09:56 26 января

Война не с допингом, а с Россией

Война не с допингом, а с Россией


Последние события уже не намекают, а открыто подтверждают, что ни о какой борьбе с допингом речь не идет. Дело в желании унизить Россию любой ценой.

Из всех возможных вариантов для России, которые можно было предположить, реализовался худший.


Да, наши спортивные (да и государственные) власти проиграли, и проиграли с треском.

Флага и гимна не будет, за телеправа заплачено, но большая часть команды не допущена до игр, а российский олимпийский комитет мало того, что отстранен, так еще остался должен 15 миллионов долларов.

Но недопуск в самый последний момент Сергея Устюгова, Антона Шипулина, Виктора Ана без объявления каких-либо причин — это просто политическое издевательство.

А то, что заявил наш «друг» Томас Бах, лучшее подтверждение моих слов:

"Комиссия не действовала в роли судьи. Она тщательно проверяли каждое дело, и в итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на игры, и неприятных сюрпризов после соревнований не будет. России следует ценить такую возможность".

Вы поняли? Мы должны ценить такое отношение и лизать руку, которая бьет нас по сусалам. Иначе могло быть еще хуже. Полный недопуск. Или пинок с ноги.

Валери Фурнейрон, автор отстранений и председатель независимого органа МОК:

«Невключение в список приглашенных на игры необязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга. Это не должно ставить под сомнение их чистоту».

Всем все понятно? Причина отстранения не в допинге. Причина в том, что спортсмены:

а) русские;
б) могут выиграть.

Точка. Жирная такая.

Самое интересное, что в остальном мире все уже понимают, что становятся участниками оскорбительного фарса. И, кстати, как намек на будущее: не надо много самостоятельности, а то будет как с русскими.

Но если даже такой упоротый русофоб, как Фуркад, говорит о том, что с Шипулиным перебор по полной программе, – значит, где-то что-то с полки упало и разбилось.

А что у нас?

А у нас тоже забавно.

Привычным сожалениям из уст Пескова уже не хочется уделять место в строке. Заявления Пескова – это как есть прочерк. Одинаковый повсюду.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев стал одним из первых представителей власти (хотя бы и законодательной), кто озвучил, что с ситуацией надо что-то делать.

«Если разъяснений не последует, то возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане».

Действительно, соглашусь с Дегтяревым, что с одной стороны, демонстрируются просто восхитительные способности к переговорам и убеждениям, в результате которых команды Северной и Южной Кореи выступят одной и под одним флагом.

Это здорово, это приветствуется. Но почему столь однобокая позиция в отношении России?

Все дело, видимо, в том, что тот же лидер Северной Кореи в нужное время продемонстрировал нечто такое, что заставляет относиться к нему с уважением. Как минимум – ракету, которой в случае недопуска его спортсменов на игры или бойкота Северной Кореей игр вполне реально запульнуть в район Пхенчхана.

И – дипломатические ходы, разговоры, переговоры. Про итог я уже сказал. Объединенные корейские команды на играх.

А у нас?

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

"Мы видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами".

А я вот грешным делом думал, что такие вещи докладывает Жуков или Мутко... Хотя, действительно, это такая мелочь, очередной плевок в российское политическое лицо, отвлекать таких занятых (узнать бы еще, чем) лиц действительно, не стоит. Президент не обломается, интернет пошерстит.

Ну и понятно отсюда, что такими темпами, конечно, удастся прояснить ситуацию. Году к 2022-му, как раз к следующему зимнему олимпийскому позорищу. Действительно, достойно сожаления.

Но что более достойно сожаления, что все те, кто допустил и способствовал этому безобразию с российской стороны, все еще на своих местах. За свои (думаю, неплохие) зарплаты.

Вот о чем пожалеть бы…

А пожалев, начать жестокую, но справедливую чистку в рядах олимпийских и спортивных чиновников. На всех уровнях. В рамках подготовки к следующим играм, до которых нас возможно, допустят. Или не допустят, что, скорее всего, и будет.

Ну надоели уже затертые и замыленные слова насчет того, что «наш ответ будет жестким и симметричным».

Хочется все-таки не слов, а дел.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 38

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:31
    Сразу надо было жесткую позицию принимать по вопросу с допингом идти в полный отказ , а не сейчас сопли жевать и сожалеть . МОК свое дело сделал мастерски втоптал Россию в дерьмо и унизил теперь сидят довольные руки потирают , деньги хозяев отработали на пять с плюсом .
    Spartanez300
    1. Стропорез Сегодня, 07:10
      Поддерживаю автора!+
      Но в принципе, всего этого стоило ожидать.
      Стропорез
      1. Варяг_0711 Сегодня, 09:03
        В том то и дело, что все это было ожидаемо! Что, никто и предположить не мог такого оборота? Я не пророк, но я его предвидел, поэтому и писал везде, что не хрен нам там делать, но нет все спортсмены, все чиновники в один голос, как попугаи твердили, что надо ехать и побеждать, "Россия в нашем сердце", и что в итоге? В итоге в )I(опе Россия, а не в сердце! Что, мне было видно чем кончится дело, а спортсменам и чиновникам нет? Как то не верится. Тогда зачем они туда поперлись, заранее зная что их ждет, или и вправду не знали?
        В общем этим (спортсменам from Russia) а точнее продажным шакалам, а именно такими я их теперь считаю и считать буду, воздали по заслугам. Предал страну, предал народ, капитулировал под белой тряпкой, ну так и получай по полной программе то, что заслужил. Власовцев за такое вешали, этих конечно вешать никто не будет, но и сожалеть о том, что об них ноги вытерли и в дерьме измазали я лично не буду.
        Просто если они и сейчас не откажутся от участия в играх, то этот позор будет продолжен, пока от команды не оставят трех калек, которые займут последние места, а потом скажут "вот мол, посмотрите, Россия без допинга ничего не может". При этом допинг сами будут жрать ведрами, лыжники-астматики, и прочие спортсмены со всевозможного рода "синдромами"...
        Варяг_0711
    2. Злой543 Сегодня, 08:00
      А может кто-то из наших инвесторов боится пролететь с прибылью от летнего чемпионата? Вот и сопят в две дырки, чтоб еще и чемпионат, будь он не ладен, не отобрали
      Злой543
    3. Венд Сегодня, 08:46
      МОК сделало то, чего хотело большинство россиян. Не хотели на государственном уровне бойкотировать игры, сделаем это через МОК.
      Венд
    4. g1washntwn Сегодня, 09:03
      Три слова:
      футбол
      ЧМ
      окупаемость

      Есть такие, кому нужны разъяснения почему унижения и молчание на него не прекратятся?
      g1washntwn
      1. ромул Сегодня, 09:05
        Цитата: g1washntwn
        Три слова:

        Зенит-Арена, бакланы )
        ромул
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:33
    наши спортивные (да и государственные) власти проиграли, и проиграли с треском
    Полностью согласен с автором. Беззубость и желание услужить на полусогнутых наших спортивных чиновников не поддается ни какой логике. Правильно было написано в одних из СМИ, что чиновники готовы плевать на страну ради халявного обеда в "Русском доме" на Олимпиаде.
    России следует ценить такую возможность
    Цинизм для такой формулировки слишком мягкое слово.
    rotmistr60
    1. rkkasa 81 Сегодня, 08:53
      Цитата: rotmistr60
      Беззубость и желание услужить на полусогнутых наших спортивных чиновников не поддается ни какой логике

      После всех этих наглых и циничных пощечин, которые надавали нашему спорту, смирение и кротость российских чинуш действительно непостижимы. Если только не допустить две вещи.
      Первая - может нашим эти санкции даже на пользу ? Типа, а вдруг в Корее случится провал, навроде как в Ванкувере, а тут раз, и отмазка - так плохой Запад нам козни строит, поэтому и результаты такие плохие ! Получается, наши руководители не в ответе будут за плохие результаты. Заранее соломки подстелили.

      Вторая - наш спорт на самом деле погряз в допинге. И погряз намного сильнее, чем другие ( ну или не способен так скрывать его, как другие ).
      rkkasa 81
      1. Варяг_0711 Сегодня, 09:20
        rkkasa 81 Сегодня, 08:53 ↑
        Вторая - наш спорт на самом деле погряз в допинге. И погряз намного сильнее, чем другие ( ну или не способен так скрывать его, как другие ).
        Причина третья, вы у нас кто? Засланный казачок, под красным флагом?
        Это типа мы в допинге погрязли? Типа скрывать не умеем. Мне лень лезть в интернет и выкладывать вам фотожабы на Симону Байлз и Алию Мустафину, или сестер Вильямс и Шарапову, захотите сами найдете. Это вы называете не умеем скрывать допинг? laughing
        Так кто вы на самом деле, после вашего комментария, и на чью мельницу воду льете, а агент Фукс?
        Варяг_0711
  3. moskowit Сегодня, 06:36
    А что, только дошло??? Полностью спланированная операция, под видом борьбы с допингом...
    moskowit
  4. рюрикович Сегодня, 06:51
    Я повангую - сразу после типа олимпиады начнутся массовые переодевания в воздухе и завулированные извинения.Но ведь поезд ушёл. А на упреки скажут - мы же извинились.
    Я бы потребовал полного пересмотра последних 2-3 олимпиад в отношении легального использования западными "чистыми" спортсменами допинга под видом терапевтических исключений. Как плата за за свои грехи. А то лыжники все поголовно астматики, гимнастки слишком страдают от недостатка внимания и пр. wassat
    Но....Россия в очередной раз вытерет сопли и промямлит что-то про сожаления и сочувствия request
    рюрикович
    1. Bastinda Сегодня, 07:15
      Но....Россия в очередной раз вытерет сопли и промямлит что-то про сожаления и сочувствия request

      Не Россия! А тот кто говорит от имени России!
      Bastinda
    2. g1washntwn Сегодня, 09:10
      Если функционеры так и будут язык держать в известном месте, и извинений не будет. Извинения и отговорки это для непризнавших поражения, а для лузеров извинения - велика честь. Можно подумать, за Югославию, Каддафи и то что наворотил их ИГ они каются.
      g1washntwn
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:52
    Флага и гимна не будет,

    Флаг разрешили, но с оговоркой что будут посматривать, не "пахнет" ли это политикой. Хотя все эти МОКовцы и ВАДовцы в таком политическом, коричневого цвета с дурным запахом, что дальше уже не куда. ГАСИТЬ ВСЁ ЭТО НАДО, ГАСИТЬ!!! angry
    a.s.zzz888
  6. avaks111 Сегодня, 06:53
    Причём здесь чиновники!? Можно подумать,что-то можно было сделать! Да позорно выглядело их блеяние,но это плата за Крым!
    avaks111
    1. g1washntwn Сегодня, 09:06
      Это плата за наше существование, а коммунизм у нас, Крым или трусы не того цвета - вообще не при чем.
      g1washntwn
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:59
      Считаю неверным использовать ресурс ВО для агитации!!!
      a.s.zzz888
      1. Гардамир Сегодня, 09:04
        Считаю неверным использовать ресурс ВО для агитации!!!
        Мы все в той или иной мере агитируем за своё. Я с первого дня агитирую, за то что указано в моём профиле: Порядок! Справедливость! Традиции!
        Гардамир
    3. Комментарий был удален.
    4. Варяг_0711 Сегодня, 09:13
      Бригадир Сегодня, 06:53 Новый
      ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА !!!
      Вот прям "счаз" разгон только возьму с низкого старта. Задолбали со своим Грудининым. Оно конечно, Путин в свете дел с Олимпиадой, награждения Алексеевой и еще несколькими косяками рейтинг то подрастерял, но не настолько, чтобы проиграть не понятному чипушиле выдвинутому типа "от народа". Ну как же "народный недоолигарх" хочет стать реальным олигархом во власти. Ню-ню, блажен кто верует в непогрешного Грудинина. Мне лично, такой президент на* не нужен.
      Варяг_0711
  8. Vard Сегодня, 07:20
    Война с МОК это следствие... а причина этих событий крайний не профессионализм наших чиновников... Мы же приглашаем иностранных тренеров... надо пригласить иностранных спортивных управленцев...
    Vard
  9. Просто человек Сегодня, 07:34
    Никогда такого не было, и вот опять, незабвенные слова Черномырдина. Неужели не было понятно, что против России началась грязная, оголтелая и наглая по своим масштабам и цинично-лживая по сути война в спорте, когда отстранили наших спортсменов от олимпиады Бразилии. Я уж не говорю о запредельной подлости в отношении наших параолимпийцев. Продажные и трусливые скоты в руководстве ОКР и минспорта палец о палец не постучали, чтобы отстоять честь нашей Родины и спортсменов.
    Просто человек
  10. Лесс Сегодня, 07:48
    На просторах сети нашёл такую фразу: Когда Виктор Анн бегал за Южную Корею не было никакого допинга, как только начал бегать за Россию - допинг появился. Вывод - допингом является гражданство России.
    Лесс
    1. Злой543 Сегодня, 08:14
      Ну так у нас воздух особый, водичка с анаболиками wassat
      Злой543
  11. Altona Сегодня, 07:50
    Ещё раз повторю:
    Братья Стругацкие в свое время хорошо написали: Всё дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнут тебе в морду, а ты и утрись. Сначала со стыдом утёрся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнёшь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие.
    Altona
  12. parusnik Сегодня, 07:54
    Писал не раз, еще повторюсь..Так великие державы себя не ведут..С начала отрицаем допинг, затем ах, извините...Школа бальных танцев...Это школа Соломона Пляра,Школа бальных танцев, вам говорят.Две шаги налево, две шаги направо,Шаг вперед и два назад.
    parusnik
  13. AlexVas44 Сегодня, 08:00
    А что у нас?

    А у нас тоже забавно.

    Действительно забавно.Вот последовало утешительное заявление министра спорта РФ П. Колобкова о том, что Россия организует международные турниры для своих спортсменов, которые не попали на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане."Олимпиада может быть только одна. Будут турниры для тех, кто на нее не поедет, на эти соревнования мы будем приглашать и иностранцев", - заявил чиновник.Какая радость...
    AlexVas44
  14. Altona Сегодня, 08:03
    Цитата: moskowit
    А что, только дошло??? Полностью спланированная операция, под видом борьбы с допингом.

    --------------------------------------------
    Для чего требовалось утверждение, что была "государственная программа по допингу"? Для того, чтобы ошельмовать страну и потом без разбору банить спортсменов. Но наши чинуши не разглядели такой простецки наивный ход, да еще и проигнорировали его, что это "пропаганда и инсинуации". Я лично обойдусь без спорта и Евровидения, все равно эти псевдострасти мне малоинтересны. Но ведь народ, как известно, требует "хлеба и зрелищ". С хлебом пока все хорошо, слава Богу. Хотели нас тут отсутствием пармезана и бри напугать, но оказывается наоборот, только подтолкнули. А вот с государственными символами надо что-то делать нашей "элите".
    Altona
  15. XYZ Сегодня, 08:07
    Все, что сейчас от нас требует МОК, это не финал. Предполагаю, что дальше, под нажимом англосаксов, требования будут ужесточаться, а унижения нарастать. И поделом, ведь никакого сопротивления нет и в помине, клиент со всем соглашается и церемониться нет причин, все козыри на их руках. Все наши запросы и сожаления - разговор ни о чем. Да и пример с ФИФА заставляет задуматься о многом. С одной стороны, заглушив совесть можно получить огромные спонсорские деньги и почет, а с другой - потерять эти деньги и бегать по миру от "американского правосудия". Выбор ясен и договариваться никто не будет. Просто незачем. В этой перспективе непонятно наше бездействие в отношение альтернативных вариантов. Нас буквально выпирают из олимпийского движения и заставляют создавать что-то новое, а мы упираемся и пытаемся не замечать, что унижения нарастают и конца им не видно. Интересно, а что нас заставят делать на следующей Олимпиаде?
    XYZ
  16. Дед Талаш Сегодня, 08:14
    Дорогие друзья, кто раньше читал статьи по данному мероприятию, не сомневался, что так и выйдет... Вопрос в другом - на сколько низко упадут в своей "поддатливости" МОКу российские чиновники? И я думаю, что они все равно будут платить вовремя взносы в МОК , на которые будут оплачивать ту же дискридитацию России...
    Дед Талаш
    1. Великанов Сегодня, 08:42
      Цитата: Дед Талаш
      Вопрос в другом - на сколько низко упадут в своей "поддатливости" МОКу российские чиновники?

      Степень "поддатливости" определит СамиЗнаетеКто, а озвучат её усы Пескова.
      Великанов
  17. НЕКСУС Сегодня, 08:18
    Последние события уже не намекают, а открыто подтверждают, что ни о какой борьбе с допингом речь не идет. Дело в желании унизить Россию любой ценой.

    Капитан очевидность...а то это сразу не было понятно!
    НЕКСУС
    1. Злой543 Сегодня, 08:30
      вредный ворчун feel
      Злой543
      1. НЕКСУС Сегодня, 08:32
        Цитата: Злой543
        вредный ворчун feel

        Моя бывшая жена так же говорила.Вас уже двое. wink
        НЕКСУС
  18. Кот Маркиз Сегодня, 09:04
    Если бы Родченков, а с ним парочка "лучших друзей России" внезапно бесследно бы пропали-на пути в ближайший магазин, то у "мирового сообщества" поубавилось бы прыти "наказывать" Россию.
    Кот Маркиз
    1. Vard Сегодня, 09:09
      Да ладно... свято место... пусто не бывает... найдут ещё кого небуть... Я что думаю... самое веселье ещё впереди... ЧМ по футболу... приятель из Англии сказал, там стадионы по тихому на этот предмет проверяют...
      Vard
  19. BAI Сегодня, 09:30
    Уже назначена делегация чиновников, куплены билеты и забронированы места в гостиницах. Водка с икрой закуплена для "Русского дома". И все это отменять? Да ни за что и никогда! Наши чиновники гордо утрутся, вынесут весь позор, который свалится на Россию, но от шикарного бездействия за границей за государственный счет не откажутся никогда. Спорт - это проблемы спортсменов. А у государственных людей другие задачи, и спорт и достоинство государства в них не значится.
    BAI
  20. andrej-shironov Сегодня, 09:30
    Первопричина всех причин это нынешняя не легитимная и компрадорская власть! Живущая в отрыве от народа, его чаяний, гордости и справедливости! Скоро выборы, думайте за кого голосовать и ходить ли на них вообще!
    andrej-shironov
  21. Mixweb Сегодня, 09:32
    Очень интересно. Мой комментарий про наплевательское отношение большинства власть имущих к народу удален. Я где-то был неправ? Или может "наши" чиновники от спорта радеют за процветание страны и спорта в частности?
    Mixweb
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