09:41 25 января

МИД РФ намекнул США на "достоверность" пробирки Пауэлла

В министерстве иностранных дел России прокомментировали очередные обвинения со стороны Вашингтона о якобы применении Дамаском химоружия «при покровительстве Москвы». Напомним, что в США заявили о «не всём вывезенном из Сирии химическом оружии», обвинив в этом Россию. О том, что США на равных правах с РФ участвовали в этом процессе, не было сказано ни слова.

МИД опубликовал документ с комментариями:
23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии. Вопреки здравому смыслу нас - наряду с законными властями Сирии - объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден. Единственная ссылка - сообщения пресловутых "Белых касок", давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи.


Далее в заявлении говорится о том, конечной целью таких выпадов является попытка осложнения проведения конгресса межсирийского диалога в Сочи. Также МИД РФ отмечает, что параметры мирного процесса в Сирии, как, судя по всему, и сам мирный процесс, не устраивают американскую сторону.


Из заявления:
США с союзниками умышленно "убили" в ноябре прошлого года созданный ООН и ОЗХО Совместный механизм расследования химических инцидентов в Сирии (СМР), отказавшись приводить его деятельность в соответствие с международными стандартами профессионализма и объективности. А не далее как 23 января американские представители категорически отвергли на заседании Совета Безопасности ООН наш проект резолюции о создании нового, беспристрастного и реально эффективного механизма на замену СМР.


МИД РФ намекнул США на "достоверность" пробирки Пауэлла


Российский МИД напомнил США, что их действия и заявления в точности повторяют политику лжи, которая предпринималась ещё в Югославии, Ираке и Ливии. Тут и явная отсылка к известной "пробирке Пауэлла".

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 22

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:13
    Ой, а чего так "рано " то о пробирки от Паурса вспомнили? lol Чего не подождали так до 2080 года? fool Ну , похвалился мужичок, показал всему миру пробирку, в которой или из которой его зачали -новость в чем? ?? belay
    Геркулесыч
    1. Chertt Сегодня, 07:20
      Американцев, "пробиркой Пауэла" , надо макать мордой в дерь*мо , каждый раз когда они открывают свой рот. Нет МИД РФ "намекнул". , что бы, случайно не обидеть ранимых матрасников
      Chertt
      1. Anarchist Сегодня, 07:29
        Много лет назад Моя бабуля, подружкам, на лавочку вынесла неизвестный порошок... Спросила у них, знают ли они, что это за порошок. Они вертели его, нюхали, кто-то даже попробовал... В конце выяснилось, что это моя бабуля решила пятки почистить!
        Так, просто вспомнилось... Сейчас В политике нечто подобное происходит!
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 09:13
          Наши бабули мудрые , их сравнения и рассуждения выкованы веками ...
          cniza
      2. Голован Джек Сегодня, 07:38
        Цитата: Chertt
        Нет МИД РФ "намекнул". , что бы, случайно не обидеть ранимых матрасников

        В дипломатии не принято бить морду оппоненту.
        Голован Джек
        1. Svarog51 Сегодня, 07:56
          Роман, доброго утречка hi
          В дипломатии не принято бить морду оппоненту.

          Искренне жаль, дали бы одному-другому разок в репу, глядишь, и перестали бы откровенную ахинею нести. Остерегаться бы начали. laughing
          Svarog51
          1. Anarchist Сегодня, 08:01
            Сергей, доброго утра! Когда дипломат из одного государства бьет в морду дипломата из другой страны, то это можно расценить как объявление войны! В обратном случае там бы такой мордобой начался...
            Anarchist
            1. Svarog51 Сегодня, 09:15
              Саня, привет hi Конечно всё это я знаю, потому и воткнул три раза частицу "бы". wink
              Svarog51
        2. Chertt Сегодня, 08:54
          Цитата: Голован Джек
          В дипломатии не принято бить морду оппоненту.

          Так Василию Алексеевичу Небензе, канделябр рядом с правой рукой еще и не поставили. А дипломатических аналогов выражению "вы милочка 3.14зди*те", достаточно
          Chertt
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:42
        Chertt
        МИД РФ "намекнул". , что бы, случайно не обидеть ранимых матрасников
        А у нас всегда так.Вы бы видели как стелились перед иностранцами наши чинуши на олимпиаду wassat Во где цирк был.Я хохотал всё это в живую собственными глазами видя.Одна дама из начальства помню превзошла всех.Пыталась учить нас этикету в общении с обожаемыми ей иностранцами.Правда группа американцев заявилась на объект.И как тупое стадо баранов тут же найдя в заградительном заборе маленькую брешь и всем тупым скопом залезло на свеже выкрашенный пол со звёздами наших героев олимпийцев.Ржали все .И все повторяли не сговариваясь "Во тупые " слава великого юмориста.Дама после этого угомонилась в своём неуёмном порыве угодить иноземной братве.Я к чему.Что там про наш МИД говорить.Всё в умных и благородных с этой шантропой играть пытаются.
        Наблюдатель2014
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:20
    Бить надо мерикатосов. Бить больно и долго, иначе не понимают. Хотя бы на полях ООН. angry
    a.s.zzz888
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:23
      Жулика и шулера всегда приятно бить smile ...справедливость торжествует...только вот ему непонятно за что бьют...не понимает он что обманывать нехорошо.
      Тот же ЛЕХА
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
        hi ! Смотрел по ТВ, как наши елозили мерикатосов по батарее! приятно, но те делают вид, что ничего не понимают. ВСЁ ОНИ прекрасно понимают, потому я и говорю - бить, бить и бить в любом удобном ( и не удобном) случае. Только так можно что то доказать им!
        a.s.zzz888
    2. Vard Сегодня, 07:27
      Лучше ногами... и по голове... Сейчас полно частных независимых лабораторий... нанять штуки три и заслать... и результаты обнародовать... а ООН... это так поговорить не о чём...
      Vard
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:30
        Vard Сегодня, 07:27 ↑
        Лучше ногами... и по голове... Сейчас полно частных независимых лабораторий... нанять штуки три и заслать... и результаты обнародовать... а ООН... это так поговорить не о чём...

        Доказать потом юридически не будет представляться возможным. Тут в открытую говорят мерикатосам, а они "вещь мешок включают"!
        a.s.zzz888
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:25
    Совершенные разучились работать. Когда совсем никто им не возражал, "светлые эльфы" творили, что хотели, не затрудняясь придумывать правдоподобные поводы... wassat
    Горный стрелок
  4. Кот Маркиз Сегодня, 07:35
    Тут и явная отсылка к известной "пробирке Пауэлла".

    Нет там никакой "отсылки к пробирке Пауэлла", от слова "вообще"-нигде она не упоминается. И это странно-русские везде в письменных документах стараются о ней не упоминать. Интересно почему? Устно-один раз Чуркин "сорвался" фразой-"...пробиркой, что-ли, потрясите..." и.....все....
    Кот Маркиз
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:38
    Врали, врут и продолжат врать для достижения своих целей. У них страна построена на убийствах, мошенничестве и откровенном вранье.
    rotmistr60
  6. Strashila Сегодня, 07:45
    А чЁ...полностью без башенный чеЛ без крупицы серого вещества в черепной коробке... держать пробирку с оружием массового поражения без костюма биохимзащиты... голыми пальцами... круть... неимоверная.... еще ею и потряхивать. Ладно сам тупой пень... так еще на заседание ООН притащил... полностью отмороженный... но таким он не является... значит в пробирке полная туфта.... так на бублику поработать.... эмоции разогреть.
    Strashila
  7. Hariton Laptev Сегодня, 08:43
    да плевать им на все наши заявления. Встали отряхнулись и дальше свое дело делать.
    Hariton Laptev
  8. Антианглосакс Сегодня, 09:07
    Надо же смелые какие - намекнули! Правда про пробирку там ни слова, хотя надо бы пару раз в день её припоминать и прочие пакости, показывающие америпедовскую лживую сущность. Ладно, что хоть что-то попытались сказать, а не как обычно обтечь, и то ладно...
    Антианглосакс
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 09:40
    По поводу пробирки: вот вы мне скажите, а что действительно можно пронести на заседание ООН пробирку с бактериологическим оружием? Это так просто? И Пауэл РЕАЛЬНО таскал с собой мензурку с реальными спорами сибирской язвы? laughing
    Лучше бы он членом потряс на том заседании... Или посверкал голой попочкой... Было бы эпичнее, реалистичнее и уж точно было бы похоже на правду.
    КОТ БАЮН
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