09:37 25 января

Технологии XXI века: "русский мир" контратакует



В этой истории самым интересным является не сама суть происходящего, а время, когда это произошло. 10, 20, 30 лет назад в Европе этому не только не противились, но и поощряли. И только после того, как русские овладели этим новым для себя видом оружия, западный мир в панике начал искать эффективный способ защиты. Защиты там, где он всегда привык наносить удар первым...

Русский медведь и безопасность Европы


Европа всегда боялась Россию. Боялась и ненавидела. Когда она была слаба, она клялась в вечной дружбе, когда была сильна, пыталась ее уничтожить. Причем к этой многовековой цивилизационной борьбе она относилась со всей серьезностью и никогда не брезговала никакими, даже самыми грязными технологиями. Сегодня вдруг все европейские политики как по команде озаботились борьбой с фейковыми новостями. По словам европейцев, это стало чуть ли не самой главной угрозой их безопасности. Полный контраст с еще недавним событиям, когда, наоборот, они очень любили фейки… о России. И на них воспитывалось не одно поколение европейцев.

Буквально хрестоматийным тут будет пример насаждения в Европе русофобии.

Европейцы издавна очень любили потешаться над дикими русскими, а их элиты не переставали пугать своих сограждан страшными людьми на востоке, которые якобы вот-вот к ним вторгнутся, изнасилуют, разграбят, убьют.



Началось все еще в XVI веке, когда о России начали писать первые иностранцы, побывавшие в ее пределах. Барон Сигизмунд фон Герберштейн прибыл в государство российское в 1517 году на переговоры с царем Василием III по поводу заключения мира с Литвой. Второй раз он прибыл на Русь с той же миссией в 1526 году и по итогу своих визитов оставил книгу «Записки о московских делах», которая стала настоящим бестселлером и «истинной в последней инстанции» о России в Европе и одновременно сборником забавных анекдотов для русских. Но тогда все это больше походило на штуку.

Шутки кончились



Шутки кончились в XIX веке. Отечественная война 1812 года, Крымская война, дипломатические проблемы Российской империи во второй половине столетия в более мелких эпизодах показали, что Европа выступает против России единым фронтом, а еще она сознательно и последовательно насаждает своему населению русофобские идеи.

Наглядным примером здесь могут служить путевые записки маркиза Астольфа де Кюстина.

«Если сегодня Россия — одно из любопытнейших государств в мире, то причина тому в соединении крайнего варварства, усугубляемого порабощенным состоянием церкви, и утонченной цивилизованности, заимствованной эклектическим правительством у чужеземных держав».


Именно так описывалась им Россия в предисловии. И именно эти записи, написанные человеком искренне и глубоко ненавидящим Россию (в чем можно убедиться, прочтя их), почти столетие служили альфой и омегой для понимания России в Европе. Их цитировали, ими восхищались, на них закаляли страх и ненависть. И думаю, совершенно неслучайно многие другие книги об империи Романовых того времени были сознательно забыты западной пропагандой…

Да, над всем этим можно было бы смеяться, если бы не последствия. Как показала история, перо писателя в руках умелых пропагандистов может быть страшным оружием. И это в полной мере испытала на себе Россия, а затем и СССР в страшном и славном для себя ХХ веке.



Две мировые войны, два развала страны, две гражданские войны, вековой раскол общества, десятки миллионов погубленных жизней и еще большее число не родившихся. И во многом это стало результатом применения Западом своего излюбленного антироссийского оружия — лжи.

Как я уже сказал выше, до последнего времени те фейки, которые распространяли западные «неполживые» СМИ о России и других странах, вполне устраивали и США и Европу и даже папу римского. И неудивительно: ведь именно они и были заказчиками их распространения.

Информационная контратака России

Что же случилось, почему они все как по команде вдруг резко изменили отношение к ним? Почему именно сегодня все в «цивилизованном» мире озаботились чистотой журналистских рядов?



Здесь все очень просто. До недавнего времени информационная борьба шла всегда в одни ворота. Запад изобрел это страшное оружие гибридной войны и пользовался им с неизменным успехом. Но за последнее десятилетие все резко начало меняться. Русские научились бить врага их же оружием и на их же территории. Всему виной стали так называемые новые информационные технологии, которые буквально за жизнь одного поколения сделали мир глобальным. И если Запад изобретал все это, чтобы с удобством править аборигенами во всем мире, то очень быстро он уяснил, что это может работать и в другую сторону. И как только это произошло, американские и европейские «честные» обманщики принялись спасать ситуацию. А спасать они ее могут только одним способом: тотальным и всеобъемлющим запретом на правду.

Запад переходит к обороне

Первыми с присущей им прямолинейностью решили свою проблему американцы. Они попросту начали запрещать вещание российских цифровых СМИ на своей территории. А всех тех, кто пытался иным способом донести до населения иную точку зрения, старые обанкротившиеся элиты объявили врагами народа, то есть агентами Кремля. Не минула сия чаша даже их нынешнего президента.

С Европой было труднее. Все-таки там пока еще гораздо более свободное общество, чем в Америке, а потому нужно было придумать что-то уж совсем изящное и чтобы это не противоречило хваленой европейской демократии.

Нет, это не помешало всем европейским спецслужбам и социальным сетям начать быстро создавать специальные подразделения для борьбы… с «кремлевскими фейками». Но этого было явно мало. Здесь нужно было сделать нечто такое, что быстро бы восстановило пошатнувшийся статус-кво, который был еще 20-30 лет назад. Перед «кремлевской пропагандой», проникающей своими правдивыми щупальцами во все закоулки Европы, надо было выстроить новый информационный железный занавес.



По уже устоявшейся многовековой традиции этим занялись дружно и сразу все во главе с нынешним папой римским Франциском, призвавшим накануне всех журналистов бороться против «зла лживой информации». Теперь (!!!) это должно для них стать грехом, ибо сродни ложным новостям из библейской истории о дьяволе, притворившимся змеем. И этот змей-сатана "скормил" Еве неправильную информацию.

Вот такая вот интересная современная интерпретация наистарейшей библейской истории из уст понтифика. Так и хочется сказать: браво за находчивость!

Итак, новый информационный крестовый поход против России уже практически оформлен. Все оформлено в самых лучших европейских традициях. Осталось только утрясти детали.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 14

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  1. dsk Сегодня, 06:20
    Снятый с проката фильм "Смерть Сталина" смог получить прокатное удостоверение в России, так как формально ничего не нарушил и порнографии в нем нет. Тем не менее своим содержанием фильм наносит вред нравственности и безопасности страны. Чтобы такого больше не происходило, в Госдуме предлагают сформировать Совет по нравственности. Это будет состоящий из экспертов орган, который будет определять, стоит ли выдавать фильму прокатное удостоверение или нет. Как поясняет автор инициативы, в условиях информационной войны необходимо жить по законам военного времени.Мы предлагаем вернуться опять к теме Совета по нравственности в РФ… Нужно нам иметь некий орган, который мог бы решить экспертным путем, должно это быть показано в России или не должно", - цитирует РИА Новости.
    dsk
    1. aybolyt678 Сегодня, 07:44
      Цитата: dsk
      Нужно нам иметь некий орган, который мог бы решить экспертным путем, должно это быть показано в России или не должно

      В Советском Союзе это было. Беда в другом. Исчезают моральные ориентиры. Если мы покупаем на Западе недвижимость, учим там детей, Зачем нам бороться?
      aybolyt678
    2. сибиралт Сегодня, 08:33
      Многабукфф. Так и не понял кто кого "контратактует" где, и по какому месту. belay Если принять гибридную войну за факт, то Россия только утирается от плевков. hi Похоже, время еще не пришло.
      сибиралт
    3. сорок восьмой Сегодня, 08:59
      Я бы сказал этим депутатам, что с вопросом "что бы не посмотреть" я вполне могу разобраться и сам. Лучше пускай посоветуют, что посмотреть. А то от обилия бесконечных "елок", "детей против волшебников", "горько", "взломать блогеров", бесчисленных сортирных комедий и прочих испорожнений под плашкой "фонд кино" уже деваться некуда.
      В первую очередь надо с минкультом разбираться, а то ситуация похожа на замещение алкогольной зависимости героиновой.
      сорок восьмой
    4. Chertt Сегодня, 09:33
      Бездарной, бессмысленной "Матильде" кассу сделали, теперь "Смерть Сталина" пиарим ..Господа патриоты, чтож вы как дети малые
      Chertt
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:30
    Прекрасная статья и вовремя подоспела.
    Постоянно слежу за всеми новостями в мире как у нас так и за рубежом и отчетливо вижу все то что Юрий Подоляка описал в этой статье...все верно.

    Наши противники в замешательстве и пока у нас еще есть время чтобы грамотно воспользоваться этой передышкой перед новой атакой западных СМИ в головы наших граждан для формирования новой картинки мира.

    Главное не успокаиваться..впереди еще немало информационных сражений за души людей от черных шупальцев Сатаны в лице СМИ Запада.
    Тот же ЛЕХА
    1. aybolyt678 Сегодня, 07:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Прекрасная статья и вовремя подоспела.

      А ведь новости действительно фейковые, иногда. Мы ведь сами себя обманываем. Из России уехало за 14-16 года почти миллион населения. Где нибудь есть объяснения этому???
      aybolyt678
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:50
        Из России уехало за 14-16 года почти миллион населения. Где нибудь есть объяснения этому???


        Нужна достоверная статистика чтобы что-то конкретно сказать what
        Кто...Когда...почему...с чем...ничего не ясно.
        Тот же ЛЕХА
        1. aybolyt678 Сегодня, 08:01
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Кто...Когда...почему...с чем...ничего не ясно.

          это из выступления Грефа на гайдаровском форуме, он там в ответе на вопрос интересные аргументы привел. я его даже зауважал. чуть чуть
          aybolyt678
      2. Кубик123 Сегодня, 08:23
        Цитата: aybolyt678
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Прекрасная статья и вовремя подоспела.

        А ведь новости действительно фейковые, иногда. Мы ведь сами себя обманываем. Из России уехало за 14-16 года почти миллион населения. Где нибудь есть объяснения этому???

        Любой факт можно интерпретировать прямо противоположным образом. Уехавшие, только в конце своей жизни смогут оценить правильность принятого когда-то решения.

        А сам этот факт тоже ни о чем не говорит. Из Китая в свое время уезжали десятками миллионов. А сейчас нет ни одной страны в мире, которая не обвиняла-бы Китай в краже технологий. Может быть это связано?
        Кубик123
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:07
    Запад изобрел это страшное оружие гибридной войны и пользовался им с неизменным успехом.

    А палка-то о двух концах! Откуда это было знать гейропе! laughing
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:21
    новый информационный крестовый поход против России уже практически оформлен
    А по моему он перманентный - был, есть и будет.
    rotmistr60
  5. Лесс Сегодня, 08:02
    Да, действительно, Россия в последние годы преуспела в информационной войне. А главное Россия научилась доносить до Запада своё мнение не в такой топорной форме, как СССР, а таким образом, что наше мнение стало интересно для западного обывателя. Не удивлюсь, если в скором времени нашим СМИ полностью закроют возможность вещания в ЕС и США. Западная цивилизация будет защищаться от нашего влияния всеми доступными способами, в том числе и теми, которые противоречат их собственному законодательству. В этом случае их ждёт временный успех, до тех пор, пока мы не выработаем новые меры воздействия на умы западных обывателей.
    Лесс
    1. 100502 Сегодня, 09:04
      Мы полностью проигрываем информационную войну, что вы бред несете
      100502
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