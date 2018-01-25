Путин сообщил о принятии новой программы вооружения

Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный) заказ до 2027 года,

Думаю, что будущий программный период будет характеризоваться внедрением принципиально новых видов и систем оружия. Заделы, полученные на этом направлении ведущими предприятиями ОПК, позволяют рассчитывать на то, что к 2025-2026 годам появятся совершенно новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику вооруженной борьбы,

К созданию авианосца нового поколения мы приступим во втором программном периоде ГПВ,