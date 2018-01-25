Гуманитарная помощь из России на фоне новых обстрелов Донбасса Украиной

73-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы.

За рулём автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.