09:42 25 января

Курды заявили о сбитом турецком самолете

Представители курдского формирования YPG заявили, что одна из выпущенных ими ракет попала в турецкий самолет, когда тот наносил удары по позициям ополчения, передает РИА Новости.



В ходе боев в районе Бильбиль, селение Шейх Роз, подбит турецкий самолет,
сообщил агентству представитель штаба YPG в Африне.


По его словам, курдские бойцы на месте видели, что попали в самолёт и он задымился. В настоящее время «они пытаются определить, упал ли он или вернулся на турецкую территорию».

В среду Генштаб ВС Турции сообщил, что в ходе очередного вылета турецкие самолеты поразили в Африне «47 целей террористических организаций». В операции участвовали 27 самолетов, «все они благополучно вернулись на базы», говорилось в сообщении военного ведомства.

Напомним, 20 января турецкое правительство объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с турецкими войсками действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Alexey-74 Сегодня, 09:34
    Хрен поймешь, что там творится.....наши, турки, курды, сирийцы где вообще? И наши уши прижали...какая то договоренность для чего?
    Alexey-74
    1. Чёрный Сегодня, 09:39
      Продажные против продажных... smile....
      Чёрный
  2. svp67 Сегодня, 09:34
    Представители курдского формирования YPG заявили, что одна из выпущенных ими ракет попала в турецкий самолет, когда тот наносил удары по позициям ополчения
    А теперь ВОПРОС - что за ракеты запустили курды? Кому Турция должна сказать СПАСИБО, за как минимум поврежденный самолет?
    svp67
    1. роман66 Сегодня, 09:41
      да еще вилами по воде - то ли попали. то ли дымился, не упал, опять же, может, сами себя хвалят
      роман66
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:38
    Пусть воюют пока нас это не касается. Проамериканским курдам было сделано предложение, но они решили остаться с хозяином вот и пусть разбираются с турками и между собой.
    rotmistr60
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:39
    А вот и "стингеры" появились. Те самые, что Матрасия курдам поставляла. Наверное, против ИГИЛ? laughing
    Горный стрелок
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