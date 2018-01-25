09:46 25 января

Ситуация в Сирии

ВВС Турции нанесли удары по позициям SDF в Алеппо, в Даръа ликвидирован командир ССА. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

На территории оазиса Восточная Гута в течение дня отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Артиллерия правительственных войск била по опорным пунктам боевиков недалеко от города Дума. Также боестолкновения продолжались в Харасте. Ранее солдаты армии САР выбили исламистов из нескольких кварталов населенного пункта.




В районе курдского города Африн (провинция Алеппо) шли ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). ВВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам SDF в районе поселения Дарат Изза, а также населенных пунктов Халвания, Бафлон, Катма и Касталь в окрестностях Африна. С начала операции против «демократической армии» турецкая авиация уничтожила уже 260 вражеских целей. В районе населенного пункта Эбла отмечались столкновения между курдами и Сирийской свободной армией (ССА). Бойцы YPG открыли огонь по поселению, в результате чего погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Колонна турецкой военной техники прибыла на юг провинции Алеппо.

На подконтрольных курдам территориях в восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжались бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Ополченцы SDF выбили игиловцев из квартала города Гаранидж.

ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенного пункта Джарджаназ на востоке Идлиба. Также российская авиация бомбила опорные пункты террористов на западе региона. По данным местных СМИ, солдаты правительственных войск вели обстрел укрепрайонов «ан-Нусры» недалеко от Джиср аш-Шугура. Кроме того, столкновения между сирийской армией и боевиками террористической коалиции отмечались недалеко от деревни Таль Хазна.

На северо-востоке провинции Хама активизировались небольшие отряды ИГ. Местные источники полагают, что террористы готовятся атаковать населенный пункт Тота. Ранее в северо-восточной части Хамы войскам САР при поддержке ВКС РФ удалось выбить игиловцев из населенного пункта Абу-Харик.

К западу от административного центра провинции Даръа произошел вооруженный конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР. К западу от административного центра провинции Даръа произошел вооруженный конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР. Правительственные войска открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков. В северо-западной части провинции неизвестные застрелили одного из командиров «свободной армии».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Мар.Тира Сегодня, 08:59
    На Южном фронте без перемен.Идут бои местного значения!!!!!!
    Мар.Тира
    1. Чёрный Сегодня, 09:05
      Цитата: Мар.Тира
      На Южном фронте без перемен.Идут бои местного значения!!!!!!

      Зато как курды запели фальцетом! Типа турки вторглись в Сирию! Теперь это у них Сирия! Как пустить представителей правительства и поднять флаг Сирии так это типа наши территории а теперь это снова Сирия. Какие учителя такие и ученики.
      Чёрный
    2. oldseaman1957 Сегодня, 09:06
      Цитата: Мар.Тира
      Идут бои местного значения!!!!!!
      - Всё бы это нам по барабану. Только вот курды чего-то на Россию обижаются. А зря!
      oldseaman1957
      1. Ren Сегодня, 09:17
        Цитата: oldseaman1957
        Только вот курды чего-то на Россию обижаются. А зря!

        Ничто не забыто, никто не забыт (Баязет, Тигранакерт и т.д.) angry
        Ren
  2. cniza Сегодня, 09:20
    В северо-западной части провинции неизвестные застрелили одного из командиров «свободной армии».


    Вот так подливается масло в огонь.
    cniza
    1. KondratKo Сегодня, 09:45
      "неизвестные застрелили одного из командиров «свободной армии»"
      Издох Максим, ну и х с ним. ССА те-же яйца террористы, только в профиль. В Ираке тоже бывшие военные вступили в "свободную армию", которая переросла в последствии во всем известную террористическую организацию. Так что пусть их кромсают (ССА) - воздух будет чище.
      KondratKo
  3. TUFAN Сегодня, 09:34
    Цитата: Ren
    Цитата: oldseaman1957
    Только вот курды чего-то на Россию обижаются. А зря!

    Ничто не забыто, никто не забыт (Баязет, Тигранакерт и т.д.) angry

    Какой тигранакерт? Имеете в виду Шахбулаг? Так это Азербайджан! Какое это отношение имеет к курдам, или вам? И не стыдно теперь тут чепуху пороть и врать людям про территории и города которые не имеют отношения ни к курдам ни к кому либо другому? (турецкий Баязит и азербайджанский Шахбулаг)
    TUFAN
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