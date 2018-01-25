Гуманитарная помощь из России на фоне новых обстрелов Донбасса Украиной
Колонна МЧС с гуманитарной помощью отправилась в страдающие от киевской агрессии регионы Донбасса. Это же 73-й гуманитарный конвой, который отправляется в ДНР и ЛНР за последние годы. Из сообщения пресс-службы МЧС:
Ведомство сообщает о том, что автомобили доставят в Донецк и Луганск более 400 тонн гуманитарных грузов, включая продуктовые наборы для детей. Также в республики Донбасса доставляются медикаменты и средства гигиены.
Из сообщения ведомства:
Предыдущая (72-я) гуманитарная колонна прибыла в Донбасс 21 декабря 2017 года.
На этом фоне из Донбасса приходят сообщения о новых обстрелах территории ДНР с позиций украинских силовиков. В сообщении говорится о том, что огонь вёлся по районе села Ленинское на Мариупольском направлении. Позиции ВС ДНР были обстреляны из миномётов, в результате чего 2 военнослужащих получили ранения. Также под обстрелом украинских силовиков оказалось село Саханка. Населённый пункт полностью обесточен.
Ранее президент Украины Порошенко сделал оговорку «по Фрейду», заявив, что Донбасс топчет сапог украинского оккупанта.
73-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы.
Ведомство сообщает о том, что автомобили доставят в Донецк и Луганск более 400 тонн гуманитарных грузов, включая продуктовые наборы для детей. Также в республики Донбасса доставляются медикаменты и средства гигиены.
Из сообщения ведомства:
За рулём автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.
Предыдущая (72-я) гуманитарная колонна прибыла в Донбасс 21 декабря 2017 года.
На этом фоне из Донбасса приходят сообщения о новых обстрелах территории ДНР с позиций украинских силовиков. В сообщении говорится о том, что огонь вёлся по районе села Ленинское на Мариупольском направлении. Позиции ВС ДНР были обстреляны из миномётов, в результате чего 2 военнослужащих получили ранения. Также под обстрелом украинских силовиков оказалось село Саханка. Населённый пункт полностью обесточен.
Ранее президент Украины Порошенко сделал оговорку «по Фрейду», заявив, что Донбасс топчет сапог украинского оккупанта.
Использованы фотографии: МЧС РФ
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