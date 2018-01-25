Курды заявили о сбитом турецком самолете
Представители курдского формирования YPG заявили, что одна из выпущенных ими ракет попала в турецкий самолет, когда тот наносил удары по позициям ополчения, передает РИА Новости.
По его словам, курдские бойцы на месте видели, что попали в самолёт и он задымился. В настоящее время «они пытаются определить, упал ли он или вернулся на турецкую территорию».
В среду Генштаб ВС Турции сообщил, что в ходе очередного вылета турецкие самолеты поразили в Африне «47 целей террористических организаций». В операции участвовали 27 самолетов, «все они благополучно вернулись на базы», говорилось в сообщении военного ведомства.
Напомним, 20 января турецкое правительство объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с турецкими войсками действуют боевики «Сирийской свободной армии».
В ходе боев в районе Бильбиль, селение Шейх Роз, подбит турецкий самолет,сообщил агентству представитель штаба YPG в Африне.
По его словам, курдские бойцы на месте видели, что попали в самолёт и он задымился. В настоящее время «они пытаются определить, упал ли он или вернулся на турецкую территорию».
В среду Генштаб ВС Турции сообщил, что в ходе очередного вылета турецкие самолеты поразили в Африне «47 целей террористических организаций». В операции участвовали 27 самолетов, «все они благополучно вернулись на базы», говорилось в сообщении военного ведомства.
Напомним, 20 января турецкое правительство объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с турецкими войсками действуют боевики «Сирийской свободной армии».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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