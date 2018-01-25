09:37 25 января

Гуманитарная помощь из России на фоне новых обстрелов Донбасса Украиной

Колонна МЧС с гуманитарной помощью отправилась в страдающие от киевской агрессии регионы Донбасса. Это же 73-й гуманитарный конвой, который отправляется в ДНР и ЛНР за последние годы. Из сообщения пресс-службы МЧС:
73-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы.


Ведомство сообщает о том, что автомобили доставят в Донецк и Луганск более 400 тонн гуманитарных грузов, включая продуктовые наборы для детей. Также в республики Донбасса доставляются медикаменты и средства гигиены.

Гуманитарная помощь из России на фоне новых обстрелов Донбасса Украиной



Из сообщения ведомства:
За рулём автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.


Предыдущая (72-я) гуманитарная колонна прибыла в Донбасс 21 декабря 2017 года.

На этом фоне из Донбасса приходят сообщения о новых обстрелах территории ДНР с позиций украинских силовиков. В сообщении говорится о том, что огонь вёлся по районе села Ленинское на Мариупольском направлении. Позиции ВС ДНР были обстреляны из миномётов, в результате чего 2 военнослужащих получили ранения. Также под обстрелом украинских силовиков оказалось село Саханка. Населённый пункт полностью обесточен.

Ранее президент Украины Порошенко сделал оговорку «по Фрейду», заявив, что Донбасс топчет сапог украинского оккупанта.

Использованы фотографии: МЧС РФ
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Комментарии 9

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  1. Чичиков Сегодня, 07:34
    В сложившихся обстоятельствах, самая гуманная помощь, - это "Солнцепек" и "Смерч"!
    Чичиков
    1. oldseaman1957 Сегодня, 07:37
      Достали эти дипломатические ужимки! Вспоминаются прямые и чёткие сталинские наркомы. А у нас: "Один пишем, пять в уме!" Заграничные вклады так юлить заставляют, аж позвонок сворачивается...
      oldseaman1957
      1. dsk Сегодня, 09:08
        Цитата: oldseaman1957
        прямые
        и регулярные "посылочи" по 400 тонн, в первую очередь для детей Донбаса. hi
        dsk
    2. dsk Сегодня, 09:00
      Цитата: Чичиков
      "Солнцепек" и "Смерч"!
      Из курортной Франции можно и не такое сказать. hi
      dsk
    3. Alex-a832 Сегодня, 09:12
      Цитата: Чичиков
      это "Солнцепек" и "Смерч"!

      На кого такую "гуманитарку" направлять? Там со стороны ВСУ слабоумные в перемешку с нациками 50/1. Лопатой им совковой по хребту - это можно. А кровной враждой русских разделять, даже если им внушили, что они великоукры, - это предательством попахивает. Вот нацикам в организме явно свинца не хватает, но для этого есть более точные средства доставки "гуманитарной" помощи.
      Alex-a832
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
    Помощь нужна всегда. Лишь бы доходила до большинства людей.
    a.s.zzz888
    1. Chertt Сегодня, 09:01
      Цитата: a.s.zzz888
      Лишь бы доходила до большинства людей.

      Захарченко и Пасечник, люди простые и не улыбчивые, шуток с растаскиванием гум.помощи не понимают. Так что случаев воровства не было
      Chertt
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:35
    Уже привыкли к таким новостям, считаем, что это в порядке вещей! hi Главное, что конвои из страны идут. как не пытались всякие сущности воем типа "самим есть нечего "прекратить помощь республикам! !!
    Геркулесыч
  4. лысова Сегодня, 08:43
    Дивлюсь нашей железной политике, как же, про нас же плохо мир скажет - да все давно положили на нас, не пора ли на всех положить и наложить им " хорошего ".
    лысова
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