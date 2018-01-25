МИД РФ намекнул США на "достоверность" пробирки Пауэлла

23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии. Вопреки здравому смыслу нас - наряду с законными властями Сирии - объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден. Единственная ссылка - сообщения пресловутых "Белых касок", давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи.

США с союзниками умышленно "убили" в ноябре прошлого года созданный ООН и ОЗХО Совместный механизм расследования химических инцидентов в Сирии (СМР), отказавшись приводить его деятельность в соответствие с международными стандартами профессионализма и объективности. А не далее как 23 января американские представители категорически отвергли на заседании Совета Безопасности ООН наш проект резолюции о создании нового, беспристрастного и реально эффективного механизма на замену СМР.