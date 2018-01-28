"Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции

В январе 1918 года вышло постановление Совнаркома открыть Учредительное собрание. Временное правительство в свое время выступило с идеей решить на этом собрании дальнейшую судьбу России, но тянуло с открытием. Большевики "учредиловку" разрешили, несмотря на то, что президиум во главе с Черновым отвергал все декреты советской власти – предлагая их точные копии. Также Учредительное собрание объявило Россию федеративной демократической республикой, отказавшись от монархического строя немного несвоевременно, ведь уже даже Временное правительство в сентябре 1917 года объявляло о кончине монархии и провозглашении республики, не говоря уже об Октябре.Вынудив большевиков покинуть зал, Учредительное собрание лишилось кворума и больше юридической силы не имело. Пустую трату времени прервал один из охранников в пятом часу утра, призвав господ закругляться, так как "караул устал, и хорошо бы разойтись". На этом "кровавые большевики" и остановились, а вот, как рассказывает историк Илья Ратьковский, белое движение, тоже не поддержавшее в дальнейшем "учредиловку", обошлось с его последователями более жестко.О том, как перед Учредительным собранием созрел заговор, кем готовилось покушение на Ленина, какими могли быть жертвы вооруженного восстания, предотвращенного ВЧК, и обо многом другом – читайте в интервью Накануне.RU о главном событии января 1918 года с историком, писателем Ильей Ратьковским.Вопрос: Учредительное собрание, без которого Временное правительство не могло принять решения об устройстве власти в России, с падением Временного правительства не потеряло своей актуальности. Или это не совсем так? Что предшествовало первому и единственному собранию?Илья Ратьковский: Идея Учредительного собрания на протяжении большей части 1917 года большевиками всячески поддерживалась. Оно должно было, по мнению многих политиков, окончательно решить вопрос о форме правления. Достаточно упомянуть формулировку отречения Великого князя Михаила Александровича, которая передавала этот вопрос именно Учредительному собранию. Проволочки с выработкой положения о выборах, переносом сроков выборов – все это трактовалось как антинародная политика Временного правительства. Другое дело, что в этих условиях продолжавшегося отдаления созыва Учредительного собрания все большее значение стала приобретать альтернативная идея Республики Советов. К тому же ключевой вопрос о форме правления 1 сентября уже оказался решен: в России была официально провозглашена республика. Этим решением значение будущего Учредительного собрания уже в значительной степени было снижено. Особенно важными в отходе от идеи Учредительного собрания большевиков были перевыборы Советов в конце августа – в сентябре 1917 года, когда большевики получили большинство в крупнейших Советах рабочих и солдатских депутатов, в том числе в Московском и Петроградском. В этих условиях идея Республики Советов виделась более перспективной для реализации политической программы большевиков. Именно Второй съезд Рабочих и Солдатских депутатов оформил приход к власти большевиков. Однако идею Учредительного собрания большевики не могли сразу отринуть, так как ранее выступали за его созыв. Поэтому первое советское правительство во главе с Лениным носило название Временного рабоче-крестьянского правительства.Вопрос: В целом, в чем был смысл Учредительного собрания, когда идея только возникла? Принадлежала ли она Михаилу, в пользу которого отрекся Николай II?Илья Ратьковский: Идея Учредительного собрания имеет долгую историю. Этот термин использовался еще декабристами. Упоминался он и в работах либеральных деятелей начала ХХ века. Это была идея народного собрания, которое сформируют правительство народного доверия. В Февральские дни эта идея вновь возродилась. Михаил лишь воспользовался во время Февральской революции возможностью для переноса вопроса о форме правления на отдаленный период.Вопрос: Советы - это и есть улучшенная форма Учредительного собрания, корни понятия которого уходят во времена Французской революции?Илья Ратьковский: Идея Советов - это идея диктатуры трудящихся. Если говорить про корни, то здесь, скорее, видна связь с органами Парижской коммуны 1871 года. В этом отличие Учредительного собрания от Системы Советов. Первое представляло идею всенародного собрания, в котором будут представлены интересы различных групп населения, сословий. Идея же Советов - в опоре на трудящихся: на рабочие и крестьянские Советы, а далее, как показало развитие этой идеи, и на казачьи Советы. Буржуазность первой идеи противопоставлялась Народности в широком смысле Советов.Вопрос: Перед Учредительным собранием созрел заговор, и готовилось покушение на Ленина? Почему, кому он мешал?Илья Ратьковский: Ленин — ключевая фигура партии большевиков и советского правительства. Его устранение могло дестабилизировать ситуацию перед Учредительным собранием, внести раскол в партию и правительство. Опять-таки могло и убедить немцев в слабости большевиков и спровоцировать их прервать мирные переговоры, добиться всего вооруженным германским наступлением. Немцев многие из противников большевиков видели спасителями России и ждали их прихода.Вопрос: Кто был причастен к покушению?Илья Ратьковский: К покушению 1 января возможна причастность офицерской группы Орла-Ланского, в меньшей степени правоэсеровской террористической организации или иных групп. Обстоятельства склоняют принять с большим обоснованием первую версию, так как она получила косвенное подтверждение новой попыткой захвата (убийства) Владимира Ленина в середине января 1918 г. руководством "Петроградского Союза георгиевских кавалеров": Осьминым, Ушаковым, Зинкевичем, Некрасовым и другими. На роль организатора январского покушения также претендовал князь Шаховской.Характерно, что в эти же дни было выявлено наблюдение за передвижениями Ленина, Бонч-Бруевича, Троцкого и других лиц. Правдоподобной представляется также причастность к организации теракта людей Савинкова, организация которого включала много офицеров, эсеров самого разного толка, а также учащейся молодежи. Связан был Савинков и с Союзом георгиевских кавалеров.Вопрос: Было ли место другим терактам? ВЧК уже была начеку?Илья Ратьковский: Собственно, это была уже вторая попытка ликвидации Ленина. Еще в декабре 1917 года предпринимались действия для его физического устранения. Только там в пользу Ленина сыграла простая случайность, фактор времени. Он выехал из места, где недолго отдыхал, буквально за несколько часов, когда туда явились вооруженные офицеры. Поэтому покушение 1 января - это продолжение охоты на Ленина. Именно это покушение приведет к изменению охраны Ленина. До него Ленин передвигался по городу без охраны. Характерно, что в машине при январском покушении, кроме водителя, сидела сестра Ленина и еще швейцарский социалист Платтен, пригнувший рукой голову Ленина вниз во время обстрела машины. Оружия ни у кого не было. После же январского покушения в машине находился вооруженный водитель и, как правило, один охранник. За Лениным закреплялась машина. Охрану Ленина на себя взяла комендатура Смольного, а позднее ВЧК. Дзержинским же было предпринято и расследование декабрьско-январских событий. Правда, вскоре выяснилось, что многие из участников покушения выехали на Дон к Каледину.Вопрос: Как большевики готовились к собранию?Илья Ратьковский: Во-первых, они попытались взять под контроль выборный процесс. Пытались взять большинство. Председателем мандатной комиссии стал Моисей Урицкий. Во-вторых, развернули агитацию в свою пользу. Частичная демобилизация солдат в период выборов дала определенный эффект. Демобилизованные солдаты в деревню несли в буквальном смысле "Декрет о земле", отпечатанный большим тиражом. Проводились многочисленные митинги. В-третьих, большевики пошли навстречу левым эсерам, формируя коалицию партий, стоящих на советской платформе. Левые эсеры должны были дать крестьянские голоса. Однако фактор времени играл ключевую роль. Времени на пропаганду и агитации было мало. Левые эсеры также дали меньшее количество крестьянских голосов, потому что как партия они только сформировались, и мандаты шли в большинстве не им, а сторонникам правых эсеров и центристов. Таким образом, хотя Учредительное собрание и было социалистическим в своем выборе, оно не было пробольшевистским. Большевикам и левым эсерам удалось получить только треть мандатов.Вопрос: Почему большевики не могли отказаться от идеи Учредительного собрания?Илья Ратьковский: Отказ от созыва Учредительного собрания дал бы противникам повод для обвинения большевиков в отходе от своих дооктябрьских обещаний. Кроме того, идея Учредительного собрания была еще достаточно популярна, что бы просто отказываться от нее. Надо было дать Учредительному собранию проявить себя, раскрыть его сущность, показать его противостояние советским декретам о земле, о мире и прочим. Дать "переболеть" Учредительным собранием, чтобы правоэсеровская альтернатива "саморазоблачилась".Вопрос: Почему президиум отказался рассматривать Декларацию и признать декреты Советской власти? Может, они и хотели, чтобы большевики (120 делегатов) покинули зал?Илья Ратьковский: Признание Декларации и советских декретов узаконивали Советскую власть и Октябрьскую революцию. Более того, Декларация провозглашала принцип диктатуры трудящихся, что для правоэсеровского большинства было неприемлемо. Скорее, правые эсеры, демонстрируя "бескомпромиссность", хотели "указать место" большевикам, добиться раскола советской коалиции и оформления перехода власти к Президиуму. Уход же большевиков Президиумом специально не провоцировался, так как после этого кворум и законность Учредительного собрания ставился бы под вопрос.Вопрос: Но, по сути, решения этого собрания копировали уже принятые постановления советской власти – закон о земле, например, дублировал "Декрет о земле", призывали к миру воюющие державы. Как это объяснить?Илья Ратьковский: Это определялось двумя факторами. Во-первых, и сами большевики использовали эсеровские документы при подготовке "Декрета о земле", так как они основывались на крестьянских наказах. Поэтому эсеры в этом вопросе дублировали большевиков, которые смогли раньше провозгласить крестьянские чаяния, собираемые ранее эсерами, но отложенные ими на потом. Во-вторых, большинство участников этого собрания были представителями социалистических партий, а "Декрет о земле", по сути, глубоко социалистический. Поэтому Президиум, не приняв его под большевистской шапкой, хотел принять как проявление своей воли, свое "дарение" народу. "Декрет о мире" - уже чисто большевистский декрет, поэтому принять его нельзя. Но и промолчать тоже, поэтому, не приняв декрет, Президиум пытался дать нечто схожее. Солдаты бы не поняли…Вопрос: Почему в истории осталось наименование именно "разгона"? Разгонять собрание никто не собирался изначально? По легенде, оно затянулось до 5 утра, и просто "караул уже устал", попросили всех разойтись? Это была инициатива исключительно Матроса Железняка?Илья Ратьковский: Первоначально рассматривалось несколько вариантов решения проблемы Учредительного собрания. Рассматривался, в частности, вариант советизации Учредительного собрания. Это было бы возможно, если бы левые эсеры увлекли бы за собой большинство собрания, расколов эсеров. Поэтому была компромиссная кандидатура от большевиков и левых эсеров в председатели Собрания в лице левого эсера Марии Спиридоновой. Однако, левым эсерам не удалось получить большинство среди эсеров, не удалось перетянуть. Победил кандидат от эсеровского большинства Виктор Чернов. После этого началось противостояние уже черновцев с большевиками, попытки перетянуть ими левых эсеров на свою сторону. В этих условиях, дальнейшее пребывание большевиков в стенах Учредительного собрания становилось бесперспективным. Оставаясь здесь, они лишь легитимизировали решения Учредительного собрания. Большевики уходят, срывая кворум собрания и ставя вопрос о дальнейшем пребывании левых эсеров. В конечном счете, Президиум сам себя "переиграл", отрицая большевиков, он добился их ухода и потери кворума. Не удалось ему и добиться поддержки от левых эсеров. Действия Президиума свелись к речам, к обещаниям добиться изменения ситуации на следующий день.Речи действительно затягивались, и тут как выражение отношения солдат и матросов к этим речам реакция караула. Караул устал, устали и делегаты. А далее последовала готовность уступить требованию караула. Подчиниться "насилию" и разойтись. Перенести все на следующий день, который уже для Учредительного собрания не наступил. Поэтому, образно говоря, караул выполнил миссию швейцаров в ресторане, которые вывели (выгнали, разогнали) поздних посетителей из заведения.Вопрос: Каким было отношение народа к Учредительному собранию? Проявлялась ли поддержка?Илья Ратьковский: Многими разгон Учредительного собрания просто был проигнорирован. Собственно, авторитет определяется реальной либо моральной силой. Реальной силы за Учредительным собранием не было. Моральная составляющая Учредительного собрания была относительной, бесконечные разговоры и доклады в 1917 году уже надоели. Поэтому за Учредительное собрание, если и были выступления на местах, то, скорее, это были выступления против большевиков, а не за эсеров. Характерно, что генерал Лавр Корнилов заявил о поддержке Учредительного собрания. В поддержку Учредительного собрания выступили и другие противники большевиков. На мой взгляд, это был лишь повод, а не принятие идей Учредительного собрания.Вопрос: Какая роль в разгоне "учредиловки", как ее называли, была у ВЧК?Илья Ратьковский: ВЧК сыграла определенную роль в январских событиях. Ею были проведен ряд превентивных арестов накануне Учредительного собрания. В "разгоне" Учредительного собрания работники ВЧК не участвовали. Да и мало их было: всего 40 человек. Более важны действия после "разгона". Чекисты провели операцию по аресту делегатов Учредительного собрания, которые проживали в гостинице "Астория". Этот арест преследовал своей целью предупредить возможный выезд делегатов в другой город для организации нового Учредительного собрания. Однако, вскоре выяснилось, что таких намерений среди арестованных нет, и их отпустили.Вопрос: Противостояние Учредительного собрания и Советов прошло менее кровопролитно, чем ожидалось, тем не менее, не обошлось без жертв?Илья Ратьковский: Жертвы могли быть большими, так как велась подготовка к вооруженному выступлению в день открытия Учредительного собрания. Предполагалось, что в ходе вооруженной демонстрации будут задействованы несколько полков, ударники, броневой дивизион и так далее. ВЧК удалось вывести из строя броневики, изолировать ударников. Проведена была и агитационная работа в казармах. Тот же Семеновский полк не вышел на демонстрацию. Демонстрация в поддержку Учредительного собрания в таких условиях носила мирный характер. Однако и ее пытались использовать, направив к Таврическому дворцу, где заседало Учредительное собрание. Красногвардейские отряды преградили путь демонстрации. Была попытка прорыва, во время которой не выдержали нервы у молодых красногвардейцев, и был залп.Жертвами в Петрограде стали по разным источникам от 8 до 12 человек. Был разгон аналогичных демонстраций и в других городах. Как правило, там обходилось без жертв со стороны противников большевиков. А вот жертвы среди большевиков были. Так, 5 января 1918 г., поздно вечером, в Москве после разгона местной демонстрации защитников Учредительного собрания, было взорвано здание Дорогомиловского районного совета. Погибли начальник штаба Красной гвардии Дорогомиловского района Тяпкин, начальник арсенала районных красногвардейцев Ванторин и трое рабочих-красногвардейцев. Это был целенаправленный террористический акт, рассчитанный на многочисленные жертвы среди собравшихся в 9 часов вечера в здании членов Совета. Всего в результате взрыва погибло пять человек - относительно небольшое количество жертв было обусловлено более ранним окончанием собрания.Президиум Моссовета 8 января 1918 г. принял постановление о захоронении жертв указанного взрыва у Кремлевской стены, где они пополнили формирующийся, по выражению поэта Владимира Маяковского, "красный погост". 6 января 1918 г. в Петрограде совершено покушение на коменданта Учредительного собрания, члена Чрезвычайного военного штаба Урицкого (будущего первого председателя Петроградской ГубЧК). А 9 января 1918 г., около двух часов дня, в Москве неизвестными лицами была обстреляна рабочая демонстрация, посвященная очередной годовщине Кровавого воскресенья (9 января 1905 г.). В целях безопасности впереди и сзади каждой группы демонстрантов двигались автомобили с пулеметами и шли вооруженные красногвардейцы. Предпринятые меры оказались недостаточными, и во время митинга перед братскими могилами на Красной площади по манифестантам с крыш прилегающих зданий был открыт ружейный и пулеметный огонь. Среди погибших были красногвардейцы Сущевско-Марьинского района: 18-летний Засухин, 19-летний Дроздов; красногвардеец Замоскворецкого района 18-летний Юдичев и многие другие. Всего же в результате обстрела было убито более 30 человек и 200 ранено.Вопрос: Как потом объяснить появление Комуча в городах России, какой была роль в Гражданской войне сторонников Учредительного собрания?Илья Ратьковский: 8 июня 1918 г. после захвата Самары частями чехословацкого корпуса при поддержке местного подполья был образован Комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ) во главе с эсером Владимиром Козимировичем Вольским (он выступал как председатель), Иваном Брушвитом, Прокопием Климушкиным, Борисом Фортунатовым и Иваном Нестеровым. Данное правительство было образовано спустя шесть месяцев после разгона Учредительного собрания. При этом оно было сформировано не в результате народного движения, а при содействии чехословацкого корпуса. При этом оно опиралось не только на них, но и на части Народной армии, во главе которой стояли белые офицеры-монархисты, в том числе Каппель. Поэтому преемственность Учредительного собрания Комуча относительна. Да, правительство декларировало восстановление основных демократических свобод, разрешило деятельность рабочих и крестьянских съездов, фабзавкомов, установило 8-часовой рабочий день (с 4 сентября 1918 г.) и приняло Красный государственный флаг. Однако это напоминало действия Учредительного собрания, которое, не признавая советскую власть, декларировало от себя многое схожее. В дальнейшем же Комуч стал осуществлять более жесткую политику, жертвами которой стали летом-осенью до 5 тысяч человек. При этом более жесткий курс Комуча на фоне его военных поражений считался недостаточным, и осенью прошла целая череда переворотов, которые обозначили отход от прежних идей в сторону белых диктатур.Вопрос: Что можно сказать, когда роспуск Учредительного собрания пытаются представить как преступление большевиков и нарушение "естественного", "нормального" исторического пути России?Илья Ратьковский: Февральская революция 1917 года обозначила революционный путь развития России. Учредительное собрание как идея еще дореволюционная сложно вписывалась в революционный процесс.Более того, идею Учредительного собрания позднее не принимало и Белое движение, выдвигая альтернативное ему Национальное собрание. Попытки третьего пути в гражданской войне, ранее называемой "демократической контрреволюцией", оказались неудачными. Наследники Учредиловки были разогнаны белыми. При этом, если большевики разогнали Учредительное собрание, то после колчаковского переворота этим не закончилось. Ряд делегатов вскоре был самосудно расстрелян.Ну, и добавлю, что вскоре после разгона Учредительного собрания, 13 января состоялось объединение Съездов: рабоче-солдатского и крестьянского. Появилась единая система Советов.