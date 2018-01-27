21:58 27 января

Принципиальная тугоухость



Вероятный противник наверняка видит брешь в обороне РФ – низкое качество систем обнаружения подводных целей. Сейчас обеспечение господства в Мировом океане идет за счет освоения инфразвукового диапазона гидроакустических сигналов. Наши же разработчики упорно остаются в звуковом да еще и методы преобразования используют архаические. Но при этом умудряются внушать заказчикам уверенность в превосходных качествах отечественных ГАК.

В открытой печати прошла информация, что на подводной лодке «Борей» установлен гидроакустический комплекс МГК-600Б «Иртыш-Амфора-Б-055», по дальности действия (320 км) превосходящий аналоги на «Вирджиниях» (230 км). Заметим, на этих АПЛ ВМС США установлен ГАК, работающий в диапазоне частот 10–480 герц.


Отечественный «Иртыш-Амфора» оснащен пьезокерамическими гидрофонами, работающими в области звуковых частот, которые в воде на дистанции 10 километров ослабляются в 10 раз. Соответственно ГАК «Иртыш-Амфора» может успешно работать по целям, в акустическом спектре которых присутствуют интенсивные звуковые составляющие, – тем же быстроходным надводным судам. Для обнаружения малошумных субмарин вероятного противника, чье излучение лежит главным образом в инфразвуковом диапазоне, этот ГАК куда менее пригоден.

Современные АПЛ ВМС США при движении в подводном положении на скорости около восьми узлов имеют уровень шума 120–130 децибел в полосе частот 10–10 000 герц. Этот же показатель для первых серийных АПЛ составлял 160–170 децибел и более, а значит, принятые меры привели к снижению шума примерно на 40 децибел, причем именно в звуковом диапазоне. Инфразвуковые же частоты принципиально не могут быть ослаблены, на них и допустимо сравнивать эффективность гидроакустических комплексов.

Используемые в российских ГАК амплитудные пьезокерамические преобразователи физически не в состоянии обеспечить возлагаемые на них надежды на эффективный прием инфразвуковых сигналов. Отечественные разработчики наращивают усилия по созданию многокомпонентных систем приема звуковых сигналов – тех, которые подводный противник почти не излучает. И если всерьез не заняться обеспечением эффективности первичного преобразования гидроакустической информации, отечественный подводный флот будет основательно заблокирован в местах дислокации превосходящим качеством ГАК вероятного противника, а шельфовые зоны морских границ РФ будут открыты для несанкционированных заходов иностранных субмарин.

Каков арсенал отечественного гидроакустического вооружения? Это антенны ГАК – фазированные дискретные решетки сложной формы, состоящие из нескольких тысяч пьезокерамических преобразователей, которые должны обеспечить прием сигналов. Пьезокерамический преобразователь является фильтром верхних частот, он характеризуется низкой помехоустойчивостью, а также зависимостью от изменений статического давления и температуры. Эффективность пьезопреобразования максимальна в области собственного резонанса и падает с понижением частоты. В то же время шумы моря усиливаются как раз с приближением частот к инфразвуковому диапазону. О каком дальнем обнаружении подлодок имеющимися приемниками может идти речь, если моря как минимум на 60 децибел громче полезного сигнала в инфразвуковом диапазоне?

Системы с буксируемыми антеннами для работы в широком диапазоне частот также оснащены пьезокерамическими элементами, обеспечивающими преобразование сигналов в области звуковых частот. Мало что в рабочем режиме каждый приемный элемент системы находится на разной глубине, так все они засорены сигналами от кильватерной струи. Есть в арсенале и стационарные ГАК для защиты шельфовой зоны от несанкционированного проникновения надводных кораблей и подлодок: «Лиман», «Волхов», «Агам», «Днестр». Не один ли из этих комплексов был установлен на шельфе полигона полуострова Рыбачий, вблизи которого в 1992 году произошло столкновение американской субмарины «Батон Руж» с российской «Костромой» («Звонок по гидрофону»)?

35 лет назад руководство ВМФ озадачило «Морфизприбор» разработкой оптического разностного способа преобразования, который обеспечивает высокую эффективность. В 1991 году финансирование этой тематики было прекращено в связи с отсутствием приемлемых технических решений. Но именно разработка оптического гидрофона наиболее перспективна, на этом направлении сосредоточены усилия иностранных специалистов. Для овеществления такого способа необходим пересмотр базовых положений преобразования сигналов. Увы, головной разработчик – «Океанприбор» подобных задач не ставит и предпочитает руководствоваться консервативными представлениями, унаследованными от предыдущих поколений. Если так, то следует оставить надежду на выполнение президентского указа № 327 от 20 июля 2017-го «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года», во всяком случае в части паритета с вероятным противником в сфере гидроакустического вооружения.
Автор: Воронков Борис
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40903


31

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. jjj Сегодня, 15:11
    Ну, если надо было напустить туману, то ладно, то пусть. Но вот какая штука. Со времен начала гласности удалось прочитать уже сотни пассажей о том что наши лодки по всем статьям хуже чем у супостата. Но жизнь каждый год опровергает эти словесные построения
    jjj
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:30
      Цитата: jjj
      Но жизнь каждый год опровергает эти словесные построения

      К сожалению, она их не опровергает, а подтверждает. По малошумности наши АПЛ действительно сравнялись, а вот по гидроакустике... большой вопрос.
      Андрей из Челябинска
      1. Вишневая девятка Сегодня, 16:55
        Цитата: Андрей из Челябинска
        По малошумности наши АПЛ действительно сравнялись

        Насколько я помню 3-ю часть Вашего обзора, слово "действительно" было сформулировано более развернуто. Нам говорят, что малошумность сравнялась, и поэтому Вы думаете, что те решения, которые внедрены американцами на 4-м поколении, прежде всего водомёт, не так уж и хороши.
        Вишневая девятка
      2. avt Сегодня, 18:17
        Цитата: Андрей из Челябинска
        а вот по гидроакустике... большой вопрос.

        Не берусь рассуждать на эту тему , поскольку помню как в 90-е поиск ответа на этот вопрос у одного резвого сотрудника иститута USA и КанадЫ , за несколько тысяч фунтОв от сотрудника посольства бритых, привёл его после посещения Обнинска в узилище ко вполне конкретному сроку. Причём ни отмазка типа я хотел ,,поиграть " с бритой разведкой , ни последующий закос под ,,жертву кровавой ГБни бедного научного сотрудника" и вообще на допросе мне психотропы в чай подмешали, даже заступничество Рогова -директора этого самого института РАН. Не привели к послаблению - отмотал по полной , хотя баба евойная на ПМЖ в ЛондОнград на британьщине отвалила. bully Так что шибко нежная эта тема .Аккуратнее в интернете на ответе. на
        Цитата: Андрей из Челябинска
        . большой вопрос.
        Как и в поисках ответа на него. БАБ кстати ещё живой был и в Москве.
        bully
        avt
    2. AUL Сегодня, 15:32
      Может, кинете ссылочку на такое опровержение?
      AUL
    3. Dart2027 Сегодня, 17:56
      Цитата: jjj
      о том что наши лодки по всем статьям хуже чем у супостата

      Вначале так и было. Только с третьего поколения наступил перелом.
      Dart2027
    4. сибиралт Сегодня, 19:00
      Подлодки - не летучие мыши и не дельфины. Каким образом механические приводы могут издавать ультразвуковые частоты? winked
      сибиралт
  2. Vard Сегодня, 15:43
    Мне всё понятно про лодки... только одного не понятно... чего там так шумит... Это громче чем реактивный самолёт взлетает... и 135 децибел... это болевой порог...
    Vard
    1. Голован Джек Сегодня, 15:52
      Цитата: Vard
      только одного не понятно... чего там так шумит...

      Пи-эр-квадрат... вот квадрат-то и стучит (с)
      Голован Джек
    2. Brylevsky Сегодня, 16:44
      Циркуляционные насосы теплоносителя атомного реактора и гребной винт.
      Brylevsky
    3. Dedall Сегодня, 17:00
      Vard, там же написано, что на частоте около 10000 герц, а это частота комариного писка. И суммарное преобразование идёт по формуле, где рассчитывается максимум восприятия на частотах 1000-3000 герц. Но самое главное, что это формула применяется для воздушного давления. А вот для для водной среды, с учётом её плотности, формула будет совсем другой.
      Dedall
      1. Vard Сегодня, 17:06
        То есть лодку можно обнаружить по следу из всплывшей дохлой рыбы...
        Vard
    4. сибиралт Сегодня, 19:06
      Попробуйте послушать звуковые частоты выше 18 кГц даже на уровне нормальной бытовой акустики. Такое впечатление, что в уши шилом тычат. Потом уши закладывает на несколько часов. Но причем тут подлодки? belay
      сибиралт
  3. Тестов Сегодня, 19:07
    Ребята, рекламные ролики банка "Империал" помните? Я про тот сюжет, где на доклад птичника, подрезающего лебедям крылья:"Стрижём Ваше Величество! Чтоб не улетели."Александр Второй, поправив фуражку, отвечает:"Кормить надо лучше. Они и не улетят."
    Осенью 2000-го, вскоре после гибели АПЛ "Курск", из Северодвинска в моря пошла АПЛ "Казань" К-403.Та самая, что дважды "Звёздочкой" модернизировалась из "Азухи"сначала по проекту "Аксон", а потом и "Аксон-2", что горела при утилизации в сухом доке той же "Звёздочки" осенью 2009-го, чья рубка стоит сегодня в Казани. В первом отсек командовали испытаниями ГАКа тогда две молоденьких девоньки лет по 30 из "Морфизприбора". Мужики, что в "Морфизприборе"тогда работали, имели средний возраст 65-70 лет. В моря на лодке на испытания никто из них пойти, по состоянию полного отсутствия здоровья, не мог.
    Спасибо Первому Президенту РФ, спасибо великому реформатору экономики, папа которого, не ходя в моря десятки лет и не служа, получил в "Правде" звание контр-адмирала, правда и самого великого реформатора в те времена в Северодвинске иначе как "гадёныш" не называли, хуже него народ относился только в величайшему энергетику всех времён и народов (бедные рыжие коты, их в с 90-ых и до настоящего времени почему-то упорно называют в честь фамилии величайшего энергетика).Именно эта, совсем на святая троица, да пара сотен их ближайших сподвижников, довела науку, в том числе и в "Морфизприборе". Ведь всего-то надо было послушать Александра Второго и науку кормить лучше. "Морфизприбор" с огромным трудом выжил, но в "Океанприборе", не смотря на смену названия и руководства, молодёжи, к сожалению, маловато...Грустно...
    Тестов
  4. Sedoy Сегодня, 21:40
    Современные АПЛ ВМС США при движении в подводном положении на скорости около восьми узлов имеют уровень шума 120–130 децибел в полосе частот 10–10 000 герц.


    что-то не очень вяжется:

    "Исследования показали, что низкочастотные акустические колебания, в том числе и инфразвуковые, продолжительностью от 25 с до 2 мин с удельным звуковым давлением от 145 до 150 дБ в диапазоне частот от 1 до 100 Гц, вызывали у испытуемых ощущение вибрации грудной стенки, сухость в полости рта, нарушение зрения, головные боли, головокружение, тошноту, кашель, удушье, беспокойство в области подреберий, звон в ушах, модуляцию звуков речи, боли при глотании и некоторые другие признаки нарушений в деятельности организма"
    инфразвук начинается с 16 герц, если с 1 до 16 герц может быть 120 дцб, то личный состав просто должен кони дать через полчаса...
    Sedoy
Картина дня