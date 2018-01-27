Ракеты для Эллады

20 января 1958 года правительство СССР выступило с заявлением о введении против Греции экономических санкций в случае размещения там ракетного оружия США и других стран НАТО. Подозрения Москвы насчет наличия атомных бомб на американских военных базах в этой стране были обоснованными.Афины отделались 28 января туманным заявлением: дескать, размещение ракет в настоящее время не планируется, Греция привержена курсу на развитие взаимовыгодных отношений с СССР. Предназначавшееся стране оружие было вскоре перенаправлено в Турцию, в том числе в ее Эгейско-Черноморский регион. Это, как известно, стало отправной точкой Карибского кризиса.Но время показало, что Афины не отказались как минимум от хранения в стране американского ракетного оружия. Дело понятное: страна входила в НАТО, ее политико-экономическая зависимость от США в 50–60-х была максимальной.Руководство Албании, участвовавшей до 1968 года в Варшавском договоре (ВД), в заявлении в конце января 1958-го, не согласованном с Москвой и другими участниками ВД, пригрозило Греции ударом по военным объектам США. Афины и в целом Запад не решились принять вызов: взаимоотношения Албании и СССР ухудшались после антисталинского ХХ съезда КПСС, в Вашингтоне и Лондоне рассчитывали в этой связи на возможное использование Тираны в противостоянии НАТО с ВД. Однако Албания и Греция до начала 1987 года находилась в состоянии войны, причем с ноября 1940-го. Потому от Тираны можно было ждать чего угодно, тем более с учетом начавшегося обострения в отношениях с СССР.Для Советского Союза ситуация усугублялась тем, что активное сближение Тито и Хрущева не привело к поддержке Белградом позиции Москвы относительно американских ракет. Югославия входила вместе с Грецией и Турцией в подконтрольный НАТО Балканский пакт, провозглашенный еще в последние дни жизни Сталина и де-факто упраздненный лишь во второй половине 60-х годов. То есть в таком раскладе не только попадала под защиту американских ракет, но и должна была поддержать Грецию в случае ее военного конфликта с Албанией.Тем временем Москва, София и Будапешт предупредили Тирану, что ее действия против Афин не будут поддержаны Варшавским договором. В связи с этим у албанских властей появился новый повод обвинять СССР и его «сателлитов» в соглашательстве с империализмом. И все же советско-греческую конфронтацию из-за американских ракет и войну на Балканах удалось предотвратить.Но ядерное оружие США отнюдь не обошло Грецию стороной. Уже в 1959 году был подписан секретный договор, позволявший Вашингтону хранить американское оружие массового поражения в этой стране, в том числе в городской черте Афин. Причем, по данным местной Ta Nea, обе стороны признались в наличии такого соглашения только в 1993-м.Весной 2007 года на четырех военных базах НАТО в Греции («Араксос», «Драма», «Кукуш», «Яница») эксперты обнаружили вполне дееспособную инфраструктуру для нанесения ракетных ударов. Хотя последние ракета и 20 авиабомб В-61, каждая из которых в 15 раз мощнее сброшенной на Хиросиму, были удалены с базы НАТО в Араксосе в 2001-м. «Потребуется не больше недели, чтобы перевезти и разместить эти боеприпасы в сохранившихся складах и пусковых шахтах», – заявили специалисты.Озабоченность Москвы политикой Афин в ракетно-ядерном вопросе в конце 50-х годов имела все основания. Ибо к тому времени США располагали примерно шестью тысячами боеголовок, в то время как СССР – только 300. А в 1961-м Штаты начали размещать в Турции 15 высокоточных ракет средней дальности PGM-19 «Юпитер» с радиусом действия 2400 километров, угрожавших значительной части территории СССР, включая Москву. Вашингтон счел более целесообразным размещать означенное оружие в максимальном приближении к главному противнику, а не к его балканским союзникам. Тем более что греческий вариант мог привести к нормализации албано-советских отношений, что, повторим, не входило в планы Запада.