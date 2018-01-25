Ким Чен Ын идёт на "нобелевку"?
Центральное телеграфное агентство КНДР передаёт обращение северокорейских властей ко всей корейской нации. В обращении содержится призыв к деэскалации между Севером и Югом и о необходимости предпринимать шаги по объединению корейского народа, разделённого искусственной границей. В заявлении отмечено, что Пхеньян и Сеул должны самостоятельно определиться с вопросом о воссоединении страны, не допуская вмешательства третьих стран в межкорейский диалог.
ЦТАК также передаёт текст обращения к Сеулу, в котором содержатся слова о необходимости снизить градус критики в отношении Пхеньяна – в адрес программы безопасности. По словам представителей властей КНДР, такая программа никак не мешает восстановлению полноценных братских отношений с Югом.
Из заявления:
Предложено начать межпартийный диалог для «лучшего политического взаимопонимания» между Пхеньяном и Сеулом.
Из материала:
В Сети уже появились заявления о том, что власти КНДР в случае начала реального политического диалога с Сеулом, на фоне скорого выступления единой корейской команды в Пхёнчхане, могли бы рассчитывать на Нобелевскую премию мира, если бы эта премия выдавалась за реальные заслуги.
ЦТАК также передаёт текст обращения к Сеулу, в котором содержатся слова о необходимости снизить градус критики в отношении Пхеньяна – в адрес программы безопасности. По словам представителей властей КНДР, такая программа никак не мешает восстановлению полноценных братских отношений с Югом.
Из заявления:
Мы призываем Юг игнорировать США, которые провоцируют ядерный кризис, а также активизировать контакты по гуманитарной и политической линиям.
Предложено начать межпартийный диалог для «лучшего политического взаимопонимания» между Пхеньяном и Сеулом.
Из материала:
Выражаем надежду на то, что 2018 год станет годом крутого поворота в наших отношениях, в сближении наших позиций.
В Сети уже появились заявления о том, что власти КНДР в случае начала реального политического диалога с Сеулом, на фоне скорого выступления единой корейской команды в Пхёнчхане, могли бы рассчитывать на Нобелевскую премию мира, если бы эта премия выдавалась за реальные заслуги.
Использованы фотографии: kcna.kp
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