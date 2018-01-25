21:51 25 января

России не нужны друзья - особенно с такими врагами



Турки плохие, курды хорошие, США плохие, Асад хороший, игиловцы плохие, Иран хороший, Израиль плохой, ... . Продолжать можно до бесконечности. Вот только оценочные критерии излишне эмоциональны.

Я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им,



- говорил лорд Генри Д.Т. Палмерстоун, выступая в Палате общин Великобритании 1 марта 1848 г.

Лорд был абсолютно прав*. Наши союзники по Второй мировой войне мгновенно превратились в злейших врагов. Наши "братушки" - болгары, и вовсе в каждой войне выступали чьими-то вассалами против нас. И даже без войны именно они положили конец проекту "Южный поток". При этом не надо путать население и правящие режимы - мнение большинства населения никого давно не волнует - с появлением средств массовой информации и, особенно, интернета, этим мнением успешно манипулируют.

Увлекающиеся опросами общественного мнения наверняка заметили, что в любой стране отношение к другой стране и даже к своим правителям иногда кардинально меняется даже в течение года. Все предельно просто, используется короткая память. Вы можете прекрасно относиться к человеку (стране). На вас вываливают ворох нелицеприятных фактов (а скелетов в шкафу у всех хватает, не говоря уже о лжи), вызывают отрицательные эмоции и - оп-ля - мнение о той же России ухудшилось. При этом на самом деле вы прекрасно относитесь к этой стране, просто эмоционально переживаете полученную отрицательную информацию. И если этот тренд не поддерживать, через неделю или месяц снова будете "любит Россию странною любовью".

Что касается событий вокруг Сирии, то и Башар Асад не наш друг. Он ничуть не лучше и не хуже покойного Муамара Каддафи, который после оранжевой смуты 2004/05 годов прекрасно сотрудничал с Ющенко, принимал подношения от Юлии Тимошенко и всерьез собирался прибрать к рукам 20 миллионов гектаров украинских черноземов, заказывал для себя роскошные самолеты "Антонова" и обещал многомиллиардные кредиты. Не менее успешно он наладил контакты с Евросоюзом - не зря ему глава Франции руки целовал.

Чем это "целование" закончилось для Каддафи и для Ливийского государства - все увидели в прямом эфире. Растерзанная страна и такой же труп её диктатора. Поверившего, что у него и Ливии есть друзья. Что его любят - хотя бы и за большие деньги.

Ошибся. И ошибся фатально. Ливия не просто перестала быть богатейшим государством Африки - она утратил государственность вообще. И сегодня на её территории существуют феодальные города-государства, банды кочевников и базы тех же игиловских террористов. Да, есть еще и пара "ливийских правительств" - признанное ООН правительство без территории и еще одно, признанное одной Россией, зато имеющей дееспособную армию и поддержку хотя бы части выжившего населения. И никаких шансов впереди на восстановление единого государства "как при Каддафи".

В событиях вокруг Сирии, которую волею США назначили следующей жертвой "арабской весны", друзья становятся врагами с характерным для этого региона постоянством. Воевавшие друг с другом Иран и Ирак оказались по одну сторону баррикад, люто ненавидящие друг друга афганцы и паки посылают на помощь сирийским единоверцам бригады, которые в итоге даже объединяются под единым командованием, администрация Обамы вдруг обвиняет своего важнейшего союзника - Саудовскую Аравию, в организации терактов 11 сентября и пособничестве терроризму (Трамп же мгновенно восстанавливает Антанту), Турция из злейшего врага России превращается в почти три года как верного ситуативного союзника, Израиль огнем артиллерии и авиацией поддерживает игиловских террористов, ... .

Продолжать этот перечень и его трансформацию в зависимости от изменения военно-политической ситуации и успехов России нет необходимости. Просто в силу того, что те же курды, как и отряды умеренной и неумеренной оппозиции законному правительству Сирии исчисляются десятками, постоянно меняют свои названия и знамена, создают и ломают разные коалиции, вырезают под корень вчерашних союзников и единоверцев.

Всех их объединяет лишь одно - каждая их этих группировок начала свой путь с того, что стала под руку США и против Башара Асада. Кто-то за деньги, кто-то за веру, кто-то Курдистан, кто-то ради своей власти или из личных счетов к Асаду. Но абсолютно все - против Асада. И, соответственно, против России. Поэтому все последующие усилия и успехи России, когда из этой разнородной и часто враждующей между собой "стаи друзей", удавалось вычленить ту или иную банду - успех России, ослабляющий наших врагов и США, прежде всего. Тех, кто заварил всю эту кашу и надеялся снять все сливки.

Не срослось. Впервые Россия смогла отвесить США оплеуху. Звон идет и сейчас по всему миру.

России не нужны друзья - особенно с такими врагами


Чебурашка, который ищет друзей - это из мультика, который никогда не будет иметь отношения к России. Особенно к России. Слишком много миллиардов людей живут в мире. Слишком корыстен тот самый капитализм и те самые рыночные отношения, на которых построено сегодняшнее мировое сообщество. Когда менее 150 миллионов землян владеют седьмой частью суши и 40 процентами разведанных мировых запасов сырья, никто не вспомнит, что они земляне - все знают, что русским несправедливо досталось то, чем должны по праву владеть они. Англичане, американцы, турки, ... далее везде.

Что же касается Ближнего Востока и Сирии, которые сегодня привлекают к себе всеобщее внимание, то здесь и вовсе о дружбе можно и нужно говорить. Чем больше - тем лучше. Делать богатые подарки - скакунов, сабли, женщин. Но боже вас упаси повернуться после этого к "другу" спиной или проявить не слабость даже - обычную вежливость. Нож в спину гарантирован.

Напомню судьбу СССР в Египте. Лучшему другу Насеру де-факто построили экономику, до зубов вооружили и обучили. Давно нет тех политиков, а Асуанская ГЭС до сих пор производит 10 млрд киловатт-часов в год (половина электроэнергии Египта на момент пуска), не говоря уже о предотвращении наводнений и обводнении колоссальной территории. Все это (и многое другое) не помешало Египту стать региональным вассалом США в противостоянии с СССР.

В мире, и на Ближнем Востоке особенно, все против всех дружат. И "одной рукой наливая тебе Клико 67-го года, другой стараются перехватить контракт".

И хорошо если это контракт не на твое убийство.

* - если бы слова лорда Палмерстоуна относились к России, его утверждение об отсутствии постоянных врагов было бы ошибочным. Ошибочным именно в силу необъятных богатств и огромных территорий. Не каких-то там заокеанских колоний или подмандатных территорий, а именно СВОИХ. 17 млн квадратных километров и 11 часовых поясов гарантируют России не только справедливость выражения "над которой никогда не заходит солнце", но и наличие постоянных, верных до зубовного скрежета врагов.

P.S. Обама объявил ИГИЛ как мировую угрозу №1. А русских, как угрозу №2. И тогда расстроились русские. Уж больно они не любят вторыми быть. Сели, выпили водки, посовещались с медведями и решили разнести к едрене фене весь ИГИЛ. Чтобы уже никто не мог сомневаться. Русские - первые во всем (anekdot).
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)


67

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43

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  1. Лесс Сегодня, 15:10
    Автор, правильно пишется: ИГИЛ (запрещена в России). А за статью плюс.
    Лесс
    1. Урфин Джюс Сегодня, 20:51
      Роскомнадзор подъехал?
      И так всем известно, въедливый вы наш буквоед.
      Урфин Джюс
      1. Лесс Сегодня, 20:54
        За автора переживаю) Искренне, а не из буквоедства)
        Лесс
  2. Masya Masya Сегодня, 15:28
    Не бойся врагов, бойся друзей... ибо предают друзья, а не враги!
    Masya Masya
    1. Вас Влад Сегодня, 17:47
      Мы живы(с таким добром) лишь потому что мы самый сильный мальчик в этом дворе!И не раз всем это доказывали наглядно!Автору респект hi
      Вас Влад
  3. Strashila Сегодня, 16:04
    "Чебурашка, который ищет друзей - это из мультика, который никогда не будет иметь отношения к России. "... правильно, что от мигранта-нелегала ждать прибывшего в коробке с Уражесом... наверное откуда не будь из Африки... судя по цвету, мы его истинного имени даже не знаем, только погоняло.... и нашедшего общий язык и приют еще у одного гастарбайтера, крокодила прозванного для простоты общения Геной... видно национальное имя трудно произносимое или близкое к матерному на русском.
    Strashila
    1. uskrabut Сегодня, 17:08
      Чебурашка это марокканец
      uskrabut
      1. Tatanka Yotanka Сегодня, 18:56
        крокодил тоже не русский,скорее американец потому что Генри)))
        Tatanka Yotanka
        1. Strashila Сегодня, 19:34
          короче... оба понаехали.
          Strashila
  4. pytar Сегодня, 17:05
    К автору! Ваше дело, что писать будете в свои статии но из за таких подметания на российских СМИ смотрят с недоверием даже ближайшие вам народы! Какое отношение имеет статия о Сирии, курдов и прочь с болгарах?! Не быват тема в которую в или без связи не упомянуть с негативные внушения, народа давший вам буквы, на которые тут пишете! В России постоянно ищут, какието предатели вне? Все вокруг плохие, одни вы прекрасные!
    Наши "братушки" - болгары, и вовсе в каждой войне выступали чьими-то вассалами против нас. И даже без войны именно они положили конец проекту "Южный поток". При этом не надо путать население и правящие режимы - мнение большинства населения никого давно не волнует...

    Это Россия в "каждой войне" выступала против болгарах! И ваше твердение о ЮП ничего общего не имеет ни с темой ни с фактов! Тиражируя одни и те же дезы, вы реально потверждаете вот это свое твердение:
    с появлением средств массовой информации и, особенно, интернета, этим мнением успешно манипулируют.

    Болгары по всех соцопросах получаются самы руссофилский народ в ЕС! Эсли бы они читали, что пишут российские сми, руссофилия у них вылечится очень скоро!
    pytar
    1. Винни76 Сегодня, 19:11
      Цитата: pytar
      но из за таких подметания на российских СМИ смотрят с недоверием даже ближайшие вам народы!

      О боже, как на нас посмотрят "ближайшие к нам народы". Ср..ть и мазать. Мне не интересно мнение политических проституток.
      Цитата: pytar
      Не быват тема в которую в или без связи не упомянуть с негативные внушения, народа давший вам буквы, на которые тут пишете!

      Кто же этот замечательный народ, давший буквы?
      Цитата: pytar
      В России постоянно ищут, какието предатели вне? Все вокруг плохие, одни вы прекрасные!

      Это да. Как-то так всегда получается. Ну не ведёт Россия захватнических войн. Нам своей земли достаточно.
      Цитата: pytar
      Это Россия в "каждой войне" выступала против болгарах!

      Несомненно, это мы постоянно нападали на Болгарию и её потом оккупировали. украинцы и приболты - свидетели.
      Цитата: pytar
      И ваше твердение о ЮП ничего общего не имеет ни с темой ни с фактов! Тиражируя одни и те же дезы, вы реально потверждаете вот это свое твердение:

      Ребята, забудте про ЮП. Вы страна богатая и деньги вам не нужны.
      Цитата: pytar
      Болгары по всех соцопросах получаются самы руссофилский народ в ЕС! Эсли бы они читали, что пишут российские сми, руссофилия у них вылечится очень скоро!

      От вашей русофилии ни тепло ни холодно. Это скорее не русофилия, а развитый инстинкт самосохранения. Ибо русофобские государства по периметру России обычно живут плохо и недолго.
      Винни76
      1. pytar Сегодня, 20:51
        Третья заповедь: Не поминай имени Господа Бога твоего всуе.
        Ну если ты християнин. И тема не та.
        pytar
    2. Dart2027 Сегодня, 19:16
      Цитата: pytar
      Это Россия в "каждой войне" выступала против болгарах!

      В ВОВ? Извините, а кто там на кого напал, не напомните? Или когда воевала с турками?
      Dart2027
      1. Александр Незговоров Сегодня, 20:52
        Суворов спас болгар от вырезания турками....
        Александр Незговоров
      2. pytar Сегодня, 20:52
        Правильно извинеятесь. Тема не та.
        pytar
    3. Циник Сегодня, 20:46
      Нельзя вылечиться от того, чем не болеешь...
      Циник
    4. Светлана К. Сегодня, 20:51
      Да плевать на вас. Даже какие-то политические проовские холуи пытаются "угрожать" России. Вы- никто, и ваше имя - никак. Гребете в хвосте у европки, ну и гребите. И не отсвечивайте, иначе ненароком заденет.
      Светлана К.
    5. Светлана К. Сегодня, 20:54
      Желаю вам от всего сердца - турецкого господства. Получайте по полной программе. Русских подарков больше не будет. Прощайте, холопы.
      Светлана К.
    6. собаковод Сегодня, 20:55
      Цитата: pytar
      с появлением средств массовой информации и, особенно, интернета, этим мнением успешно манипулируют.
      Болгары по всех соцопросах получаются самы руссофилский народ в ЕС! Эсли бы они читали, что пишут российские сми, руссофилия у них вылечится очень скоро!


      Персонально, на бис, для простых болгар:
      При этом не надо путать население и правящие режимы - мнение большинства населения никого давно не волнует - с появлением средств массовой информации и, особенно, интернета, этим мнением успешно
      собаковод
    7. ARES623 Сегодня, 21:36
      Цитата: pytar
      Болгары по всех соцопросах получаются самы руссофилский народ в ЕС! Эсли бы они читали, что пишут российские сми, руссофилия у них вылечится очень скоро!

      Вы во Второй Мировой на чьей стороне воевали? Вы и сегодня живете благодаря Армии России. Сидел бы уж, букводаватель хр...нов!
      ARES623
  5. uskrabut Сегодня, 17:07
    ПЛЮС
    Вспомнилось: "Лучше умный враг, чем хитрожопый друг".
    uskrabut
  6. А. Привалов Сегодня, 17:14
    Эта статья могла бы называться иначе: "Всё изменяется, кроме привычки наступать на старые грабли". Выбирать себе друзей вольна каждая страна. Некоторым, удаётся выбирать и врагов. Некоторые, врагов назначают. Нет нужды удивляться, что бывшие друзья могут стать врагами и наоборот. Ведь всё изменяется. Да, обидно: " Мы за них воевали, жизни своей не щадили, а они...." Бывает... Случается, что поделать.. Но когда на старые грабли наступают второй, а иногда и третий раз.... Кормили, поили, вооружали, защищали в ООН даже в убыток собственному имеджу, осыпали золотом, а затем, получили пинка и выставлялись за дверь. Было, опыт вроде бы есть, но опять, друг, потом "нож в спину", теперь снова друг, оружие, кредиты... и опять, из под носа тащит, то извините -- "бачили оченьки що купували!"
    У всех Диктаторов общая судьба -- не успел умереть в своей постели -- или разорвут в клочки/ расстреляют/повесят, или до конца дней прятаться придётся за каменными стенами опасаясь любого охранника или уборщика...
    Защищать Упырей -- дело и вовсе не благодарное. Завтра, ну ладно, не завтра, но ещё чуток, война там закончится. Знаете, что в след отъезжающим солдатам кричать станут? А за что им, солдатам такое? Солдаты же за этих крикунов воевали, жизни своей не щадили, а они.... И снова будет очень обидно... recourse
    А. Привалов
    1. Вас Влад Сегодня, 17:59
      Цитата: А. Привалов
      У всех Диктаторов общая судьба

      А царь или королева, это диктатор или нет? winked
      Вас Влад
      1. А. Привалов Сегодня, 19:51
        Цитата: Вас Влад
        Цитата: А. Привалов
        У всех Диктаторов общая судьба

        А царь или королева, это диктатор или нет? winked

        В определённом смысле. По своим внешним проявлениям диктатура и монархия имеют много общего. Как пример, можно привести военно-монархическую диктатуру в Японии.
        А. Привалов
    2. Dart2027 Сегодня, 19:17
      Цитата: А. Привалов
      У всех Диктаторов общая судьба -- не успел умереть в своей постели -- или разорвут в клочки/ расстреляют/повесят, или до конца дней прятаться придётся за каменными стенами опасаясь любого охранника или уборщика...

      Скажите это финансовым элитам США.
      Dart2027
    3. Александр Незговоров Сегодня, 20:49
      Сечин скоро развернёт добычу и реализацию нефти.... вот главное для нашего присутствия в Сирии, а гибель наших детей... Найдите через поисковик И.Сечин подписал контракт на добычу нефти в сирии.... НАША ЧЕРЕЗ 2-3 года ЗАКОНЧИТСЯ....
      Александр Незговоров
  7. Dym71 Сегодня, 17:18
    Согласен с автором по сути статьи. Есть маленькое но:
    Израиль огнем артиллерии и авиацией поддерживает игиловских террористов

    Это враки, уважаемый Михаил, игил и нусра признаны Израилем террористическими организациями.

    Два слова за "плач Ярославны", который, с недавних пор, раздаётся на ВО со стороны Земли Обетованной, про то, как курдов предала Россия и как они достойны собственного государства:
    Уважаемые наши израильские коллеги,если вам так по душе те курды, то по этому поводу крутите бейцы вашему Кнессету, русский Ваня ложиться там костьми ни за кого не обязан. Лехаим! hi
    Dym71
    1. сирота 63 Сегодня, 21:12
      Вы правы на все 1000%.
      А мне вот интересно:
      Если Израиль выступает за право на самоопределение народов, то почему он так неистово сопротивляется самоопределению палестинского народа? Законность курдского стремления к собственному государству определяется исключительно желанием самих курдов. А вот право палестинцев на независимую Палестину подкрепляется ещё и решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1947 года.
      И ещё - пусть в Земле Обетованной радуются и благодарят бога, что у них в ближних соседях палестинцы ( хотя и тоже далеко не подарки, если уж честно), а не " белые и пушистые" курды.
      сирота 63
      1. Dym71 Сегодня, 21:49
        Цитата: сирота 63
        Если Израиль выступает за право на самоопределение народов, то почему он так неистово сопротивляется самоопределению палестинского народа?

        Тесновато наверно в коммуналке wassat
        Цитата: сирота 63
        пусть в Земле Обетованной радуются и благодарят бога, что у них в ближних соседях палестинцы ( хотя и тоже далеко не подарки, если уж честно), а не " белые и пушистые" курды.

        Точно! Надо им обмен произвести, палестинцев в Турцию, а турецких курдов израильтянам под бочок и будут все жить-поживать да добра наживать! wink
        Dym71
  8. мерцание Сегодня, 20:09
    Ода отчуждению, одиночеству и обреченности. Вредная по своей сути.
    мерцание
  9. Ингвар 72 Сегодня, 20:12
    Лорд был абсолютно прав*.
    Лорд прав по отношению к Англии. А вот Англия для России извечный враг.
    Ингвар 72
  10. Александр Незговоров Сегодня, 20:43
    Правильно царь сказал...., только у нас сейчас ни армии ни флота... Советское уничтожили, а своё не создали.... даже президент летает в Советской галоше, Галоше, которой нет равных в мире и сейчас...
    Александр Незговоров
  11. pomorAL Сегодня, 20:43
    очень дебиловатая статья. про какие-то оплеухи омерике..к тому же там, в сириях, все прекрасно знают, что с игил воевали курды с омерикой. а подводно-космические силы ваивали в основном против ОСТАЛЬНЫХ. врагов ассада.тупоглупая, вредная статейка. в стиле новостей от соловьёба.
    pomorAL
    1. byxarik1 Сегодня, 20:52
      у тебя в мозгах помойка т.к нет в твоих словах ни логики ни здравого смысла
      byxarik1
  12. byxarik1 Сегодня, 20:47
    P.S. Обама объявил ИГИЛ как мировую угрозу №1. А русских, как угрозу №2. И тогда расстроились русские. Уж больно они не любят вторыми быть. Сели, выпили водки, посовещались с медведями и решили разнести к едрене фене весь ИГИЛ. Чтобы уже никто не мог сомневаться. Русские - первые во всем (anekdot).
    зачет, улыбнуло
    byxarik1
  13. demo Сегодня, 20:47
    Когда менее 150 миллионов землян владеют седьмой частью суши и 40 процентами разведанных мировых запасов сырья, никто не вспомнит, что они земляне - все знают, что русским несправедливо досталось то, чем должны по праву владеть они.

    Кто автора и чему обучал?
    Богатствами РФ федерации фактически владеют 10-15 человек.
    С прислугой, челядью и родными -близкими наберется тысяч 5.
    Остальные проживающие на территории РФ никакого отношения к богатствам этой земли не имеют.
    Случится же такое, один раз в жизни родится, и на этой земле!

    Смешной и наивный.
    demo
    1. ARES623 Сегодня, 21:51
      Цитата: demo
      Богатствами РФ федерации фактически владеют 10-15 человек.
      С прислугой, челядью и родными -близкими наберется тысяч 5.
      Остальные проживающие на территории РФ никакого отношения к богатствам этой земли не имеют.

      Вы, извините, живете на доходы с этих богатств, пользуетесь всеми "плюшками" от государства именно с этих богатств. Просто Вы неуч и не в курсе, на каких ветках ваши буханки выращивают. Не могу сказать, что автор изрек что-то стоящее, ибо в одной статье описать взаимоотношения на БВ даже Маркс не сумел бы, но Вы точно мимо экономического ликбеза быстрым шагом прошли.
      ARES623
  14. Александр Незговоров Сегодня, 21:09
    https://www.liveinternet.ru/users/panzir56/post13
    6215873 ИЗРАИЛЬСКИЕ ОФИЦЕРЫ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ
    Пятница, 01 Октября 2010 г. 16:49
    Александр Незговоров
  15. wachmann Сегодня, 21:22
    " нет вечных врагов..." для Англии мы как раз всегда были и остаёмся ими,даже во время ВОВ они умудрялись нам делать всякие пакости,вплоть до формирования не распущенных немецких дивизий для ударного кулака против СССР
    wachmann
  16. Александр Незговоров Сегодня, 21:22
    Путин и его министры говорят, что в Европе и США педофилия, гей-извращенцы, садомиты, так хочется у них спросить: что же вы такое сотворили с Россией, что все ваши детки поголовно сбежали к извращенцам от нашей стабильности?
    При этом вы называете себя и своих
    деток, живущих за рубежом - патриотами,
    а тех, кто недоволен вами и вашим 27-ми
    летним правлением - вы называете
    агентами Госдепа ! И 5-ой колоной...
    ТАК КТО ЖЕ ИЗ НАС С ВАМИ АГЕНТ ГОС.ДЕПА И 5-я КОЛОНА?
    Александр Незговоров
    1. lewerlin53rus Сегодня, 21:42
      Путин и его министры говорят, что в Европе и США педофилия, гей-извращенцы, садомиты, так хочется у них спросить: что же вы такое сотворили с Россией, что все ваши детки поголовно сбежали к извращенцам от нашей стабильности?
      При этом вы называете себя и своих
      деток, живущих за рубежом - патриотами,
      а тех, кто недоволен вами и вашим 27-ми
      летним правлением - вы называете
      агентами Госдепа ! И 5-ой колоной...
      ТАК КТО ЖЕ ИЗ НАС С ВАМИ АГЕНТ ГОС.ДЕПА И 5-я КОЛОНА?

      Ну, во первых, это оффтоп. Тема обсуждается другая. И второе, как ответ. При всех тех, творящихся ныне безобразиях, не забывайте безобразия 90-х. Или для вас лично они тоже "святые"?
      lewerlin53rus
  17. Александр Незговоров Сегодня, 21:24
    А разве у нас есть военные союзники???
    Александр Незговоров
  18. AsKet84 Сегодня, 21:43
    Хороший анекдот.)))Обама объявил ИГИЛ как мировую угрозу №1. А русских, как угрозу №2. И тогда расстроились русские. Уж больно они не любят вторыми быть. Сели, выпили водки, посовещались с медведями и решили разнести к едрене фене весь ИГИЛ. Чтобы уже никто не мог сомневаться. Русские - первые во всем (anekdot).Вот бы так и с нерадивыми чиновниками!!Хотя бы от спорта...
    AsKet84
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