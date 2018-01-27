Таскать до победы

Армейское снаряжение - вещь консервативная. Многие его образцы используются десятилетиями. Наиболее показательный пример - это вещмешок, который был принят на вооружение в 1874 году, и с которым российская армия простилась только в конце 2015 года, когда на смену ветерану, отвоевавшему добрый десяток больших и малых войн, пришла новая армейская сумка. Да и другие необходимые элементы снаряжения, такие как жилеты-разгрузки или тактические рюкзаки, обычно с трудом добивались признания, и длительное время использовались подразделениями спецназа, разведки или десанта, наиболее восприимчивыми к разным инновациям.Однако в списке инноваций в армейском снаряжении явно существует белое пятно, существование которого, пожалуй, не менее традиционно, чем старый, добрый "сидор", служивший армии почти полтора века. Это белое пятно - отсутствие приспособлений для переноски грузов. Более того, нечасто ставится даже сама проблема переноски грузов в ходе боевых действий, хотя, безусловно, она присутствует всегда, в том или ином виде, и обычно решается способами, древними, как мир: переноской в руках или на плече. В этом есть даже какое-то ухарство, мол, что стоит здоровым парням перенести там ящик какой-нибудь. Отчасти это имеет и объективные причины, поскольку мотострелковые роты и батальоны по штату обладают развитой транспортной базой (обычно БМП или БТР), которые легко перевозят весь необходимый груз: вооружение, боеприпасы, продовольствие и воду. Например, гранатометный взвод мотострелковой роты (из состава бригады) в составе 26 человек, который имеет наиболее тяжелое переносное вооружение (20 АК-74, 6 АГС-17 и 31 ПТУР) общим весом 1020 кг, имеет три БТР или БМП, на котором все это вооружение и перевозится.Казалось бы, нужды в каких-то особых способах переноски груза нет. Однако же, вопрос этот весьма важен, если рассмотреть его внимательнее.В 1954 году французские войска во Вьетнаме потерпели феноменальное поражение под Дьен Бьен Фу. В этом населенном пункте французские войска заняли бывший японский полевой аэродром и создали на нем мощный опорный пункт, в котором находилось 14,5 тысяч человек и еще 7 тысяч человек в районе. Эти войска были усилены танковым батальоном из 10 танков, авиацией, а также мощной обороной, состоящей из 7 фортов и 49 укрепленных пунктов. Однако французы потерпели сокрушительное поражение, окончившееся сдачей в плен 10,8 тысяч солдат и офицеров, большинство из которых умерли в плену. Укрепления были взяты штурмом, причем из осадного кольца смогло вырваться всего лишь 78 человек. Еще 858 человек ранеными были эвакуированы по соглашению между французами и вьетнамцами.Это была одна из наиболее известных побед вьетнамского командующего Во Нгуен Зиапа. Корень ее заключался в том, что вьетнамцы провели логистическую операцию, которая французами считалась совершенно невозможной. Они на руках перенесли на расстояние около 500 км по труднопроходимым джунглям все необходимое для 50-тысячной армии и осады, включая гаубицы и минометы с большим запасом снарядов. В числе перетащенного вручную было: 24 105-мм гаубицы, 20 75-мм орудий, 16 реактивных установок БМ-13, 20 120-мм минометов, 80 37-мм зенитных орудий и около 100 пулеметов ДШК, все с боеприпасами. Есть кадры кинохроники, запечатлевшие как вьетнамские солдаты тащат по крутой, скользкой тропе разобранные на части пушки. Это была в огромной степени победа логистики.Вьетнамские солдаты тащат американскую 105-мм гаубицу М101 через перевал Фадин перед битвой за Дьен Бьен ФуЭтот опыт в СССР и в России изучался сравнительно мало, хотя во время Великой Отечественной войны часто бывали случаи, когда солдаты тащили на себе боеприпасы на десятки километров, когда раскисшие дороги блокировали подвоз автомобилями и даже гужем. Успех логистической операции в Дьен Бьен Фу, разумеется, нельзя объяснить только привычками вьетнамцев к подобному муравьиному труду. Тут огромную роль сыграла тщательная подготовка к переноске всего груза, его распределение между бойцами, создание специальных подразделений носильщиков, снабжение войск специальными приспособлениями для переноски тяжелых грузов.Фото более позднего времени, 1960-е годы, тропа Чыонгшон. Девушка несет на коромысле восемь 82-мм мин без взрывателей, вес груза около 24 кгВ любой современной войне также часто складывается ситуация необходимости переноски тяжелых грузов на довольно большие расстояния, по труднопроходимой и недоступной для автотракторной техники местности, иногда под обстрелом противника. Войска, которые умеют таскать грузы наиболее рациональным образом, имеют сильное тактическое преимущество. Иногда оно может привести к большим и значимым победам. И напротив, упование только на технику и пренебрежение способами рациональной переноски грузов может стать причиной тяжелого поражения.Если дальше развивать тактическую сторону перетаскивания грузов, то встает вопрос: а надо ли? Если в войсках много техники, мотострелковые подразделения хорошо оснащены транспортом, то какой смысл заниматься еще и рациональной переноской грузов? В пользу переноски можно высказать несколько аргументов.Во-первых, в обороне мотострелковая рота обороняет опорный пункт до 1500 метров по фронту и до 1000 метров в глубину. Это означает, что даже при наличии бронетехники (у которой есть свои задачи в бою и свои позиции, в силу чего она весьма ограниченно может использоваться как транспортное средство), переноска грузов на сотни метров - это дело совершенно обычное. Даже боекомплект к стрелковому оружию превращается в приличную горку груза, которую надо разнести на позиции. Например, один боекомплект АК-74 стрелковой роты составляет 28,8 тысяч патронов, или 26 цинков круглым числом, что составляет 312 кг, а вместе с ящиками - 390 кг. Кроме него есть еще гранаты, боекомплект к пулеметам, АГС, гранатометам, пайки и вода. Между прочим, воды требуется только для питья 4 литра в сутки на бойца, и вес воды для роты в составе 126 человек составит 504 кг на одни сутки. И еще 201 кг веса суточных пайков в упаковке.Пока нет боя, переноска этого груза никаких проблем не составляет. Но в условиях боя, когда основная часть роты занята, снабжение даже патронами превращается в трудноразрешимую задачу, и вес груза, который потребуется перенести каждому выделенному в переноску грузов мотострелку, резко возрастает. Например, от каждого отделения по одному человеку, итого 12 человек со всей роты. Одного только стрелкового боекомплекта придется примерно по 32 кг или по ящику на человека. Это уже груз, который человек несет с трудом. Например, по нормам труда максимальный вес на руки не должен превышать 25 кг. Нет, разумеется, что боец донесет ящик с патронами до позиции, но ему потребуется время, чтобы восстановить дыхание и силы, не менее 20-30 минут. В это время он мало боеспособен. Вот здесь и возникает необходимость в рациональных способах переноски грузов, которая заключается в том, чтобы боец мог перенести около 30 кг на расстояние 1-2 км, и при этом быть способен восстановить силы и боеспособность за несколько минут.Во-вторых, афганская практика показала, что теории боевых действий мотострелков, изложенные в уставах, несколько отличаются от боевой реальности. Так, весьма распространенными были действия мотострелков отдельно от брони, зачастую в нескольких километрах от своей бронетехники. В этом случае брался увеличенный боекомплект, до 500-600 патронов на АК-74. Такой боекомплект для роты весил уже 810 кг и тащить его надо было на своем горбу, вместе с личными вещами, гранатами, а также "коллективкой", то есть групповым вооружением: гранатометами и пулеметами с боекомплектом. Гранатометный взвод, конечно, не мог унести все свое вооружение на себе, поскольку вес одних только ПТУР и АГС без боекомплекта превышал тонну и на каждого из 26 человек взвода приходилось бы по 45 кг с лишком веса, а с увеличенным боекомплектом и того больше. Потому это вооружение распределялось среди других бойцов.Афганистан. Один из примеров нерациональной переноски груза. Пулеметчик тащит на себе, очевидно, ящик 7,62-мм патронов, весом 27 кг.В-третьих, если занимался опорный пункт на длительное время, то боекомплект мог достигать цинка на бойца. 130 цинков в ящиках - это уже 1950 кг. Это только автоматные патроны, а были еще пулеметы (ПКМ мог иметь до 3000 патронов на ствол, это 15 магазинов общим весом 90 кг), гранаты, гранатометы, пайки и вода. Это было необходимостью на случай тяжелого и долгого боя, и в афганской практике на такие опорные пункты старались завозить боеприпасов побольше, насколько хватает возможностей брони или вертолетов, а потом остаток сдавался сменщикам. В таком подходе война была не сколько боем, сколько перетаскиванием тяжестей.И подобных ситуаций в любой войне, на любом ТВД возникает во множестве. А между тем, возможности по перетаскиванию тяжестей на руках сильно ограничены. По нормам труда для грузчиков максимальная нагрузка не должна превышать 50 кг с переноской на 60 метров, подъем в руках - не более 25 кг. Для юношей в возрасте 18 лет максимальная нагрузка не должна превышать 15 кг, а ведь именно этот возраст составляет основную массу рядовых в российской армии и на него ложится большая часть работы, в том числе и по переноске грузов. Конечно, можно солдат натренировать или заставить их нести больше и дальше, но это либо требует времени, либо покупается ценой быстрого расходования сил и усталости. Уставший от таскания солдат небоеспособен, у него сильно падает наблюдательность, реакция, он не может быстро и точно стрелять. Изматывать солдат тасканием грузов на руках, по сути, означает предоставление противнику преимущества. Итак, заниматься рациональными методами переноски грузов более чем необходимо.Весь вопрос теперь состоит в том, как это делать. В американских источниках вопросам переноски грузов уделяется некоторое внимание, в силу увеличения веса личного снаряжения против рекомендованных физиологами норм нагрузки. Если оптимум нагрузки лежит в пределах 22-25 кг, то уже сейчас снаряжение американского солдата составляет 35-40 кг, а для некоторых специалистов (радисты, минометчики. пулеметчики и т.д.) может превышать даже 45 кг. Неоднократные попытки снизить вес личного снаряжения не удались, и это обстоятельство вынуждает американцев, да и другие армии стран НАТО, заниматься вопросами более удобного ношения личного снаряжения. На их опыте видно, что для личного снаряжения есть два наиболее рациональных способа: жилет-разгрузка и рюкзак.Французские солдаты в полном снаряжении. В руках у них тактические рюкзаки, которые берутся на боевые операции.Определенные упования в этом смысле возлагаются на технические новинки. Так, несколько лет вершиной американского военно-технологического изобретательства был робот-мул LS3, разрабатываемый DARPA. Цели этой разработки более чем прозрачные: переложить часть груза, носимого подразделением, на этого робота-мула. Однако, в декабре 2015 года эту разработку постиг печальный финал: Корпус морской пехоты США отказался от нее из-за слишком сильного шума, создаваемого роботом при ходьбе.Другая разработка, получившая большую популярность, была представлена различными разновидностями экзоскелетов, позволяющих увеличить носимый вес до 100-120 кг (при том, что по нормам труда грузчиков допускается переноска 50 кг на расстояние 60 метров). Американцы пытаются добиться также увеличения скорости передвижения человека в экзоскелете и даже навесить на него броню. Аналогичные разработки есть и в России. Однако же, экзоскелет имеет ряд моментов, в силу которых он вряд ли станет обязательным комплектом снаряжения для любого бойца. Это и техническая сложность, и необходимость обслуживания, и необходимость элементов питания (а он сами - дополнительный вес). Добавим возможность повреждения пулями и осколками, выход из строя от грязи, воды, мороза, а также ограниченные возможности работы в экзоскелете в полусогнутом положении, лежа или передвижении в нем ползком. На выставке боец в экзоскелете выглядит круто, а на позиции, вероятнее всего, он станет хорошей мишенью для противника. Экзоскелет, впрочем, очень пригодится саперным и инженерным подразделениям.Стоит обратить внимание, что в западном подходе делается упор на личное снаряжение, и почти забывается "коллективка". Думается, что именно в этом кроется причина роста нагрузки каждого солдата в Армии США и невозможности снижения этого веса. Нам этот неудачный подход копировать ни к чему. Напротив, развитие средств рациональной переноски именно "коллективки" создает немалые возможности для решения поставленной задачи по рациональной переноске грузов.Несколько человек могут свободно нести груз, непосильный для одного человека. Классический пример - носилки, на которых можно поднять до 80 кг груза. На двоих носильщиков приходится по 40 кг веса, что вполне допустимо. Тем более, если сами носилки выполнены с точным соблюдением всех правил эргономики. Носилки являются, по данным исследования советского ВЦИООТ, проведенного еще в 1929 году, одним из наиболее рациональных способов переноски и поднятия тяжестей. Но было выяснено, что если держать носилки в руках, как это обычно делают, то это ведет к быстрой усталости и боли в руках, поскольку нагрузка приходится на связки, а не на мышцы. Держать носилки на плечах - намного лучше, и вот этот способ наилучший. ВЦИООТ предложил оригинальное новшество в развитие идеи: лямку для носилок. Она представляла собой короткий жилет, не застегивающийся спереди, на котором под рукавными проймами пришиты прочные петли, в которые продеваются ручки носилок. Итого, носильщики поднимают носилки, продевают их ручки в эти петли, и со свободными руками готовы идти хоть на край света: груз носилок приходится на самые сильные спинные мышцы. Для военного применения очень годится, тем более, что петли для ручек могут быть пришиты к жилету-разгрузке. К тому же, носильщики не только могут нести груз, но и держать в руках оружие и сохраняют боеготовность, что тактически немаловажно.Жилет для носилок оказался сопоставим с еще одной классикой - "козой", еще одному наиболее рациональному способу переноски грузов. "Коза" - это доска с поперечным упором для груза, снабженная лямками для плечей. Она надевалась на спину. Носильщик с "козой" мог унести до трех пудов (48 кг) груза. а крепкий - и того больше. Сегодня у туристов есть потомок "козы" - станковый рюкзак, в котором соединены преимущества заплечного мешка и "козы". Тяжесть станком рационально перераспределяется на спину и бедра. Система "Як" такой конструкции позволяет переносить до 70 кг.Система "Як": впереди рама для размещения груза, позади нее плечевые лямки и пояс.В принципе, можно было и не отказываться от "сидора" полностью, а снабдить его этим самым станком. Военная разновидность станкового рюкзака должна, конечно, отличаться от туристической разновидности. Во-первых, возможностью отстегнуть мешок и закрепить на станке другой груз, например, ящик с патронами или снарядами. Во-вторых, возможностью отстегнуть лямки и превратить станок в санки-волокуши. Они могут пристегиваться к лямкам специальной веревкой, и боец может тащить на них примерно 40-50 кг волоком, в том числе и лежа. По опыту войны, это единственный способ что-то перетащить через постоянно простреливаемое противником пространство. Один или два станка-волокуши могут помочь вытащить раненого из простреливаемой зоны. Во всех случаях руки у носильщика остаются свободными, и он сохраняет боеготовность.Остается еще много другой разной "коллективки", которая достаточно тяжелая и не поддается носилкам или станковому рюкзаку. Это могут быть снаряды и мины в ящиках, ПТРК, станковые пулеметы и даже крупнокалиберные минометы и артиллерийские орудия. Несколько человек могут слаженно поднять и перенести весьма тяжелый груз на большое расстояние. Проводились опыты, в которых 28 человек смогли поднять груз в тонну весом и перенести его на расстояние в 7 км. Таким методом вьетнамцы тащили свои гаубицы и минометы через джунгли. Для этого требуется совсем простое устройство: наплечная лямка, выполненная из ремня безопасности, на концах которой пришиты стальные петли. Она набрасывается на плечо или надевается через голову, распределяя груз на спинные и бедренные мышцы. Для зацепления груза можно иметь стальной крюк в виде угловой рамки и грузовой ремень с обоймой длиной около 1,5 метров, с пришитыми на концах стальными петлями и снабженный альпинистским карабином. Четыре человека с такими ремнями могут легко перенести большой и тяжелый, до 200-250 кг весом, ящик, зацепив его крюками по углам и придерживая груз рукой. Двое, трое или четверо могут легко перенести бревно, прицепив его грузовыми ремнями. С помощью таких наплечных лямок и грузовых ремней можно переносить раненых, сидячих и лежачих, всякие длинномерные упаковки, емкости, крупнокалиберные боеприпасы и многие другие грузы и вооружение, вплоть до пушек. Нужно лишь впрячь нужное количество носильщиков, пропорционально весу груза, чтобы на каждого приходилось не более чем 30-40 кг, а при необходимости дальней переноски - не более 25 кг. Скажем, с дальней переноской гаубицы 122-мм Д-30 (вес 3200 кг) справится 128 человек. Такими лямками можно также тянуть автомобиль из грязи, если потребуется. Преимущество этой лямки в ее простоте, несложном изготовлении, небольшом весе и возможности включения ее в обязательный комплект снаряжения каждого бойца. Наличие наплечных лямок в снаряжении позволяет любое подразделение сделать временно подразделением носильщиков. И в этом случае руки остаются свободными, и носильщики с грузом частично сохраняют боеготовность.Как видно, весьма простые по конструкции приспособления для рациональной переноски грузов очень многое дают мотострелковым подразделениям. Они могут переносить свой штатный груз, затрачивая самый минимум усилий. Они могут взять и перетащить какой-то другой груз, вроде дополнительного боекомплекта или тяжелого вооружения, причем сделать это даже под огнем противника, не теряя боеспособности. Им оказывается доступен суворовский метод ведения боя - скрытный пеший марш и внезапная атака противника в неожиданном месте, с ходу, используя все преимущества внезапности, ошеломляющего массированного огня, вызывающего панику даже у тренированного и опытного противника. Достаточно много выгод, чтобы сделать эти приспособления для рациональной переноски грузов обязательной частью снаряжения бойца.