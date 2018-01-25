09:43 25 января

Курс доллара упал до минимума с 2014. Нефть перевалила за $70

Курс американского доллара в отношении ряда валют упал до минимума с 2014 года. Речь идёт о падении курса американской валюты к шести другим валютам иностранных государств. Это фунт стерлингов, японская йена, швейцарский франк, австралийский и канадский доллары, а также евро.

При этом в самих Соединённых Штатах к падению курса доллара отнеслись с воодушевлением. В министерстве торговли отмечают, что после ослабления курса повышается конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке.

Напомним, что ранее Вашингтон постоянно упрекал Китай в том, что Пекин искусственно занижает курс юаня, чтобы продвигать китайские товары на рынках Северной Америки (и не только). Китай всякий раз заявлял, что никаких искусственных мер для сдерживания юаня не применяется. Теперь и в Вашингтоне заявляют, что падение курса доллара носит естественный характер.


При этом американский доллар остаётся самой необеспеченной валютой в мире, учитывая колоссальный долг США - более 20 трлн долларов.

Курс доллара упал до минимума с 2014. Нефть перевалила за $70


Нужно отметить, что вместе с падением курса доллара к ряду валют проявил себя и переход цены барреля нефти марки Brent за планку в $70.

Это позволило укрепиться в отношении к доллару и российскому рублю. Однако после укрепления курс рубля к доллару всё же не соответствует тем показателям, которые были несколько лет тому назад при стоимости барреля более чем в 70 долларов.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Горный стрелок Сегодня, 05:49
    Как экспортёр, хочу сказать, низкий курс рубля - это очень выгодно laughing Также и для импортозамещения полезно. ВВП это понял 4 года назад, а Трамп - только сейчас. Посему, вангую, рубль, несмотря ни на какое ослабление доллара, сильно не укрепится. Даже до 50 не дойдёт. И не надо laughing
    Горный стрелок
    1. фа2998 Сегодня, 06:00
      Каждый со своей колокольни смотрит.Я рядовой покупатель.Все наше импортозамещение - только красивые слова по ТВ.Часть продукции импортна, наше продукция- заводятся семена, техника, химикаты- все отражается на цене из за курса баксов.Нужно напомнить, что пару лет назад при цене за баррель 60-70$, рубль был 30 с небольшим за бакс. hi
      фа2998
      1. Titsen Сегодня, 06:16
        Цитата: фа2998
        Нужно напомнить, что пару лет назад при цене за баррель 60-70$, рубль был 30 с небольшим за бакс.


        Нефть и бакс дорожают или дешевеют - нет никакой разницы для рядового потребителя - НЕ ЗАВИСИМО НИ ОТ ЧЕГО ВСЕ-ВСЕ ДОРОЖАЕТ!!!!!

        Умом Россию не понять!
        Titsen
        1. Monster_Fat Сегодня, 06:26
          Это точно. При "упавшем" курсе доллара-как стоило что-то в США 1 доллар, так и продолжает стоить, а в России опять все подорожало.... Прямо "магия" какая-то.... wink
          Monster_Fat
          1. Кент0001 Сегодня, 08:13
            Некоторым категориям граждан надо зарабатывать. На России. Их мало, норм надо и можно. Они же "друзья".
            Кент0001
            1. Вадим237 Сегодня, 09:20
              На росте нефти на бирже сейчас хорошо зарабатывается и пускай она дальше растёт - с одного доллара сверху, бюджет получает 116 миллиардов рублей.
              Вадим237
        2. tchoni Сегодня, 06:33
          Цитата: Titsen
          Нефть и бакс дорожают или дешевеют - нет никакой разницы для рядового потребителя -

          Онет, почемуже!? Экзерцисы этой парочки - повод задрать цены)))
          tchoni
          1. victorsh Сегодня, 06:55
            Согласен.Только в нашей нефтедобывающей стране возможен этот парадокс.Упала мировая цена на нефть-ребята компаниям надо возместить убытки.Поднялась цена-ребята мы не можем продавать дешевле.
            victorsh
        3. Alone Сегодня, 07:12
          Цитата: Titsen
          Цитата: фа2998
          Нужно напомнить, что пару лет назад при цене за баррель 60-70$, рубль был 30 с небольшим за бакс.


          Нефть и бакс дорожают или дешевеют - нет никакой разницы для рядового потребителя - НЕ ЗАВИСИМО НИ ОТ ЧЕГО ВСЕ-ВСЕ ДОРОЖАЕТ!!!!!

          Умом Россию не понять!

          из той же серии стоимость бензина.Цена нефти падает - бензин дорожает; цена повышается - бензин дорожает.Волшебство fellow
          Alone
          1. Винни76 Сегодня, 08:26
            Цитата: Alone
            из той же серии стоимость бензина.Цена нефти падает - бензин дорожает; цена повышается - бензин дорожает.Волшебство


            Все просто. Если будем административно зажимать цену топлива внутри страны - производители бензина начнут саботировать внутренний рынок. Столкнёмся с дефицитом. А сталинские методы сегодня не пройдут. Права человека и все такое...
            Винни76
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:51
        фа2998
        Каждый со своей колокольни смотрит.Я рядовой покупатель.Все наше импортозамещение - только красивые слова по ТВ......
        100%. Сейчас бензин опять подорожает wassat Наследники ЕБН и Гайдара в частности рулют !
        Наблюдатель2014
        1. olimpiada15 Сегодня, 07:32
          Цитата: Наблюдатель2014
          фа2998
          Каждый со своей колокольни смотрит.Я рядовой покупатель.Все наше импортозамещение - только красивые слова по ТВ......
          100%. Сейчас бензин опять подорожает wassat Наследники ЕБН и Гайдара в частности рулют !

          Изобрели вечный двигатель наживы богатых за счет обирания населения и ослабления экономики страны в пользу диктата транснациональных корпораций. А МЭР бодро рапортует о развитии экономики, т.к. ВВП растет . Но ВВП растет не за счет увеличения валового продукта, а за счет подорожания товаров и услуг. Если пересчитать объем валового продукта за 2017г. в ценах 2014г., то станет виден провал экономики. А так инфляция- вечный двигатель ВВП и причина для награждения орденами, медалями, золотыми парашютами поддерживающих работу вечного двигателя экономистов .
          olimpiada15
          1. Вадим237 Сегодня, 09:27
            В 2014 не сырьевой экспорт был миллиардов 160, за 2017- 247 миллиардов так что экономика растёт, в плане выпуска товаров, чем слабее рубль, тем больше денежной массы в стране от экспорта.
            Вадим237
    2. PN Сегодня, 06:46
      Вот любят у нас на экспортеров кивать. А много ли у нас экспорта? Раз-два и всё? И при сравнении экспорта и импорта, окажется, что импорта то у нас больше. Так что всё это слова от лукавого, прикрывающие собственную немощность.
      PN
      1. Вадим237 Сегодня, 09:38
        Импорта меньше чем экспорта, с октября 2016 года, по октябрь 2017 экспорт 362,6 миллиарда, импорт 228,8 миллиарда.
        Вадим237
    3. APASUS Сегодня, 07:51
      Цитата: Горный стрелок
      Как экспортёр, хочу сказать, низкий курс рубля - это очень выгодно

      Выгодно когда в государстве работает экономическая система,а не система ручного управления .
      На данный момент бензин дорожает при дорогой нефти и при дешевой ,а от сюда все накладные расходы растут . Подросли цены на импортные продукты и в след за ними подросли цены на отечественные
      И так можно перечислять бесконечно
      APASUS
  2. лысова Сегодня, 05:57
    Курс доллара упал, нефть марки Brent, перевалила за планку в $70. Ну что ж, я рад за них. winked
    лысова
    1. Александр 3 Сегодня, 06:57
      Ну а нам потребителям по ходу фиолетово,для нас потребителей ничто не дешевеет.
      Александр 3
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:10
    Ждем резкого повышения цен на все ибо курс доллара упал! crying am В нашей стране спикулянты от торговли выигрывают постоянно и при любом раскладе -упал или вырос курс доллара! В проигрыше только обыватель, ибо цены постоянно растут вверх, а зарплата остается такой как есть! ПС -уррякалок прошу обойти мой пост седьмой дорогой! Не хочу читать гнусную ложь, что завтра, или вчера у нас все будет сказачно великолепно! Я не всепросральщик, я прогматик!
    Геркулесыч
    1. лысова Сегодня, 06:19
      Доброе утро. Так ведь уже, на продукты питания. Всё так синхронно, дружно, с подъёмом цены на нефть, не отстают и цены на необходимые продукты.
      лысова
    2. PN Сегодня, 06:50
      Ага, у нас так заведено. Нефть растет, значит бензин подорожает, значит доставка товара в цене вырастет, надо цену поднимать. Доллар растет, надо цену поднимать, потому как (якобы) за доллары товар у производителя покупаем. Всегда найдутся отмазы для поднятия цен.
      PN
  4. фа2998 Сегодня, 06:14
    Цитата: лысова
    Курс доллара упал,

    Курс доллара упал где то там, за бугром.Это идет борьба между сильными экономиками, идет процесс борьбы за покупателя.В России, которая идет в лидерах нефтедобычи, курс не падает и бензин не дешевеет.Говорят будет только дорожать.Феномен! lol hi
    фа2998
    1. Vard Сегодня, 06:54
      Да какой такой феномен... Обычное воровство на доверии...
      Vard
  5. MadCat Сегодня, 06:46
    Курс доллара упал до минимума с 2014. Нефть перевалила за $70

    Это может значить лишь одно, цены на бензин наконец поднимутся в России wassat
    MadCat
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:50
      Они не поднимутся lol , они просто резко побегут вверх wassat !
      Геркулесыч
    2. Alone Сегодня, 07:16
      Цитата: MadCat
      Курс доллара упал до минимума с 2014. Нефть перевалила за $70

      Это может значить лишь одно, цены на бензин наконец поднимутся в России wassat

      Цены на бензин круглый год поднимаются request
      Alone
    3. Muvka Сегодня, 09:33
      Они все поднимаются и поднимаются, поднимаются и поднимаются, но все равно одни из самых низких в мире. Парадокс?
      Muvka
  6. nemec55 Сегодня, 06:57
    Курс доллара упал до минимума с 2014. Нефть перевалила за $70

    Ну что Господа спешу поздравить всех с повышением цен
    nemec55
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    американский доллар остаётся самой необеспеченной валютой в мире
    При этом весь мир сидит на нем, как наркоман на тяжелом наркотике. Упал курс доллара или нет это рядового российского потребителя мало беспокоит. У него в заначке, да и на руках этой валюты нет. Поэтому ему главное не курс доллара, а цены в магазине и комуналка.
    rotmistr60
  8. sabotage Сегодня, 07:25
    Урра! Наконец-то нефтяная игла наполнится нефтедолларами. Это очень полезно перед выборами!

    Пойду куплю пру сотен баксов.
    sabotage
  9. профессор Сегодня, 08:35
    При этом в самих Соединённых Штатах к падению курса доллара отнеслись с воодушевлением. В министерстве торговли отмечают, что после ослабления курса повышается конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке.

    Наши промышленники бьют тревогу по поводу падения курса доллара и соответственно усиления шекеля. Как заявил генеральный директор одной очень известной компании " это равносильно тому, что я увеличил штат компании на 10% при тех же прибылях".

    Банк Израиля срочно скупает на валютной бирже сотни миллионов долларов дабы остановить падение курса. Пока не помогает.

    А Трамп потирает руки. Это огромный подарок для американской экономики. Удар по ЕС и Китаю.
    профессор
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