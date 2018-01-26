Война не с допингом, а с Россией

Последние события уже не намекают, а открыто подтверждают, что ни о какой борьбе с допингом речь не идет. Дело в желании унизить Россию любой ценой.Из всех возможных вариантов для России, которые можно было предположить, реализовался худший.Да, наши спортивные (да и государственные) власти проиграли, и проиграли с треском.Флага и гимна не будет, за телеправа заплачено, но большая часть команды не допущена до игр, а российский олимпийский комитет мало того, что отстранен, так еще остался должен 15 миллионов долларов.Но недопуск в самый последний момент Сергея Устюгова, Антона Шипулина, Виктора Ана без объявления каких-либо причин — это просто политическое издевательство.А то, что заявил наш «друг» Томас Бах, лучшее подтверждение моих слов:Вы поняли? Мы должны ценить такое отношение и лизать руку, которая бьет нас по сусалам. Иначе могло быть еще хуже. Полный недопуск. Или пинок с ноги.Валери Фурнейрон, автор отстранений и председатель независимого органа МОК:Всем все понятно? Причина отстранения не в допинге. Причина в том, что спортсмены:а) русские;б) могут выиграть.Точка. Жирная такая.Самое интересное, что в остальном мире все уже понимают, что становятся участниками оскорбительного фарса. И, кстати, как намек на будущее: не надо много самостоятельности, а то будет как с русскими.Но если даже такой упоротый русофоб, как Фуркад, говорит о том, что с Шипулиным перебор по полной программе, – значит, где-то что-то с полки упало и разбилось.А что у нас?А у нас тоже забавно.Привычным сожалениям из уст Пескова уже не хочется уделять место в строке. Заявления Пескова – это как есть прочерк. Одинаковый повсюду.Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев стал одним из первых представителей власти (хотя бы и законодательной), кто озвучил, что с ситуацией надо что-то делать.Действительно, соглашусь с Дегтяревым, что с одной стороны, демонстрируются просто восхитительные способности к переговорам и убеждениям, в результате которых команды Северной и Южной Кореи выступят одной и под одним флагом.Это здорово, это приветствуется. Но почему столь однобокая позиция в отношении России?Все дело, видимо, в том, что тот же лидер Северной Кореи в нужное время продемонстрировал нечто такое, что заставляет относиться к нему с уважением. Как минимум – ракету, которой в случае недопуска его спортсменов на игры или бойкота Северной Кореей игр вполне реально запульнуть в район Пхенчхана.И – дипломатические ходы, разговоры, переговоры. Про итог я уже сказал. Объединенные корейские команды на играх.А у нас?Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:А я вот грешным делом думал, что такие вещи докладывает Жуков или Мутко... Хотя, действительно, это такая мелочь, очередной плевок в российское политическое лицо, отвлекать таких занятых (узнать бы еще, чем) лиц действительно, не стоит. Президент не обломается, интернет пошерстит.Ну и понятно отсюда, что такими темпами, конечно, удастся прояснить ситуацию. Году к 2022-му, как раз к следующему зимнему олимпийскому позорищу. Действительно, достойно сожаления.Но что более достойно сожаления, что все те, кто допустил и способствовал этому безобразию с российской стороны, все еще на своих местах. За свои (думаю, неплохие) зарплаты.Вот о чем пожалеть бы…А пожалев, начать жестокую, но справедливую чистку в рядах олимпийских и спортивных чиновников. На всех уровнях. В рамках подготовки к следующим играм, до которых нас возможно, допустят. Или не допустят, что, скорее всего, и будет.Ну надоели уже затертые и замыленные слова насчет того, что «наш ответ будет жестким и симметричным».Хочется все-таки не слов, а дел.