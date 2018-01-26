Русских олимпийцев зажимают, а в Кремле «глубоко» сожалеют

«Эти русские безнадёжны. Не поедет не только Виктор Ан, но и многие другие спортсмены, так что это вполне в духе допинг-страны России. Это нормально, чтобы из 33 полученных на Олимпиаде медалей 11 отменили из-за допинга? В их стране не только арбитров подкупают, но и допингом накачивают. Нужно (их) навечно отстранить от Олимпиад».

«Как можно было сидеть и ждать сложа руки антироссийских решений МОК? Ждать и… ничего не предпринимать, чтобы с ребят были сняты все эти дикие подозрения с поцарапанными пробирками? С самого начала было понятно, что перед МОК стояла задача убрать 80% россиян. Я вообще перестаю понимать, по какому принципу назначаются у нас ответственные работники — непротивления злу, что ли? Сразу, на первые же обвинения надо было отвечать резко, огрызаться, кусаться. А они что? Извинялись…»

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru