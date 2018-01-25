Госдеп: поставки оружия Мьянме могут усугубить ситуацию

Хотя большинство стран мира стремится к мирному урегулированию кризиса в Мьянме, некоторые из них готовы предпринять шаги, которые могут привести к еще большим страданиям и нестабильности. Это могло бы быть возможностью для России проявить солидарность (с большинством стран) посредством гуманитарной помощи, а не потенциально усугублять ситуацию за счет продажи оружия,

Мы хотим, чтобы военные Мьянмы предприняли реальные шаги и продемонстрировали приверженность правам человека, национальному примирению и демократии,