МИД РФ намекнул США на "достоверность" пробирки Пауэлла
В министерстве иностранных дел России прокомментировали очередные обвинения со стороны Вашингтона о якобы применении Дамаском химоружия «при покровительстве Москвы». Напомним, что в США заявили о «не всём вывезенном из Сирии химическом оружии», обвинив в этом Россию. О том, что США на равных правах с РФ участвовали в этом процессе, не было сказано ни слова.
МИД опубликовал документ с комментариями:
Далее в заявлении говорится о том, конечной целью таких выпадов является попытка осложнения проведения конгресса межсирийского диалога в Сочи. Также МИД РФ отмечает, что параметры мирного процесса в Сирии, как, судя по всему, и сам мирный процесс, не устраивают американскую сторону.
Из заявления:
Российский МИД напомнил США, что их действия и заявления в точности повторяют политику лжи, которая предпринималась ещё в Югославии, Ираке и Ливии. Тут и явная отсылка к известной "пробирке Пауэлла".
МИД опубликовал документ с комментариями:
23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии. Вопреки здравому смыслу нас - наряду с законными властями Сирии - объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден. Единственная ссылка - сообщения пресловутых "Белых касок", давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи.
Далее в заявлении говорится о том, конечной целью таких выпадов является попытка осложнения проведения конгресса межсирийского диалога в Сочи. Также МИД РФ отмечает, что параметры мирного процесса в Сирии, как, судя по всему, и сам мирный процесс, не устраивают американскую сторону.
Из заявления:
США с союзниками умышленно "убили" в ноябре прошлого года созданный ООН и ОЗХО Совместный механизм расследования химических инцидентов в Сирии (СМР), отказавшись приводить его деятельность в соответствие с международными стандартами профессионализма и объективности. А не далее как 23 января американские представители категорически отвергли на заседании Совета Безопасности ООН наш проект резолюции о создании нового, беспристрастного и реально эффективного механизма на замену СМР.
Российский МИД напомнил США, что их действия и заявления в точности повторяют политику лжи, которая предпринималась ещё в Югославии, Ираке и Ливии. Тут и явная отсылка к известной "пробирке Пауэлла".
Использованы фотографии: YouTube
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