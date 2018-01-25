Технологии XXI века: "русский мир" контратакует

«Если сегодня Россия — одно из любопытнейших государств в мире, то причина тому в соединении крайнего варварства, усугубляемого порабощенным состоянием церкви, и утонченной цивилизованности, заимствованной эклектическим правительством у чужеземных держав».

В этой истории самым интересным является не сама суть происходящего, а время, когда это произошло. 10, 20, 30 лет назад в Европе этому не только не противились, но и поощряли. И только после того, как русские овладели этим новым для себя видом оружия, западный мир в панике начал искать эффективный способ защиты. Защиты там, где он всегда привык наносить удар первым...Европа всегда боялась Россию. Боялась и ненавидела. Когда она была слаба, она клялась в вечной дружбе, когда была сильна, пыталась ее уничтожить. Причем к этой многовековой цивилизационной борьбе она относилась со всей серьезностью и никогда не брезговала никакими, даже самыми грязными технологиями. Сегодня вдруг все европейские политики как по команде озаботились борьбой с фейковыми новостями. По словам европейцев, это стало чуть ли не самой главной угрозой их безопасности. Полный контраст с еще недавним событиям, когда, наоборот, они очень любили фейки… о России. И на них воспитывалось не одно поколение европейцев.Европейцы издавна очень любили потешаться над дикими русскими, а их элиты не переставали пугать своих сограждан страшными людьми на востоке, которые якобы вот-вот к ним вторгнутся, изнасилуют, разграбят, убьют.Началось все еще в XVI веке, когда о России начали писать первые иностранцы, побывавшие в ее пределах. Барон Сигизмунд фон Герберштейн прибыл в государство российское в 1517 году на переговоры с царем Василием III по поводу заключения мира с Литвой. Второй раз он прибыл на Русь с той же миссией в 1526 году и по итогу своих визитов оставил книгу «Записки о московских делах», которая стала настоящим бестселлером и «истинной в последней инстанции» о России в Европе и одновременно сборником забавных анекдотов для русских. Но тогда все это больше походило на штуку.Шутки кончились в XIX веке. Отечественная война 1812 года, Крымская война, дипломатические проблемы Российской империи во второй половине столетия в более мелких эпизодах показали, что Европа выступает против России единым фронтом, а еще она сознательно и последовательно насаждает своему населению русофобские идеи.Наглядным примером здесь могут служить путевые записки маркиза Астольфа де Кюстина.Именно так описывалась им Россия в предисловии. И именно эти записи, написанные человеком искренне и глубоко ненавидящим Россию (в чем можно убедиться, прочтя их), почти столетие служили альфой и омегой для понимания России в Европе. Их цитировали, ими восхищались, на них закаляли страх и ненависть. И думаю, совершенно неслучайно многие другие книги об империи Романовых того времени были сознательно забыты западной пропагандой…Да, над всем этим можно было бы смеяться, если бы не последствия. Как показала история, перо писателя в руках умелых пропагандистов может быть страшным оружием. И это в полной мере испытала на себе Россия, а затем и СССР в страшном и славном для себя ХХ веке.Две мировые войны, два развала страны, две гражданские войны, вековой раскол общества, десятки миллионов погубленных жизней и еще большее число не родившихся. И во многом это стало результатом применения Западом своего излюбленного антироссийского оружия — лжи.Как я уже сказал выше, до последнего времени те фейки, которые распространяли западные «неполживые» СМИ о России и других странах, вполне устраивали и США и Европу и даже папу римского. И неудивительно: ведь именно они и были заказчиками их распространения.Что же случилось, почему они все как по команде вдруг резко изменили отношение к ним? Почему именно сегодня все в «цивилизованном» мире озаботились чистотой журналистских рядов?Здесь все очень просто. До недавнего времени информационная борьба шла всегда в одни ворота. Запад изобрел это страшное оружие гибридной войны и пользовался им с неизменным успехом. Но за последнее десятилетие все резко начало меняться. Русские научились бить врага их же оружием и на их же территории. Всему виной стали так называемые новые информационные технологии, которые буквально за жизнь одного поколения сделали мир глобальным. И если Запад изобретал все это, чтобы с удобством править аборигенами во всем мире, то очень быстро он уяснил, что это может работать и в другую сторону. И как только это произошло, американские и европейские «честные» обманщики принялись спасать ситуацию. А спасать они ее могут только одним способом: тотальным и всеобъемлющим запретом на правду.Первыми с присущей им прямолинейностью решили свою проблему американцы. Они попросту начали запрещать вещание российских цифровых СМИ на своей территории. А всех тех, кто пытался иным способом донести до населения иную точку зрения, старые обанкротившиеся элиты объявили врагами народа, то есть агентами Кремля. Не минула сия чаша даже их нынешнего президента.С Европой было труднее. Все-таки там пока еще гораздо более свободное общество, чем в Америке, а потому нужно было придумать что-то уж совсем изящное и чтобы это не противоречило хваленой европейской демократии.Нет, это не помешало всем европейским спецслужбам и социальным сетям начать быстро создавать специальные подразделения для борьбы… с «кремлевскими фейками». Но этого было явно мало. Здесь нужно было сделать нечто такое, что быстро бы восстановило пошатнувшийся статус-кво, который был еще 20-30 лет назад. Перед «кремлевской пропагандой», проникающей своими правдивыми щупальцами во все закоулки Европы, надо было выстроить новый информационный железный занавес.По уже устоявшейся многовековой традиции этим занялись дружно и сразу все во главе с нынешним папой римским Франциском, призвавшим накануне всех журналистов бороться против «зла лживой информации». Теперь (!!!) это должно для них стать грехом, ибо сродни ложным новостям из библейской истории о дьяволе, притворившимся змеем. И этот змей-сатана "скормил" Еве неправильную информацию.Вот такая вот интересная современная интерпретация наистарейшей библейской истории из уст понтифика. Так и хочется сказать: браво за находчивость!Итак, новый информационный крестовый поход против России уже практически оформлен. Все оформлено в самых лучших европейских традициях. Осталось только утрясти детали.