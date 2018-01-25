09:45 25 января

Путин сообщил о принятии новой программы вооружения

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 год принята, передает Интерфакс.



Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный) заказ до 2027 года,
сказал президент в ходе посещения ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение».


Путин заявил, что ОПК в эти годы будет работать «стабильно и ритмично».

На итоговой коллегии Минобороны РФ в конце 2017 года российский лидер заявлял, что особый акцент в ГПВ будет сделан на оснащении войск «высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы».

Согласно публичным выступлениям представителей военного руководства, в десятилетку будут вестись работы по новому ракетному комплексу «Сармат», новейшей ЗРС С-500, гиперзвуковой ракете «Циркон». Также ОПК предстоит завершить работу по проектам «Армата», «Курганец», «Бумеранг».

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов ранее заявлял, что Россия в середине следующего десятилетия может создать принципиально новое оружие.

Думаю, что будущий программный период будет характеризоваться внедрением принципиально новых видов и систем оружия. Заделы, полученные на этом направлении ведущими предприятиями ОПК, позволяют рассчитывать на то, что к 2025-2026 годам появятся совершенно новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику вооруженной борьбы,
сказал Борисов.

Кроме того, намечено принятие на вооружение истребителей Су-57 (ПАК ФА), МиГ-35, ожидается модернизация бомбардировщиков Ту-95, Ту-160, Ту-22М3, создание перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Также в новую госпрограмму вооружения заложено строительство подводного крейсера стратегического назначения «Борей-Б». Во втором программном периоде должно начаться строительство авианосца для ВМФ РФ.

К созданию авианосца нового поколения мы приступим во втором программном периоде ГПВ,
сказал заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук.

Помимо этого, российский флот до 2025 года планирует получить два вертолетоносца, они могут быть оснащены новейшими вертолетами Ка-52К «Катран».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:17
    Заделы, полученные на этом направлении ведущими предприятиями ОПК, позволяют рассчитывать на то, что к 2025-2026 годам появятся совершенно новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику вооруженной борьбы,

    Потому мерикатосы и бесятся. Чует старая псина свою смертушку! laughing
    a.s.zzz888
    1. татарин 174 Сегодня, 08:21
      Цитата: a.s.zzz888
      Чует старая псина свою смертушку!

      Вы хотите сказать, что они чуют, что их смерть будет от российского оружия? Российское оружие будет применено только в ответ на нападение на нашу страну, они знают это и сами нападать поэтому не будут, разве что натравят на нас каких-нибудь тупых шавок типа укропни, но и в этом случае велик риск эскалации конфликта и ответного удара переходящего на применение ядерного оружия.
      татарин 174
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:27
        татарин 174 Сегодня, 08:21Вы хотите сказать, что они чуют, что их смерть будет от российского оружия?

        На Ваш вопрос - Ваш ответ:
        и ответного удара переходящего на применение ядерного оружия.
        a.s.zzz888
      2. Anarchist Сегодня, 08:28
        Не забывайте, уважаемый, что где-то на секретном и очень важном объекте сидит дикий прапор! Который может бахнуть... А когда у нас появится
        [/quote]Россия в середине следующего десятилетия может создать принципиально новое оружие[quote]

        Им покой будет только снится!
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 08:54
          Александр , доброе утро! hi надо сделать , а потом уже говорить.
          cniza
          1. Anarchist Сегодня, 08:56
            Виктор, диких прапоров уже наделали, давно! Но, ты, наверное не про них...
            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 09:00
              Конечно , не про них , я о новых видах вооружений , в хорошем смысле слова lol
              cniza
      3. 44Серега44 Сегодня, 09:23
        Это Россия российское оружие будет применять только в ответ на нападение на нашу страну. Но не надо забывать то что мы занимаем 2-е место в мире по торговле вооружением(и заметь те, не только оборонительным).
        44Серега44
        1. isker Сегодня, 09:39
          а еще важнее - не забывать, что у нас "правящая ылита" вся такая народная-народная, патриотично-патриотическая, неподкупно-неподкупная и вообще - обладает стойким нордическим характером!..
          кстати, не факт, что до прапорщика (или кто там за пультом управления ракет) вообще - дойдет или будет подан сигнал!!
          isker
    2. сибиралт Сегодня, 08:49
      Если приняли эту программу до 2027 года, то можно с уверенностью говорить, что Путин останется президентом пожизненно.
      сибиралт
    3. vkl.47 Сегодня, 09:02
      Работы по сармату никто не свернул. Это радует. А то писали что закрыли после бросковых испытаний
      vkl.47
    4. красноярск Сегодня, 09:11
      Цитата: a.s.zzz888
      Заделы, полученные на этом направлении ведущими предприятиями ОПК, позволяют рассчитывать на то, что к 2025-2026 годам появятся совершенно новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику вооруженной борьбы,

      Потому мерикатосы и бесятся. Чует старая псина свою смертушку! laughing

      Не забывайте, господа-товарищи, у супостата не меньше возможностей по созданию новейших видов вооружения, чем у нас. Если не больше. И не забывайте тенденцию - сначала они что-то создают, и только потом - мы, как ответ. Вы уверены, что тенденция поменялась? Не люблю необоснованной бравурности равно как и пессимизма.
      красноярск
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:20
    Путин сообщил о принятии новой программы вооружения
    В этом вопросе к деятельности ВВП у простых граждан вопросов нет.Как нет и к безопасности страны.А в остальном feel
    Наблюдатель2014
    1. татарин 174 Сегодня, 08:24
      Да, в остальном вопросов пока много...
      татарин 174
      1. НасРать Сегодня, 08:32
        тезисное изложение в статье - предвыборная агитка... - ложиться бальзамом на душу избирателя, попутно излечивая другие раны...поэтому других вопросов быть не должно!!!!
        НасРать
        1. красноярск Сегодня, 09:26
          Цитата: НасРать
          тезисное изложение в статье - предвыборная агитка... - ложиться бальзамом на душу избирателя, попутно излечивая другие раны...поэтому других вопросов быть не должно!!!!

          Нет уж извините. Раз его избрали, доверили ему Россию, дали сумасшедшие полномочия, то и спрос должен быть серьезный. Важно, чтобы Темнейший это чувствовал. Знал и понимал суть наших к нему претензий. Мы не просто право имеем, но мы обязаны давать оценку результатам деятельности тех, кого выбираем. Должен быть диалог между избранным и избирателями. Простой рабочий диалог.
          красноярск
      2. oldseaman1957 Сегодня, 08:35
        Цитата: татарин 174
        Да, в остальном вопросов пока много...
        - "Огонь" и "воду" Россия всегда проходила на "ура". А вот на "медных трубах" всегда спотыкаемся! Пока не будет чёткой и внятной внутренней политики, народ не будет уверен в своём будущем. Вот так и живём с 91-го года...
        oldseaman1957
  3. Гардамир Сегодня, 08:46
    особый акцент в ГПВ будет сделан

    в десятилетку будут вестись работы

    Россия в середине следующего десятилетия может создать принципиально новое оружие.

    намечено принятие

    новую госпрограмму вооружения заложено строительство

    Во втором программном периоде должно начаться

    российский флот до 2025 года планирует получить

    Урря! Нам не просто пообещали, но обещали к следующим выборам вновь переобещать.
    Гардамир
    1. ромул Сегодня, 08:49
      Цитата: Гардамир
      Нам не просто пообещали, но обещали к следующим выборам вновь переобещать.

      Вывод прост - Россия страна будущего. fellow
      ромул
    2. 100502 Сегодня, 09:08
      Уважаю трезвый взгляд на весь этот цирк
      100502
  4. groks Сегодня, 09:08
    Даааа ... то конверсия, то авианосцы, то денег нет на вертолёты, то ПАК ДА. Уж определились бы.
    groks
  5. Ren Сегодня, 09:23
    Помимо этого, российский флот до 2025 года планирует получить два вертолетоносца, они могут быть оснащены новейшими вертолетами Ка-52К «Катран».

    Как я понимаю, два вертолётоносца - это «Владивосток» и «Севастополь» типа Mistral. Данные корабли будут переданы Египтом. bully
    Ren
  6. Тургон Сегодня, 09:28
    Бла бла бла, а еще мы на Марсе постороим город - это будет город сад. Про авианосец особенно смешно было читать.
    Тургон
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