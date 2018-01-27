09:53 27 января

Как немецкие солдаты в Крыму замерзали



Как известно, в 1941 году немецкое командование допустило роковой просчет, не обеспечив свои войска зимним обмундированием, пригодным для Восточного фронта. Затем, когда последствия просчета стали очевидны, кто-то из немецких интендантов придумал потрясающий способ помочь замерзающим солдатам, придумав для них сногсшибательную инструкцию…

Командир противотанкового расчета Ганс Бидерман вспоминал о своем участии в осаде Севастополя: «Вторая половина ноября 1941 г. Ночами было морозно. К счастью, в Крыму не бывает жестокой русской зимы, и мы не испытывали тех длительных страданий от температур ниже нуля, какие пришлось пережить нашим товарищам на северных участках фронта. В северной и центральной частях Крымского полуострова зима в основном похожа на ту, что бывает у нас в Германии, с морозом и снегом, но на Южном побережье, на «русской Ривьере», погода остается сравнительно мягкой».


Но даже там, в относительно сносных условиях Крыма, выяснилась непригодность немецкой формы для зимы: «Проведенные дни и ночи дали нам понять, что зимняя форма, выданная согласно положению о службе в германской пехотной дивизии, слишком легкая, особенно для солдат на переднем крае. Во фронтовых условиях мы были вынуждены жить в открытых окопах или за каменными стенами, а крыша над головой состояла из легкого брезента плащ-палаток. В этих примитивных укрытиях мы были открыты стихиям, и еще хуже стало с наступлением морозов и дождей. Тыловые части, включая интендантов и вспомогательный персонал, обычно пользовались возможностью подыскать теплые помещения и устраивались в имевшихся русских домах, несмотря на то, что морские орудия большого калибра с советских кораблей и из крепости могли накрыть эти цели далеко позади нас». Какой-то интендантский мыслитель придумал, как помочь немецким солдатам: «Откуда-то из тыла до нас дошла инструкция о том, что при ночной температуре ниже нуля в качестве перчаток можно использовать армейские носки.

В ясно изложенной четким военным языком рекомендации говорилось, что солдатам на переднем крае надо прорезать в носке два отверстия для большого и указательного пальцев. Кто-то, вероятно, не знал, что наши сапоги вот-вот уже можно будет выбрасывать, а носки почти превратились в лохмотья и в них было так много дыр, что нам было нетрудно найти отверстия для всех пяти пальцев».

Кто же эту замечательную инструкцию создавал в тяжких творческих муках? Какой «сумрачный германский гений»? Носки вместо перчаток, а вот что вместо носков использовать? Они ведь и без того в лохмотья превратились. Нижнее белье для такой надобности приспособить? Неужели такой уж неразрешимой была проблема доставки перчаток для солдат, воюющих в Крыму? Неужели немцы «постеснялись» организовать их конфискацию в Одессе, Николаеве и других населенных пунктах поблизости? Не додумались закупить их в Румынии?

Партизанское движение в Крыму и на прилегающих территориях только-только организовывалось. Серьезной угрозы немецким коммуникациям от действий партизан еще не было. Парализовать снабжение немцев диверсиями в тот момент было совершенно нереально. Но так и провоевали почти всю зиму 1941-42 годов германские солдаты в Крыму, согреваемые мудрой носково-перчаточной инструкцией.

Лишь к самому концу зимы положение стало меняться: «Роты наших пехотных полков слишком истощились за месяцы непрерывных боев, чтобы выполнить такую задачу. Сейчас 9-я рота нашего полка насчитывала только 18 человек; обязанности командира роты исполнял фельдфебель. Неделями солдаты не знали передышки, отбивая русские атаки, а потом снова атакуя. Стресс и боевые потери усугублял и климат – сырые, холодные дни и морозные ночи. В окопах под укрытием изодранных плащ-палаток карманные печки, на которых от свечи можно было нагревать консервированную в банках пищу, давали тепло лишь для того, чтобы отогреть больные суставы и застуженные руки. Мы отлично понимали, что наша легкая одежда вовсе не подходит для русской зимы.

В ответ на призывы к обществу о помощи наших всезнающих лидеров в коричневом, сидевших вдали от боев на Востоке, был организован сбор одежды для солдат Восточного фронта. Теплые лыжные свитера, меховые жилеты, спортивная одежда, плотные одеяла, шерстяные носки и рукавицы, собранные таким путем агентством зимней помощи, впервые поступили к нам в феврале 1942 года».

Прислать носки, рукавицы и т.д., в феврале, когда весна уже близко – это просто высший шик интендантского издевательства над солдатом. Хотя, конечно, можно было бы и в июне в Крым перчатки прислать.
Автор: Максим Кустов
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40874


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Комментарии 8

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  1. МРоманович Сегодня, 07:07
    Вот те ёпрст - в Крыму замерзнуть! Наши люди испокон веков ездили в Крым исключительно греться.
    МРоманович
    1. Ольгович Сегодня, 07:19
      Цитата: МРоманович
      Вот те ёпрст - в Крыму замерзнуть! Наши люди испокон веков ездили в Крым исключительно греться.

      При огромной влажности даже маленький мороз -страшен.
      Ольгович
    2. Зяблицев Сегодня, 07:27
      "Бедные, бедные" фрицы! Интенданты над ними издевались, русский солдат пиф-паф, генерал Мороз насилует... Может я не прав, но статья, какая то, не понятная - Колей из Уренгоя попахивает! А кого хрена, немцы, вы Крым то приперлись - замерзали они бедолаги!
      Зяблицев
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:59

        https://fishki.net/anti/1491333-chernym-po-krasno
        mu-zverstva-fashistov-v-krymu.html/gallery-186215
        9/

        остается после этого сожалеть что не все фрицы перемерзли и передохли там.
        Тот же ЛЕХА
  2. Korsar4 Сегодня, 07:38
    Думаю, зима 1941/42 и в Крыму была не сильно тёплой. А в окопе, и не только зимой тепла хочется.
    Korsar4
  3. parusnik Сегодня, 08:09
    И снова генерал Мороз, нигде покоя немцам не давал...Фигли, климатическое оружие русских...
    parusnik
  4. Авиатор_ Сегодня, 08:35
    Коля из Уренгоя под псевдонимом "Макс" на ВО печатается?
    Авиатор_
    1. Curious Сегодня, 09:16
      Интересно, откуда автор почерпнул идею к статьям такого содержания цеплять такие заголовки, вроде сказки. Неужели не понятно, что одно к другому не лепится.
      Curious
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