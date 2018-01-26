Лёгкий реактивный штурмовик Alpha Jet

Alpha Jet 1В ВВС Бельгии

Alpha Jet Е ВВС Франции

Alpha Jet А ВВС ФРГ

Учебно-боевой Alpha Jet Е ВВС Нигерии

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/attack/ajet.html

http://nevskii-bastion.ru/alpha-jet

https://ria.ru/spravka/20100413/221807243.html

Материалы из открытых источников

Alpha Jet – легкий реактивный штурмовик и учебно-тренировочный самолет, который стал совместной разработкой немецкой авиационной компании Dornier и французского концерна Dassault-Breguet, известен также как Dassault/Dornier Alpha Jet. Самолет был создан еще в начале 1970-х годов, но несмотря на свой возраст до сих пор состоит на вооружении ВВС многих стран и достаточно широко используется ими. За время производства с 1973 по 1990 год было построено 480 самолетов Alpha Jet всех модификаций.В конце 1969 года между ФРГ и Францией была достигнута договоренность о совместной работе над новым легким ударным двухдвигательным дозвуковым боевым самолетом. Изначально планировалось, что новый самолет можно будет использовать и в качестве учебно-тренировочного и как легкий штурмовик. Разработка велась инженерами обеих стран на базе проектов Dornier P.375 и Breguet Br.126, новый легкий штурмовик получил название Alpha Jet. Согласно первоначальным планам каждая из стран участниц проекта планировала построить по 200 таких самолетов. Постройка самолетов должна была вестись в двух странах на базе заводов компаний Dassault и Dornier соответственно. Первоначально на легкий штурмовик собирались установить американские двигатели General Electric J85, которые очень хорошо зарекомендовали себя на истребителе F-5 и учебно-тренировочном самолете Т-38, однако французы сумели настоять на установке двигателей собственного производства Larzac 04-C6, развивавших тягу 1350 кгс. Для исключения поражения самолета одной зенитной ракетой или снарядом двигатели штурмовика максимально разнесли по его бортам.Требования к легкому штурмовику Alpha Jet и его тактико-техническим характеристикам вырабатывались, исход из особенностей предполагаемых боевых действий на европейском ТВД. На тот момент в Европе имелось огромное количество советской бронетехники, а также мощная система войсковой ПВО, насыщенной в том числе самоходными зенитно-артиллерийскими комплексами и мобильными ЗРК малой и средней дальности. Штурмовик планировалось использовать в боевых действиях, характеризующихся скоротечностью, динамичностью, массированным применением различных образцов бронетехники, необходимостью постоянной борьбы с десантами противника и блокированием подхода его резервов.Первый полет Alpha Jet совершил 26 октября 1973 года, спустя четыре года самолеты начали поступать на вооружение ВВС Франции, а спустя некоторое время и ВВС ФРГ. Во время обширной системы испытаний было выявлено, что в 600 случаях сваливания самолета Alpha Jet в штопор как при нормальном, так и при перевернутом полете, его управление оставалось достаточно эффективным, а при снятии пилотом усилия с педалей и ручки управления, самолет самостоятельно выходил из штопора. При полете с убранным шасси и закрылками самолет уходил в штопор на скорости порядка 185 км/ч. При работающих двигателях предупреждение о сваливании (проявлялось в ощутимой тряске) возникало на углах атаки 15 градусов, а сваливание происходило при достижении угла атаки 18 градусов. Минимальная практическая скорость легкого штурмовика при выпущенных шасси и закрылках составляла всего 157 км/ч.Первые серийные учебно-тренировочные самолеты Alpha Jet Е начали поступать на вооружение французских эскадрилий в декабре 1977 года, а серийные легкие штурмовики Alpha Jet А начали появляться в «Люфтваффе» на полгода позднее. В составе ВВС ФРГ самолет пришел на смену истребителю-бомбардировщику «Фиат» G-91, а в ВВС Франции они призваны были заменить устаревшие учебно-тренировочные самолеты CM-170 и «Локхид» T-33.Вполне очевидно, что самолеты, предназначенные для эксплуатации в ВВС Франции и ФРГ, имели существенные отличия в составе БРЭО и вооружения. Французы изначально делали ставку на использование нового двухместного дозвукового реактивного самолета в качестве простой учебно-тренировочной машины. Немцы же в свою очередь были заинтересованы в получении легкого штурмовика, который можно было бы использовать для борьбы с бронетехникой противника. В этой связи германские машины получали более совершенный прицельно-навигационный комплекс. Всего ВВС ФРГ заказали 175 штурмовиков, ВВС Франции – 176 самолетов. Помимо этого 33 самолета в версии Alpha Jet 1В, очень близких по составу бортового радиоэлектронного оборудования к французским Alpha Jet Е, было построено специально для ВВС Бельгии.У легкого штурмовика Alpha Jet было одно специфическое преимущество: самолет мог летать на существенно более низких скоростях, чем самолеты F-5E, «Мираж-3Е», A-104C, F-15, F-18, для которых такой полет был просто недоступен. Данное преимущество позволяло экипажу Alpha Jet уклоняться от атак со стороны сверхзвуковых истребителей противника. По характеристикам угловой скорости, виража, радиуса разворота в горизонтальной плоскости легкий штурмовик заметно превосходил других представителей боевой тактической авиации натовских стран, в том числе и американский штурмовик А-10, который специально разрабатывался для непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск на поле боя. Причем с уменьшением скорости полета эти преимущества штурмовика Alpha Jet только увеличивались.В то же время, как и все дозвуковые реактивные самолеты, отличающиеся сравнительно небольшой тяговооруженностью, Alpha Jet значительно уступал сверхзвуковым боевым машинам в скороподъемности. Для того чтобы набрать высоту 9150 метров с момента отрыва от аэродромной полосы ему требовалось около 7 минут. Принимая во внимание летно-технические характеристики легкого штурмовика, его основным средством защиты от атак истребительной авиации противника были: небольшой радиус разворота в горизонтальной плоскости, использование предельно малых высот полета и возможность широкого маневра по скорости полета.Наличие надежной и простой дублированной гидравлической системы управления обеспечивало штурмовику очень хорошее пилотирование во всех диапазонах скоростей и высот полета. Учитывая специфику применения Alpha Jet и частое выполнение полетов на малых высотах в зоне повышенной турбулентности, запас прочности конструкции легкого штурмовика был очень существенным. Максимальная расчетная перегрузка составляла для него от +12 до -6 единиц. Во время совершения испытательных полетов летчики неоднократно выходили на пикировании на сверхзвуковые скорости полета, при этом машина сохраняла адекватное управление, не проявляя склонности к затягиванию в пикирование или переворачиванию. В то же время в строевых частях максимальная скорость самолета без груза на внешней подвеске была ограничена 930 км/ч. При этом маневренные характеристики легкого штурмовика позволяли ему вести воздушный бой с вертолетами противника и оставляли шанс в бою с истребителями, имевшимися на вооружении НАТО на рубеже 1970-80-х годов.Для преодоления развитой системы ПВО противника экипажам легких штурмовиков Alpha Jet A рекомендовалось совершать полет на малых высотах с выполнением резких по направлению и скорости полета противоракетных и противозенитных маневров. Для защиты самолета экипаж мог использовать пассивные и активные средства РЭБ, которые могли быть установлены в подвесные контейнеры перед совершением боевого вылета. По отзывам военных летчиков, которым довелось пилотировать самолет Alpha Jet, данная машина обладала отличными боевыми и пилотажными возможностями. Во многом это и обеспечило самолету долгую службу в составе ВВС многих стран (ВВС Франции, Бельгии, Португалии, Египта, Марокко и других стран по-прежнему используют данный самолет в качестве учебно-боевого).Стойкость к боевым повреждениям у легкого штурмовика Alpha Jet была достаточно неплохой. Продуманная компоновка, наличие дублированной гидравлической системы управления и два разнесенных по бортам фюзеляжа двигателя давали самолету шанс вернуться на аэродром, к примеру, при поражении ПЗРК «Стрела-2».Легкий цельнометаллический штурмовик Alpha Jet был выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом стреловидной формы. Двигатели были широко разнесены между собой и находились в гондолах по бокам центральной части фюзеляжа самолета. На фюзеляже также имелись боковые воздухозаборники.Кабина экипажа была двухместной (на таком варианте настояли французы) с тандемным расположением экипажа (друг за другом). Заднее кресло было установлено с некоторым возвышением над передним, что обеспечивало второму члену экипажа неплохой обзор, который позволял самостоятельно осуществлять посадку. Экипаж мог рассчитывать на два отдельных фонаря кабины, открывающихся назад. Французские самолеты оснащались катапультируемыми креслами «Мартин-Бейкер Мк.4», которые позволяли экипажу покинуть самолет на скоростях не менее 166 км/ч, немецкие самолеты получали катапультные кресла «Стенсел SIIIS», обеспечивавшие катапультирование и с нулевой скоростью полета.Шасси легкого штурмовика Alpha Jet было трехопорным, имелось носовое колесо. Все стойки шасси были одноколесными, привод – гидравлический. Передняя стойка шасси была управляемой, она убиралась в фюзеляж самолета поворотом вперед и была смещена на 200 мм вправо от оси штурмовика. Основные стойки шасси убирались под каналы боковых воздухозаборников. Конструкция шасси и технические характеристики самолета позволяли использовать его с грунтовых аэродромов. Специалисты отмечали, что хорошая приспособленность машины к действиям с небольших грунтовых ВПП позволяла им находиться в прифронтовой полосе, часто меня места своего базирования. При нормальной взлетной массе длина разбега составляла всего 430 метров, пробега – 500 метров. При этом легкие штурмовики Alpha Jet A, предназначенные для ВВС ФРГ, дополнительно оснащались аварийным задерживающим гаком. Такое техническое решение позволяло использовать при посадке тормозные тросовые системы с целью уменьшения длины пробега.Вооружение легкого штурмовика было достаточно разнообразным и зависело от характера решаемых им задач. Боевая нагрузка самолета составляла 2500 кг на 5 узлах подвески. На подфюзеляжном узле подвески мог размещаться контейнер с 30-мм французской авиационной пушкой DEFA 553 (боекомплект 150 выстрелов, скорострельность 1300 выст/мин) или немецкая 27-мм авиационная пушка Mauser BK27 (боекомплект 120 выстрелов, разный темп стрельбы – 1000/1700 выст/мин), также здесь мог устанавливаться контейнер с двумя 12,7-мм пулеметами (по 250 патронов на ствол). На четырех подкрыльевых узлах подвески могли размещаться две УР класса «Воздух-воздух» AIM-9 Sidewinders и две УР класса «воздух-поверхность» AGM-65 Mavericks, свободнопадающие бомбы массой до 400 кг, а также зажигательные бомбы, кассетные боеприпасы, НАР калибра 70-мм, баки с напалмом, буксируемые мишени или подвесные топливные баки емкостью 310 л.Принимая во внимание большое разнообразие вариантов вооружения и достаточно большую относительную боевую нагрузку самолета (до 30% от взлетного веса), специалисты считали, что легкий немецкий штурмовик мог успешно поражать на поле боя самые разные цели. Легкие штурмовики Alpha Jet одинаково хорошо могли поражать стационарные и движущиеся цели как на поле боя, так и в тактической глубине обороны противника. Они могли использоваться для непосредственной огневой поддержки сухопутных войск, изоляции поля боя, лишения противника возможности подвоза боеприпасов и резервов, ведения воздушной разведки с нанесением ударов по обнаруженным в прифронтовой полосе целям. Самолет также мог использоваться для перехвата вертолетов противника. Помимо всего прочего Alpha Jet мог привлекаться для ударов по стартовым позициям тактических ракет, радиолокационным станциям, аэродромам, пунктам связи, складам горючего и боеприпасов и иным важным военным целям.Летно-технические характеристики Alpha Jet:Габаритные размеры: длина – 13,23 м, высота – 4,19 м, размах крыла – 9,11 м, площадь крыла – 17,5 м2.Масса пустого самолета – 3515 кг.Нормальная взлетная масса – 5000 кг.Максимальная взлетная масса – 7500 кг.Силовая установка – 2 ТРД SNECMA/Turbomeca Larzac, тяга 2х1350 кгс (нефорсированная).Максимальная скорость полета – порядка 1000 км/ч (у земли).Максимальная скороподъемность – 2700 м/мин.Практическая дальность полета – 3000 км.Практический потолок – 13 700 м.Вооружение – 1х27-мм авиационная пушка Mauser BK27 (120 выстрелов).Боевая нагрузка – до 2500 кг на 5 узлах подвески: УР «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», бомбы, НУР, контейнеры с пушечным или пулеметным вооружением.Экипаж: 1-2 человека.