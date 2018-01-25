Franklin Armory Reformation: не винтовка и не ружье



Винтовка Franklin Armory Libertas M4-SBR-L, ставшая основой для демонстрационной "Реформации"



Плюсы проекта в трех пунктах



Ударно-спусковой механизм BFS



Демонстрация оригинальной пули для "не-винтовки" Reformation

По материалам сайтов:

https://franklinarmory.com/

http://thefirearmblog.com/

http://guns.com/

https://outdoorhub.com/

https://ammoland.com/

Законодательство различных стран предусматривает оборот гражданского оружия, однако почти во всех случаях присутствуют те или иные ограничения на характеристики и возможности разрешенных образцов. Необходимость соответствия требованиям или желание получить особые возможности нередко приводит к появлению самых интересных проектов. Так, американская компания Franklin Armory на днях впервые показала новое оружие под названием Reformation, которое, как утверждается, не укладывается в существующую официальную классификацию и потому имеет ряд любопытных особенностей юридического и технического характера.Для понимания ситуации необходимо вспомнить, что с 1934 года на всей территории Соединенных Штатов действует федеральный закон National Firearms Act (NFA), вводящий определенные ограничения на характеристики гражданского оружия. В частности, он разрешает гражданам покупать и использовать винтовки с нарезным стволом длиной не менее 16 дюймов (406,4 мм). Для гладкоствольного оружия минимальная длина ствола составляет 18 дюймов (457,2 мм). Для покупки образцов с менее длинным стволом стрелку придется получить специальное разрешение и оплатить налог в 200 долларов.Почти четверть века назад на федеральном уровне были приняты новые нормативы (Assault Weapons Ban), запретившие производство и продажу нового оружия с режимом автоматического огня. Оборот уже оформленных образцов не запрещался, но ввоз и производство новых изделий теперь были невозможны.Стрелки-любители всегда желали получить оружие, соответствующее их пожеланиям, но введение тех или иных законодательных ограничений иногда мешало им. В результате этого появлялись разные способы обхода ограничений. Некоторые из них смогли стать популярными, тогда как другие остались в истории в качестве технических курьезов. На днях интересное предложение подобного рода было представлено компанией Franklin Armory.До недавнего времени компания «Франклин Армори» (г. Минден, шт. Невада) была одним из многих производителей винтовок на базе платформы AR-15. Известность фирме принесло изделие под названием Binary Fire System или BFS («Система двойного огня»). Это был особый ударно-спусковой механизм, совместимый с существующими винтовками и дающий им необычные возможности. Конструкция такого УСМ обеспечивала спуск как при нажатии спускового крючка, так и при его освобождении. Таким образом, при каждом нажатии на крючок оружие могло делать сразу два выстрела.В последнее время специалисты Franklin Armory продолжали поиски путей «обхода» существующего законодательства, и смогли найти еще одну возможность создания особого оружия. Буквально на прошлой неделе компания сообщила, что на будущей выставке Shot Show 2018 в Лас-Вегасе состоится первая публичная демонстрация новой системы Reformation («Реформация»), в основе которой лежат новые оригинальные идеи.Изделие Reformation имеет ствол уменьшенной длины – всего 11,5 дюйма (292 мм), что заметно меньше разрешенного минимума. Тем не менее, за счет некоторых особенностей конструкции оно «выпадает» из актуального законодательства о гражданском оружии. Как следствие, такое оружие, несмотря на свой облик, не нуждается в какой-либо особой регистрации. Кроме того, владельцу не придется платить 200-долларовый налог. При этом готовое оружие должно показывать хорошие огневые характеристики и пригодно для использования в качестве альтернативы другим образцам на базе платформы AR-15.Президент компании-разработчика Джей Джекобсон отметил, что основные идеи проекта «Реформация» могут создать совершенно новый сектор на гражданском оружейном рынке. Продукция в этой нише не будет нуждаться в особых разрешениях регулирующих органов, что может заинтересовать как производителей, так и потенциальных покупателей. Возможно, для обозначения нового оружия придется придумать особый термин. Так, представители компании «Франклин Армори» уже используют слово non-rifle – «не-винтовка».На днях в Лас-Вегасе был представлен демонстрационный образец перспективной «не-винтовки». Это изделие было построено с использованием серийных комплектующих от Franklin Armory и ряда других производителей. Как и множество других современных образцов гражданского оружия, опытный образец Reformation построен на основе платформы AR-15 и внешне почти не отличается от других систем на такой базе. Главным заметным отличием является менее длинный ствол, помещенный под цевьем сложной формы.Демонстрационная «Реформация» построена на основе ствольной коробки Franklin Armory Libertas, разделенной на два т.н. ресивера. На верхнем установлены ствол с газовой трубкой и цевье; нижний вмещает шахту магазина и ударно-спусковой механизм, а также служит основой для монтажа приклада. С точки зрения общей компоновки и основных принципов работы перспективный образец ничем не отличается от других вариантов AR-15.Главное нововведение проекта скрыто под цевьем сложной формы, оснащенным стандартными планками для установки дополнительного оснащения. «Не-винтовка» получила особый ствол калибром 5,56 мм длиной всего 11,5 дюйма (52,5 калибра), построенный по патентованной технологии NRS. Именно ствол, а точнее конфигурация его канала позволяет оружию обойти существующие ограничения.Канал ствола получил нарезы, однако они располагаются не под углом, а параллельно его оси. Форма и глубина нарезов, вероятно, не отличаются от используемых на оружии традиционной конструкции. Прямые нарезы создают любопытный прецедент. Их форма – даже с учетом типа используемого боеприпаса и особенностей конструкции оружия – не позволяет считать изделие Reformation винтовкой. Сам факт наличия нарезов исключает классификацию «не-винтовки» как гладкоствольного ружья. Естественно, ее нельзя отнести и к категории пистолетов. Таким образом, «Реформация» оказывается неким усредненным оружием, которое нельзя отнести к одному из классов, предусматриваемых законодательством.Закон NFA предусматривает ограничения по длине ствола для винтовок и ружей. Изделие «Реформация» не относится к этим классам, и потому не подпадает под его условия. Таким образом, «не-винтовка» может иметь ствол любой длины, в том числе короче разрешенных 16-18 дюймов. Как утверждается, авторы нового проекта уже получили одобрение от бюро Bureau of Alcohol Tobacco, Firearms and Explosives, контролирующего оборот оружия. Никаких претензий к оригинальному образцу не возникло.Главная особенность системы Franklin Armory Reformation, являющаяся преимуществом, также оказывается серьезным недостатком. Это оружие не может нормально использовать стандартные промежуточные патроны 5,56х45 мм НАТО. Существующие пули разных типов рассчитаны для использования в нарезном оружии. В полете они стабилизируются за счет вращения, приобретаемого при помощи нарезов канала ствола. Параллельные прямые нарезы системы NRS, в свою очередь, не позволяют раскрутить пулю и обеспечить приемлемую точность огня.Для решения этой проблемы компания «Франклин Армори» разработала новую пулю, способную показывать требуемые характеристики при необычной нарезке ствола. Вместо традиционной пули вытянутой формы с заостренным носиком предлагается использовать оперенное изделие схожих габаритов. Чуть меньше половины новой пули занимает эллиптическая головная часть, выполняющая функции обтекателя. За ней располагается оперение с несколькими треугольными плоскостями минимального удлинения. По всей видимости, отдельные элементы такого стабилизатора располагаются под углом к продольной оси пули. В полете они должны создавать аэродинамическую силу, закручивающую пулю.Продолжая продвигать более старые разработки, конструкторы Franklin Armory использовали в демонстрационном образце «не-винтовки» Reformation ударно-спусковой механизм системы Binary Fire. Он управляется стандартным спусковым крючком, однако имеет предохранитель-переводчик огня с тремя положениями. В заднем положении флажок блокирует УСМ, вертикальная позиция обеспечивает стрельбу одиночными. Повернув флажок вперед, можно включить режим Binary. В таком случае при нажатии на спусковой крючок оружие делает выстрел. Возвращаясь в исходное положение, отпущенный крючок выполняет второй выстрел. При помощи такого спускового механизма, «не-винтовка» может показывать некое подобие автоматического огня.В соответствии с существующими законами и нормативами, применение ударно-спускового механизма типа Binary Fire не делает оружие автоматическим, благодаря чему оно по своему юридическому статусу не отличается от стандартных самозарядных систем.Демонстрационный образец non-rifle «Реформация» получил регулируемый нескладной приклад Magpul MOE SL, построенный по телескопической схеме. На верхнем ресивере винтовки имеется длинная планка Пикатинни, на которой установили складной апертурный прицел. Верхняя планка цевья, смонтированная на одном уровне с ней, была использована для установки складного основания мушки. В рекламных материалах фигурируют фотографии, на которых планки используются для установки различного дополнительного оборудования.В шахту нижнего агрегата ствольной коробки помещаются стандартные магазины под промежуточный патрон 5,56х45 мм НАТО. Коробчатый магазин фиксируется на своем месте защелкой с двухсторонним управлением. Использование новых оригинальных пуль не привело к необходимости создания специальных средств подачи патронов.Одновременное использование систем BFS и NRS приводит к весьма любопытным результатам. Готовая «не-винтовка» типа Reformation отличается малыми габаритами и небольшой длиной ствола, а также способна имитировать огонь очередями. При всем этом она не требует особой регистрации и уплаты солидного налога. Очевидно, что подобное оружие сможет найти своего покупателя на американском гражданском рынке, традиционно лояльном к разным смелым предложениям. Компания-разработчик тем временем ожидает даже революции на рынке. Она считает, что новые вооружения с нестандартной нарезкой смогут образовать свой собственный сектор рынка.Необходимо отметить, что проект Franklin Armory Reformation не является первой попыткой создать укороченный вариант гражданской винтовки, не противоречащий законам. В прошлом подобные задачи решались путем создания специфических образцов, регистрировавшихся как пистолеты. Такой карабин получал ствол желаемой малой длины, а вместо нормального приклада его оснащали специальным устройством с упором или ремнями, охватывающими предплечье стрелка. Применение этого упора в качестве полноценного приклада не предусматривалось. По крайней мере, официально.Оружие с таким оснащением обычно имело весьма специфический внешний вид и неоднозначную эргономику. Тем не менее, ввиду отсутствия альтернатив оно пользовалось определенной популярностью. Карабины, превращенные в пистолеты, находили своих покупателей и активно использовались на стрельбищах.Новый проект от компании «Франклин Армори» решает те же задачи, но делает это иным способом. В отличие от своих предшественников и конкурентов, инженеры этой фирмы решили перестраивать не фурнитуру оружия, но основные компоненты всего комплекса, а именно ствол и пулю. В итоге получилось необычная по своей сути «не-винтовка», имеющая привычный внешний вид и нормальную эргономику. Нельзя не отметить, что такие результаты в этой области были получены впервые.Очевидным преимуществом «Реформации» является возможность владения оружием желаемого облика, не противоречащего требованиям законов. Кроме того, плюсом проекта является применение оригинального ударно-спускового механизма с возможностью производства двух выстрелов на одно нажатие спускового крючка. Новая «не-винтовка» строится на базе стандартной платформы AR-15. Это фактически делает оружие модульным и позволяет устанавливать на него те или иные запчасти от разных производителей. Возможно, в будущем компания Franklin Armory начнет выпускать стволы с NRS-нарезкой, пригодные для установки на оружие других производителей.Явным минусом новой разработки можно считать высокую стоимость готового оружия. Цены на винтовки серии Franklin Armory Libertas начинаются от 1800 долларов, а установка «двойного» УСМ увеличивает их стоимость еще на 410 долларов. Нет никаких оснований считать, что серийное изделие Reformation будет дешевле. Сменные стволы – если они появятся – тоже вряд ли будут отличаться малой стоимостью. Таким образом, шансы нового проекта сформировать новый рынок не слишком высоки хотя бы по финансовым причинам.Вторая серьезная проблема – необходимость применения патрона со специальной пулей и принципиальная невозможность эффективного использования серийных изделий. Пули стандартных конструкций не будут показывать желаемую точность и кучность. Заинтересуются ли патронные заводы новой оперенной пулей и будут ли такие боеприпасы производиться большей серией – пока остается только гадать.Оригинальный образец стрелкового оружия под названием Reformation был впервые представлен публике буквально пару дней назад. Необычная разработка сразу стала темой множества обсуждений и споров. Тем временем, пока одни любители оружия спорят, другие раздумывают, стоит ли достать кошелек и пополнить свой арсенал новой необычной «не-винтовкой». Компания-разработчик пока не готова отгружать системы нового типа стрелкам и оптовым покупателям. Тем не менее, серийное производство non-rifle «Реформация» должно будет начаться в ближайшее время.Сталкиваясь с ограничениями законодательного характера, конструкторы-оружейники и стрелки вынуждены искать те или иные оригинальные решения. До недавнего времени большая часть таких решений не отличалась особой красотой и оригинальностью. «Не-винтовка» Reformation от фирмы Franklin Armory выгодно отличается от предшественников, хотя и не лишена определенных недостатков. Сможет ли эта разработка оправдать надежды своих создателей – пока остается только гадать. Впрочем, уже в обозримом будущем можно будет увидеть первые успехи или неудачи «Реформации» на рынке, а также понять реальный потенциал основных идей проекта.