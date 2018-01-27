Родословная советских маршалов

Сто лет назад для защиты молодой Советской республики от внешних и внутренних врагов были созданы Красная армия и Красный военно-морской флот. 23 февраля 1918 года войска получили первое боевое крещение, разгромив под Псковом и Нарвой немецкие части, рвавшиеся в глубь советской России. Этот день и принято считать днем рождения Красной армии, хотя вокруг даты до сих пор идут жаркие споры.Ряд исследователей считают, что под Нарвой войска вообще потерпели поражение. Но в любом случае армия была создана в боях и не раз отстояла наше Отечество в самое сложное время.1917 год оказался крайне тяжелым для России. Еще продолжалась Первая мировая, но страна фактически осталась без армии. После Февральской революции к власти пришли либеральные демократы. Провозгласив лозунг «Война до победного конца», они в то же время своими действиями разрушили еще сохранявшую боеспособность царскую армию. В первом же указе Временного правительства в войсках была упразднена субординация, введены демократические методы управления, которые мгновенно разложили дисциплину в рядах уставших солдатских масс.Представьте: идет тяжелейшая война, а военным министром назначается вначале Гучков, полный профан в этом деле, а с мая 1917-го – Керенский, юрист по образованию, который вскоре став председателем Временного правительства, провозгласил себя еще и Верховным главнокомандующим.Предоставив независимость Польше, правительство вызвало тем самым парад суверенитетов на национальных окраинах империи. Уже в конце марта на базе националистических партий на Украине образовалась Центральная рада, которая вскоре провозгласила независимую «народную республику». Активизировали деятельность националисты в Закавказье, Средней Азии, Прибалтике, которые щедро финансировались из-за рубежа. Российская империя разваливалась на глазах.К октябрю 1917 года Временное правительство утратило рычаги управления страной. И это несмотря на то, что революция прошла почти бескровно. После победы вооруженного восстания в Петрограде, а затем и в Москве началось триумфальное шествие советской власти. Но уже в декабре Англия и Франция заключили соглашение о подготовке вооруженной интервенции и разделе России на сферы влияния. К ним присоединились США, Япония, другие страны – как противники России по Первой мировой, так и бывшие союзники. 14 государств в 1918 году стремились разделить между собой шкуру неубитого русского медведя, рассчитывая на легкую победу. Молодая республика оказалась в кольце фронтов. В таких условиях и создавалась Красная армия. Как все это перекликается с тем, что случилось с СССР в 1991-м.В начале 1918 года интервенты и слышать не хотели о какой-либо независимости России, но, получив неожиданный для себя отпор и опасаясь революционных настроений в своих войсках, решили на определенных условиях поддержать внутреннюю контрреволюцию. Именно интервенция явилась решающим фактором развязывания Гражданской войны в России.Англия, Франция, США, Япония, другие страны обеспечили армии Колчака и Деникина, Юденича и Врангеля оружием и боеприпасами, снаряжением и обмундированием, современной техникой, в том числе танками и самолетами.Сейчас много говорят о патриотизме, причем даже те, кто еще совсем недавно само понятие «патриотизм» считал «последним прибежищем негодяев». Появляются такие псевдопатриотические фильмы, как «Адмиралъ». Устанавливаются памятники вождям Белого движения. Я не против. Но хочу напомнить военным историкам и довести до широких кругов общественности, что подлинное примирение настоящих патриотов России независимо от их классовой принадлежности состоялось еще тогда, в годы суровых испытаний для нашей Родины. Вместе они сражались на полях Гражданской войны и победили как интервентов, так и внутренних врагов России.Из 150-тысячного царского офицерского корпуса в Красной армии служили 72 800 бывших офицеров, а в Белой – только 35 тысяч. К началу 1919 года бывшие офицеры и генералы царской армии составляли более 53 процентов командиров Красной армии. В ней оказалось свыше 600 офицеров и генералов Генерального штаба. Из 100 командующих армиями 82 – царские офицеры и генералы. Из 20 командующих фронтами – 17 царские генералы и офицеры. А начальники штабов фронтов, армий и дивизий – все генералы и офицеры царской армии. Многие – потомственные дворяне.Так, с августа 1919 года Восточным фронтом командовал Владимир Александрович Ольдерогге, «красный барон», генерал-майор царской армии. Именно под его руководством войска окончательно разгромили Колчака. В это же время другой важнейший фронт красных – Южный – возглавлял Владимир Николаевич Егорьев, генерал-лейтенант царской армии. Войска под его командованием остановили и разгромили рвавшиеся к Москве армии Деникина. С осени 1918-го Северный фронт возглавил Дмитрий Павлович Парский, генерал-лейтенант царской армии, а весной 1919 года на этом посту его сменил генерал-лейтенант Дмитрий Николаевич Надежный. Под их руководством Красная армия вышвырнула англо-американо-французских интервентов с Русского Севера.Вожди Белого движения под руководством зарубежных кураторов пытались действовать согласовано и одновременно с разных сторон. В октябре 1919 года на Петроград неожиданно двинул свои войска Юденич. Ему навстречу выступили 7-я армия под командованием Сергея Дмитриевича Харламова, полковника царской армии, и отдельная войсковая группа под командованием Сергея Ивановича Одинцова, генерал-майора царской армии. Уже к середине ноября войска Юденича были разгромлены, а остатки бежали за границу.Для руководства Вооруженными Силами был создан штаб Верховного главнокомандующего во главе с генерал-лейтенантом царской армии Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем. Именно под его началом и создавалась РККА, а ее отряды, выдвинувшиеся навстречу немецким частям, возглавил генерал-лейтенант царской армии Дмитрий Павлович Парский. Во многом благодаря ему мы и отмечаем 23 февраля как день рождения Красной армии.В конце 1918-го была учреждена должность Верховного главнокомандующего всеми Вооруженными Силами советской России, создан Полевой штаб для оперативного управления фронтами и армиями, а также Всероссийский главный штаб для обеспечения фронтов и армий всем необходимым и подготовки резервов.На должность Верховного главнокомандующего назначен Сергей Сергеевич Каменев, хорошо зарекомендовавший себя в должности командующего Восточным фронтом, полковник царской армии, офицер Генерального штаба. Начальником Полевого штаба – Павел Павлович Лебедев, генерал-майор царской армии, а Всероссийский главный штаб возглавил генерал-майор царской армии Александр Александрович Самойло.Морской Генеральный штаб русского флота практически в полном составе в начале 1918 года перешел на сторону советской власти и руководил теперь уже Рабоче-крестьянским Красным флотом всю Гражданскую войну.Вот что писал в заявлении о приеме в РККФ адмирал Василий Михайлович Альтфатер, его первый командующий: «Я служил до сих пор только потому, что считал необходимым быть полезным России там, где могу, и так, как могу. Но я не знал и не верил вам. Я и теперь еще многого не понимаю, но я убедился, что вы любите Россию больше многих из наших. И теперь я пришел сказать вам, что я ваш».Из представителей высшего генералитета царской армии был создан специальный орган – Особое совещание при Главнокомандующем всеми Вооруженными Силами республики, куда вошли почти все полные генералы русской армии (нынешнее звание – генерал армии). Это Алексей Андреевич Полеванов, Андрей Меандрович Зайончковский, Владислав Наполеонович Клембовский, Алексей Алексеевич Маниковский и самый выдающийся полководец Первой мировой войны – генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов.После окончания Гражданской войны все эти люди служили на различных должностях, работали в военных академиях и училищах, передавая богатый опыт и знания молодежи, развивали советскую военную науку. В предвоенные годы была разработана теория глубокой наступательной операции, используя которую мы и выиграли Великую Отечественную.Нельзя не назвать еще два имени: Сергей Георгиевич Лазо, тоже бывший офицер царской армии, и Алексей Алексеевич Игнатьев, граф, личный паж императрицы («Генерал двух держав»). Лазо в 1920 году был начальником Военно-революционного штаба по подготовке восстания в Приморье, захваченном японскими интервентами. Японцам удалось схватить Сергея Георгиевича, его жестоко пытали и еще живого сожгли в топке паровоза. Игнатьев с 1912 года служил военным атташе во Франции, и через него в годы Первой мировой войны шли военные закупки вооружения, боеприпасов, снаряжения для русской армии. После Февральской революции он перевел оставшиеся деньги – 225 миллионов золотых рублей (2 миллиарда долларов по нынешнему курсу) на свой личный счет и не отдал эти деньги ни Временному правительству, ни союзникам, ни белогвардейцам. Но когда были установлены дипломатические отношения между Францией и советской Россией, пришел в советское посольство в Париже и отдал чек на всю сумму со словами: «Эти деньги принадлежат России». Игнатьев был восстановлен на военной службе в Красной армии, ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенант. Именно он стал инициатором создания суворовских военных училищ.Никто из перечисленных не подвергался репрессиям. А те, кто помоложе, внесли достойный вклад в победу Красной армии в Великой Отечественной. Борис Михайлович Шапошников, Александр Михайлович Василевский, Федор Иванович Толбухин, Леонид Александрович Говоров – офицеры царской армии, ставшие Маршалами Советского Союза.После Гражданской страна приступила к восстановлению разрушенного хозяйства, но руководство СССР хорошо понимало, что враги не оставят нас в покое, новая война неизбежна. Причем она будет носить принципиально иной характер, потребует современного вооружения и техники, станет войной моторов. Выступая на партийно-хозяйственном активе в 1931 году, Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран Запада на 50–100 лет. Либо мы пробежим это расстояние за 10 лет, либо нас сомнут».Поэтому решая грандиозные задачи индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и культурной революции, советские руководители закладывали в их решение и военную составляющую. Так, в планах первых пятилеток предусматривалось создать такую промышленную базу, чтобы наши Вооруженные Силы могли вести войну с крупнейшей державой мира на западе или на востоке и победить в ней, а потом и с коалицией государств.До окончательного решения этой задачи нам не хватило двух лет, но судя по ходу и результатам Второй мировой, когда мы противостояли фактически всей Европе на западе и вынуждены были иметь значительную группировку войск для предотвращения возможной агрессии со стороны Японии на востоке, а также группировки войск в Закавказье и Иране, планы нашего руководства были математически точны.Коллективизация позволила резко повысить производительность труда в сельском хозяйстве и обеспечить устойчивое снабжение продовольствием как населения, так и Вооруженных Сил, несмотря на значительные потери территории во время войны. А культурная революция – вырастить поколение людей, беспредельно преданных своей Родине, героев и творцов.Красная армия родилась не на пустом месте, постепенно впитав в себя лучшие черты предшественницы, хотя и в новых исторических условиях, с иными идеологемами. Советское военное искусство не пустая фраза. Многие и сейчас задают законный вопрос: тогда в чем же причины наших неудач в начальный период войны, почему мы понесли такие огромные потери и были вынуждены отступать до Москвы и Сталинграда? Ответы давались разные. Это и внезапность нападения, и серьезные ошибки в тактике действий наших войск, в организации противотанковой обороны и управления. Например, по нашим предвоенным взглядам, артиллерия должна была располагаться на танконедоступных направлениях. Поэтому немецкие клинья почти беспрепятственно прорывались в глубину нашей обороны и, увлекая за собой мотопехоту, окружали значительные группировки наших войск.Это и недостаточная обученность, особенно командных кадров, отсутствие у них боевого опыта. Немцы, имея двухлетний опыт ведения войны, получили в этом огромное преимущество.Вдумаемся: только с сентября 1939-го по июнь 1941-го у нас были вновь сформированы 125 дивизий, открыты 77 военных училищ и 10 академий. Командных кадров катастрофически не хватало. Выучка, боевая слаженность оказались недостаточными.Некоторые историки утверждают, что одной из главных причин поражения явились массовые политические репрессии командных кадров Красной армии в предвоенные годы. С уверенностью заявляю, что это наглая ложь. Еще во время учебы в академии имени М. В. Фрунзе на лекциях по истории войн и военного искусства я узнал, что заговор с целью свержения советской власти, во главе которого стоял маршал Тухачевский, все-таки был. Поэтому большинство заговорщиков осуждены вполне заслуженно, а главное – в строгом соответствии с действующим законодательством.Увы, не удалось избежать и судебных ошибок. Например, по ложному доносу был осужден генерал К. Рокоссовский. Но эти ошибки исправлялись уже тогда. Константина Константиновича реабилитировали еще в 1940-м, и Великую Отечественную он встретил командиром механизированного корпуса. За все предвоенные годы – с 1936 по 1941-й – по политическим мотивам осуждены 2218 человек из состава командно-политических кадров Вооруженных Сил СССР, что на июнь 1941 года составляло 0,5 процента от их общего количества. Хотя, безусловно, бесценна и неповторима каждая жизнь.Можно называть и другие причины, но главная из них та, что 22 июня 1941 года на нашу страну обрушилась военная машина невиданной мощи, удар которой не выдержало бы ни одно государство мира. Одной четверти этой силы хватило на то, чтобы за 44 дня разгромить вооруженные силы Франции вместе с английским экспедиционным корпусом. Кроме Германии, в войну с Советским Союзом вступили Финляндия, Венгрия, Румыния, Италия, Испания, Словакия и Хорватия. На советско-германском фронте сражались добровольцы из всех стран Западной Европы. Из них были сформированы легионы, преобразованные затем в дивизии: «Валлония», «Фландрия», «Шарлемань», «Нидерланды», «Дания», «Богемия и Моравия» и другие. В советском плену оказалось более полумиллиона солдат и офицеров из этих стран.В движении Сопротивления в оккупированной фашистами Франции погибли около 20 тысяч французов. А на советско-германском фронте, воюя на стороне фашистов, более – 50 тысяч. В битве за Москву немцы специально послали французские добровольческие части на Бородинское поле.Война на территории Советского Союза для фашистской Германии коренным образом отличалась от кампании в Западной Европе, наши соединения и части сражались мужественно, нанося противнику огромные потери.Вот некоторые записи в дневнике начальника Генерального штаба Сухопутных войск Германии генерал-полковника Ф. Гальдера:4 июля. Штаб танковой группы Гота доложил, что в строю осталось 50 процентов штатного количества машин;13 июля. Потери в танках в среднем составляют 50 процентов;23 июля. В отдельных соединениях потери офицерского состава достигли 50 процентов;1 августа. В резерве Главного командования дивизий – 0.Дело в том, что почти все немецкие резервы были связаны боем с окруженными соединениями и частями Красной армии. Окруженные войска приковали к себе до 50 дивизий (26%) групп армий «Центр», «Юг» и «Север», что не позволяло им наращивать свои усилия на Московском, Киевском и Ленинградском стратегических направлениях.Все мы знаем, что советская авиация в первые дни войны потеряла огромное количество самолетов, в том числе на аэродромах. И в то же время за первый месяц войны советские летчики в воздушных боях сбили 1284 самолета противника. Для сравнения: за весь период воздушного наступления на Англию немцы потеряли 1733 самолета.Мужество и героизм советских солдат и офицеров в 1941 году не только сорвали стратегические планы вермахта по блицкригу, но и стали основой для решительного контрнаступления под Москвой. В дальнейшем войска Красной армии действовали не только мужественно, но и умело. Известный немецкий военачальник генерал-фельдмаршал Манштейн был вынужден признать в мемуарах, что на советско-германском фронте вермахт потерял в полтора раза больше дивизий, чем Красная армия.Советские полководцы, приобретая боевой опыт, наголову превзошли хваленых немецких генералов. Геббельс в марте 1945-го записал в дневнике: «У меня сложилось впечатление, будто мы вообще не в состоянии конкурировать с такими руководителями. Сталин имеет все основания чествовать, прямо как кинозвезд, советских маршалов, которые проявили выдающиеся военные способности. Фюрер полностью со мной согласен».Надо отметить огромный вклад в победу Компартии. В годы войны она стала поистине воюющей. Три миллиона коммунистов погибли на фронтах. Но в эти же годы в партию вступили более шести миллионов человек. «Прошу считать меня коммунистом» – не пропагандистская выдумка советских идеологов, а истинные убеждения воинов Красной армии и Военно-морского флота, которые, вступив в партию, получали единственную привилегию – первыми подниматься в атаку.Осенью 1945 года с разрешения советского правительства в нашу страну приехали западные эксперты, чтобы оценить масштабы ущерба, причиненного нашей стране фашистами. Они посетили Донецк, Запорожье, Днепропетровск, другие крупные города, а также крупные промышленные объекты (Днепрогэс, «Запорожсталь») и пришли к выводу: «На то, чтобы восстановить разрушенные фашистами во время оккупации города, заводы, фабрики, объекты электроэнергетики Советскому Союзу потребуется не менее 25 лет». Не сомневаюсь в компетентности этих западных экспертов, но хочу с гордостью заявить, что они ошиблись во много раз. Через полгода Днепрогэс дал электроэнергию, а Запорожский металлургический комбинат выплавил первые тонны стали. За первую послевоенную пятилетку СССР почти полностью восстановил разрушенное войной народное хозяйство, отменил карточки на продовольствие, заложил основы прорыва в космос.Все это благодаря социалистическому способу производства, когда на решении конкретных народно-хозяйственных задач концентрируются огромные людские, технические, финансовые и другие ресурсы. Советская армия, как она стала называться с 1946 года, получила на вооружение ядерное оружие. Совершенствовались ее организационно-штатная структура, система боевой и мобилизационной готовности, управление. Были созданы новые виды Вооруженных Сил: Войска ПВО и РВСН. Армия и флот стали надежными гарантами свободы и независимости нашей Родины.Однако враги не унимались. Против СССР и его союзников была развязана ожесточенная холодная война. Усилиями западных спецслужб внутри страны выросла «пятая колонна». Против СССР были брошены огромные финансовые ресурсы – госсекретарь США тех лет Бейкер вспоминал: «Чтобы развалить Советский Союз и победить в холодной войне, мы затратили триллионы долларов».После распада СССР армия стала мешать «демократам», дорвавшимся до власти. В результате непродуманных реформ ее довели почти до распада, как и страну. Из способной отразить агрессию любых геополитических противников армия превратилась в войско, неспособное эффективно воевать даже с отрядами боевиков. Политически это обосновывалось тем, что у демократической России не осталось врагов.Мы обязаны извлечь из этого необходимые уроки. Сегодня военно-политическая обстановка в мире серьезно обострилась и напоминает ту, что сложилась перед Второй мировой. США и их союзники действуют против России все более решительно и нагло, развязав гражданскую войну у самых наших границ, на Украине, открыто поддерживают террористические организации в Сирии. Россия объявлена чуть ли не врагом номер один, против нее введены экономические и политические санкции.Размещая по периметру границ РФ систему ПРО и претворяя в жизнь разработанную ранее концепцию быстрого глобального удара (https://www.vpk-news.ru/articles/35866), США планируют нейтрализовать наше стратегическое ракетно-ядерное оружие, а действиями сухопутных войск окончательно разгромить армию, для чего дополнительно размещают в Прибалтике и Польше 1300 единиц бронетанковой техники. Как никогда, остро перед страной стоит задача дальнейшего укрепления наших Вооруженных Сил, оборонной промышленности и военной науки.Надо восстанавливать военные округа, воссоздавать общевойсковые, дивизии и полки в Сухопутных войсках, возрождать Военно-морской флот, усиливать ВКС. Необходимо в достаточном количестве обеспечить их современными ВВСТ. А значит, создавать новую промышленную базу ОПК. Причем времени на это, как и перед войной, катастрофически не хватает. Нужны новые управленцы, грамотные инициативные профессионалы. Возможно, придется подумать и над путями перехода к мобилизационной экономике (подробнее – в статье «Нулевые резервы» на стр. 05). Наше правительство видит выход из создавшегося положения в дальнейшей приватизации предприятий, оставшихся в государственной собственности, о чем заявлялось на очередном Гайдаровском форуме. Вряд ли это разумное решение.Вопрос вновь стоит, как перед Великой Отечественной: либо мы решим эти задачи, либо нас сомнут.