"Полноводный Дунай". Сто лет Чаушеску

«Я не заслуживаю…» — успел вымолвить пожилой мужчина, прежде чем упал, сраженный пулями бравых десантников, тех самых, которых еще совсем недавно считал защитниками и опорой своей власти. Позади был 71 год жизни, 24 из которых он находился у власти в своей родной и столь любимой стране.Сто лет назад, 26 января 1918 года, родился Николае Чаушеску – человек, которому довелось прожить интересную и трагическую жизнь, сыграв значительную роль в истории не только Румынии, но и всего мира второй половины ХХ века. Николае Чаушеску появился на свет в селе Скорничешти на юге Румынии. Отец будущего румынского лидера Андруцэ Чаушеску занимался портняжным делом, имел три гектара сельскохозяйственной земли и несколько овец. Хотя семья жила небогато, в ней было десять детей – обычное для румынских крестьян того времени дело. Николае был третьим ребенком Андруцэ. И последний, надо отдать должное, сумел устроить мальчика в начальную сельскую школу, где Николае проучился до одиннадцати лет. Конечно, никто не мог и предположить, что с таким происхождением Чаушеску в будущем возглавит Румынию. Если бы Николае не стал активистом коммунистического движения, не произошла бы Вторая мировая война, а Румыния оставалась бы монархией, скорее всего Николае так и прожил бы всю жизнь простым рабочим.В одиннадцать лет Николае отправили в Бухарест, где он поселился со своей старшей сестрой Никулиной Русеску и устроился учеником к сапожнику. Ничтожные доходы заставили парня, чтобы не голодать, заниматься мелкими кражами – обычное для молодежи из пролетарских предместий дело. В 15 лет Николае стал подмастерьем в сапожной мастерской. Мастерская принадлежала сапожнику Александру Сандулеску, который был не совсем обычным сапожником – он участвовал в деятельности нелегальной Румынской коммунистической партии. Заметив способного молодого парня, Сандулеску стал беседовать с ним, рассказывать о коммунистическом движении и вскоре привлек к участию в подпольной деятельности. Чаушеску вступил в Коммунистический союз молодежи, а спустя три года, в 1936 году, стал членом Румынской коммунистической партии. Так, фактически с самого начала сознательной жизни, Николае Чаушеску стал революционером – коммунистом.В 1936-1939 и 1940-1944 гг. Николае Чаушеску находился в заключении в румынских тюрьмах – королевский режим безжалостно расправлялся с коммунистами, и тюрьма была самым лучшим, что могло произойти с молодым активистом. В короткий промежуток между тюремными отсидками судьба свела 21-летнего Николае Чаушеску с 20-летней Еленой Петреску. Девушка, как и Николае, тоже была активисткой коммунистического движения, причем с очень похожей судьбой – крестьянская дочь из глухой валашской деревни, затем – работница текстильной фабрики в Бухаресте. Судьба связала Николае и Елену на всю жизнь – их и убили в год пятидесятилетия совместной жизни.23 августа 1944 года был арестован кондукэтор Румынии, премьер-министр маршал Ион Антонеску. Военно-фашистский режим, союзный гитлеровской Германии, прекратил свое существование, а новое румынское правительство, заключившее мир с Советским Союзом, пошло на легализацию Румынской коммунистической партии. В это же время Николае Чаушеску бежал из тюрьмы. В изменившейся ситуации никто его особенно не искал. Отважный партиец занял пост секретаря Союза коммунистической молодежи (СКМ) и быстро завоевал доверие партийного руководства. В 1945 году румынское правительство возглавил симпатизировавший коммунистам доктор Петру Гроза – удивительный человек: помещик, отказавшийся от своего состояния и еще в королевской Румынии возглавивший Фронт земледельцев. Приход к власти правительства Грозы стал главным поворотным моментом в судьбе молодого коммуниста Чаушеску, превратив его из комсомольского лидера в государственного деятеля. В 1945 году 27-летний Чаушеску был назначен начальником Высшего политического управления Вооруженных сил Румынии. Должность была генеральской и Чаушеску, никогда не служивший в армии и не имевший даже среднего образования, получил сразу воинское звание бригадного генерала. Тогда же он был избран в состав ЦК РКП.С этого времени карьера молодого революционера, который еще вчера проводил годы в камерах жутких тюрем режима Антонеску, пошла в гору. В 1947-1948 гг. Чаушеску был секретарем областных комитетов партии в Добрудже и Олтении, а в 1948-1950 гг. занимал очень важный для аграрной на тот период Румынии пост министра сельского хозяйства Румынской Народной Республики. К этому времени румынское правительство возглавил Георге Георгиу-Деж – крупнейший деятель коммунистического движения Румынии, с 1945 года занимавший пост первого секретаря ЦК Румынской коммунистической партии. Георгиу-Деж приступил к проведению политики коллективизации румынской деревни, а Чаушеску, как министр сельского хозяйства, отвечал за реализацию этой политики. Затем, в 1950 году, Чаушеску вновь вернули в армию – он занял пост заместителя министра вооруженных сил Румынии, получив следующее воинское звание генерал-майора, и оставался на этом посту до 1954 года. В 1954 году Николае, которому было всего 36 лет, включили в состав ЦК Румынской рабочей партии (так стала называться РКП,) в качестве секретаря, а в 1955 году он стал членом Политбюро ЦК РРП, войдя, таким образом, в высшую элиту коммунистической партии и румынского государства. На этой должности Чаушеску занимался решением самых разных вопросов, среди которых очень важное значение имело партийное руководство деятельностью румынских спецслужб. В 1956 году, получив очередное звание генерал-лейтенанта, Николае Чаушеску вновь возглавил Высшее политическое управление Вооруженных сил Румынии. Росло и влияние Чаушеску на политическую жизнь страны.19 марта 1965 года скончался Георге Георгиу-Деж. В борьбу за пост первого секретаря вступили три политических тяжеловеса Румынии – премьер-министр Ион Георге Маурер, первый заместитель премьер-министра Георге Апостол и бывший премьер-министр Киву Стойка. Но уже 22 марта 1965 года 47-летний Николае Чаушеску единогласно был избран первым секретарем ЦК Румынской рабочей партии. Как такое могло произойти? Ион Маурер поставил на Чаушеску как на компромиссную фигуру, и это решение было поддержано другими руководителями компартии. Возглавив партию, Чаушеску в том же 1965 году переименовал Румынскую рабочую партию вновь в Румынскую коммунистическую партию, а Румынскую народную республику в Социалистическую республику Румынию.На фоне других социалистических стран Восточной Европы (за исключением Албании и Югославии) политика Румынии отличалась наибольшей самостоятельностью. Хотя, в отличие от Иосипа Броз Тито или Энвера Ходжи, Николае Чаушеску никогда открыто не портил отношения с Советским Союзом, он всячески подчеркивал самостоятельность Румынии в выборе внешнеполитического курса и активно сотрудничал и с Китаем, и с капиталистическими странами. За это он добился благосклонного отношения к своей персоне и со стороны западных политиков, которым импонировала самостоятельность Чаушеску от Москвы. В 1974 году в СРР был введен пост президента, который занял, разумеется, Николае Чаушеску. К середине 1970-х годов Чаушеску значительно ужесточил внутреннюю политику. Департамент государственной безопасности («Секуритате») превратился в мощную структуру, обладавшую большими возможностями для борьбы с инакомыслящими. Партия и органы безопасности стремились поставить под контроль все сферы общественной жизни, включая, в первую очередь, творчество, искусство, средства массовой информации, воспитание подрастающего поколения.В Румынии стал формироваться культ личности Чаушеску. Возможно, на такую модель организации правления Чаушеску натолкнули визиты в Китай и КНДР, где он имел возможность наблюдать культы личности Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена. Вернувшись в Румынию, Чаушеску распорядился перевести на румынский язык основные труды идеологии чучхэ. Ему явно импонировали идеи северокорейских коммунистов, направленные на достижение максимальной самодостаточности в политике и экономике и создание мобилизационного общества.В то же время, в годы правления Чаушеску в идеологической политике румынских коммунистов появились и националистические компоненты. Для Румынии всегда было характерно трепетное отношение к национальному вопросу, а «румынизм» считался одной из главных идеологических ценностей. Мечтали о «Великой Румынии» и монархисты, и фашисты Антонеску, и легионеры «Железной гвардии» Корнелиу Кодряну. Поэтому Чаушеску, будучи коммунистом, все же не стал отказываться от использования националистической риторики. По его указанию историки стали публиковать многочисленные статьи и монографии, доказывавшие непосредственное происхождение румын от древних римлян. Утверждалось, что румынский язык среди прочих романских языков является прямым наследником древней латыни. Однако иронизировать по поводу таких мифов, внедрявшихся в общественное сознание, не стоит. Они играли очень важную роль в обеспечении национальной идентичности и консолидации румын вокруг курса партии и государства.Конечно, прямых территориальных претензий к Советскому Союзу Чаушеску предъявлять не осмеливался, но понятно, что и Молдавия, и Бессарабия, и Буковина рассматривались румынскими идеологами как исторические румынские земли. В Советском Союзе это прекрасно понимали, как понимали и недовольство Чаушеску относительно критики сталинизма. Сталин румынскому лидеру импонировал как личность, а кроме того, Чаушеску разделял и необходимость той политики, которую в свое время проводил в СССР Иосиф Виссарионович.В националистическую политику Чаушеску укладывались и меры по стимулированию и повышению рождаемости. Еще в 1966 году Чаушеску запретил в Румынии аборты, продажу контрацептивов женщинам, имевшим менее пяти детей. Разрешение на развод давалось в исключительных случаях. Николае Чаушеску был убежден, что если Румыния хочет стать великой державой, в ней должна быть очень высокая рождаемость.Надо отметить, что для самой Румынии Николае Чаушеску сделал очень и очень много. Фактически именно в годы его правления Румыния из отсталой сельскохозяйственной страны, «европейского нищего», стала превращаться в современное и действительно самодостаточное государство. Таким успехам во внутренней политике могли позавидовать многие государства. В 1974 году объемы производства в сто раз превосходили показатели 1944 года. Причем основной эффект был достигнут именно в 1960-е – 1970-е годы. За это время в Румынии возникла и стала быстро развиваться собственная машиностроительная промышленность, активно развивались химическая и нефтедобывающая отрасли. Продукция румынской легкой промышленности получила известность и за пределами страны. В Румынии производили собственные автомобили. В 1967 году в Питешти построили автомобильный завод Uzina Autoturisme Pitesti (UAP). Чаушеску выбрал в качестве его основного партнера французскую компанию Renault, сумев приобрести лицензию на выпуск модели, которая еще не была запущена в производство в самой Франции. Румынскую Dacia 1300 мир увидел тогда же, когда вышла и французская Renault 12.Интересно, что Чаушеску в экономической политике был абсолютным прагматиком, расширявшим контакты Румынии с капиталистическими странами и спокойно бравшим кредиты у западных государств. Кстати, занятые средства тратились исключительно на нужды развития национальной промышленности. Не забывал Чаушеску и об укреплении обороноспособности Румынии, создав сильную и многочисленную национальную армию. Например, был налажен выпуск собственных танков. При этом, Румыния активно покупала военную технику и оружие у Советского Союза.Однако, уже в 1980-е годы экономическая ситуация в стране стала постепенно ухудшаться. Это было связано с намерением Чаушеску полностью расплатиться с внешним долгом. Президент мобилизовал румынское общество для решения этой задачи, введя беспрецедентные меры, например – карточное снабжение. Такие действия как отмена пенсии по инвалидности и подъем пенсионного возраста также не способствовали улучшению социального климата в стране. Стало нарастать общественное недовольство, но если в первой половине 1980-х гг. оно еще сдерживалось мощью партийного и государственного аппарата, то во второй половине 1980-х годов ситуация изменилась.Поскольку Николае Чаушеску не разделял горбачевских перестроечных идей, он настроил против себя и Советский Союз, и Запад. На Западе и в СССР опасались планов Чаушеску по созданию нового социалистического блока в составе Румынии, Албании, Китая, Кубы, КНДР, Вьетнама. Безусловно, к организации «оранжевой революции» в Румынии в декабре 1989 года приложили руку и американские, и советские спецслужбы. Румынского президента предала даже его собственная армия. 22 декабря 1989 года Николае и Елена Чаушеску были арестованы. Суд над румынским президентом был очень коротким. 25 декабря 1989 года Николае Чаушеску и Елена Чаушеску были расстреляны во дворе казармы военного гарнизона в городе Тырговиште.