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Сирия: контртоннельная борьба
Тоннели, прорытые в мягком песчанике, как и любые другие подземные сооруженияl вспомним хотя бы подземные площади под стадионом в Мосуле и Ракке, где размещалась техника боевиков пользуются исключительной любовью террористических группировок. Количество тоннелей не поддается исчислению: являя собой разветвленную сеть подземных коммуникаций, они непрерывно прирастают новыми ответвлениями и переходами, старательно прорываемыми боевиками.
Тоннели используются боевиками для перемещения между районами боевых действий, для связи между собой, доставки вооружения, материальных средств, оборудования цехов и мастерских для изготовления самодельных средств поражения, а также, главным образом, для захвата или уничтожения позиций, командных пунктов правительственных войск, важных правительственных зданий.
Как правило, ширина тоннелей составляет от 70 см до 1,2 метра; высота – от 1,5 до 2 метров; длина – от 250 метров до 2,5 км. Многие из тоннелей оборудованы средствами связи, видеонаблюдения, системой подачи воздуха, освещением.
Оборудование видеонаблюдения в тоннеляхПодача воздуха в тоннель (по трубам с помощью ФВУ, установленной на поверхности)Оборудование освещения в тоннелях
Пульт управления взрывными устройствами:
- противотанковый фугас, установленный на фабрике;
- фугас, установленный в тоннеле, для уничтожения танков;
- противотанковый фугас, установленный на дороге;
- противопехотный фугас, установленный на фабрике;
- противопехотный фугас, установлен на разрушенной крыше здания;
- противопехотный фугас, установленный в диване;
- надписи нет.
Обычно отрывка тоннелей и удаление породы проводится боевиками под прикрытием полотнищ, натянутых между домами или сооружениями, присыпанных сверху песчаной или бетонной пылью, практически неотличимыми от окружающего ландшафта. Разведка, в том числе с воздушных разведывательных средств, обнаружить тоннели не может. Поэтому поиск, обнаружение и уничтожение тоннелей (или их зачистка и дальнейшее использование в интересах правительственных войск) являются очень важной задачей в сирийском конфликте.
Поиск и обнаружение тоннелей проводится, в основном, двумя способами:
- вне соприкосновения с противником - силами групп поиска от 398 отдела фортификации инженерных войск ВС САР с использованием георадаров;
- подразделениями, осуществляющими блокировку районов сосредоточения НВФ, с помощью приборов прослушки сирийского производства, а также агентурной разведкой.
Основными применяющимися техническими средствами являются георадары ОКО-2, используемые в ВС РФ, и детекторы аномалий eXp 5000 германского производства, однако используются и более простые средства, сконструированные в виде стетоскопов и даже обычные слуховые аппараты. Тем не менее, основное количество тоннелей было вскрыто именно с помощью георадаров, позволяющих обнаруживать примерно от 15 до 20 тоннелей в месяц.
Поиск тоннелей с использованием георадараПоиск тоннелей с использованием георадара ОКО-2 Показания при анализе данных георадара eXp 5000Показания на блоке управления георадара ОКО-2
После обнаружения тоннеля принимается и реализовывается решение либо об его уничтожении, либо дальнейшем использовании в интересах правительственнных сил. В большинстве случаев тоннели уничтожаются методом отрывки контртоннелей и подрыва с помощью старых добрых термобарических боеприпасов, однако в ряде случаев перемещение боевиков по ним блокируется отрывкой контртоннельных рвов глубиной до 18 метров.
В случае, если тоннель или вход в него обнаружены на территории, контролируемой НВФ, по нему производится ракетно-бомбовый удар силами авиации или производится минирование (в том числе дистанционное) с одновременной организацией наблюдения.
Очевидно, что именно наличием большого количества тоннелей обусловлено продолжающееся сопротивление террористических группировок в Восточной Гуте и в пригородах Дамаска, несмотря на полное наземное превосходство правительственных войск. Работа по подземным коммуникациям является весьма длительным и трудоемким процессом, который невозможно уложить в рамки срочного планирования боевых действий и операций, а значит, она будет продолжаться и после установления полного контроля правительственных сил над наземными территориями.
Автор: Военный эксперт Андрей Паюсов
Первоисточник: http://operline.ru/content/stati/siriya-kontrtonnelnaya-borba.html
Тоннели используются боевиками для перемещения между районами боевых действий, для связи между собой, доставки вооружения, материальных средств, оборудования цехов и мастерских для изготовления самодельных средств поражения, а также, главным образом, для захвата или уничтожения позиций, командных пунктов правительственных войск, важных правительственных зданий.
Как правило, ширина тоннелей составляет от 70 см до 1,2 метра; высота – от 1,5 до 2 метров; длина – от 250 метров до 2,5 км. Многие из тоннелей оборудованы средствами связи, видеонаблюдения, системой подачи воздуха, освещением.
Оборудование видеонаблюдения в тоннелях
Подача воздуха в тоннель (по трубам с помощью ФВУ, установленной на поверхности)
Оборудование освещения в тоннелях
Пульт управления взрывными устройствами:
- противотанковый фугас, установленный на фабрике;
- фугас, установленный в тоннеле, для уничтожения танков;
- противотанковый фугас, установленный на дороге;
- противопехотный фугас, установленный на фабрике;
- противопехотный фугас, установлен на разрушенной крыше здания;
- противопехотный фугас, установленный в диване;
- надписи нет.
Обычно отрывка тоннелей и удаление породы проводится боевиками под прикрытием полотнищ, натянутых между домами или сооружениями, присыпанных сверху песчаной или бетонной пылью, практически неотличимыми от окружающего ландшафта. Разведка, в том числе с воздушных разведывательных средств, обнаружить тоннели не может. Поэтому поиск, обнаружение и уничтожение тоннелей (или их зачистка и дальнейшее использование в интересах правительственных войск) являются очень важной задачей в сирийском конфликте.
Поиск и обнаружение тоннелей проводится, в основном, двумя способами:
- вне соприкосновения с противником - силами групп поиска от 398 отдела фортификации инженерных войск ВС САР с использованием георадаров;
- подразделениями, осуществляющими блокировку районов сосредоточения НВФ, с помощью приборов прослушки сирийского производства, а также агентурной разведкой.
Основными применяющимися техническими средствами являются георадары ОКО-2, используемые в ВС РФ, и детекторы аномалий eXp 5000 германского производства, однако используются и более простые средства, сконструированные в виде стетоскопов и даже обычные слуховые аппараты. Тем не менее, основное количество тоннелей было вскрыто именно с помощью георадаров, позволяющих обнаруживать примерно от 15 до 20 тоннелей в месяц.
Поиск тоннелей с использованием георадара
Поиск тоннелей с использованием георадара ОКО-2
Показания при анализе данных георадара eXp 5000
Показания на блоке управления георадара ОКО-2
После обнаружения тоннеля принимается и реализовывается решение либо об его уничтожении, либо дальнейшем использовании в интересах правительственнных сил. В большинстве случаев тоннели уничтожаются методом отрывки контртоннелей и подрыва с помощью старых добрых термобарических боеприпасов, однако в ряде случаев перемещение боевиков по ним блокируется отрывкой контртоннельных рвов глубиной до 18 метров.
В случае, если тоннель или вход в него обнаружены на территории, контролируемой НВФ, по нему производится ракетно-бомбовый удар силами авиации или производится минирование (в том числе дистанционное) с одновременной организацией наблюдения.
Очевидно, что именно наличием большого количества тоннелей обусловлено продолжающееся сопротивление террористических группировок в Восточной Гуте и в пригородах Дамаска, несмотря на полное наземное превосходство правительственных войск. Работа по подземным коммуникациям является весьма длительным и трудоемким процессом, который невозможно уложить в рамки срочного планирования боевых действий и операций, а значит, она будет продолжаться и после установления полного контроля правительственных сил над наземными территориями.
Автор: Военный эксперт Андрей ПаюсовПервоисточник: http://operline.ru/content/stati/siriya-kontrtonnelnaya-borba.html
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