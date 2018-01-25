Ким Чен Ын идёт на "нобелевку"?

Мы призываем Юг игнорировать США, которые провоцируют ядерный кризис, а также активизировать контакты по гуманитарной и политической линиям.

Выражаем надежду на то, что 2018 год станет годом крутого поворота в наших отношениях, в сближении наших позиций.