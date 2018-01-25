09:46 25 января
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Как изменилась страна за 18 лет президентства Путина

В эти праздники незаметно проскочила на самом деле важная дата – 18 лет с тех пор, как Путин возглавил российское государство. Дату никто официально не отметил, а между тем это удачный повод подвести промежуточные итоги. Ведь за это время Россия сумела вновь стать мировой житницей, как в царские времена, да еще в полтора раза нарастила промышленное производство. Что же еще изменилось?

Как изменилась страна за 18 лет президентства Путина


В последние декабрьские дни эксперты подводили итоги, но ограничивались лишь минувшим 17-м годом. И тут нельзя не согласиться с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, выделившим в первую очередь его экономические успехи, ведь Россия вышла из двухлетней рецессии, по итогам первых 10 месяцев прирост ВВП составил 1,6 процента.


Однако 18-й год будет, в первую очередь, годом выборов федерального уровня. А потому было бы куда интереснее взглянуть на более глубокую ретроспективу, чем один прошедший год. Например, рассмотреть, какие позитивные сдвиги и изменения произошли в России с тех пор, как в марте 2000 года впервые президентом был избран Владимир Путин.

Впрочем, как известно, в статусе исполняющего полномочия президента Путин возглавил страну чуть раньше – 31 декабря 1999 года.

Экономика за 18 лет побила важные рекорды

Да, последние годы в экономике были довольно сложными с учетом санкционного противостояния Запада и России, а также финансового кризиса, многие последствия которого мы ощущаем на себе до сих пор. Однако этот кризис по большей части преодолен, к санкциям привыкли, а в долгосрочном плане виден серьезный прогресс.

Стоит выделить два экономических показателя, которые для нашей страны в 90-х были особо болезненными – огромный госдолг и не уступающая ему инфляция. За последние 18 лет в этом направлении удалось совершить колоссальный прорыв. Долг снизился за это время аж в 22,7 раза – с 69,1% от ВВП в 2000 году до 3,1% в 2016-м. Инфляцию также удалось победить. Если в 2000 году она составляла 20,2%, то уже в 2006-м впервые в новейшей истории России опустилась ниже 10%, а по состоянию на 4 декабря 2017 года и вовсе достигла рекордных 2,5% в годовом выражении.

Снизился за 18 лет и уровень безработицы. Этот показатель сократился с 10,6% до 5,2% экономически активного населения, достигнув своего исторического минимума для нашей страны. Для наглядности стоит отметить, что в Евросоюзе (для которого безработица в последние годы вообще тема больная) он составляет 7,4%, в зоне евро – 8,8%, во Франции – 9,7%, в Австрии – 9,4%, в Италии – 11,1%, в Испании – 16,38%, в Черногории – более 20%, в Греции – 21%.

В то же время России удалось нарастить свои золотовалютные запасы. За отчетный период международные резервы нашей страны выросли более чем в 30 раз – с 12 до 378 млрд долларов. Общее оздоровление экономики способствовало и росту ее инвестиционной привлекательности. Даже на фоне сложностей последних лет, обусловленных санкционным давлением, в целом объем инвестиций увеличился более чем в 2,5 раза.

Если эти показатели для кого-то выглядят абстрактно, то что может быть реальнее, чем промышленный рост? А он в 2000–2017 годах был значительным. Промышленность России продемонстрировала увеличение производства на 55,4%.
Не отставало и сельское хозяйство, которому при этом многие либеральные экономисты почему-то не переставали прочить крах чуть ли не ежегодно. Однако урожай зерновых почти удвоился – с 65,4 млн тонн в 2000 году до 140 млн тонн в 2017-м. Причем результат прошлого года и вовсе абсолютно прорывной, так как был побит рекорд 40-летней давности (127,4 млн тонн в 1978 году). Россия снова крупнейший экспортер пшеницы в мире, она вернула себе звание одного из ведущих поставщиков хлеба на мировые рынки, которое занимала еще до Первой мировой войны.

Животноводство также демонстрировало серьезные успехи. Почти удвоилось производство свинины (с 2,2 млн тонн в 2000 до 4,4 млн тонн в 2016 году), в 1,3 раза – яиц (с 24,2 до 34,4 млрд штук), в 6 раз – мяса птицы (с 1,1 млн тонн до 6,2 млн тонн).

Прошла удачная военная реформа

Как заявил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, в эти 18 лет успехи экономики, в частности ВПК, способствовали и модернизации вооруженных сил. Помимо повышения денежного довольствия военных и общего увеличения армейских расходов были проведены кардинальные реформы, армию оснастили новейшими образцами вооружения и техники. В частности, только в 2017 году уровень переоснащения армии составил 62%. Благодаря всему этому был сформирован кардинально новый облик российских ВС, который мировое сообщество могло увидеть, например, в Сирии.

Еще одной успешной сферой стало развитие информационных технологий, особенно в последние годы. Уровень российских программистов подтверждается первыми местами на международных соревнованиях. В частности, в 2016 году россияне заняли все три призовых места на мировой олимпиаде по программированию.

Развитие IT-сегмента стало возможным, во-первых, благодаря фундаментальной науке, технической школе, во-вторых, благодаря активному росту внутреннего рынка и достижениям российских компаний на внешних рынках. В-третьих, благодаря высокому развитию необходимой инфраструктуры, например обеспеченности интернетом, в нашей стране, подчеркнул Абзалов.

Выбрались из демографической ямы

Еще одна важнейшая сфера жизни нашей страны – демографическая политика. И, пожалуй, она оказалась не менее прорывной, чем экономика. Все помнят демографическую яму 1990-х годов. Как же ситуация обстоит сейчас?

Еще четыре года назад страна впервые с 1991 года вышла на положительный естественный прирост населения, который составил 25 тыс. человек. За 2000–2016 годы рождаемость повысилась в полтора раза. Если в 2000 году она составляла 8,6 на 1000 человек населения, то в 2016-м – 12,9, а с января по октябрь прошлого года – 11,6. Если в 2000 году только у 29% российских семей было двое детей, то в 2016-м – уже у 41%. Доля третьих и последующих рождений выросла с 11 до 19%.

Повышению рождаемости способствовали меры поддержки семьи, принимавшиеся все эти годы правительством, такие как, например, выплата материнского капитала.

«По нашим экспертным оценкам, меры, которые были приняты в 2006 году, совокупно с принятыми в 2011–2012 годах мерами дали от 2 млн до 2,5 млн дополнительных рождений. Без этих мер мы бы, скорее всего, таких результатов не имели»,

– сказал «Газете.ру» гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Выделять какую-то самую эффективную демографическую меру сложно – они работают «пакетом», считает заведующая лабораторией исследований демографии и миграции РАНХиГС Алла Макаренцева.

«Если говорить о последних годах, то, скорее, это снижение очереди в детские сады и первые шаги в направлении того, чтобы сделать доступными ясельные группы и в целом наладить баланс между работой и воспитанием детей – всех услуг, касающихся ухода за детьми», – подчеркнула она.

Огромную роль в повышении рождаемости сыграло снижение младенческой смертности. Комплекс мер в сфере здравоохранения, в том числе открытие перинатальных центров, позволили в 2,6 раза уменьшить ее риск. В 2000 году уровень младенческой смертности составлял 15,3 на 1000 рождений, а в 2017-м – 5,3. И это исторический минимум для нашей страны. К слову, в США в 2016 году этот показатель составлял 5,8, в Европе – 6,64, на Украине – 8, в Грузии – 15,6.

Еще одним важным аспектом демографической политики стало увеличение продолжительности жизни, что, кстати, тоже остается важным косвенным стимулом повышения рождаемости. Общая продолжительность жизни за 2000–2016 годы увеличилась на 6,6 года и достигла 71,9 года. А в 2017 году она впервые в истории нашей страны достигла отметки в 72,6 года.

Немаловажно отметить, что уровень смертности от болезней кровообращения с 2007 по 2016 год сократился в 1,37 раза (с 846 на 100 тыс. человек в 2000 году до 616 в 2016). За это же время уровень смертности в результате ДТП упал в 1,8 раза: с 27 до 15 на 100 тысяч населения.

Медицина стала более высокотехнологичной

Увеличение естественного прироста и продолжительности жизни, а также снижение младенческой смертности невозможны без качественных сдвигов в медицинской сфере, и это не только открытие перинатальных центров. Государственное финансирование здравоохранения с 2000 по 2017 год в реальном выражении выросло почти в 3 раза, а в номинальном – c 204,5 млрд рублей в 2000 году почти до трех трлн в 2017-м.

Естественно, повышение финансирования способствовало улучшению оснащенности медицинских учреждений. В 2011–2013 годах в них было поставлено 389,7 тыс. единиц различного медицинского оборудования. В итоге только за три года оснащенность медучреждений выросла в 2,5 раза. Соответственно происходило и развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Число больных, которым была оказана такая помощь, в 2005–2017 годах возросло в 16 раз: с 60 тыс. до более 960 тыс. пациентов.
В здравоохранении важным фактором остается создание высокотехнологичных медицинских центров, считает Дмитрий Абзалов. Если раньше за высокотехнологичной медпомощью надо было ехать в Москву, то в последнее время соответствующие центры появились во многих федеральных округах, что существенно улучшило инфраструктуру, подчеркнул он.

Проводится масштабная бесплатная диспансеризация, что также способствует оздоровлению населения. Количество людей, которые ее прошли, с 2008 по 2015 год выросло в 3,9 раза: с 5,8 млн до 22,5 млн человек.

Кроме того, существенно обновляется парк санитарного автотранспорта (2307 автомобилей в 2016 году, еще 1446 – в 2017 году). При этом стала улучшаться и традиционно сложная ситуация с медучреждениями в сельской местности. С 2000 года в деревнях введено в эксплуатацию более 5 тыс. медицинских подразделений, из них 369 – в 2017 году.

Больше никаких очередей в детский сад

Не только здоровье населения в последние 18 лет стало улучшаться, но и его грамотность. И начать здесь стоит с повышения доступности образования.

За эти годы были практически полностью ликвидированы очереди в детсады. С 2012 года было создано порядка 800 тыс. мест в детских садах. В итоге охват детей дошкольными образовательными учреждениями поднялся с 64,6% в 2014 году практически до 100% в 2017-м.

Улучшения коснулись и качества образования. В частности, в минувшем году был поставлен рекорд по количеству школьников, получивших на ЕГЭ максимальные 300 баллов, а число тех, кто не преодолел минимальный порог по ЕГЭ, наоборот, уменьшилось вдвое. Кроме того, если в 2001 году российские ученики начальной школы занимали 16-е место в международном исследовании читательской грамотности, то в 2016-м уже поднялись на первое.

Наращивались и расходы на науку. Финансирование гражданской науки из федерального бюджета выросло почти в 20 раз (с 17,4 млрд рублей в 2000 году до почти 350 млрд в 2017 году), а финансирование фундаментальных исследований – в 14 раз (с 8,2 до 117,5 млрд рублей). Все это способствовало и увеличению числа молодых ученых (в возрасте до 39 лет). С 2000 года их количество выросло в 1,5 раза и составляет сегодня 43% от общей численности исследователей.

Помимо образования и науки уделялось внимание и культуре. Например, открылось множество новых музеев. С 2001 по 2016 год количество государственных и частных музеев в стране выросло с 2027 до 2742, при этом музеи стали принимать гораздо больше посетителей – с 476 до 857 посещений на 1000 жителей.

При этом также наблюдалось повышение интереса к искусству среди детей. Количество детей, обучающихся в школах искусств, увеличилось на 234 тыс. человек за десять лет и в 2015 году превысило 1,5 млн.

Самым важным фактором, обеспечившим все эти достижения в развитии экономики, в том числе и приток инвестиций, была политическая стабильность, считает Дмитрий Абзалов. Хотя большую роль играли и изменения цены на нефть в течение этих лет, отметил он, немаловажным был и выбранный экономический курс, прицельное развитие конкретных отраслей, например, ВПК, IT-сегмента или агропромышленного комплекса, подытожил эксперт.
Автор: Олег Исайченко
Первоисточник: https://vz.ru/society/2018/1/8/902603.html


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Комментарии 75

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  1. Просто человек Сегодня, 05:52
    Да кто же будет спорить, много сделано хорошего. А Путину только за то что спас Россию от развала можно памятник ставить. Но вопрос в другом, созданная система общественно-политических и экономических отношений работает не на благо страны и народа. Поэтому достигнутые результаты можно сравнить так - как если бы хвалить человека за то что он пробежал километр за то время, за которое другие пробежали уже 10. Либеральная монетарная политика государства нашего, как 50 кг рюкзак на плечах бегущего человека.
    Просто человек
    1. dsk Сегодня, 06:38
      Здравствуйте Борис!
      Цитата: Просто человек
      хвалить человека

      Президент России Владимир Путин вчера был в Объединенной двигателестроительной корпорации в Уфе. Во время встречи главы государства рабочий спросил, нельзя ли вернуть практику награждения государством передовых предприятий. «Давайте я вас просто расцелую», — ответил Путин. Подробнее на РБК.
      dsk
      1. Monster_Fat Сегодня, 07:10
        А чего "не расцеловать"-"ничего не значащее награждение "званием" или "бирюлькой"-это же для казны совсем необременительно-гораздо "экономически выгоднее", чем поднятие зарплаты или солидная премия работающим. Только вот....время "званий" и "побрякушек" как бы уже прошло-никто на это уже не ведется-нужно МАТЕРИАЛЬНОЕ вознаграждение, что поделаешь-"капиталиьзма" на дворе, понимаешь ли..... wink
        Monster_Fat
        1. kepmor Сегодня, 07:48
          все-таки раболепство и царепоклонничество у нас в крови...
          мы же не спрашивает с власти - ПОЧЕМУ НЕ ЛУЧШЕ????
          а покорно мямлим - СПАСИБО БАТЮШКА, ЧТО НЕ ХУЖЕ!!!!!
          kepmor
          1. Голован Джек Сегодня, 07:56
            Цитата: kepmor
            мы же не спрашивает с власти - ПОЧЕМУ НЕ ЛУЧШЕ????

            А кто Вам лично мешает это делать? Вот прям щас и начинайте - со своего района, города, села, что там у Вас?
            Цитата: kepmor
            все-таки раболепство и царепоклонничество у нас в крови...

            У Вас - возилжно. Я бы даже сказал - вероятнее всего belay
            Голован Джек
            1. kepmor Сегодня, 08:07
              джек, судя по вашим коментам, вы верный "страж" нынешней власти...хорошо кормят????
              и прекратите кидаться на людей...
              кстати, обратите внимание, что большинство ваших коментов остаются без внимания...полный игнор...
              собака лает - ветер уносит...это так ...к слову....
              kepmor
              1. Голован Джек Сегодня, 09:37
                Цитата: kepmor
                хорошо кормят????

                Я сам себя кормлю. И Джека - тоже, кстати. На качество (кормежки) он... не жалуется.
                Цитата: kepmor
                обратите внимание, что большинство ваших коментов остаются без внимания...полный игнор...

                Мне ровно yes
                Ваше внимание мне точно не требуется laughing
                Цитата: kepmor
                и прекратите кидаться на людей

                Я на людей, нормальных, не кидаюсь.
                Меня нытики и всепропальщики раздражают слегка - то да, есть такое дело...
                Голован Джек
            2. Правда Сегодня, 09:43
              Цитата: Голован Джек
              А кто Вам лично мешает это делать? Вот прям щас и начинайте - со своего района, города, села, что там у Вас?

              Что опять? Это стеб такой у Вас? ..." А сколько лично Вы заводов открыли? ...Начни с себя..."
              Правда
          2. виктор н Сегодня, 08:33
            Прямо говорите: подайте! Клянчить нужно уметь. Раз не можете себя самостоятельно обеспечить.
            виктор н
          3. Лесс Сегодня, 09:03
            А по теме статьи сказать нечего? Сколько развелось любителей говорить за всех: у нас в крови, мы не спрашиваем, мы мямлем. Продолжайте дальше.
            Лесс
          4. uskrabut Сегодня, 09:22
            Цитата: kepmor
            СПАСИБО БАТЮШКА, ЧТО НЕ ХУЖЕ!!!!!

            Да где ж не хуже! Моя зарплата за 2017 снизилась на 10 с лишним процентов к 2016. И это на госслужбе, регулируется зп указом президента.
            СПАСИБО, БАТЮШКА, УВАЖИЛ ТАК УВАЖИЛ!!!!!
            uskrabut
        2. dsk Сегодня, 07:50
          Цитата: "Чудовищно жирный"
          понимаешь
          что ёщё в позапрошлом веке у вас пели "Люди гибнут за металл, сатана там правит бал". «Фауст».
          dsk
          1. dsk Сегодня, 08:01
            Глава государства отметил как особо важную задачу эффективного производства гражданской продукции для российской оборонной промышленности. Президент России Владимир Путин вчера, в ходе визита на "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" заявил, что оборонные предприятия должны быть готовы к эффективному и конкурентоспособному производству гражданской продукции после преодоления пика оборонзаказа, который должен прийтись на 2020 год. Диверсификация оборонной сферы должна проходить сбалансированно и постепенно, с целью достижения финансовой устойчивости.
            dsk
            1. uskrabut Сегодня, 09:23
              бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию
              uskrabut
    2. Венд Сегодня, 08:58
      Цитата: Просто человек
      Да кто же будет спорить, много сделано хорошего. А Путину только за то что спас Россию от развала можно памятник ставить. .

      Так ведь продолжают и оспаривать, и фамильярничать, и очернять.
      Венд
    3. Кент0001 Сегодня, 09:28
      Сам был свидетелем этих лет, и очень даже согласен с автором, тем боле позитивные статьи на фоне того что происходит сейчас-это очень нужно. И как-бы так оно и есть....НО: сотни миллиардов долларов вывезены за границу, в развитие технологий никто из владельцев больших концернов и холдингов никто не вкладывается и не будет вкладываться, они лучше себе яхты новые купят лямов за 600 евриков, а ВВП всегда говорил что в выводе капиталов нет ничего страшного...ну, да , для "друзей" конечно только плюсы, а для России? Далее: коррупция...просто дикая. Продажность чиновников просто вне понимания. Недавний пример с генералом СК ГСУ по Москве уже рядовое событие, также как в итоге и дело Силуанова. А Платиновый полковник? Импотозамещение буксует. Все что более-менее качественное -от продуктов до лекарств стоит дорого. В образовании хаос. В медицине в стационарах больных кормят очень плохо (Москва как всегда исключение) .Я не говорю что все пропало (по крайней мере пока), просто много чего за эти годы было просто УПУЩЕНО и не СДЕЛАНО по причинам непрофессионализма многих исполнителей а часто просто из-за откровенного саботажа-деофшоризация живой пример. А список РОссийских миллиардеров ФОРБС за этот период существенно пополнился.
      Кент0001
    4. krops777 Сегодня, 09:28
      Грудинин хороший управленец но на роль президента не тянет, высокую планку задал Путин, пока ни кто из кандидатов ей не соответствует, Грудинин вполне может возглавить министерство сельского хозяйства.
      krops777
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:58
    Предвыборная агитка за ВВП... smile

    Сейчас налетят ребята Грудинина проедут бульдозером по этой статье и в конце традиционное голосуйте ...за Грудинина...

    Ну вот куды хреновины мужику податься... smile
    Теперь читаем заголовки прессы...
    Водителей отправят на переэкзаменовку: российских автолюбителей протестируют при замене прав
    ...плати деньгу
    От повышения МРОТ проиграли обычные россияне...
    what
    "В условиях рабского труда прорыв невозможен": неутешительная статистика утечки мозгов

    и т.д.
    Тот же ЛЕХА
    1. Злой543 Сегодня, 06:15
      Да будет срач ! Без агитации интересно никак нельзя?
      Злой543
      1. Кент0001 Сегодня, 09:35
        Так выборы батенька.....или продление полномочий?
        Кент0001
    2. Мар.Тира Сегодня, 07:22
      А Грудинин тем временем тоже не сидит.Добивает КПРФ семимильными шагами..Центризбирком зарегистрировал 29 уполномоченных представителей по финансовым вопросам и 94 доверенных лица кандидата на должность президента России Павла Грудинина, среди которых оппозиционер Сергей Удальцов и его супруга.
      Мар.Тира
      1. ромул Сегодня, 07:30
        Цитата: Мар.Тира
        А Грудинин тем временем тоже не сидит.Добивает КПРФ семимильными шагами.

        Красавчег, Бог даст - получится )
        ромул
    3. Стропорез Сегодня, 08:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Предвыборная агитка за ВВП...

      Ага так себе, низкопробная.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сейчас налетят ребята Грудинина проедут бульдозером по этой статье и в конце традиционное

      Дык,Вы уже проехались laughing
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      голосуйте ...за Грудинина...
      Стропорез
    4. Васся Вассин Сегодня, 08:54
      Я уже здесь Леха! НАЧИНАЮ:

      Статья лживая полностью, заказная, успехи преувеличены, недостатки замалчиваются.
      Никакого соглашения с политикой кремля, или все пропадем, погибнем, сгорим, сопьемся от горя...
      Только смена власти, только хардкор!

      Все голосуем за Грудинина- это наша последняя надежда!

      аминь! Я все сказал...
      Васся Вассин
      1. Кент0001 Сегодня, 09:38
        Грудинин?...Грудинин идет лесом назад в колхоз и вывозит опять бабки в Швецарию - патриот блин.......
        Кент0001
  3. BecmepH Сегодня, 06:01
    Даже не стал дочитывать эту чушь...
    Очередей в садики не стало? Качество образования улучшилось? Политическая стабильность? Культура? Да по всем пунктам вопросы...
    Все эти цифры от лукавого. Почему отсчёт идёт от худших годов? Ежу понятно, что достигнув дна (2000-е годы) если ты ещё жив, начнёшь подъём.
    Единственная заслуга-показали миру, что Россия была, есть и будет Великой Державой. Россию и её народ не сломить!
    BecmepH
    1. Dart2027 Сегодня, 06:11
      Цитата: BecmepH
      Почему отсчёт идёт от худших годов?

      Потому, что Путин встал во главе страны во время этих самых годов.
      Цитата: BecmepH
      Ежу понятно, что достигнув дна (2000-е годы) если ты ещё жив, начнёшь подъём.

      А Вы уверены, что это было самое дно? Могли и дальше падать.
      Dart2027
      1. Громобой Сегодня, 06:42
        Цитата: BecmepH
        Даже не стал дочитывать эту чушь...

        Ага"...Медицина стала более высокотехнологичной...".А ещё мы стали лучше одеваться wassat
        Громобой
        1. Serg65 Сегодня, 07:06
          Цитата: Громобой
          .А ещё мы стали лучше одеваться

          what Вы до сих пор в дерюжки и в лаптях ходите?
          Serg65
        2. Был Мамонт Сегодня, 08:40
          Цитата: Громобой
          А ещё мы стали лучше одеваться wassat

          Как в Казахстане wink
          Был Мамонт
      2. CONTROL Сегодня, 09:10
        Цитата: Dart2027
        А Вы уверены, что это было самое дно? Могли и дальше падать.

        "Финансовая пропасть" (как и моральная...) - одна из самых глубоких. В неё можно падать всю жизнь! и не достичь дна...
        CONTROL
      3. BecmepH Сегодня, 09:20
        Цитата: Dart2027
        Цитата: BecmepH
        Почему отсчёт идёт от худших годов?

        Потому, что Путин встал во главе страны во время этих самых годов.
        Цитата: BecmepH
        Ежу понятно, что достигнув дна (2000-е годы) если ты ещё жив, начнёшь подъём.

        А Вы уверены, что это было самое дно? Могли и дальше падать.

        Дальше? А куда дальше то?
        Народ в нищете, власть имущие жиреют не по дням, а по часам, раздербанивая страну. Прилавки пустые, цены поднимаются 3 раза за день.
        В стране беспредел, война... Куда дальше?
        "Святые годы", по словам Наины Ельциной
        BecmepH
    2. К0щей Сегодня, 06:54
      Цитата: BecmepH
      Ежу понятно, что достигнув дна (2000-е годы) если ты ещё жив, начнёшь подъём.

      дно бывает разное. есть, к примеру, как на Украине (у них там дно или еще нет?). по аналогии можно легко представить фашисты/нацисты на Красной Площади; независимые государства Сибири, Карелии, Кавказа... некоторые виды дна подразумевают исчезновение государства, языка и народа в принципе.
      К0щей
    3. zulusuluz Сегодня, 07:12
      Все эти цифры от лукавого. Почему отсчёт идёт от худших годов? Ежу понятно, что достигнув дна (2000-е годы) если ты ещё жив, начнёшь подъём.
      Не хочу никого обидеть, но к чему за это время пришла Беларусь? Не знаете? Так вот - до сих пор на дне со средней заработной платой в 180-300 реальных долларов (грязными - беру по небольшому городку, а не по Минску). И это - с халявными ценами на энергоносители, с прямой поддержкой Россией...
      zulusuluz
    4. Голован Джек Сегодня, 07:15
      Цитата: BecmepH
      Почему отсчёт идёт от худших годов?

      Потому что это, уважаемый, единственный научный метод.
      Цитата: BecmepH
      Да по всем пунктам вопросы...

      Стоны у вас (у всех) на эти темы, а не вопросы.
      Мечататели, блин... о скатерти-самобранке и Золотой Рыбке negative
      Голован Джек
      1. BecmepH Сегодня, 08:13
        Цитата: Голован Джек
        Потому что это, уважаемый, единственный научный метод

        Сами придумали? Надо делать не лучше худших, а лучше лучших. Вот тогда можно бахвалиться
        Стоны у вас (у всех) на эти темы, а не вопросы.
        Ну да. Все стонут, один Джек знает, что делать. Оттого и песни поёт
        BecmepH
        1. виктор н Сегодня, 08:42
          Правильно поёт, а от Вас тоска берёт.
          виктор н
          1. BecmepH Сегодня, 09:28
            Цитата: виктор н
            Правильно поёт, а от Вас тоска берёт.

            В болоте можно петь, всё равно никто не услышит.
            Тоска от того, что кто-то хочет, чтобы его страна процветала? Процветала не унижаясь!
            Дожили... Флаги на посольствах снимают. Снимают-это ещё мелочи. Лишили флага и гимна. А в ответ? "Мы обеспокоены..."
            Некоторые президенты в глаза Трампу говорят, что он такое. И что? А в ответ тишина... Сглотнул молча.
            А мы всё обеспокоены.
            Так что пойте свои песни, на фоне стонов
            BecmepH
        2. Лесс Сегодня, 09:21
          А с чем конкретно вы не согласны? Вот лично я согласен со многим, а с темой по детсадам так и полностью согласен и подтверждаю, сам сталкивался и имел удовольствие почувствовать разницу между тем, что было и тем, что есть. И это разница со знаком +. Вот по здравоохранению сомневаюсь, что всё так хорошо, опять же исходя из того, что вижу лично я, но и не скажу, что там всё плохо. Это на местности надо смотреть, где-то стало менее доступно, где-то улучшилось. Про образование и ЕГЭ, тут оценивать не берусь. Скажу только, что образование есть) Где-то приходится направлять мысли ребёнка в нужную сторону, но в целом, именно, претензий нет. По сельскому хозяйству выскажусь тоже. Там тяжело, но тем не менее идёт обновление техники, да её берут в лизинг, в кредит, но кредиты погасят а техника останется и заметьте, я говорю о том с чем лично сталкиваюсь, не по телевизору увидел и не на ютубе посмотрел.
          Лесс
      2. uskrabut Сегодня, 09:43
        Цитата: Голован Джек
        Потому что это, уважаемый, единственный научный метод.

        Научный метод это либо к базисному году, либо в сопоставимых ценах, как это делалось в СССР. А в нынешней России я вижу только валовые показатели в рублях без поправок на инфляцию и объемы производства. А ещё есть индексный и факторный методы анализа, чтобы установить причины успехов/неудач.
        uskrabut
    5. Винни76 Сегодня, 09:06
      Цитата: BecmepH
      Все эти цифры от лукавого. Почему отсчёт идёт от худших годов? Ежу понятно, что достигнув дна (2000-е годы) если ты ещё жив, начнёшь подъём.

      laughing laughing laughing Небратьям это расскажите
      Винни76
    6. CONTROL Сегодня, 09:19
      Цитата: BecmepH
      Все эти цифры от лукавого. Почему отсчёт идёт от худших годов?

      ...а как насчёт абсолютных показателей?
      Есть такой сайт: "Сделано у нас". У нас - заметьте! - а не у них!
      Итого за 2017 год: 155 средних и крупных новых производственных объектов, что составляет ввод в строй одного производства за 2,35 дня.
      - как-то так получилось?
      Таким образом, скорость ввода производств в 2017 году снизилась в 1,69 раза относительно 2016 года.
      - вот беда! Как это мы так облажались, да ещё перед всем миром?
      Здесь следует понимать, что ввод в строй более менее серьёзного производства — это, в среднем, 2-4 года от начала строительства до пуско-наладочных работ. Таким образом, этот срок практически совпадает с началом ввода первых санкций Запада в отношении России, что и образовало неизбежный вакуум как в иностранных инвесторах, так и в западных технологиях. Тем не менее, уже к сентябрю 2017 года ввод в строй новых заводов и цехов вышел на рекордный уровень, несмотря на продолжающееся колоссальное санкционное давление и попытки изолировать Россию от всего, так называемого цивилизованного мира.
      Итог: с 2013 по 2017 г.г. в России построено и введено в строй 1203 новых заводов и цехов практически во всех отраслях производства. Следует иметь ввиду, что приведённые данные не включают в себя предприятия оборонного комплекса, а также крупнейшие инфраструктурные проекты (дороги, мосты, трубопроводы, жильё, телекоммуникации, порты, аэропорты и т. д.), которые приведены... отдельным списком. В частности, здесь: Крупнейшие российские проекты 2012 - 2018 г.г.
      www.planet-kob.ru/articles/6978
      CONTROL
  4. гильза Сегодня, 06:04
    Вот это дело.Спасибо за "отчёт" -картина построена. Добавить детали и подискутировать .
    гильза
  5. Monster_Fat Сегодня, 06:50
    Даже нет желания комментировать эту галиматью. "Мировая житница", "выскотехнологичная медицина", "выбралась из демографической ямы", "нет очередей в детские сады" и пр. бред. Автор забыл дописать-дополнить "благостную картину" "единорогами", "порхающими феями" и "розовыми слониками"- "ляпота-то, какая Господи, ...прямо слезы умиления наворачиваются"....вот почитал о "достижениях", и с новыми силами пойду "в бизнес" (как советовал один деятель учителям), или если "нет денег, то буду, там держаться"...
    Monster_Fat
    1. Чичиков Сегодня, 07:05
      Мы всегда правильные участвуя в марафоне, - в качестве зрителя! Такой комментарий, в "Ельцин Центр", встречают с хлебом-солью.
      Чичиков
    2. виктор н Сегодня, 08:44
      Ах, как же мы будем обходиться без твоих комментов! Сделай милость.
      виктор н
    3. CONTROL Сегодня, 09:23
      Цитата: Monster_Fat
      Даже нет желания комментировать эту галиматью. "Мировая житница", "выскотехнологичная медицина", "выбралась из демографической ямы", "нет очередей в детские сады" и пр. бред. Автор забыл дописать-дополнить "благостную картину" "единорогами", "порхающими феями" и "розовыми слониками"- "ляпота-то, какая Господи, ...прямо слезы умиления наворачиваются"....вот почитал о "достижениях", и с новыми силами пойду "в бизнес" (как советовал один деятель учителям), или если "нет денег, то буду, там держаться"...

      Единорогов в стойло, порхающих фей - в сад (пусть порхают...), розовых слоников - в дом (на комод поставлю...)!
      CONTROL
  6. Чичиков Сегодня, 07:00
    Все не вечны, рано или поздно придет замена. И будет жалко, если через десяток лет, начнем с горечью вспоминать и говорить: - "А помните Россию, при Путине"?
    Чичиков
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:04
      начнем с горечью говорить: - "А помните Россию, при Путине"


      Уже говорят ...правда в другой статье... smile
      Такое счастье мы все про..али... Ради собственных огородиков и "свечных заводиков"... И получили "барство дикое"...Э-эх...Дела-ааа....
      Тот же ЛЕХА
  7. samarin1969 Сегодня, 07:04
    Были целых 18 (!!!) лет, нефтяной бум. "Рост показателей" шёл на фоне "абсолютного нуля 90х". ...Ну, а "восстановление жесткой вертикали власти" и Чечня, и сейчас, вряд ли имеют место быть. В 90-х возник заказ "небожителей" на сохранение РФ, как гаранта сохранения своего бизнеса от мировых ТНК....В противном случае, Россию пришлось спасать "мининым и пожарским" с калашами. Только это была бы другая история....
    ...Кое-что действительно сделано, но ОЧЕНЬ МАЛО.
    samarin1969
    1. Голован Джек Сегодня, 07:18
      Цитата: samarin1969
      ...Кое-что действительно сделано, но ОЧЕНЬ МАЛО

      Еще один адепт Золотой Рыбки.
      Вы-то лично - что сделали? Полезного, имеется в виду?
      Цитата: samarin1969
      В 90-х возник заказ "небожителей" на сохранение РФ, как гаранта сохранения своего бизнеса от мировых ТНК

      Лично заказ принимали? Или оно Вам чудится?
      Так так и пишите - "мне чудится, что..."
      А то, что Вам Котоносовы сказали, лучше не повторяйте - это, как водицы их лужи напиться. По результату, в смысле.
      Были целых 18 (!!!) лет, нефтяной бум

      Точно.
      А еще были семь веселых банкиров, бардак в стране (про госдолг Вам там не зря написали, и про золотой запас - тоже). И много еще что было.
      Видит горы и леса, и моря, и небеса,
      А не видит ничего, что под носом у него

      Вам и Вам подобным... посвещается yes
      Голован Джек
      1. BecmepH Сегодня, 08:10
        Цитата: Голован Джек
        Вы-то лично - что сделали? Полезного, имеется в виду?

        А ВЫ? Вы, лично, всех критикуете. А скажите, сами то лично что сделали?
        BecmepH
  8. Гардамир Сегодня, 07:22
    А чё это комбайн Путина? На картинке.
    Гардамир
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:26
      А чё это комбайн Путина? На картинке.

      вот поподробней... smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Гардамир Сегодня, 07:33
        вот поподробней
        Ну ничего себе! Да ваще гений!
        Гардамир
  9. planetauuu.com Сегодня, 07:44
    Стаья типа: В нашей банановой республике в прошлом году мы вырастили 100 бананов, а в этом 200!!! Урааааа!!!
    Я уже писала о том, что мировая экономика увеличивается на 3.6% в год, а российская на 1.5%. Разрыв в уровне жизни там и здесь увеличивается, и если так будет продолжаться, то скоро Африка догонит и перегонит Россию. По оценкам ведущих специалистов существующая “экономическая модель” может обеспечить рост максимум в 2%... Что делать?

    Нужны радикальные перемены в управлении экономикой и перемены в распределении богатства созданного трудовым народом. Нынешняя власть этого не сделала и делать не будет так как у них и так все хорошо а народ им, по большому счету, до лампады. Народ им нужен только для того, что бы он создавал материальные ценности, 99% которых они потом присвоят. О патриотизме или любви к своему народу у них и мысли не возникает. В их мозгу такие категории просто напроч отсутствуют.

    Сейчас, сегодня, судьба или Бог – назовите это как хотите – предоставила России уникальную возможность повернуть развитие страны в правильное русло, сделать Россию снова Великой и Уважаемой в мире Державой. Самое главное - Фортуна или высшие силы подарили нам возможность коренным образом изменить жизнь россиян к лучшему, причем без революций и крови. Нужно только пойти на выборы и проголосовать за Грудинина. И не просто проголосовать и уйти, но и стоять там и ждать начала подсчета голосов, присутствовать при подсчете. Если дать нынешней власти сфальсифицировать выборы (а для них это вопрос жизни и смерти), то все – конец России.

    Почему так пессимистично? А потому, что будет продолжение того, что есть сейчас. Будут еще 6 лет экономической стагнации, разгула коррупции, отупления и обнищания народа, вымирания нации. Через шесть лет Россия, возможно, еще не умрет, однако у Путина будет более чем достаточно времени, что бы, будучи напуганным Грудининым, подготовить себе приемника. И тогда развал страны продолжится. И тогда, к удобству власти, будет еще, как минимум, 12 лет (вместе минимум 18) чтобы разворовать все окончательно, а Россию добить. А "партнеры" того будущего пропутинца, не сомневайтесь, Россию добить с удовольствием помогут. Вспомните судьбу Союза.
    planetauuu.com
    1. aybolyt678 Сегодня, 07:57
      Цитата: planetauuu.com
      Нужны радикальные перемены в управлении экономикой и перемены в распределении богатства созданного трудовым народом. Нынешняя власть

      перераспределением денежных потоков занимаются банковская система и торговля. Торговля в руках иностранных корпораций. Банковская тоже. Властям эти системы не подчиняются
      как вы хотите начать? с чего? Какие у этого Грудинина есть механизмы?
      aybolyt678
      1. planetauuu.com Сегодня, 09:43
        Грудинин соберет команду грамотных специалистов, которые найдут адекватные механизмы решения проблем. Он об этом говорил и я считаю это абсолютно правильным. Ни в коем случае нельзя отдавать принятие крупных решений в одни руки, пусть даже президентские. Сошел с ума Царь, Дорогой Лидер, Президент, принял идиотское решение и все - страна может исчезнуть с лица Земли.
        Что касается упомянутых вами систем, которые не подчиняются властям - им придется подчиниться. Иначе, как я уже говорила - кранты России. Вот объяснение, которое легко понять. России нужна сильная армия, иначе страну будут топтать сапоги демократизаторов. Армия должна быть мобильной. Значит главные Ж Дороги должны принадлежать государству. Иначе частник скажет: "Заплати столько-то, иначе не пущу твои составы с танками на Восток, мосты взорву". Энергетика, топливная в частности, должна принадлежать государству. Иначе частник скажет: "Заплати столько-то, иначе не буду заливать топливо в твои танки". По тем же причинам обязан быть принадлежащий Государству Центральный Банк. Другие мелкие банки имеют право на существование - пусть кредитуют успешного дядю, который хочет открыть второй заводик по производству модных сапог и тд и тп.
        planetauuu.com
    2. Просто человек Сегодня, 08:18
      К Путину вопросов много, но из Грудинина не надо лепить спасателя. Ему можно будет поверить когда он скажет, что распределяет все свои миллиарды справедливо между всеми жителями как бы совхоза. Нашли большевика , аж смешно
      Просто человек
    3. виктор н Сегодня, 08:51
      Комсомолка?
      Пора уже своим умом жить. И нужно производить для себя, а не распределять созданное народом.
      виктор н
    4. CONTROL Сегодня, 09:41
      Цитата: planetauuu.com
      Нужны радикальные перемены в управлении экономикой и перемены в распределении богатства созданного трудовым народом.
      ... Нужно только пойти на выборы и проголосовать за Грудинина.
      ... Будут еще 6 лет экономической стагнации, разгула коррупции, отупления и обнищания народа, вымирания нации. Через шесть лет Россия, возможно, еще не умрет, однако у Путина будет более чем достаточно времени,

      ...А может, есть и неведомый нам ХПП?

      ----------------------------------
      Вспомнить хотя бы - что право-либерально-глобалисты фактически правят миром последние как бы не 40-50 лет! И - особого сопротивления в этом мире не получают! ну, разве что Каддафи... Хусейн там... Нетаньяху какой-нибудь... и - смешно сказать - Путин!
      И последние 35 лет мир развивался под постоянным давлением и победами право-либеральных идей. Собственно, все знаменитые истории с развитием гомосексуализма и других сексуальных извращений, разрушением семьи и прочими радостями — это, как раз, реализация либеральных идей. С господством банкиров и резким ростом расслоения людей по доходам, разумеется.
      И попытки изменить это дело - в самом "оплоте" либерализма - США, - имеют интересное такое развитие и последствия... Трамп, например - то ж отъявленный "левый консерватор", почти что Путин! И шо воно ему дало - ну, стал президентом США... при господстве в Госдепе, конгрессе и СМИ, в финансовых кругах США право-либерального "клинтоновского" лобби?
      -------------------------------------
      А в России - ещё 6 лет правления Путина: "армреслинг" между ним и либеральной правительственной верхушкой? Кто кого - только ли от Путина зависит? И от его команды - Шойгу, Рогозина, Лаврова... и - да-да - всяких там Вексельбергов тоже!
      ...А может - и от нас всех - зависит?
      CONTROL
    5. Кент0001 Сегодня, 09:41
      Жаль что плюс один только ставится.
      Кент0001
  10. aybolyt678 Сегодня, 07:53
    Только вот недавно читал выступление Грефа на Гайдаровском форуме: он приводил такой пример: ученый эмигрант из России объяснил свою эмиграцию таким образом: утверждение и реализация заявки на необходимое оборудование для эксперимента в России занимает от 2 месяцев до года. В Америке - получаешь утром. Из России за последние 2 года уехало миллион человек. В статье про это ни слова.
    aybolyt678
    1. Просто человек Сегодня, 08:13
      Откуда цифры в миллион, источник не подскажете. В России много проблем, но зачем вы так нагло врёте о том чего не было.
      Просто человек
      1. ромул Сегодня, 08:16
        Цитата: Просто человек
        Откуда цифры в 2 миллиона,

        Из России за последние 2 года уехало миллион человек...
        Утро перестало быть томным..
        ромул
        1. Просто человек Сегодня, 08:24
          Вот ты палишься, сидишь на контроле комментариев, чтобы сразу всунуть свое измышление для поворота темы в нужное русло. Ты чьих будешь с..?
          Просто человек
          1. ромул Сегодня, 08:26
            Цитата: Просто человек
            Ты чьих будешь

            пскопской иа..
            А комментировать таких как ты , которые даже не читая не то , что статьи, а даже комментарии несут чушь - знаешь мило дело .. право слово hi
            ромул
            1. Просто человек Сегодня, 08:30
              Не пойму, ты смешон потому что глуп, или глуп потому что смешон?
              Просто человек
              1. ромул Сегодня, 08:32
                Цитата: Просто человек
                Не пойму, ты смешон потому что глуп, или глуп потому что смешон?

                На себя примерь оба понятия и все тебе станет ясно )
                ромул
                1. Просто человек Сегодня, 08:38
                  Думаешь я тебя так сразу после этого пойму. Так мне твоя сучность уже давно понятна. Далее разговор с тобою глупым клоуном считаю вести не целесообразно. Пока, не кашляй, и не ешь помидор на ночь
                  Просто человек
    2. виктор н Сегодня, 08:57
      Как уезжают, так и приезжают. В Россию многие соотечественники МЕЧТАЮТ приехать.
      Что до учёных: где Греф, а где наука.....
      виктор н
    3. Кент0001 Сегодня, 09:45
      И продолжают уезжать-причем умнейшие...,люмпины-то тут у нас....родимые. Сейчас ка-то перспективы не особо просматриваются-это и есть самая большая проблема Руси во все времена-безнадега. Это удручает. И что самое интересное-альтернативы -то власти нет (такая вот у нас существующая модель управления государством). Навальный вообще не в счет. Нет егои он точно не нужен.
      Кент0001
  11. parusnik Сегодня, 08:03
    Прошла удачная военная реформа
    ...Так таки Сердюков был успешным военным министром?
    parusnik
  12. Комментарий был удален.
  13. Гардамир Сегодня, 08:19
    А ещё благодаря Путину в стране исчезли олигархи. Даа, так сказал Дворкович, который друг Медведева, который друг Путина. Олигархов больше нет
    есть хорошие, работающие бизнесмены, социально-ответственные, которые беспокоятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом.
    Главное ведь как всё представить.
    Гардамир
  14. uskrabut Сегодня, 09:15
    Статья поверхностная и больше пропагандистская, за это минус.
    Теперь по сути.
    "в полтора раза нарастила промышленное производство" - где показатели, в каких ценах к какому году? На примере моего городка добили несколько предприятий.
    Уровень безработицы "сократился с 10,6% до 5,2% экономически активного населения, достигнув своего исторического минимума для нашей страны" тоже весьма спорно. Официальные данные скорее всего такие и есть, а на самом деле все не так. Всевозможные реформы, оптимизации и аутсорсинги в провинции оставили без работы значительное количество граждан. Что-то здесь не то с цифрами.
    "Выбрались из демографической ямы". Любой специалист по демографии знает, что на сегодняшние демографические показатели оказали влияния события 50-ти летней давности, т.е. 60-х годов 20-го века, а это Л.И. Брежнев. А результаты сегодняшних шагов мы увидим тоже через 50-лет. Вот тогда и будем делать выводы в этой области.
    "Медицина стала более высокотехнологичной". Возможно. Но стала не по карману гражданам. Появились какие-то квоты на лечение, каждый день по ящику просят скинуться на лечение очередного несчастного ребёнка. В общем, про медицину лучше не надо!
    "Больше никаких очередей в детский сад". Возможно очереди уменьшились, но опять вопрос, что на это повлияло. Может просто меньше детей стало. Без глубокого анализа не разобраться.
    В целом деятельность гаранта выглядит более менее приглядно, но сделано за 18 лет совсем мало, особенно для улучшения жизни граждан. Зарплаты в основной массе уменьшились, выросли в разы только у высокого начальства (решайте на местах - сказал гарант). В образовании, медицине проблемы никуда не делись, а даже прибавились. Промышленность не развивается, покупательная способность граждан стремиться к нулю, поэтому и инфляция остановилась, но что здесь положительного? Особенно напрягает несменяемость заведомо непопулярных в народе, а попросту преступно бездеятельных министров и высоких чинов. А ведь в этом и есть корень всех бед - отсутствие ответственности приводит к ещё более тяжёлым и циничным преступлениям.
    Всё что написано в моём комментарии это взгляд их глубинки России. Может быть в других краях людям всё видится в другом свете, может где-то и есть светлая жизнь - поделитесь где.
    uskrabut
  15. ротмистр Сегодня, 09:16
    Общаюсь с бывшими сослуживцами с Украины. Они говорят, что нам( русским) повезло с президентом. Вам бы говорят наших президентов и вашей России уже не было бы на карте мира. Думаю, что они правы. Был бы Немцов, Косьянов, Ельцин, Зюганов и др. наши современные политики и осталось бы нас миллионов 20, для обслуживания ГТС.
    ротмистр
  16. Стирбьорн Сегодня, 09:21
    Медицина технологична, это точно - больницу закрыли в городе и девушке, больной раком, удалось дозвонится до ВВП и ее самолетом МЧС в Москву отправили - вот какая технология тепереча, все оптимизировано. Правда тем кому дозвонится не удалось, так и остается на закрытую больницу лицезреть, следующей линии с президентом ждать.
    Статья такая унылая, что все остальное даже обсуждать лень negative
    Стирбьорн
  17. groks Сегодня, 09:24
    Агитка. Обсуждать нечего.
    groks
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