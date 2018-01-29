Рыцари и рыцарство эпохи войны Роз (часть 1)

А было так, что публикация здесь на ВО трех материалов моей коллеги по университету Светлана Денисовой вызвали большой интерес читательской аудитории сайта и пожелания более подробным образом написать о военном деле этой эпохи, тактике, доспехах и оружии, рыцарях и рыцарстве той эпохи, ставшей концом Средневековья и началом Нового времени. Сделать это в рамках трех публикаций не представлялось возможным, к тому же они носили характер исторического очерка, не более. Сегодня мы выполняем просьбу ряда активных участников обсуждения данной темы и постепенно постараемся ответить на все заданные в рамках ее обсуждения вопросы.Джеймс Доул. Битва при Босворте.Итак, как всегда начнем с историографии. В материалах С. Денисовой приводились названия англоязычных работ, посвященных войне Роз, однако следует помнить, что это всего лишь в достаточной степени популярные материалы. Как и в случае с историей России, изучать которую следует начинать с обращения к «Полному собранию русских летописей», война Роз имеет свою, чисто британскую «летописную» основу, представленную множеством так называемых хроник. Их много и все они по-своему примечательны и любопытны. Это: Хроника Бэнета, Хроника Грегори (1189–1469), Короткая Английская хроника (1465), Хроника Хардинга: вторая версия для герцога Йоркского и Эдуарда IV (1460 – 1464), Хроника Хардинга: вторая «йоркистская» версия, написанная для Генриха VI, Капгрэйв (1464), Коммин (1464–1498), Хроника Линкольнширского восстания (1470), История прибытия Эдуарда IV в Англию (1471), Ваурин (1471), Английская хроника, также известная как Хроника Дэвиса (1461), Краткая латинская хроника (1422–1471), Фабиан (1485), Роус (1480 – 1486 ), Хроника Кройланда (1149—1486), Хроника Варкворта (1500?).Так что для людей, знающих английский язык того времени, материала, можно сказать в избытке. Как со стороны «белых», так и «красных», равно как и историков Тюдоров. Это так называемые «первичные источники», на основе изучения которых, собственно говоря, и зиждется вся англоязычная историография этой темы последующих веков. Теперь главное – нам все эти источники доступны никогда не будут! Ну кто у нас владеет так называемым «средним английским»? Поэтому наши историки могут работать лишь со вторичными источниками, а их хроник и манускриптов им доступны разве что «картинки», то есть миниатюры. Однако, как здесь уже отмечалось, англичане самым скрупулезным образом все эти материалы изучили и описали интересующие нас события и факты вполне доступным для нас современным английским.Король Англии Эдуард V. Национальная галерея.Для начала подчеркнем, что Война Роз была войной за… ресурсы. Страна потерпела поражение в Столетней войне и ее людские и материальные ресурсы в значительной степени были подорваны. Но феодальные кланы, связанные с престолом, по-прежнему имели все то, чего не имели все те, кто были удалены от него. И понятно, что они любыми средствами хотели устранить своих соперников и посадить на трон «своего короля». Отсюда и столь кровавый характер этой распри.Король Англии Ричард III. Национальная галерея.Важно подчеркнуть и то, что, хотя это и была гражданская война, в ней самое активное участие принимали соседи Англии, в частности Франция и Бургундия. Франция хотела ослабить Англию еще больше, а Бургундия стремилась… ослабить Францию, поэтому континентальные государства все делали для того, чтобы англичане убивали друг друга как можно дольше. В своих землях они давали приют беглецам, помогали им деньгами и даже предоставляли воинские контингенты.Король Франции Людовик XI, поддерживавший Ланкастеров.Но… «новое время» – новые песни! Если Столетняя война была еще чисто феодальной войной, то уже в середине XV века рыцари уже не воевали за сеньора в обмен на землю, а служили тем, кто больше заплатит, основываясь на системе договоров. Все чаще люди-землевладельцы предпочитали вести жизнь помещиков, тогда как богатые буржуа получали рыцарское звание. И тем, и другим вовсе не хотелось обряжаться в стальные доспехи и сражаться в них в жару и в холод.Герцог Бургундии Карл Смелый, поддерживавший Йорков.Поэтому в Англии распространился институт сквайров (от английского слова –square, «поле», «площадь»), то есть мелких держателей земли, которые служили по договору, а не на основе ленной присяги. В сквайры выбирали молодых людей, в том числе и сыновей крестьян, брали на себя труд их кормить-поить и обучать военному делу. Будущий «сквайр» выезжал с рыцарями на охоту, осваивал валлийский лук и арбалет (подчеркнем, лишь как оружие охоты, но никак не войны!), а став постарше, следовал за своим господином в битву и там помогал его вытаскивать с поля боя. Теперь «сквайр» должен был не только уметь сражаться, но и быть грамотным, читать и писать на латыни и на французском.Обычно «сквайра» посвящали в рыцари в интервале от 18 и до 21 года. Понятно, что юношей из знатных семей в рыцари посвящал сам король. Но всё чаще «сквайры» вообще не становились рыцарями, хотя, сражаясь на поле брани, могли добывать себе доспехи ничуть не хуже, чем доспехи у своего господина. То есть война Роз совпала с кризисом рыцарства, которому теперь приходилось все чаще биться не с себе подобными благородными воинами, а сражаться с вооруженными луками и арбалетами мужиками, и действовать на поле брани против пушек!Европейский кольчужный наголовник XV – XVI вв. Вес 590 г. (Коллекция Уоллеса)Если мы посмотрим на миниатюры эпохи Столетней войны и затем миниатюры войны Роз, то мы, несомненно, заметим, как сильно отличаются доспехи этих двух войн, последовавших друг за другом с небольшим интервалом. В Столетнюю войну рыцари сражались, будучи одеты в короткие куртки-джупоны, под которыми была кольчуга или доспехи из полос, на голову в обязательном порядке надевали шлем бацинет, сначала с заостренным забралом, затем с круглым, выпуклым. На миниатюрах, изображающих войну Роз, налатные одежды присутствуют на воинах лишь изредка. В большинстве случаев они носят «белые доспехи», в которых кольчуги имеют уже второстепенное значение. Кольчужная ткань применяется кусками, которые пришивают на боевой дублет – стеганую поддоспешную одежду. Ее нашивают под мышками, на боках, на обратные стороны локтевых суставов, используют ее в качестве «подъюбника» под юбку из металлических полос, а то и вовсе вяжут из нее кольчужные панталоны, хотя вряд ли в них было удобно ездить верхом.А теперь давайте обратимся к «нашим» любимым эффигиям, потому что уж они-то нас не обманут и дадут точное представление о том, как выглядели рыцари – участники войны Роз.Эта «мемориальная доска» (брасс) принадлежит Джайлсу Добени (ум. 1446 г.), Южный Уэльс, Петертон, Сомерсет. На нем полностью «белые доспехи» с «юбкой» из полос в форме колокола. На голове – большой бацинет, позади которого вместо подушки под голову подложен турнирный шлем, украшенный венками из цветов. Доспехи, как это можно видеть, очень простые. Подмышки – что было характерно для ранних «белых доспехов», закрыты щитками бесагю. Щитки налокотников и наколенников напоминают раковину. Примерно к 1440 г. латные рукавицы, похожие на варежки, уступили место настоящим перчаткам, у которых на костяшках пальцев могли быть усиливающие их пирамидки – гэдлинги или даже шипы для рукопашной. Еще одной особенностью, по которой можно легко определить время данного доспеха, является косая перевязь меча. До этого ее носили спущенной на бедра строго горизонтально и на нее же крепили кинжал. У этого рыцаря кинжал рондель скорее всего закреплен в кожаной петле, просто приклепанной к полосе юбки. Меч – с навершием рукояти характерной формы, напоминающей пробку от графина.Мемориальная доска Уильяма Уодгема (ум. 1451 г. – т.е. как раз на переломе столетия!). На голове большой бацинет, но бесагю уже нет. Их заменили полдронами или латными оплечьями, спускающимися на грудь и спину. К нижней пластине приделаны на ремешках две пластины – тассеты. Меч имеет перекрестия, выгнутые вперед и дисковое навершие рукояти.Богатые люди могли позволить себе удовольствие купить такие или подобные этим доспехи у торговцев из Италии и Германии, рыцари и сквайры довольствовались «серийными» латами в массовом количестве, выпускавшимися в Милане. Известно, что рыцарь Джон Кресси в 1441 году купил точно такой же комплект, как два вышеприведенных, за 8 фунтов 6 шиллингов и 8 пенсов, а вот латы для его оруженосца обошлись ему дешевле – 5 фунтов, 16 шиллингов и 8 пенсов. Понятно, что должны были существовать мастерские, где каждый такой покупной доспех подгоняли под габариты хозяина, возможно добавляя к нему какие-то детали, поскольку плохо пригнанный по фигуре доспех – это совсем не то, что костюм, сшитый не по мерке – от того, насколько хорошо латы сидели на теле, иной раз зависела жизнь!