целью является не богатство, а мировая власть. Все остальные – богатые – для них средства. В этом смысле вся наша российская буржуазия, олигархат – это тоже средства. К сожалению, до них это никак не доходит, и они рассчитывают, что кто-то их оставит в этой самой элите. Нет, они для действительно настоящих хозяев денег не более, чем средство достижения своих целей.Тут важно, что фактически капитализм уже закончился. Как говорил Джордж Сорос, музыка прекратилась, а они все еще танцуют. Это уже не капитализм, это посткапитализм. А посткапитализм – это уже новый рабовладельческий строй, это такой гигантский концлагерь, и мы видим десятки и сотни признаков того, как идет выстраивание этого концлагеря. Фактически банковская система прекращает свое существование в прежнем виде, потому что процентные ставки ушли в минус. Наличных денег не будет, потому что сейчас идет не особо афишируемое СМИ явление – "бегство" от банков. Мировые ростовщики и их лоббисты делают все возможное и невозможное, чтобы запретить наличное денежное обращение. Это будет совершенно другая модель общества. Но это не будет буквальное возвращение к тому рабовладельческому строю, который был, скажем, тысячи лет назад. Это будет гораздо более жестокая система, потому что классическое рабовладельческое общество – это общество, которое базируется на рабовладении, и раб – это частная собственность хозяина. А сегодня из так называемых трех факторов прироста – капитал, природные ресурсы и рабочая сила (человек) – два являются дефицитными, а третий является избыточным. И видно невооруженным глазом, что этот избыток уже фактически ликвидируется.Кстати, в 2016 г. главной темой в Давосе была так называемая четвертая технологическая революция – ее проявлением было массовое появление роботов. Так вот роботы "сожрут" людей. Это уже посткапитализм, совершенно другая модель общества, и об этом почти никто не говорит.Мы идем к тому, как говаривал один герой романа Рея Бредбери "451 градус по Фаренгейту", что человек – это салфетка, в которую сморкаются и выбрасывают, берут другую салфетку. К сожалению, люди "за деревьями леса не видят", и в значительной степени это объясняется тем, что СМИ переключают наше внимание на какие-то второстепенные вещи.