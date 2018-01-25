Госдеп: поставки оружия Мьянме могут усугубить ситуацию
Поставки российских вооружений могут привести к усугублению ситуации в Мьянме, где продолжаются столкновения между властями и представителями народности рохинджа, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе недавнего визита в Мьянму договорился о продаже шести истребителей Су-30.
По ее словам, США уже давно «не предоставляют военным Мьянмы помощь в оперативной подготовке и не поставляют оружие, технологии или военные материалы».
Как сообщил в понедельник замминистра обороны Александр Фомин, Мьянма купит у России 6 истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой. По его словам, «Су-30, который на практике доказал боевые качества самолета мирового класса», должен стать основным истребителем ВВС Мьянмы.
Агентство напоминает, что Рохинджа (рохинья) – «этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX – начале XX века британскими колониальными властями». При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако далеко не все из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Эскалация конфликта началась в 2011-2012 годах после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому.
Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе недавнего визита в Мьянму договорился о продаже шести истребителей Су-30.
Хотя большинство стран мира стремится к мирному урегулированию кризиса в Мьянме, некоторые из них готовы предпринять шаги, которые могут привести к еще большим страданиям и нестабильности. Это могло бы быть возможностью для России проявить солидарность (с большинством стран) посредством гуманитарной помощи, а не потенциально усугублять ситуацию за счет продажи оружия,сказала агентству Науэрт.
По ее словам, США уже давно «не предоставляют военным Мьянмы помощь в оперативной подготовке и не поставляют оружие, технологии или военные материалы».
Мы хотим, чтобы военные Мьянмы предприняли реальные шаги и продемонстрировали приверженность правам человека, национальному примирению и демократии,добавила представитель Госдепа.
Как сообщил в понедельник замминистра обороны Александр Фомин, Мьянма купит у России 6 истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой. По его словам, «Су-30, который на практике доказал боевые качества самолета мирового класса», должен стать основным истребителем ВВС Мьянмы.
Агентство напоминает, что Рохинджа (рохинья) – «этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX – начале XX века британскими колониальными властями». При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако далеко не все из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Эскалация конфликта началась в 2011-2012 годах после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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