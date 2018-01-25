Курс доллара упал до минимума с 2014. Нефть перевалила за $70

Курс американского доллара в отношении ряда валют упал до минимума с 2014 года. Речь идёт о падении курса американской валюты к шести другим валютам иностранных государств. Это фунт стерлингов, японская йена, швейцарский франк, австралийский и канадский доллары, а также евро.При этом в самих Соединённых Штатах к падению курса доллара отнеслись с воодушевлением. В министерстве торговли отмечают, что после ослабления курса повышается конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке.Напомним, что ранее Вашингтон постоянно упрекал Китай в том, что Пекин искусственно занижает курс юаня, чтобы продвигать китайские товары на рынках Северной Америки (и не только). Китай всякий раз заявлял, что никаких искусственных мер для сдерживания юаня не применяется. Теперь и в Вашингтоне заявляют, что падение курса доллара носит естественный характер.При этом американский доллар остаётся самой необеспеченной валютой в мире, учитывая колоссальный долг США - более 20 трлн долларов.Нужно отметить, что вместе с падением курса доллара к ряду валют проявил себя и переход цены барреля нефти марки Brent за планку в $70.Это позволило укрепиться в отношении к доллару и российскому рублю. Однако после укрепления курс рубля к доллару всё же не соответствует тем показателям, которые были несколько лет тому назад при стоимости барреля более чем в 70 долларов.