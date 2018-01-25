Путин сообщил о принятии новой программы вооружения
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 год принята, передает Интерфакс.
Путин заявил, что ОПК в эти годы будет работать «стабильно и ритмично».
На итоговой коллегии Минобороны РФ в конце 2017 года российский лидер заявлял, что особый акцент в ГПВ будет сделан на оснащении войск «высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы».
Согласно публичным выступлениям представителей военного руководства, в десятилетку будут вестись работы по новому ракетному комплексу «Сармат», новейшей ЗРС С-500, гиперзвуковой ракете «Циркон». Также ОПК предстоит завершить работу по проектам «Армата», «Курганец», «Бумеранг».
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов ранее заявлял, что Россия в середине следующего десятилетия может создать принципиально новое оружие.
Кроме того, намечено принятие на вооружение истребителей Су-57 (ПАК ФА), МиГ-35, ожидается модернизация бомбардировщиков Ту-95, Ту-160, Ту-22М3, создание перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Также в новую госпрограмму вооружения заложено строительство подводного крейсера стратегического назначения «Борей-Б». Во втором программном периоде должно начаться строительство авианосца для ВМФ РФ.
Помимо этого, российский флот до 2025 года планирует получить два вертолетоносца, они могут быть оснащены новейшими вертолетами Ка-52К «Катран».
Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный) заказ до 2027 года,сказал президент в ходе посещения ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение».
Путин заявил, что ОПК в эти годы будет работать «стабильно и ритмично».
На итоговой коллегии Минобороны РФ в конце 2017 года российский лидер заявлял, что особый акцент в ГПВ будет сделан на оснащении войск «высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы».
Согласно публичным выступлениям представителей военного руководства, в десятилетку будут вестись работы по новому ракетному комплексу «Сармат», новейшей ЗРС С-500, гиперзвуковой ракете «Циркон». Также ОПК предстоит завершить работу по проектам «Армата», «Курганец», «Бумеранг».
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов ранее заявлял, что Россия в середине следующего десятилетия может создать принципиально новое оружие.
Думаю, что будущий программный период будет характеризоваться внедрением принципиально новых видов и систем оружия. Заделы, полученные на этом направлении ведущими предприятиями ОПК, позволяют рассчитывать на то, что к 2025-2026 годам появятся совершенно новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику вооруженной борьбы,сказал Борисов.
Кроме того, намечено принятие на вооружение истребителей Су-57 (ПАК ФА), МиГ-35, ожидается модернизация бомбардировщиков Ту-95, Ту-160, Ту-22М3, создание перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Также в новую госпрограмму вооружения заложено строительство подводного крейсера стратегического назначения «Борей-Б». Во втором программном периоде должно начаться строительство авианосца для ВМФ РФ.
К созданию авианосца нового поколения мы приступим во втором программном периоде ГПВ,сказал заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук.
Помимо этого, российский флот до 2025 года планирует получить два вертолетоносца, они могут быть оснащены новейшими вертолетами Ка-52К «Катран».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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