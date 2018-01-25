09:44 25 января

Госдеп: поставки оружия Мьянме могут усугубить ситуацию

Поставки российских вооружений могут привести к усугублению ситуации в Мьянме, где продолжаются столкновения между властями и представителями народности рохинджа, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе недавнего визита в Мьянму договорился о продаже шести истребителей Су-30.


Хотя большинство стран мира стремится к мирному урегулированию кризиса в Мьянме, некоторые из них готовы предпринять шаги, которые могут привести к еще большим страданиям и нестабильности. Это могло бы быть возможностью для России проявить солидарность (с большинством стран) посредством гуманитарной помощи, а не потенциально усугублять ситуацию за счет продажи оружия,
сказала агентству Науэрт.

По ее словам, США уже давно «не предоставляют военным Мьянмы помощь в оперативной подготовке и не поставляют оружие, технологии или военные материалы».

Мы хотим, чтобы военные Мьянмы предприняли реальные шаги и продемонстрировали приверженность правам человека, национальному примирению и демократии,
добавила представитель Госдепа.

Как сообщил в понедельник замминистра обороны Александр Фомин, Мьянма купит у России 6 истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой. По его словам, «Су-30, который на практике доказал боевые качества самолета мирового класса», должен стать основным истребителем ВВС Мьянмы.

Агентство напоминает, что Рохинджа (рохинья) – «этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX – начале XX века британскими колониальными властями». При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако далеко не все из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Эскалация конфликта началась в 2011-2012 годах после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. iliitchitch Сегодня, 08:37
    Поставки оружия Мьянме и не только усугубят ситуацию в американском впк , насколько понимаю . Это не они не поставляют , это их оттуда посылать начинают , вместе с их демократией .
    iliitchitch
    1. cniza Сегодня, 08:48
      “Мы хотим, чтобы военные Мьянмы предприняли реальные шаги и продемонстрировали приверженность правам человека, национальному примирению и демократии,
      добавила представитель Госдепа.


      О чем можно дальше говорить?... сами разберутся как им жить.
      cniza
      1. Anarchist Сегодня, 08:53
        Сами? Как так? Без США? Виктор, доброго утра! Без США даже в туалет ходить нельзя...
        А вооруженную оппозицию Наверное сами исключительные поддерживают? Иначе Откуда такой интерес? Или сами поставить хотели... Теперь точно поддерживать станут!
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 08:57
          Приветствую! hi , они анонсировали ( обосновали ) поставку вооружений оппозиции ... сто раз уже говорили , им нужны конфликты и маленькие войны.
          cniza
          1. Anarchist Сегодня, 09:06
            Согласен, но на этой то мы заработаем. Если не в долг, который потом просим...
            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 09:09
              Даже в долг выгодно , хоть заводы будут работать и люди зарплату получать ,у нас много денег лежит без движения.
              cniza
              1. Anarchist Сегодня, 09:13
                С этим не поспоришь! Хорошо, когда люди зарплату получают! Ещё лучше, когда хорошую...
                Anarchist
                1. cniza Сегодня, 09:18
                  В ВПК она очень даже не плохая , относительно предыдущих лет.
                  cniza
                  1. роман66 Сегодня, 09:27
                    а заметьте! бардак начался при гражданской администрации - при военных порядок был!
                    роман66
                    1. cniza Сегодня, 09:36
                      Роман hi , бардак прежде всего в головах , а фуражка на ней или шляпа вопрос второй.
                      cniza
                      1. роман66 Сегодня, 09:38
                        Виктор1 hi значит, вопреки общественному мнению, под фуражкой все же больше порядка
                        роман66
                    2. cniza Сегодня, 09:40
                      Цитата: роман66
                      Виктор1 hi значит, вопреки общественному мнению, под фуражкой все же больше порядка


                      Конечно , дисциплины и ответственности.
                      cniza
    2. vkl.47 Сегодня, 09:05
      Лицемерие просто зашкаливает. Как впаривать хохлам оружие это нормально а тут опять озабоченость
      vkl.47
  2. agent Сегодня, 08:40
    Капец, а поставки оружия нЭзалежной способствуют миру и стабильности.
    agent
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:40
    Конкуренция на рынке вооружений жестокая...американцам не нравится когда кто-то занимает рынок сбыта вооружений без их ведома...зверинный оскал капитализма так сказать...вот вам еще одно неодолимое противоречие между капиталистическими странами неизбежно приводящее к столкновению между ними.

    Прав Маркс и Ленин...хоть их давно уже нет но их выводы о сущности капитала верны до сих пор.
    Тот же ЛЕХА
    1. штрафбат Сегодня, 09:36
      Мы все хорошо помним, чем закончился монополизированный капитализм с имперскими амбициями в 1945 г.
      штрафбат
  4. -ш- Сегодня, 08:43
    значит выбрано правильное решение, раз эти мычать начали
    -ш-
  5. askort154 Сегодня, 08:48
    Их потеснили на рынке - они сразу вспомнили про мораль.
    askort154
  6. Alex-a832 Сегодня, 08:50
    Поставки Российского оружия Мьянме подрывают "демократизаторские" процессы - мешают полосатым превратить эту страну в очередной театр кровавого шоу с участием исламистов.
    Alex-a832
  7. Lacoste Сегодня, 09:02
    представителей госдепа еще кто-то слушает? ну кроме их верных псов из Украины?)
    Lacoste
  8. Горный стрелок Сегодня, 09:03
    Это просто "недобросовестная конкуренция". Обычное дело для "светлых эльфов". Если бы их технику покупали - интонации были бы строго противоположные...
    Горный стрелок
  9. Кент0001 Сегодня, 09:12
    Главное что бы не под тадысь. Тока по 100% предоплате. А так пусть покупают. А их терки внутри страны это их терки.
    Кент0001
  10. rotmistr60 Сегодня, 09:18
    Поставки российских вооружений могут привести к усугублению ситуации в Мьянме
    А поставки американского, как я понял, разрядят ситуацию? Свое оружие пытаются навязывать (не предлагать) всему миру и считают это закономерным. А тут Россия может у Сша маленький кусочек урвать. Не порядок.
    rotmistr60
  11. Пленник Сегодня, 09:23
    Ну вот не собаки? Бармалеям оружие поставляют, террористов вооружают и ещё тяфкают!
    Пленник
  12. svp67 Сегодня, 09:24
    Госдеп: поставки оружия Мьянме могут усугубить ситуацию
    Кто б сомневался. Это только АМЕРИКАНСКОЕ оружие в любой регион несет МИР И БЛАГОДАТЬ...ну вот как в иракском Мосуле. Раз и ТИШИНА
    svp67
  13. Владимир К. Сегодня, 09:39
    Лишь продажи американского оружия приводят к миру - все остальное оружие лишь способствует войне!!! Спорить бесполезно!
    Владимир К.
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