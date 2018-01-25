09:44 25 января

Ким Чен Ын идёт на "нобелевку"?

Центральное телеграфное агентство КНДР передаёт обращение северокорейских властей ко всей корейской нации. В обращении содержится призыв к деэскалации между Севером и Югом и о необходимости предпринимать шаги по объединению корейского народа, разделённого искусственной границей. В заявлении отмечено, что Пхеньян и Сеул должны самостоятельно определиться с вопросом о воссоединении страны, не допуская вмешательства третьих стран в межкорейский диалог.

ЦТАК также передаёт текст обращения к Сеулу, в котором содержатся слова о необходимости снизить градус критики в отношении Пхеньяна – в адрес программы безопасности. По словам представителей властей КНДР, такая программа никак не мешает восстановлению полноценных братских отношений с Югом.

Из заявления:
Мы призываем Юг игнорировать США, которые провоцируют ядерный кризис, а также активизировать контакты по гуманитарной и политической линиям.



Ким Чен Ын идёт на "нобелевку"?


Предложено начать межпартийный диалог для «лучшего политического взаимопонимания» между Пхеньяном и Сеулом.

Из материала:
Выражаем надежду на то, что 2018 год станет годом крутого поворота в наших отношениях, в сближении наших позиций.


В Сети уже появились заявления о том, что власти КНДР в случае начала реального политического диалога с Сеулом, на фоне скорого выступления единой корейской команды в Пхёнчхане, могли бы рассчитывать на Нобелевскую премию мира, если бы эта премия выдавалась за реальные заслуги.

Использованы фотографии: kcna.kp
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:17
    Показательная фотка...ни одного военного в форме...и этих женщин ТРАМП хочет вбомбить в каменный век...молодец ЫН...отнюдь не дур..к грамотно ведет пропаганду мира.
    Тот же ЛЕХА
    1. Vard Сегодня, 06:49
      А че... Как человек предотвративший ядерную войну ...сам бог велел...
      Vard
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:19
    А по сути. Вообразим на минутку, что Кореи объединились. У Китая моментально появится союзник, мощный, промышленно развитый, с населением в пол-Японии, и с ядерным оружием laughing
    Страшный Сон США!
    Горный стрелок
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:21
      Страшный Сон США!

      Добавлю страшный сон для ЯПОНИИ...против самурайского меча у корейцев есть теперь хорошая дубинка.
      Тот же ЛЕХА
    2. Вежливый Лось Сегодня, 08:20
      Цитата: Горный стрелок
      А по сути. Вообразим на минутку, что Кореи объединились. У Китая моментально появится союзник, мощный, промышленно развитый, с населением в пол-Японии, и с ядерным оружие

      Лишь бы СК, как южан под п-сов не занесло. За жвачку, кока-колу и джинсы. Тогда получим "соседа"...
      Вежливый Лось
  3. andrewkor Сегодня, 06:34
    Кушать хотца,однако!
    andrewkor
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:37
      Кушать хотца,однако!


      Кому? what
      Ыну по моему не очень...ему похудеть как раз надо.
      Тот же ЛЕХА
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:43
        Алексей hi "хорошего человека должно быть много "! lol Толстых много, а Ын один! !!
        Геркулесыч
    2. rotmistr60 Сегодня, 06:44
      andrewkor
      Кушать хотца,однако!
      Во-первых, в КНДР на сегодняшний день голода (к вашему удивлению) нет и пока не предвидется. Во-вторых, северокорейцы показали, что за американский фасфуд Родину продавать не собираются. Маленькая и "голодная" (по вашим словам) КНДР сегодня поставила большие, богатые и сытые Сша на место.
      rotmistr60
      1. Антианглосакс Сегодня, 08:10
        Цитата: rotmistr60
        Во-вторых, северокорейцы показали, что за американский фасфуд Родину продавать не собираются. Маленькая и "голодная" (по вашим словам) КНДР сегодня поставила большие, богатые и сытые Сша на место.

        Разительное отличие от кремлёвских подматрасных подстилок.
        Антианглосакс
        1. ромул Сегодня, 08:12
          Цитата: Антианглосакс
          кремлёвских подматрасных подстилок.

          Ты на кого батон крошишь? am На Величайшего? angry
          ромул
  4. Bob57 Сегодня, 06:42
    Пелюлька для США от КИМА !
    Bob57
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:42
    Вы знаете, он и без скомпромитированной Нобелевки хорошо проживет! Суть не в премии -ему ее сша и их шайка не дадут -суть в его реальной харизме, в желании сделать что то полезное для народов Корей! hi good
    Геркулесыч
    1. Александр 3 Сегодня, 06:51
      Главное процесс пошёл.Начало есть,не мешали бы.
      Александр 3
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:01
    В заявлении отмечено, что Пхеньян и Сеул должны самостоятельно определиться с вопросом о воссоединении страны, не допуская вмешательства третьих стран в межкорейский диалог.

    Мерикатосам это - как кость в горле! bully
    a.s.zzz888
  7. Кот Маркиз Сегодня, 07:28
    Вы про нас-котиков забыли. А зря.....
    Кот Маркиз
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