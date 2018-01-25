09:37 25 января

Россияне бегут из России: 15% граждан сидят на чемоданах, 15 миллионов уедут в ближайшие годы

Миллионы россиян рвутся в Европу, удирая от «кремлёвского заточения», передаёт немецкий общественный телеканал «Das Erste». На эмиграцию русских людей толкает авторитарная политика Кремля.



Вот данные «Левада-центра»: пятнадцать процентов граждан РФ сидят на чемоданах. Они собираются в Европу или вообще на Запад. Правда, сердцем они с Россией. Об этом повествует немецкий телеканал «Das Erste» (в переводе «ИноТВ»).


Скоро в России состоятся выборы. Выборы ли? Ведь любой результат, кроме победы Путина, оказался бы в стране сенсацией. Именно из-за бессменной власти многие россияне ощущают себя словно в заточении. Однако большинство россиян желает, чтобы нынешний президент остался во власти, а потому снова за него проголосует. И всё-таки растёт число тех, кто против Путина, тех, кто думает иначе. Вот они-то и они покидают Родину.

Последние месяцы показали, с каким произволом имеют дело россияне, полагает Станислав Кучер, член Совета по правам человека при президенте РФ. Он призывает президента Путина отнестись к сложившейся ситуации серьёзно, поскольку авторитарный уклон в стране волей-неволей смешивается с тем, что иногда называют «православным талибаном» («Талибан», напомним, в России запрещён). «Только из моих знакомых за последний год приняло решение уехать из страны примерно двадцать человек, — сказал в эфире Кучер. — Это молодые учёные, предприниматели, деятели культуры. У них создаётся ощущение такой холодной гражданской войны».

С Кучером солидарны другие известные деятели. «В следующие годы из России могут уехать пятнадцать миллионов человек», — считает Вячеслав Поставнин, бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы.

Больше всего отъезжающих притягивает Прибалтика. И там их, между прочим, принимают охотно. Радио- и телеведущий Артемий Троицкий — ныне профессор Таллинского университета. Он переехал с семьёй в Эстонию. Там есть хорошие школы с преподаванием русского, но… без пропаганды. Троицкий говорит:

«Я не вижу в такой стране, как Россия, будущего для наших детей».


По словам Троицкого, в Эстонии «легче и свободнее» заниматься бизнесом. Почему? Потому, что «никакая мафия тебя не грабит», а «государственные органы у тебя не вымогают взятки».

А вот и Галина Тимченко, ранее занимавшая пост главы крупнейшего российского сетевого СМИ, пока её не уволили под кремлёвским давлением. Она вместе с редакцией уехала и основала в Риге медийный стартап. «Многие люди, особенно в последние два года и в этом году тем более, поняли, что ещё шесть лет без изменений — это довольно трудно», — полагает она.

Итак, если верить прогнозам некоторых экспертов, в ближайшие годы (очевидно, в новый срок правления Путина) из России в сторону Латвии и Эстонии переберётся примерно пятнадцать миллионов человек. Все эти люди станут настоящими мигрантами, то есть теми, кто будет постоянно жить за границей. И это будут «молодые учёные, предприниматели, деятели культуры».

Напомним, согласно прогнозу Национального бюро экономических исследований (Кембридж), уже к 2084 году ископаемые виды топлива на планете будут исчерпаны. Отсюда неутешительный сценарий для зависимой от нефти и газа России: эта страна будет владеть всего 3% мировых активов (против примерно 10% на сегодня), а граждане страны будут отдавать бюджету более 50% своих зарплат.

Население РФ начнёт сокращаться уже с текущего 2018 года и на 2050 год снизится почти на 14 млн. человек. Это означает, что к началу 2050 года в России будет жить всего 130,3 млн. человек. Таков «наиболее вероятный» прогноз от К. Новикова, научного сотрудника международной лаборатории политической демографии РАНХиГС.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 118

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  1. Anarchist Сегодня, 07:40
    Я вот тоже на чемоданах сижу! Как только работа дома появится, нормально оплачиваемая, так сразу домой! Вот только из России уезжать никуда не собираюсь... Брешут они все!
    Интересно, откуда они берут подобные цифры? Где у них этот палец, из которого они постоянно что-то высасывают? И зачем они что-то высасывают из него?
    Anarchist
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:44
      Цитата: Anarchist
      Интересно, откуда они берут подобные цифры?

      Ну в общем то желающих уехать за границу хватает. Сравните уровень жизни:
      Аристарх Людвигович
      1. Anarchist Сегодня, 07:49
        Согласен, что хватает... Но не 15 же процентов? Или они детей опрашивали? Хотя на днях общался с одноклассником по WhatsApp, так он сказал, что хочет в Майами! Я ему пишу, что это не патриотично! Русский человек хочет отдыхать на Кубе... На что он мне написал, дословно!
        Патриотично? А что это? И кучу смеющихся смайликов...
        Блин, а ведь это мой друг детства!
        Anarchist
        1. РУСС Сегодня, 07:57
          Цитата: Anarchist
          Я ему пишу, что это не патриотично! Русский человек хочет отдыхать на Кубе...

          Были у меня друзья на Кубе недавно,скучно и не интересно, развлечений нет,еда посредственная , съездить посмотреть достопримечательности тоже особо некуда.....,а до Фиделя там был самый лучший туристический бизнес в Карибском регионе.
          РУСС
          1. Vard Сегодня, 08:04
            Казино и бордели... это было... а сейчас... мы там снорлингом занимались... Куда лучше чем на красном море... Ну и вечерами ром, сигары и кофе...
            Vard
            1. Николай С. Сегодня, 08:30
              Определились бы уже:
              - население России сократится на 15%, т.е. на 22млн. - цифра примерно равна остающемуся пока населению Украины (которая все западные "свободы" хлебает в полном объёме);
              - сократится на 15 млн "в ближайшие годы"!, которые выедут в сторону Прибалтики (той самой, которая при западных "свободах" потеряла уже от четверти до трети своего населения);
              - сократится на 14 млн "до 2050 года".
              А то после угодных Западу реформ 90х, равных геноциду, в настоящее время у Запада пока не получается сокращать население России также эффективно как население Украины.
              Николай С.
              1. cniza Сегодня, 09:04
                Статья под выборы , но наш народ сам разберется , кого выбирать и куда ехать , без "немецких" журналов.
                cniza
                1. ando_bor Сегодня, 09:10
                  Цитата: cniza
                  без "немецких" журналов.

                  Да, без немецких журналистов и американских сайтов.
                  ando_bor
                  1. cniza Сегодня, 09:15
                    Естественно , там ушки полосатые торчат , они давно всех к рукам прибрали.
                    cniza
          2. ромул Сегодня, 08:08
            Цитата: РУСС
            Были у меня друзья на Кубе недавно,скучно и не интересно,

            В следующий раз посоветуйте в Сев. Корею съездить, глядишь развеселятся..)
            ромул
          3. Сергей Фоменко Сегодня, 09:10
            Друзья рассказывали?
            Сергей Фоменко
          4. Tusv Сегодня, 09:26
            Цитата: РУСС
            ,а до Фиделя там был самый лучший туристический бизнес в Карибском регионе.

            До Фиделя и После - турпоток не изменился. Как было мизер на жителя, так и осталось. Турист он и в в африке турист. Руссо Туристо - облико морале. Где бюджетно, там Немцы с Русскими
            Tusv
        2. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:59
          Цитата: Anarchist
          Патриотично? А что это? И кучу смеющихся смайликов...

          Можно вспомнить доктрину Аллена Даллеса, Директора ЦРУ США, 1945 год:
          “Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей.
          Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые… Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания.
          Из литературы и искусства мы… постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием… тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности.
          В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх… и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русском народу — всё это мы будем ловко и незаметно культивировать.
          И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества…
          Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением… Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них космополитов.”
          Аристарх Людвигович
          1. Galaxy Сегодня, 08:04
            Продолжаете плодить этот фейк??? (план Даллеса)
            Galaxy
            1. ромул Сегодня, 08:08
              Цитата: Galaxy
              Продолжаете плодить этот фейк???

              СССР жив. )
              ромул
            2. Антианглосакс Сегодня, 09:01
              Цитата: Galaxy
              Продолжаете плодить этот фейк??? (план Даллеса)

              Не знаю - фейк, не фейк, однако всё это в России уже произошло! А выбираться из этой клоаки властюки, судя по происходящему, не собираются.
              Антианглосакс
        3. Кубик123 Сегодня, 08:48
          Цитата: Anarchist
          Согласен, что хватает... Но не 15 же процентов?

          Вообще, какой-то бред:
          Цитата: Статья
          из России в сторону Латвии и Эстонии переберётся примерно пятнадцать миллионов человек.

          Вспоминаем, что население Прибалтики сейчас меньше 6 миллионов.
          https://aftershock.news/?q=node/521223&full
          https://ru.wikipedia.org/wiki/Прибалтика
          Что, сами прибалты станут там национальным меньшинством?
          Кубик123
          1. Ил-18 Сегодня, 09:30
            А Вы знаете другой способ отодвинуть НАТО на запад, кроме военного? Только так: сначала заселяем Прибалтику, потом Польшу, потом Германию... Португалия. Это немцы так намекают, как спасти Европу. А "думающее" меньшинство в США.
            Ил-18
        4. Коллега Сегодня, 08:57
          Скорей бы уже свалили все крысы, достали своим нытьем!
          Коллега
        5. юрий лазарев Сегодня, 09:03
          Еврей наверное....
          юрий лазарев
      2. oldseaman1957 Сегодня, 07:52
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Ну в общем то желающих уехать за границу хватает.
        - "Блатные" места поляки-румыны-хохлы-прибалты и протчая "благородная" братия позанимали. Русские - только с нужным ТАМ образованием и опытом работы. На один-два миллиона еле наберётся... Так что: ВСЕ НА ВЫБОРЫ! А то и дальше будем прозябать в своей богатой стране.
        oldseaman1957
      3. gaura Сегодня, 08:33
        Никто в Прибалтику не собирается, ложь всё это. Даже Германия теперь не в моде. Теперь в може Скандинавские страны. Люди в ютюбчиках рассказывают друг другу как там очешуительно, и пока еще платят хорошие деньги ни за что. Т.е. социалка для неработающих. Если в Скандинавии жизнь ухудшится, так новое что-нибудь найдут, куда можно мечтать уехать
        gaura
      4. Kisso4kin Сегодня, 08:38
        Вот это державы
        Kisso4kin
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:46
      А вас батенька, просто забыли посчитать wassat !Как и меня -мне некуда и незачем уезжать из родной страны, какая бы она ее была! Просто в мире не будет другой России -бывшего СССР.
      Геркулесыч
      1. Кубик123 Сегодня, 09:05
        Цитата: Геркулесыч
        А вас батенька, просто забыли посчитать wassat !Как и меня -мне некуда и незачем уезжать из родной страны, какая бы она ее была! Просто в мире не будет другой России -бывшего СССР.

        Не знаю анекдот или быль, но в начале 90-х проскакивало:
        "По данным интернет-опроса портала Yandex, 100% населения России пользуются интернетом." wink
        Кубик123
    3. ghby Сегодня, 07:46
      Цитата: Anarchist
      Интересно, откуда они берут подобные цифры? Где у них этот палец, из которого они постоянно что-то высасывают?

      ниже пупка.
      Цитата: Anarchist
      И зачем они что-то высасывают из него?

      привычка...
      ghby
      1. Hammerlock Сегодня, 09:25
        ниже пупка и с обратной стороны засунут их палец
        Hammerlock
    4. annodomene Сегодня, 07:49
      laughing Это палец под номером 21. И, да, интересно, чем может притягивать прибалтика? Никаких выдающихся деяний в области промышленности, искусства, науки со стороны Латвии, Литвы и Эстонии вроде бы не поступало...
      annodomene
    5. сибиралт Сегодня, 07:58
      Да пусть едут кому надо. А мы будем прирастать узбеками, если что. lol
      сибиралт
    6. Evgeniy667b Сегодня, 08:08
      Это что, у нас такой большой процент крыс ((15%))??? Нормальные люди сплачиваются перед опасностью, а бегут исключительно Крысы!!!
      Evgeniy667b
    7. Pax tecum Сегодня, 08:08
      Да, пусть валят!
      Значит на это у них есть средства? На дорогой (во всех смыслах) Запад уезжать.
      Только убедительная просьба! Назад не возвращайтесь, "узники совести и жертвы режима", ..ять!
      Соответственно поведения таких "ранимых личностей" должно быть и отношение к ним.
      "Единожды предав–предаст не раз,единожды солгав–солжет и дважды"...
      Есть для таких четкое и ёмкое выражение - "крысы"...
      Гражданства лишать и свободны...
      P.S. Почему же из нормальных людей никто не свалил за бугор и не собирается? И как же МЫ вынесли все тяготы и лишения 90-х и 00-х, взвалив на себя и беду и нужду?
      Pax tecum
      1. Балу Сегодня, 08:26
        Значит на это у них есть средства? На дорогой (во всех смыслах) Запад уезжать.Только убедительная просьба! Назад не возвращайтесь, "узники совести и жертвы режима", ..ять!Соответственно поведения таких "ранимых личностей" должно быть и отношение к ним. о чем и речь. Цифры вызывают удивление.
        Ясно, что люди хотят жить лучше, но откуда такая вера, что на западе им уже все приготовили и только ждут. Мне более симпатичны люди, которые здесь в России улучшают вокруг себя в зоне своей ответственности и компетентности. Из рассказок-хотелок:" Друг-немец, свой дом, машина." Выясняется, дом в 100 км от работы, машина поддержанная, все в кредите. Рабочий день 10 часов, с учетом дороги туда-сюда во сколько выезжает, во сколько приезжает?
        Балу
    8. свой1970 Сегодня, 08:18
      вот интересно - а что они будут делать если ВДРУГ не станет ВВП("я устал-я ухожу",тяжелая болезнь и/или смерть(не дай Бог))?Ну допустим такое - в принципе возможное....
      Придет к власти Грудинин - и например прищемит корупционеров(как КПРФ обещает).Прищемил-расстрелял, посадил,конфисковал. Они с радостью поедут обратно или закричат- "Да там Гулаг!!Там всех подряд сажают!!"???
      Или (условно говоря!!) победит Собчак - вернет Крым, позовет советников из США, демократия образца 1992-93 года...Они с радостью поедут обратно или закричат- "Да там бандиты на каждом шагу!!Там всех подряд убивают!!"???

      Те кто МОРАЛЬНО готовы уехать - они уедут и вернется из них 1-2%(которых совсем там жизнь заклюет)..
      Вон эмигранты 1-2-3 волны- вроде и СССР нет давным-давно - а они все не едут почему-то "к родным березкам помирать!!".
      свой1970
    9. nemec55 Сегодня, 08:20
      Не знаю я этнический немец живу в России но интересное то что одноклассники с Казахстана ( казахи ) и сослуживцы с армии ( русские ) живут в германии
      Кстати в Казахстане был такой анекдот на счет открытия границ ( безвиз ) Последнему улетающему казаху просьба выключить свет в аэропорту laughing
      Жирик прав сказав в госдуме ОТКРОЙТЕ ГРАНИЦЫ И МЫ ОСТАНЕМСЯ БЕЗ НАСЕЛЕНИЯ
      nemec55
    10. Андрей Панов Сегодня, 08:31
      У Троицкого, наверно, раз дети есть-то и палец рабочий.
      Андрей Панов
    11. 210окв Сегодня, 08:35
      Александр hi Ну люди типа Троицкого,Каспарова итд не велика потеря..А вот если уезжают молодые учёные то это стоит призадуматься.
      Цитата: Anarchist
      Я вот тоже на чемоданах сижу! Как только работа дома появится, нормально оплачиваемая, так сразу домой! Вот только из России уезжать никуда не собираюсь... Брешут они все!
      Интересно, откуда они берут подобные цифры? Где у них этот палец, из которого они постоянно что-то высасывают? И зачем они что-то высасывают из него?
      210окв
    12. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 08:45
      Мне кажется нам надо перестать уже удивляться сообщениям с запада: ребята работают по заданному плану, что вот к нам к сожалению не относится. У нас нет ни стратегии, ни идеологии, партнерами их называем едрид мадрид. А что Кремль так любим Россиянами? Кто поддерживает пятую колонну внутри страны? По мне так сам Кремль: всякие радио Эхо мацы, телеканалы дождь, спонсируемые Газпромом, леша навальный 28 условных сроков, Ходорковский отпущенный к маме, Чубайс, Скольково, Табуреткин, п-к Захарченко и этот список можно продолжать.. Я б и сам поработал годика 3 на Западе не вижу в этом ничего плохого, у нас почему то у некоторых это становится синонимом предательства..
      ALEX_SHTURMAN
      1. rocket757 Сегодня, 09:04
        Крысы разбегутся воздух чище, мож экологию восстановить легче будет.
        Любовь к Кремлю, понятие относительное, на счёт выбора объяснять не буду, есть то что есть, будем работать и жить с тем что есть.
        Время покажет где и как мы ошибаемя, а мож наоборот, как мы были правы???
        rocket757
        1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 09:22
          Естественно будем работать и жить с тем что есть! Если надо погибнем за это! Я всего лишь хачу сказать, что нужно разделять людей на крыс бегущих из страны на всегда и обливающих ее грязью, и тех кто хочет поехать научиться чему то новому, заработать капитал вернуться домой и сделать лучше!
          ALEX_SHTURMAN
    13. krops777 Сегодня, 09:00
      Итак, если верить прогнозам некоторых экспертов, в ближайшие годы (очевидно, в новый срок правления Путина) из России в сторону Латвии и Эстонии переберётся примерно пятнадцать миллионов человек.


      Бегут в страны, где русских за людей не считают, большего бреда от прозападной либеральни я еще не слышал.
      krops777
      1. Правда Сегодня, 09:30
        Цитата: krops777
        Итак, если верить прогнозам некоторых экспертов, в ближайшие годы (очевидно, в новый срок правления Путина) из России в сторону Латвии и Эстонии переберётся примерно пятнадцать миллионов человек.


        Бегут в страны, где русских за людей не считают, большего бреда от прозападной либеральни я еще не слышал.

        А Вы про русский крест слышали? Русских за людей не считают в России! Бегут те, кто там востребован, ученые, спортсмены, предприниматели. Кто не хочет своим детям такого будущего. А тут останется илитка и несчастные холопы, без перспектив. Скот, который можно давить машинами, отбирать все, унижать абсолютно безнаказанно.
        П.С. Как думаете, много патриотов в Бангладеш? Чем они гордятся, за что ценят свою страну? А в США?
        Правда
    14. Yuriy71 Сегодня, 09:03
      А это и не палец вовсе! Неужели вы не знаете, откуда толерасты что высасывают? )))
      Yuriy71
    15. 44Серега44 Сегодня, 09:14
      Все верно ты говоришь, а палец из которого они это высасывают, там )))). Ведь так часто и на долго они к нему прикладываются. ))))) ну и пускай. это все гипертолерантное и традиционное европейское. Нам варварам не понять. Как и Атилла не понимал))))))))))(это мое мнение, которое я имею права высказать, согласно Конституции РФ). )))))))))))))))))))))))
      44Серега44
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:43
    На чемоданах сидят 15 миллионов человек , рядом с чемоданами стоят еще 15 миллионов, в руках держат чемоданы также 15 миллионов wassat !Скоро в стране кроме пустых магозинов по продаже чемоданов ничего и никого не останется! !! wassat
    Геркулесыч
  3. кобальт Сегодня, 07:45
    А давайте поздравим Эстонию, скоро у них будет самый большой в мире университет, 15 миллионов преподавателей и медийных стартапчиков, заживет эстония. laughing
    кобальт
  4. colonel Сегодня, 07:45
    Олег, что это было?
    colonel
    1. askort154 Сегодня, 08:05
      colonel.....Олег, что это было?

      Похоже "Олег" переобулся. Это уже не первая его вонючая статейка. yes
      askort154
    2. Балу Сегодня, 08:27
      Цитата: colonel
      Олег, что это было?

      Пындежь из конюшни попозиции.
      Балу
  5. klas000000 Сегодня, 07:48
    Цитата: Anarchist
    Я вот тоже на чемоданах сижу! Как только работа дома появится, нормально оплачиваемая, так сразу домой! Вот только из России уезжать никуда не собираюсь... Брешут они все!
    Интересно, откуда они берут подобные цифры? Где у них этот палец, из которого они постоянно что-то высасывают? И зачем они что-то высасывают из него?


    Ну насчёт пальца - это совсем просто... А вот насчёт мозгов тут намного сложнее.
    klas000000
  6. -ш- Сегодня, 07:48
    ну скоро выборы, и так всё понятно
    -ш-
  7. федоров Сегодня, 07:49
    пятнадцать процентов граждан РФ сидят на чемоданах.

    Я поржал про себя. Ох уж эти горе прогнозисты.
    А вот .что многие в Украине сидят на чемоданах, так это чистая правда.
    Я к примеру давно лыжи в Россию на Родину навострил, да только ФМС задолбала уже sad
    федоров
  8. ghby Сегодня, 07:52
    Радио- и телеведущий Артемий Троицкий — ныне профессор Таллинского университета.
    интересно что преподает?
    Итак, если верить прогнозам некоторых экспертов, в ближайшие годы (очевидно, в новый срок правления Путина) из России в сторону Латвии и Эстонии переберётся примерно пятнадцать миллионов человек. Все эти люди станут настоящими мигрантами, то есть теми, кто будет постоянно жить за границей. И это будут «молодые учёные, предприниматели, деятели культуры».

    блин, латвия около 2 млн чел. эстония около 1,5 млн чел. эти 15 млн. чел после того как там обоснуются проведут референдум и большинством голосов в состав РФ wassat
    И что то в качестве примера одни медийщики.
    ghby
    1. Балу Сегодня, 08:29
      Троицкий-профессор? В какой дисциплине? " Актуальные проблемы становления и развития рокнрол в России при кровавом режиме гебни"? Это его тема всей жизни.
      Балу
  9. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:57
    15 миллионов уедут в ближайшие годы

    belay 15 мильонов...а чего сразу не15 мильярдов...
    Левада-центр жонглирует цифрами как хочет...хе хе в ближайшие годы...
    это какие годы?...5..10..15...150 лет...вы уж поконкретней врите...
    Ау Левада-центр...пройдите курсы повышения квалификации вранья...хватку теряете.
    Тот же ЛЕХА
    1. ромул Сегодня, 08:10
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ау Левада-центр...пройдите курсы повышения квалификации
      у ВЦИОМ
      ромул
  10. pvv113 Сегодня, 07:58
    пятнадцать процентов граждан РФ сидят на чемоданах

    Что за бред?
    pvv113
    1. ghby Сегодня, 08:08
      Цитата: pvv113
      Что за бред?

      ну не совсем бред wassat у нас традиция такая присесть на дорожку, вот поехали мы к родственникам на Урал, присели на дорожку, кто то и на чемодан. Так таких нас в России много, и постоянно кто то куда то по стране перемещается. Но правда 15% да много, обычно же не на чемоданы садятся, это только те кому места не хватило. wassat
      ghby
  11. SNEAKY Сегодня, 08:01
    Цитата: федоров
    пятнадцать процентов граждан РФ сидят на чемоданах.

    Я поржал про себя. Ох уж эти горе прогнозисты.
    А вот .что многие в Украине сидят на чемоданах, так это чистая правда.
    Я к примеру давно лыжи в Россию на Родину навострил, да только ФМС задолбала уже sad

    Да уж.Эти проПОГАНдисты западные те еще весельчаки.Из беларуси тоже толпами уезжают.И половина уж точно от общего числа на РФ приходится.А может все это естественная миграция и политика Путина сюда за уши притянута?Ну или высосана... laughing Хотя нет,к герою статьи на родину толпы высококвалифицированных кадров прутся ежедневно на надувных лодках и матрацах.Как тут не крикнуть "Завидуй Путин" wassat
    SNEAKY
  12. NKVD Сегодня, 08:03
    В деревнях давно на чемоданах сидят что б на вахту уехать
    NKVD
  13. Vard Сегодня, 08:05
    Эти рейтинговые агентства из судов не вылезают... Как то неказисто у них последнее время рейтинги выходят...
    Vard
  14. edeligor Сегодня, 08:10
    "Блевада" - дальше можно не читать. В чём то соглашусь - насчёт сменяемости власти. Поднадоели эти лица и "победные" реляции по поводу и без. А в остальном... лично для меня, моих детей, да и моих друзей будущее здесь в России. И ещё, стало понятно откуда у прибалтов вдруг возникла устойчивая фобия по поводу "орд русских" так и мечтающих взять их в рабство - пускай и дальше принимают "сливки" Это молодые учёные, предприниматели, деятели культуры. У них создаётся ощущение такой холодной гражданской войны» дают им профессоров и т. д.
    Улыбнуло про исчерпание ресурсов и православный талибан - весна ещё не началась, а у ребят уже обострилось...
    edeligor
  15. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:11
    Россияне бегут из России: 15% граждан сидят на чемоданах, 15 миллионов уедут в ближайшие годы
    Ничего страшного Путин с единороссами новых привезли ,привезут.Вся Средняя Азия и страны Кавказа у нас отаборились.
    Наблюдатель2014
    1. EvilLion Сегодня, 08:16
      Да-да, такие как ты верят исключительно пропагандистским ужасам. Правильно Сталин в Войну сразу все радиоприемники велел изъять, с болезными, которые только врага и слушают, так и надо.
      EvilLion
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:23
        EvilLion
        Да-да, такие как ты верят исключительно пропагандистским ужасам...
        Тебе с Луны наверное виднее.Я на Земле в России живу.В городском транспорте езжу на работу и тд.Купи телескоп помощнее hi
        Наблюдатель2014
  16. виктор н Сегодня, 08:13
    Что курил, Чувакин? Миллионы учёных переедут работать в Прибалтику? Да где же в Рссии столко набрать!
    виктор н
  17. EvilLion Сегодня, 08:15
    Немчура бы лучше своей демографией озаботилась.
    EvilLion
    1. kartalovkolya Сегодня, 08:34
      Правильно,скоро они вместе со своей пионеркой-тельмановкой Меркель оденут чалмы и хиджабы,а вместо "ХАЙЛЬ..." будут орать "АЛЛАХ АКБАР". Провокаторы озаботившие нашей "демографией",уж не сам ли бесноватый Адольф ими руководит из загробного мира?!
      kartalovkolya
  18. a.s.zzz888 Сегодня, 08:15
    Радио- и телеведущий Артемий Троицкий — ныне профессор Таллинского университета.

    Чем больше всякой шушеры уедет, тем лучше! Нашли пример - роусофоба троицкого laughing laughing laughing
    a.s.zzz888
  19. welder Сегодня, 08:17
    У соседа по дому сын в Германии живет. У сына специальность аналитическая математика. Из 27 одногруппников после института в России осталось 3 человека(((( .
    welder
  20. shubin Сегодня, 08:19
    А если без шуток? Представьте, случилось чудо, и отменили визы в ЕС, езжай-не хочу, с правом трудоустройства. Сколько граждан России рванёт тогда за бугор? Может, и побольше 15%. Я в Литве живу, на словах тут тоже все патриоты, но треть населения уже свалила.
    shubin
    1. zyzx Сегодня, 09:26
      С чего вдруг? Я вот дохтуром работаю,в обычной муниципальной больнице, в месяц зп на ваши деньги 500 евро,за 1000 к вам унитазы мыть и даже за 5000 я не поеду.
      zyzx
  21. Инок Сегодня, 08:20
    "Россияне бегут из России"
    Слава Богу, что Русские остаются!
    А россияне к себе на родину в землю обетованную или в Лондон и США.
    Инок
  22. Million Сегодня, 08:23
    По цифрам врут конечно,но доля правды в статье есть.Всем хочется достойной жизни и хоть какого то порядка в государстве
    Million
  23. samarin1969 Сегодня, 08:24
    Ну, если свалят 15 млн околобюджетных клопов - это будет во благо. Профессионализм этих людей состоит только в таланте искать дыры в налоговой системе и искать "лохов" среди потребителей. Это те "деятели" бизнеса и "искусства", которые в 90е, вдруг (!), ощутили "зов предков" и разъехались по "заграницам". Потом вернулись "косить зелень". Сейчас минфин США проводит ревизию благонадёжности резидентов "РФ". Вот и побежали большие и малые "инвесторы-проходимцы"...
    Это всё не важно. Главное, кто будет рулить оставшимися: очередной компрадор или государственник?
    samarin1969
  24. shura7782 Сегодня, 08:24
    Да, Олег всё так и есть. Россия несёт небоевые потери. Бытиё определяет сознание. Есть которым пожелаешь "Скатертью дорожка", но этих не много.Так получилось, что все эти эмигранты будут работать на вражеское государство и рожать ему для армии солдат.
    shura7782
  25. iliitchitch Сегодня, 08:25
    15 миллионов - каждый десятый , включая младенцев . Из статьи этого "дас перста" так и прёт заказуха и буржуинская глупость . 2084год аж за уши притянул . А без троицких и кучеров воздух в России чище , и этих уродцев не 15 миллионов . Надо бы им пару "философских" пароходиков предоставить , пусть валят , пока кровавая гэбня совсем не разбушевалась .
    iliitchitch
  26. профессор Сегодня, 08:26
    Статья совсем не патриотическая. Попахивает провокацией. wink

    Готовы уехать из России гораздо больше чем 15 миллионов, но не уедут даже 15. Кто и где их ждет?

    PS
    http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0251/analit01
    .php

    https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/1
    0/06/659896-iz-rossii-uezzhaet
    профессор
    1. spirit Сегодня, 09:25
      У меня знакомые предприниматели те кто и уезжает то не в Европу и Прибалтику , а к азиатам)там рынок растет пока ни кто не вернулся wink
      spirit
  27. TSS012 Сегодня, 08:27
    О чем рассуждает автор? Левада центр получает финансирование из- за бугра.
    TSS012
  28. kartalovkolya Сегодня, 08:27
    Автор сам из тех "АВТОРИТЕТНЫХ ЛЮДЕЙ",КОТОРЫЕ ,КАК СОБЧАК СПЯТ И ВИДЯТ РОССИЮ ПОД ВЛАСТЬЮ МЯСНИКОВ ИЗ "фАШИНГТОНА" И СЕБЯ НА ПОСТАХ В ОККУПАЦИОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ! И каких "честных" экспертов представил этот писака, да самый лживых и продажных "экспердов" из "Левада-центр" и этим всё сказано...
    kartalovkolya
  29. лысова Сегодня, 08:32
    Подложная туфтень, не без соответствующей подачи. Ясное дело - подготовка к выборам. Кто хотел уехать - давно уехали. А сейчас обычная, естественная эмиграция. По обыденным причинам. Евреи в Израиль ( запоздавшие ), в Германию поколение пленных немцев, в штаты по вызову родственников, а на счёт Прибалтики - так оно, видит оно из далека, разумный туда не поедет. Вот с антагонизмом статьи, я полностью согласен.
    лысова
  30. Безразличный Сегодня, 08:32
    Я думаю "Блумберг" дает куда более правдивую информацию! Автор явно зашел не в тот угол. Да и прибалты не смогут набрать 15 миллионов рабочих мест. Откуда они их возьмут? Их самих там около 8 миллионов живет, включая столетних старух и сосунков. Ну, а то, что народ умеющий работать валит из страны, так это понятно. Открыть ЧП практически невозможно. Сожрут чиновники налогами и прочими поборами. Да и не возможно это при кредитах в 20% . Ведь все лишние деньги от нефти на раздаются в виде беспроцентных кредитов населению, а тратятся на американские "трежерис", практически тоже без процентов. Так работает наша правительство. Если по какой-то причине ты сумел вылезти и твое предприятие заработало, придут уже другие люди с постановлением судов, что это не твое предприятие и нужно его "забрать". И заберут. А поскольку управлять не умеют в силу скудости ума, то разорят и бросят. Вот поэтому люди и бегут из страны. Работы нет или нужно упираться за копейки. Социальных лифтов нет. Свое создать ЧП невозможно. Страна давно стала для населения не родной. Вожди пудрят мозги людям своей "любовью", но все остается только на словах. Серьезной работы нет и не намечается. Ну, а выборы ничего не решают, когда в думе сидит 80% Единой России. Предположим, что победил Грудинин. Так если он не будет проводить такую же политику, его съедят куда быстрее и эффективней, чем Трампа в США. У Путина хоть авторитет и какие-то друзья во власти, а у Грудинина совсем ничего. Ни одно его правительство Дума не утвердит! А уж Вашингтон тем более.
    Безразличный
    1. zyzx Сегодня, 09:29
      Угу,только у нас полная вседозволенность и 90% вообще не чего не открывает и налогов не платит,забирая 100% прибыли себе. Где еще такое чудо возможно,где у безработного из хаты 500000 налика выносят ворюги.
      zyzx
  31. tchoni Сегодня, 08:33
    Как говорят, есть три вида лжи: откровенная лож, полуправда и статистика.
    Статья весьма провокационная. Причем такая "к выборам"))) Думаю, что серьезно относится к ней не стоит. Даже хотя бы потому, что ехать в прибалтику , где нет работы здравломыслящим россиянам как то не ком иль фо.
    Да, среди людей, которые зарабатывают в России есть определенное недовольство тем положением, которое сложилось в России. Первое, это, разумеется, отсутствие внятных правил игры. Все течет, все изменяется вслед за сменой личностей в бюрократическом аппарате страны. Второе, это, простите за банальность и низкий штиль - отсутствие финансовой стабильности и возможности делать накопления в отечественной валюте. Очень сложно, знаете ли, ощущать себя частью великой России, когда все твои бабки в швейцарском банке, да еще и в долларах. Ну не получается и все тут.
    Третье
    «Я не вижу в такой стране, как Россия, будущего для наших детей».
    И это то же проблема. Папа , привыкший крутится и выдивать в " цивилизации статуса" (кто не понял - читаем Оруэла), естественным образом не желает этого для своих детей. Вот и смотрят ребятки в заьугорье в надежде , что там трава зеленее (зачастую оно реально так. ибо человек, получивший образование в гарварде, это человек получивший образование в гарварде. От него на собеседованиях не отмахиваются).
    tchoni
  32. Livonetc Сегодня, 08:34
    Цитата: nemec55
    Не знаю я этнический немец живу в России но интересное то что одноклассники с Казахстана ( казахи ) и сослуживцы с армии ( русские ) живут в германии
    Кстати в Казахстане был такой анекдот на счет открытия границ ( безвиз ) Последнему улетающему казаху просьба выключить свет в аэропорту laughing
    Жирик прав сказав в госдуме ОТКРОЙТЕ ГРАНИЦЫ И МЫ ОСТАНЕМСЯ БЕЗ НАСЕЛЕНИЯ

    Жирик это тот паразит который существует за счет развода.
    Никогда не забуду "каждой бабе по мужику каждому мужику водку".
    Как возможно голосовать за человека презирающего народ своей страны.
    Из за того что подобные субъекты пробиваются массово наверх страна и живет крайне посредственно.
    А границы давно открыты.
    Выехали бы все псевдобизнесмены и "эффективные" менеджеры, страна бы ожила.
    Но никакой поганой метлой их не выгнать.
    Не нужны эти существа нигде.
    Паразитов везде своих хватает.
    А нормальные люди живут по человечески на Родине и выезжают разве что в командировки или по туристическому маршруту.
    Livonetc
  33. Юрий Гулий Сегодня, 08:40
    15 процентов? - Пусть и меньше, но обидно, что среди них не очень много всяких наркоманов, алкоголиков и извращенцев с испорченной генетикой и низким IQ.
    К сожалению хотят уехать и уезжают молодые люди с коэффициентом интеллекта выше среднего.
    Юрий Гулий
  34. jonht Сегодня, 08:41
    Как по мне, собрались и... скатертью дорога! Чем больше этих псевдо "патриотов" свалит (любить Родину из далека), тем легче, да и проще будет нам тут. Если честно, я б наверно некоторых особо "одаренных" принудительно бы выселил....
    jonht
  35. alavrin Сегодня, 08:42
    Мало ли, кто куда хочет. То, что 15% хочет уехать - это нормально. В любой западноевропейской стране - примерно тот же уровень, а иногда и чуть выше. Про Восточную Европу я уж не говорю. В Прибалтике - около 40, В Польше тоже около 15, в нацистской Украине - 35%... Но хочет, это не значит может, есть влажные мечты, а есть суровая правда жизни.
    alavrin
  36. Василенко Владимир Сегодня, 08:44
    Миллионы россиян рвутся в Европу

    ну да а злобные НКВДшники их е пускают, собаками травят
    Василенко Владимир
    1. gukoyan Сегодня, 09:02
      Да нет, просто не на что уезжать...
      gukoyan
  37. alta Сегодня, 08:46
    Богатая Россия по уровню жизни занимает 90 место, рядом с бедными странами мира ....
    https://newsland.com/community/129/content/reitin
    g-stran-mira-po-urovniu-zhizni-v-2017-godu/578889
    3
    alta
    1. alavrin Сегодня, 08:58
      Этих рейтингов притянутых за уши миллионы. Эти - на 90-оe, US News and World Report пару дней назад - на 26, а какая нибудь львовская газетенка "Памяти Шухевича" нас точно поставит на 160...) И что?
      alavrin
  38. Irokez Сегодня, 08:47
    Именно из-за бессменной власти многие россияне ощущают себя словно в заточении.

    Я так понимаю бабушка Меркель уже сделала из германии концлагерь. Она же как и Путин бессменная. Да и вообще многих оставшихся королей и королев Европы надо давно менять (они же диктаторы с карманными, избранными премьерами или президентами).
    Irokez
  39. Коллега Сегодня, 08:56
    Скорей бы уже свалили все крысы, достали своим нытьем!
    Коллега
  40. Alex-a832 Сегодня, 08:57
    Такие наверняка есть, но только не 15%, а около 1,5% (большинство из Дома 2 и его фанатов). Флаг цветов радуги им в руки, перо им в ж.. и попутного ветра! Европейские работодатели просто заждались этих "работяг". И да - Ксюшадь поставить во главе этого исхода!
    Alex-a832
  41. gukoyan Сегодня, 09:00
    Соглашусь, мне тоже надоела эта нищета, обдираловка, плата налогов в карман чиновников, маленькая зарплата, глупые законы, платная медицина, низкий уровень образования, завышенные цены, будущая нищенская пенсия, если конечно она будет, и прочая ерунда, вот в этом году уже задумываюсь, а не продать ли мне всё моё небольшое имущество которое имею, и не свалить из этой "щедрой и богатой" страны, которая помогает всем кроме своего народа, куда-нить скажем в Саудовскую Аравию... Останавливает только отсутствие заграника и не знание языка (
    gukoyan
  42. ankon Сегодня, 09:01
    Согласен с автором, страна не развивается! Народ, особенно молодое поколение, не видит перспективы в России. Президент Путин и ближайшее окружение заботятся только о себе! У них потеряна совесть, понятие чести и справедливости. Один пример. Известно, что в месяц содержание главы Газпрома Алексея Миллера обходится российскому бюджету в 83,2 миллиона рублей. А теперь сравним эту огромную цифру. 83,2 миллиона рублей в месяц это:
    — 350 лет работы обычным учителем в школе или вузе.
    — 280 лет работы обычным врачом в регионах.
    — 200 лет работы шахтером.
    — 140 лет работы профессором МГУ.
    Напомню, что зарплату управлению Газпрома, Роснефти и других компаний платят с налогов обычных граждан России! Это государственные предприятия, их работу обязано контролировать государство, а наш «незаменимый» Президент ничего не видит.
    Три года назад, когда Болгария отказалась принимать трубы «Южного потока», Газпром выплатил неустойку итальянской компании 1 (Один) миллиард Евро. Случайно узнав об этом, написал президенту Путину В.В. о наказании главы Газпрома. За халатность, непродуманность действий. И никакой реакции! Ведь на эти деньги можно было решить в стране проблему с детскими садами. Призываю народ отправить президента на пенсию, возраст более 65 лет позволяет. Сегодня день рождения Владимира Высоцкого. Поздравляю всех читателей ВО.
    25.01.2018. С уважением, Анатолий. СПб.
    ankon
  43. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 09:01
    Это совершенно не смешно.
    Переманивание специалистов из ЕАЭС в Прибылтику (да и другие страны) идет полным ходом. Краткая выдержка из отчета (цифры по переезду специалистов и конкретные требования к переселенцам в данной информации по определенным причинам не приводятся), направленного в более вышестоящую организацию
    «Следует особо отметить, что ряд государств, такие как Голландия, Дания, Франция
    и Израиль, с целью привлечения в экономику своих стран дополнительных доходов приняли законы, получившие название «Визы стартапов». Такие законы дают определенные льготы, как финансовые, так и миграционные для иностранцев, желающих организовать стартапы в этих странах.
    В 2016 году Сейм Литвы одобрил поправки к закону «О правовом положении иностранцев», которые легитимируют стартап-визу, а работодателям Литвы предоставляют возможность проще трудоустроить нужных специалистов не из стран Евросоюза. Поправки к закону, инициированные агентством по развитию зарубежных инвестиций Invest Lithuania, вступили в законную силу с 1 января 2017 года. Для стартапов создана отдельная процедура, при которой они отделены от остальных заявителей. Поправки к закону предусматривают для стартапов выдачу временного разрешения на проживание в Литве сроком на один год с возможностью продлить его еще на год. Через два года иностранец сможет обратиться за временным разрешением на проживание в Литве как руководитель предприятия или акционер на основании законной деятельности. Стартап-виза будет выдаваться в срок до 2 месяцев в общем порядке или до 1 месяца в срочном порядке. Startup Lithuania приняли концептуальную стратегию по активизации своей рекламной деятельности на территории Республики Беларусь и российской Федерации.
    Такой политике Startup Lithuania способствует, то, что Центр регистров и Департамент миграции Литвы подписали соглашение, которое позволит сократить сроки выдачи разрешений на временное проживание и виз для иностранных предпринимателей. Опыт Литвы внимательно изучен Эстонией и Латвией и в настоящее время они также вносят поправки в свое законодательство, направленное на открытое переманите специалистов из стран ЕАЭС.»
    По поводу финансирования науки в РФ – так есть у российского доктора медицинских наук, нейрофизиолога Савельева. Кому интересно – погуглите.
    Может переезжают потому, что хотят людьми зваться? Или хорошо жить можно только жителям Лондонграда?
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. bratchanin3 Сегодня, 09:22
      Ага, россияне массово кинулись к голодранцам в Прибалтику - да это бред сивой кобылы! Либерасты желаемое за действительное выдают.
      bratchanin3
  44. ротмистр Сегодня, 09:03
    Так вроде со времен крестовых походов, нам обещают вымирание, уничтожение православия и другие кары небесные.Если у нас в ближайшее будущее не найдется новые Ленины и Троцкие, будем жить долго и переживем всех.
    ротмистр
  45. aries2200 Сегодня, 09:05
    дай бог ! есть шанс очистить россию от кровососов русского народа
    aries2200
  46. Lacoste Сегодня, 09:06
    всепропало, путинслил) 15 млн умрет, 15 уедет - менять Путина срочно) и кого ставить? продажных комуняк, типа грудинина не предлагать.
    Lacoste
  47. Стилет_71 Сегодня, 09:09
    В след уезжающим звучит песня группы "Ленинград" - Дорожная laughing
    Стилет_71
  48. Moskovit Сегодня, 09:10
    Кто первый раз едет заграницу еще не понимает, что турпоездка разительно отличается от переезда. С годами понимаешь ценность Родины, родного языка, культуры и своей земли. Я думаю, что часть людей действительно хочет уехать заграницу, но прежде всего из-за того, что не могут справиться со своими проблемами, не могут найти места в жизни и убегают таким образом прежде всего от себя. А это продолжится и заграницей.
    Вот чего нам реально не хватает, так это теплых морей! Хорошо хоть Крым вернулся, но маловато все равно)).
    Moskovit
  49. groks Сегодня, 09:11
    Етить твою налево! Был бы авторитарный, так все бы только радовались. Эти пусть едут. А нам ехать некуда, не за что и незачем.
    groks
  50. bratchanin3 Сегодня, 09:15
    Это чушь собачья! Никогда Левада Центр не давал объективной информации, они всегда финансировались из-за рубежа, это иностранные агенты. Давно меня мучают смутные сомненья - доколе в России будет брехать всякая англосаксонская шушера? Давно пора вычистить это либерастическое и антироссийское правительство во главе с Медведевым.
    bratchanin3
  51. zyzx Сегодня, 09:15
    Немцы,про несменяемость власти помалкивали.
    zyzx
  52. Сибиряк13 Сегодня, 09:15
    Это что за хрень?
    Сибиряк13
    1. svp67 Сегодня, 09:20
      Цитата: Сибиряк13
      Это что за хрень?

      Это ТО чего на Западе НЕТ - ПРОПАГАНДА
      svp67
  53. Росомаха Сегодня, 09:19
    Россияне бегут из России: 15% граждан сидят на чемоданах, 15 миллионов уедут в ближайшие годы[quote][/quote]

    Всё пиз....дёж и провокация, а сколько репатриантов из германии возвращаются в России и даже согласны жить в сибирь в деревне лишь бы по дальше от толерастов....
    Росомаха
  54. Могучий- Ка Сегодня, 09:19
    Ехать в гейропу да ещё в мусульманскую ,через пять лет эта гейропа будет на 30% процентов состоять из черных ,только может быть не дальновидным.
    Могучий- Ка
  55. svp67 Сегодня, 09:19
    Слушайте, а почему ТОЛЬКО 15%, давайте уж более радикально 45% - сидят на..., да что там 45% все 100% в России КАЖДЫЙ ДЕНЬ, где нибудь, да на чем нибудь СИДЯТ...
    svp67
  56. rotmistr60 Сегодня, 09:24
    Станислав Кучер, член Совета по правам человека при президенте РФ... поскольку авторитарный уклон в стране волей-неволей смешивается с тем, что иногда называют «православным талибаном»
    Там таких несколько и все откровенные сторонники запада, ненавидящие президента и откровенные пораженцы. Один из них определенной национальности постоянно маячит в "60 минут" и корявым слогом то защищает Украину и Сша, то стонет о режиме в стране.
    rotmistr60
  57. Лесс Сегодня, 09:30
    С Кучером солидарны другие известные деятели. «В следующие годы из России могут уехать пятнадцать миллионов человек»
    Посадить их на танки и пускай едут) (шутка laughing )
    Лесс
  58. shaman1602 Сегодня, 09:33
    первыми бегут крысы с корабля
    shaman1602
  59. Nikolaevich I Сегодня, 09:36
    Троицкого в пример ? belay Эту либерастическую шалупонь ?!Пронавальная" группа поподдержки? fool
    Я не разу не голосовал за Путина ;да и в этот раз далеко не уверен,что буду....но из России на ПМЖ так и не уехал! Ну,в "туры" выезжал и ещё хочу.....даже рассматриваю вариант на "год-два"... считаю,что я "не из этих": "Патриотизм?А что это такое?"
    Nikolaevich I
  60. Тургон Сегодня, 09:36
    Я ТОЖЕ НА ЧЕМОДАНАХ, Я БЫВШИЙ ИНЖЕНЕР-ОБОРОНЩИК НЕ МОГУ НАЙТИ СЕБЕ РАБОТУ СО СТАБИЛЬНЫМ ЗАРАБОТКОМ. Я УСТАЛ ОТ УРА-ПАТРИОТОВ И ЗАКОНОВ КОТОРЫЕ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ГРАБЯТ НАРОД. В 90-е годы было все плохо,но там хоть что-то украсть можно было для семьи, а теперь не украдешь везде камеры слежения и зарплату не плотит министерство обороны уже 2 месяца. Я СВОЙ ДОЛГ ЭТУМУ ГОСУДАРСТВУ ОТДАЛ ЧЕСТНО И ПО БОЛЕЕ ДРУГИХ КОВАЛ ЩИТ РОДИНЫ. ВСЕ ХОЧУ МОРЕ, ПАЛЬМЫ ПИТАТЬСЯ 3 РАЗА В ДЕНЬ И МНОГО КРАСИВЫХ ПРОСТИТУТОК.
    Тургон
  61. shcishcok Сегодня, 09:37
    из России бегут не россияне, а перекрашенные, которым ценности родной страны не нужны, а нужны всякие "свободы" Запада, наркотики, ЛГБТ и т.д и т.п.
    shcishcok
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