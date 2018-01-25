Россияне бегут из России: 15% граждан сидят на чемоданах, 15 миллионов уедут в ближайшие годы
Миллионы россиян рвутся в Европу, удирая от «кремлёвского заточения», передаёт немецкий общественный телеканал «Das Erste». На эмиграцию русских людей толкает авторитарная политика Кремля.
Вот данные «Левада-центра»: пятнадцать процентов граждан РФ сидят на чемоданах. Они собираются в Европу или вообще на Запад. Правда, сердцем они с Россией. Об этом повествует немецкий телеканал «Das Erste» (в переводе «ИноТВ»).
Скоро в России состоятся выборы. Выборы ли? Ведь любой результат, кроме победы Путина, оказался бы в стране сенсацией. Именно из-за бессменной власти многие россияне ощущают себя словно в заточении. Однако большинство россиян желает, чтобы нынешний президент остался во власти, а потому снова за него проголосует. И всё-таки растёт число тех, кто против Путина, тех, кто думает иначе. Вот они-то и они покидают Родину.
Последние месяцы показали, с каким произволом имеют дело россияне, полагает Станислав Кучер, член Совета по правам человека при президенте РФ. Он призывает президента Путина отнестись к сложившейся ситуации серьёзно, поскольку авторитарный уклон в стране волей-неволей смешивается с тем, что иногда называют «православным талибаном» («Талибан», напомним, в России запрещён). «Только из моих знакомых за последний год приняло решение уехать из страны примерно двадцать человек, — сказал в эфире Кучер. — Это молодые учёные, предприниматели, деятели культуры. У них создаётся ощущение такой холодной гражданской войны».
С Кучером солидарны другие известные деятели. «В следующие годы из России могут уехать пятнадцать миллионов человек», — считает Вячеслав Поставнин, бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы.
Больше всего отъезжающих притягивает Прибалтика. И там их, между прочим, принимают охотно. Радио- и телеведущий Артемий Троицкий — ныне профессор Таллинского университета. Он переехал с семьёй в Эстонию. Там есть хорошие школы с преподаванием русского, но… без пропаганды. Троицкий говорит:
По словам Троицкого, в Эстонии «легче и свободнее» заниматься бизнесом. Почему? Потому, что «никакая мафия тебя не грабит», а «государственные органы у тебя не вымогают взятки».
А вот и Галина Тимченко, ранее занимавшая пост главы крупнейшего российского сетевого СМИ, пока её не уволили под кремлёвским давлением. Она вместе с редакцией уехала и основала в Риге медийный стартап. «Многие люди, особенно в последние два года и в этом году тем более, поняли, что ещё шесть лет без изменений — это довольно трудно», — полагает она.
Итак, если верить прогнозам некоторых экспертов, в ближайшие годы (очевидно, в новый срок правления Путина) из России в сторону Латвии и Эстонии переберётся примерно пятнадцать миллионов человек. Все эти люди станут настоящими мигрантами, то есть теми, кто будет постоянно жить за границей. И это будут «молодые учёные, предприниматели, деятели культуры».
Напомним, согласно прогнозу Национального бюро экономических исследований (Кембридж), уже к 2084 году ископаемые виды топлива на планете будут исчерпаны. Отсюда неутешительный сценарий для зависимой от нефти и газа России: эта страна будет владеть всего 3% мировых активов (против примерно 10% на сегодня), а граждане страны будут отдавать бюджету более 50% своих зарплат.
Население РФ начнёт сокращаться уже с текущего 2018 года и на 2050 год снизится почти на 14 млн. человек. Это означает, что к началу 2050 года в России будет жить всего 130,3 млн. человек. Таков «наиболее вероятный» прогноз от К. Новикова, научного сотрудника международной лаборатории политической демографии РАНХиГС.
Вот данные «Левада-центра»: пятнадцать процентов граждан РФ сидят на чемоданах. Они собираются в Европу или вообще на Запад. Правда, сердцем они с Россией. Об этом повествует немецкий телеканал «Das Erste» (в переводе «ИноТВ»).
Скоро в России состоятся выборы. Выборы ли? Ведь любой результат, кроме победы Путина, оказался бы в стране сенсацией. Именно из-за бессменной власти многие россияне ощущают себя словно в заточении. Однако большинство россиян желает, чтобы нынешний президент остался во власти, а потому снова за него проголосует. И всё-таки растёт число тех, кто против Путина, тех, кто думает иначе. Вот они-то и они покидают Родину.
Последние месяцы показали, с каким произволом имеют дело россияне, полагает Станислав Кучер, член Совета по правам человека при президенте РФ. Он призывает президента Путина отнестись к сложившейся ситуации серьёзно, поскольку авторитарный уклон в стране волей-неволей смешивается с тем, что иногда называют «православным талибаном» («Талибан», напомним, в России запрещён). «Только из моих знакомых за последний год приняло решение уехать из страны примерно двадцать человек, — сказал в эфире Кучер. — Это молодые учёные, предприниматели, деятели культуры. У них создаётся ощущение такой холодной гражданской войны».
С Кучером солидарны другие известные деятели. «В следующие годы из России могут уехать пятнадцать миллионов человек», — считает Вячеслав Поставнин, бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы.
Больше всего отъезжающих притягивает Прибалтика. И там их, между прочим, принимают охотно. Радио- и телеведущий Артемий Троицкий — ныне профессор Таллинского университета. Он переехал с семьёй в Эстонию. Там есть хорошие школы с преподаванием русского, но… без пропаганды. Троицкий говорит:
«Я не вижу в такой стране, как Россия, будущего для наших детей».
По словам Троицкого, в Эстонии «легче и свободнее» заниматься бизнесом. Почему? Потому, что «никакая мафия тебя не грабит», а «государственные органы у тебя не вымогают взятки».
А вот и Галина Тимченко, ранее занимавшая пост главы крупнейшего российского сетевого СМИ, пока её не уволили под кремлёвским давлением. Она вместе с редакцией уехала и основала в Риге медийный стартап. «Многие люди, особенно в последние два года и в этом году тем более, поняли, что ещё шесть лет без изменений — это довольно трудно», — полагает она.
Итак, если верить прогнозам некоторых экспертов, в ближайшие годы (очевидно, в новый срок правления Путина) из России в сторону Латвии и Эстонии переберётся примерно пятнадцать миллионов человек. Все эти люди станут настоящими мигрантами, то есть теми, кто будет постоянно жить за границей. И это будут «молодые учёные, предприниматели, деятели культуры».
Напомним, согласно прогнозу Национального бюро экономических исследований (Кембридж), уже к 2084 году ископаемые виды топлива на планете будут исчерпаны. Отсюда неутешительный сценарий для зависимой от нефти и газа России: эта страна будет владеть всего 3% мировых активов (против примерно 10% на сегодня), а граждане страны будут отдавать бюджету более 50% своих зарплат.
Население РФ начнёт сокращаться уже с текущего 2018 года и на 2050 год снизится почти на 14 млн. человек. Это означает, что к началу 2050 года в России будет жить всего 130,3 млн. человек. Таков «наиболее вероятный» прогноз от К. Новикова, научного сотрудника международной лаборатории политической демографии РАНХиГС.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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