Ситуация в Сирии
ВВС Турции нанесли удары по позициям SDF в Алеппо, в Даръа ликвидирован командир ССА. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На территории оазиса Восточная Гута в течение дня отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Артиллерия правительственных войск била по опорным пунктам боевиков недалеко от города Дума. Также боестолкновения продолжались в Харасте. Ранее солдаты армии САР выбили исламистов из нескольких кварталов населенного пункта.
В районе курдского города Африн (провинция Алеппо) шли ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). ВВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам SDF в районе поселения Дарат Изза, а также населенных пунктов Халвания, Бафлон, Катма и Касталь в окрестностях Африна. С начала операции против «демократической армии» турецкая авиация уничтожила уже 260 вражеских целей. В районе населенного пункта Эбла отмечались столкновения между курдами и Сирийской свободной армией (ССА). Бойцы YPG открыли огонь по поселению, в результате чего погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Колонна турецкой военной техники прибыла на юг провинции Алеппо.
На подконтрольных курдам территориях в восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжались бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Ополченцы SDF выбили игиловцев из квартала города Гаранидж.
ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенного пункта Джарджаназ на востоке Идлиба. Также российская авиация бомбила опорные пункты террористов на западе региона. По данным местных СМИ, солдаты правительственных войск вели обстрел укрепрайонов «ан-Нусры» недалеко от Джиср аш-Шугура. Кроме того, столкновения между сирийской армией и боевиками террористической коалиции отмечались недалеко от деревни Таль Хазна.
На северо-востоке провинции Хама активизировались небольшие отряды ИГ. Местные источники полагают, что террористы готовятся атаковать населенный пункт Тота. Ранее в северо-восточной части Хамы войскам САР при поддержке ВКС РФ удалось выбить игиловцев из населенного пункта Абу-Харик.
К западу от административного центра провинции Даръа произошел вооруженный конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР. К западу от административного центра провинции Даръа произошел вооруженный конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР. Правительственные войска открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков. В северо-западной части провинции неизвестные застрелили одного из командиров «свободной армии».
На территории оазиса Восточная Гута в течение дня отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Артиллерия правительственных войск била по опорным пунктам боевиков недалеко от города Дума. Также боестолкновения продолжались в Харасте. Ранее солдаты армии САР выбили исламистов из нескольких кварталов населенного пункта.
В районе курдского города Африн (провинция Алеппо) шли ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). ВВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам SDF в районе поселения Дарат Изза, а также населенных пунктов Халвания, Бафлон, Катма и Касталь в окрестностях Африна. С начала операции против «демократической армии» турецкая авиация уничтожила уже 260 вражеских целей. В районе населенного пункта Эбла отмечались столкновения между курдами и Сирийской свободной армией (ССА). Бойцы YPG открыли огонь по поселению, в результате чего погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Колонна турецкой военной техники прибыла на юг провинции Алеппо.
На подконтрольных курдам территориях в восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжались бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Ополченцы SDF выбили игиловцев из квартала города Гаранидж.
ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенного пункта Джарджаназ на востоке Идлиба. Также российская авиация бомбила опорные пункты террористов на западе региона. По данным местных СМИ, солдаты правительственных войск вели обстрел укрепрайонов «ан-Нусры» недалеко от Джиср аш-Шугура. Кроме того, столкновения между сирийской армией и боевиками террористической коалиции отмечались недалеко от деревни Таль Хазна.
На северо-востоке провинции Хама активизировались небольшие отряды ИГ. Местные источники полагают, что террористы готовятся атаковать населенный пункт Тота. Ранее в северо-восточной части Хамы войскам САР при поддержке ВКС РФ удалось выбить игиловцев из населенного пункта Абу-Харик.
К западу от административного центра провинции Даръа произошел вооруженный конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР. К западу от административного центра провинции Даръа произошел вооруженный конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР. Правительственные войска открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков. В северо-западной части провинции неизвестные застрелили одного из командиров «свободной армии».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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