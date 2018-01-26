21:53 26 января

Русских олимпийцев зажимают, а в Кремле «глубоко» сожалеют

Международный олимпийский комитет не пускает знаменитых российских спортсменов на Зимние Олимпийские игры. Речь идёт о тех, кто не замешан в допинговых скандалах. Пока Москва «глубоко сожалеет», Запад продолжает гнуть антироссийскую линию. Если бы Москва пошла на бойкот игр, Запад оказался бы в дураках: некого было бы не пущать!

Русских олимпийцев зажимают, а в Кремле «глубоко» сожалеют


«Шоком для России» («Schock für Russland») стало нынешнее решение МОК: русских именитых спортсменов, не замешенных в допинговых скандалах, на Зимних Олимпийских играх не ждут. Москва шокирована. «Шок» попал на страницы мировой прессы — об этом пишут в крупных западных СМИ.


Как рассказывает популярное ежедневное немецкое издание «Handelsblatt», большой список российских атлетов (пятьсот человек), которых Независимая организация антидопингового тестирования (ITA) с самого начала включила в список приглашённых, похудел уже на 111 имён. Издание считает, что исключение ведущих спортсменов из списка означает «тяжёлый удар» для России.

В так называемом списке «предварительных приглашений» Международного олимпийского комитета отсутствуют три ярких звезды российского и мирового спорта, которым никогда и никто не запрещал участие в играх из-за допинговых скандалов, пишет немецкое издание.

Российские звёзды зимних видов спорта — биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов — не попали в список приглашённых в Пхёнчхан на стартовые игры. Россия выразила протест и потребовала объяснений, которые МОК в конкретном виде дать пока отказывается.

Причиной исключения имён из списка явилось декабрьское решение, согласно которому Олимпийский комитет России был «заблокирован» из-за допингового скандала на Олимпийских играх в Сочи: допинг якобы был организован государством. И только «кристально чистые» российские спортсмены могут участвовать в состязаниях в Южной Корее — под нейтральным флагом и без национального гимна.

Сейчас Независимая организация антидопингового тестирования продолжает «работать» над списком ранее приглашённых российских спортсменов. И уже 111 спортсменов из списка исключены. Изначально список включал 500 спортсменов.

В российском спорте и во власти это известие вызвало настоящий ажиотаж. «Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — прокомментировал взрывоопасную ситуацию кремлёвский представитель Дмитрий Песков. Вопрос следует прояснить у МОК, считает он.

Также «Handelsblatt» сообщает, что вице-президент Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков отвергнул идею бойкота нынешних игр. «Это не станет бойкотом», — сказал он «Интерфаксу».

Вместе с тем исключение звёзд спорта из списка — «тяжёлый удар для России», пишет далее издание. И приводит аргументы.

Шипулин, победитель Зимних Олимпийских игр в Сочи (2014), капитан российских биатлонистов, известен именно как критик использования в спорте допинга.

Устюгов, двукратный чемпион мира (Лахти, 2017, два «золота»), считается «фаворитом» лыжной трассы (длинные дистанции).

Натурализованный Ан — настоящая легенда шорт-трека: у него шесть олимпийских побед.

И эти трое никогда не были замешаны в применении допинга. «Многие образцы, которые они сдали в ходе своей карьеры, доказывают, что они — спортсмены чистые», — заметил Поздняков.

Кроме того, в списках отсутствуют и другие звёзды России: например, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова и Иван Букин (танцы на льду).

При этом МОК отказался комментировать отдельные случаи исключения из списка — якобы с целью «защиты прав тех, кого это касается». Список призван обеспечить приглашение исключительно чистых спортсменов. МОК дал понять, что могут быть инициированы новые расследования и антидопинговые тесты. Их назначат «целому ряду спортсменов». Ведь только в декабре стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило данные о допинге из московской лаборатории за 2012—2015 годы.

Немецкое издание сообщает также о разделении «подозрительных российских спортсменов» на две категории.

Первая: МОК считает, что факт допинга доказан. И в этой связи установлено 42 пожизненных олимпийских запрета. В настоящее время дела рассматриваются Спортивным арбитражным судом.

Вторая: допинг не обнаружен, однако имеются признаки того, что образцы «были подвергнуты обработке». И вот такие-то подозрения могут коснуться упомянутых Ана и Шипулина. Об этом, по крайней мере, сообщила французская газета «Le Monde», сославшаяся на информацию, полученную непосредственно от следователей.

В субботу на этой неделе МОК намерен принять окончательное решение по поводу приглашений на игры в Южной Корее.

Что касается мнений российских спортивных деятелей, то, к примеру, Алексей Кравцов, президент Союза конькобежцев России, член исполкома Олимпийского комитета России, полагает, что исключение Виктора Ана представляет собой вопиющую несправедливость, направленную «против российских спортсменов за последние три месяца».

«Российские корейцы не могут ехать в Корею», — с печалью высмеивает поведение запретителей русская газета «Спорт-Экспресс».

В числе других исключённых — бобслеисты, хоккеисты, сноубордисты и многие другие русские спортсмены. Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв считает, что нападки на спорт срежиссированы в Вашингтоне. Их цель — спровоцировать Кремль на объявление Олимпиаде в Пхёнчхане бойкота.

Конкретного ответа от МОК не смогли добиться и российские СМИ. Например, «РБК» попробовал прояснить ситуацию с шорт-трекистом Аном, однако МОК не стал комментировать сообщения о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона до участия в играх. Пресс-служба МОК дала следующий ответ агентству: «Для защиты прав лиц в рамках процесса [по приглашению атлетов из российской сборной на ОИ] МОК не может комментировать информацию по каждому из лиц, но направит список приглашённых, когда будет возможно».

Сообщения в СМИ о возможном отстранении Виктора Ана взбудоражила не только Россию, но и корейских болельщиков. Южнокорейская пресса тоже «в шоке». Дело в том, что Ан — можно сказать, национальный герой: ведь он принёс стране три золотых медали на Олимпиаде в Турине (затем был несправедливо отстранён из-за травмы и доказал мастерство и силу воли под российским флагом).

И, как полагается, одни комментаторы в сети возмущены исключением Ана из списка, другие это исключение одобряют.

«Тут попахивает какими-то нестыковками. Осталось всего 17 дней, и если он не мог поехать, то разве они не знали об этом заранее?» — цитирует пользователя sm10 с портала «Naver Sports» сайт РИА «Новости».

«Надеюсь, что это неправда. Хочу увидеть его в Пхёнчхане», — пишет другой пользователь, под ником DoubleU.

Наряду с этим распространяется версия о том, что этот спортсмен мог нарушать антидопинговые правила, находясь в составе сборной РФ. Противники спортивной звезды уже вовсю глумятся над Аном, сменившим гражданство. «И поделом этим россиянам, если вспомнить о том, что их федерации творили в Сочи. Виктор Ан — это не корейский спортсмен, поэтому не важно, будет он участвовать, или нет», — пишет пользователь под ником Ирисам. Другой ник, некто JasonBourne, вообще назвал Россию «допинг-страной»:

«Эти русские безнадёжны. Не поедет не только Виктор Ан, но и многие другие спортсмены, так что это вполне в духе допинг-страны России. Это нормально, чтобы из 33 полученных на Олимпиаде медалей 11 отменили из-за допинга? В их стране не только арбитров подкупают, но и допингом накачивают. Нужно (их) навечно отстранить от Олимпиад».


Есть мнение в России, что виноваты в проблемах российских спортсменов российские чиновники. И само правительство.

Людмила Великова, заслуженный тренер России (среди учеников — Ксения Столбова и Фёдор Климов), сказала «Свободной прессе», что «вся проблема с недопуском к Олимпиаде-2018 появилась из-за того, что наше правительство не защитило нас». «Изначально упустило ситуацию из-под контроля, а когда спохватилось, было уже поздно», — добавила она.

С тем, что виноваты здесь в первую очередь чиновники, согласен двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев.

«Как можно было сидеть и ждать сложа руки антироссийских решений МОК? Ждать и… ничего не предпринимать, чтобы с ребят были сняты все эти дикие подозрения с поцарапанными пробирками? С самого начала было понятно, что перед МОК стояла задача убрать 80% россиян. Я вообще перестаю понимать, по какому принципу назначаются у нас ответственные работники — непротивления злу, что ли? Сразу, на первые же обвинения надо было отвечать резко, огрызаться, кусаться. А они что? Извинялись…»


Что до нынешних игр, то, по мнению спортсмена, такие игры — «к чёрту!» Алябьев допускает, что действовать следовало по сценарию 1984 года, когда советское правительство приняло решение бойкотировать игры в Лос-Анджелесе: «Да, не поддались тогда на провокации. Так же надо было действовать и сейчас. Жаль, что самоустранился от этой проблемы президент Путин. Думаю, надо было ему вмешаться. Тогда бы нынче не плакали по спискам».

Ситуация, добавим, ясна как божий день: Россию будут унижать при любом поводе и любым возможным способом. Не надо забывать, что большой спорт давно превратился в большую политику. Всемирная популярность олимпийских игр приводит к тому, что они становится и политическими игрищами. А раз так, то Россию и здесь ждут санкции, санкции и ещё раз санкции.

«Глубокое сожаление» российских чиновников по поводу кромсаемого списка вызывает и вправду недоумение и осознание того, что нынешняя Россия на мировой арене — далеко не гигант СССР.

Сегодня идёт очевидная политическая игра на истощение тех российских команд, что ранее были допущены на игры в Южной Корее. На выщёлкивание из рядов участников сильнейших спортсменов. Делается всё для того, чтобы даже те, кто выступит без гимна и под нейтральным флагом, не одержали значимых побед. И делается всё для того, чтобы окончательно закрепить имидж России как «допинг-страны».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 90

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  1. Vard Сегодня, 15:05
    В марте 2017 года в допинг-пробе Робертса было обнаружено запрещенное вещество пробенецид. Чемпион Олимпиады-2016 в эстафете 4×100 м заявил, что оно попало в его организм через поцелуй девушки, которая из-за инфекции синуса использовала препарат с содержанием пробенецида. По словам легкоатлета, он не подозревал, что запрещенное вещество может передаться через поцелуй. В итоге Американская арбитражная ассоциация отказалась накладывать на спортсмена дисквалификацию.
    Vard
    1. сибиралт Сегодня, 19:03
      Спорт никакой не мир и не пхай-пхай, а бизнес. А бизнес не терпит чванливых приказчиков типа а-ля Мутко. Объяви мы бойкот, потеряли бы свою нишу в мировом спортивном бизнесе, равно как и в любом другом.
      сибиралт
      1. Лев Бронш Сегодня, 19:55
        Мутко всё сказал своей фамилией, здесь согласен. Но проблема абсолютно не в этом!
        Лев Бронш
    2. Лев Бронш Сегодня, 20:10
      Это кстати далеко не самая сказочная история от "их" спортсменов. Лично меня впечатлила сказка от Терезы Йохауг о креме, которым она губы мазала, чтобы не трескались на морозе. Вот типа и анаболики в организм с кремиком попали. Теперь гадаю, 25-30 см надо было на губы намазать?? Или больше? laughing Говорит один раз и мазнула то)))
      Лев Бронш
      1. demo Сегодня, 20:32
        Мазала "от сих и до сих".
        И немного внутрь.
        demo
        1. Лев Бронш Сегодня, 20:34
          laughing good Отличная картинка - больше демотиваторов хороших и разных!
          Лев Бронш
        2. papas-57 Сегодня, 21:04
          ''Мазала "от сих и до сих". И немного внутрь''. Да всё намного проще, у неё губы кончаются в желудке.
          papas-57
    3. Boris Muromtsev Сегодня, 20:29
      Через отсос
      Boris Muromtsev
    4. Natalia777 Сегодня, 21:10
      WADA «случайно» уничтожила все пробы американских спортсменов за последние 26 лет
      26 июля 2016, 22:29
      Внезапно выяснилось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишилось всех образцов проб спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 по 2016 годы. В агентстве объяснили, что это стало результатом оплошности уборщицы, которая случайно уронила стеллажи с пробами американских спортсменов и все 30 тысяч пробирок разбились вдребезги.
      Об уничтожении в WADA всех допинг-проб американских спортсменов сообщило британское агентство BBC.
      Natalia777
  2. Лужский Сегодня, 15:12
    Бойкот МОК в спорте все равно, что бойкот ООН в политике. Имеет смысл только если сумеешь создать альтернативное и равнозначное объединение. Сомневаюсь, что сейчас России это по силам. Значит нужно бороться теми средствами, которые есть. Добровольная изоляция не выход. Партнеры только этого и ждут.
    Лужский
    1. axxenm Сегодня, 15:24

      Цитата: Лужский
      Бойкот МОК в спорте все равно, что бойкот ООН в политике. Имеет смысл только если сумеешь создать альтернативное и равнозначное объединение. Сомневаюсь, что сейчас России это по силам. Значит нужно бороться теми средствами, которые есть. Добровольная изоляция не выход. Партнеры только этого и ждут.

      хоть ссы в глаза всё божья роса...
      ХПП?
      axxenm
      1. виктор н Сегодня, 16:52
        "Очень известные" в узких кругах "спортсмены" раздувают проблему, которая далеко не всех интересует, пытаются представить её как обиду России. Только бы самим поучаствовать, для обеспечения чего должен и Президент подключиться, и Правительство. Это ради бизнес-шоу! Многовато хотите.
        виктор н
        1. Чёрный Сегодня, 17:27
          Кремль «глубоко» сожалеет: МОК не пустил на Зимние Олимпийские игры многих знаменитых русских спортсменов
          Как им вставили, так и сожалеют....легли под МОК - так нечего ныть...сожалейте дальше молча....
          Чёрный
      2. антивирус Сегодня, 19:50
        наше правительство не защитило нас». «Изначально упустило ситуацию из-под контроля, а когда спохватилось, было уже поздно», — добавила она.
        я несколько раз писал--" я или очень умный или ..."---
        В 84Г НАША ПРЕССА "КАК МОЖНО СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ В ОЛИМПИЙСКОЙ ДВИЖЕНИИ"," О СПОРТ -ТЫ МИР" И ТП
        тыкали в амбиции Москва-80, аЛос-Анджелес с прибылью проводят.
        это было до перестройки даже-- весь мир принимает понятие " затраты- польза- прибыль" и в войне так.
        40 лет спать нашим рукойтыкателям не можно было бы.
        но росли бы грибы...
        антивирус
      3. Лев Бронш Сегодня, 20:13
        Ерундой не болтайте... МОК это общественная организация, сильно дистанцированная от гос-в и правительств. Ну по крайней мере так они сами говорят laughing . СССР долго не состоял и не ездил, Китай тоже не сразу. И что? Кто-то умер, кому-то плохо, кроме функционеров и людей, которые кроме быстрого бега/прыга ни на что больше не способны, хуже стало?? Нам то они зачем? К здоровью нации проф. спорт никакого отношения не имеет!
        Лев Бронш
    2. Hlavaty Сегодня, 17:55
      Цитата: Лужский
      Значит нужно бороться теми средствами, которые есть.

      Ну и как борьба? Средств хватает? wink
      Слабых бьют все кому не лень (особенно если за это ещё и приплачивают).
      Россия показывает свою слабость в этом вопросе. Ну так все шакалы и собрались.
      Hlavaty
      1. Лужский Сегодня, 20:12
        Цитата: Hlavaty
        Ну и как борьба? Средств хватает?

        Не хватает. У матрасов всего больше и сил и средств. СССР был куда сильнее (беру в расчет весь соцлагерь) и то в 1984 без него олимпиаду провели и ничего. Или тут все думают, что на нас свет клином сошелся? Без нас вода не освятится? Разочарую. Всё пройдет прекрасно, наше отсутствие мало кто заметит и еще меньше тех, кто о нем пожалеет, гораздо больше порадуется.
        Нас - вас, меня, всех - с олимпиадой УЖЕ прокатили. Это факт. Участвуют наши спортсмены или нет уже важно только для этих спортсменов. А они хотят участвовать, они всю жизнь к этому шли. Выйдем из МОК - нас с огромной (!) радостью лишат и остальных олимпиад. Если тут многим кажется, что, выйдя из МОК мы, типа, с гордо поднятой головой удаляемся непобежденными, то лично я боюсь, что все будет выглядеть с точностью до наоборот. Шавка получила сапогом по морде и забилась под шконку, сверкая оттуда злобными глазками. Уверяю вас, там нас и попытаются продержать как можно дольше к вящей радости неравнодушных зрителей.
        Нет уж, ребята. Раз уж мы так жидко обгадились и в 90-х и позже, нужно за собой убирать, как бы противно и погано от этого не было. И убирать еще придется не раз и не два, у матрасов руки длинные. А вы хотите вместо уборки забиться в угол и пусть оно дальше воняет.
        Уверяю вас, я также взбешен как вы и как многие тут от этого беспредела, который с подачи США устраивается в международных организациях и не только по отношению к России. Стоять с гордо поднятой головой когда в тебя швыряют фекалии тяжело, для этого тоже нужно мужество, но это нужно, потому что если сломаешься, сбежишь, сойдешь с пути, ты - терпила, лузер. А это хуже, чем... чем всё.
        Вы можете ситуацию оценивать иначе. Но по моему мнению хлопнуть дверью сейчас это все равно, что расписаться в собственной вечной слабости и беспомощности, согласиться де факто со всеми обвинениями и уподобиться злобной крысе, загнанной под лавку.
        Лужский
    3. Мих1974 Сегодня, 19:51
      Объясните нам "тупым" - что выиграют ТАМ если Россия будет байкотировать такие "игры"? И так же - что потеряет Россия если будет байкотировать?
      А то вот лично мне "тупому" мыслиться - что при правильной озвучке нагих мотивов блокады "игр" , Россия не просто не потерятье, но и выиграет. good Думаете остальным нравиться что американцам "можно все" - фигушки, только все "писают горячей уриной" Встать, отрыто это заявить и выйти из ОК и начать повсеместно байкотировать эти игры.
      Если Китай в экономике может и уже делает разные действа по уходу от засилия доляров, то никто не мешает России инициировать процесс - отказы от ТАКОГО МОК и такой ВАДА. good . Да - будут визги и требования "покарать Россию", но потом и другие пойдут на такой шаг потому что и они не входят в "индульгированных" якобы спортсменов. Собственно что Россия теряет от предложенного мною шага - а ничего, ибо вот УЖЕ и так же будет и дальше , наших реальных претендентов на победу будут просто не допускать до соревнований.
      Мих1974
  3. Masya Masya Сегодня, 15:17
    Я уже говорила, что стоит прогнуться один раз- гнобить будут до конца! сегодня товарища по команде- завтра тебя! и кто еще знает, что это МОК приготовило на закуску...
    Masya Masya
    1. Vard Сегодня, 15:22
      Я думаю нас с чемпионатом по футболу нагнут... в лучшем случае не будет национальной команды... вот уж анекдот так анекдот будет...
      Vard
      1. МИХАН Сегодня, 16:53
        Цитата: Vard
        Я думаю нас с чемпионатом по футболу нагнут... в лучшем случае не будет национальной команды... вот уж анекдот так анекдот будет...

        Все именно так и будет, в Южной кореи это прощупывание реакции..
        Стыдно за страну, вечно мы оправдываемся и пытаемся возмущаться..А нужно твердо кулаком стукнуть вплоть до угрозы военной..Вот далеко ходить не нужно ,пример с КНДР их там с распростертыми руками и уважением будут принимать эту маленькую ,но гордую страну и они заслужили это уважение !
        МИХАН
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:28
      Цитата: Masya Masya
      Я уже говорила, что стоит прогнуться один раз- гнобить будут до конца! сегодня товарища по команде- завтра тебя! и кто еще знает, что это МОК приготовило на закуску...

      Все верно...как сами организаторы Зимних Олимпиад признают,без сборной России,Олимпиада не Олимпиада.
      Бойкотировать корейскую Олимпиаду наши спортсмены обязаны были,равно ,как и все спортивные наши структуры. И никто не говорит о том,чтоб вообще не ездить на ОИ. Я говорю о конкретно этой Олимпиаде.При этом найти рычаги давления на ВАДА и МОК.
      НЕКСУС
      1. Офицер запаса Сегодня, 17:24
        Вообще-то первейшая задача руководства любой страны - защита интересов этой страны. Ее достоинства. А не тех отдельных личностей, которым глубоко плевать на гимн и флаг, лишь бы только была возможность выступить на Играх. В СССР спортсмены были настоящими национальными героями, в сейчас - стали просто бизнесменами, без национальности, без гордости и без чести.
        Выступление на Играх на таких условиях, которые предложены нашей стране - предательство национального достоинства.
        Офицер запаса
        1. рюрикович Сегодня, 19:30
          Цитата: Офицер запаса
          А не тех отдельных личностей, которым глубоко плевать на гимн и флаг, лишь бы только была возможность выступить на Играх. В СССР спортсмены были настоящими национальными героями, в сейчас - стали просто бизнесменами, без национальности, без гордости и без чести.

          good
          Цитата: Офицер запаса
          Выступление на Играх на таких условиях, которые предложены нашей стране - предательство национального достоинства.

          good good good drinks hi
          рюрикович
          1. Офицер запаса Сегодня, 20:26
            Тут есть еще один момент, который пока не обсуждают. Такое поведение этих так называемых "спортсменов" - мощнейший удар по психике подростков. С них берут пример. А они просто вытерли ноги о государственные символы страны. Тем самым дали команду юным спортсменам - "делай, как я!" Страна - ничто, деньги - все! Сколько же искалеченных душ они породили своим предательством...
            Офицер запаса
      2. Лев Бронш Сегодня, 19:59
        А зачем бойкотировать?? Надо просто посмотреть уставные документы МОК и уяснить, что олимпиада это соревнование частных лиц! Именно отдельных спортсменов и никаких стран там нет изначально! Поэтому, кто хочет и может ехать за свой счёт - да пожалуйста, хоть под флагом Гондураса, хоть под нейтральным, НО! За свой, а не госсчёт!! Выиграют - поаплодируем, про...ут - да и Бог с ними)). Я так разумею госфинансам можно и умнее применение найти, чем выяснять, кто блин 50 км на лыжах быстрее пробежит? Ну выяснили, легче вам станет laughing
        Лев Бронш
    3. Мих1974 Сегодня, 19:52
      По радио седня классную мысль озвучили - а пусть наши спортсмены нашьют себе на форму на спине и на груди "желтые звезды Давида" . Как в свое время в нацисткой Германии нашивали на евреев. И даже очень будет интересно посмотреть как их будут "отдирать" или буду запрещать.
      Мих1974
      1. Masya Masya Сегодня, 19:58
        Цитата: Мих1974
        И даже очень будет интересно посмотреть как их будут "отдирать" или будут запрещать.

        и пусть только засудить попробуют! wink
        Masya Masya
        1. Мих1974 Сегодня, 19:59
          good Во во, подезреваю что за ТАКОЕ - Явреи с них живьем начнут шкуры снимать! good
          Мих1974
      2. рюрикович Сегодня, 20:04
        Цитата: Мих1974
        а пусть наши спортсмены нашьют себе на форму на спине и на груди "желтые звезды Давида" .

        Миша, евреи будут недовольны, А если учесть, что львиная доля олигархов и бизнесменов ...гм...понятно кто, то вой поднимется несусветный. lol
        Может народ неплохой, но уж как-то слишком меркантильный what request
        Бабосы рулят wassat
        Потому сие ассоциации
        Цитата: Мих1974
        Как в свое время в нацисткой Германии нашивали на евреев.

        много кому из властьпридержащих понравится lol Ведь куда не плюнь, попадёшь либо в -вича,либо в -мана laughing
        рюрикович
  4. bandabas Сегодня, 15:18
    Между делом. Так и у нас появились последыши. Некий "Союз российских автошкол" внес предложение при замене водительских прав обязать снова сдавать экзамен. С какого перепуга? Лично у меня за 18 лет вождения только одно нарушение ( превышение скорости на 10 км). А, судя по нашим органам власти и ГИБДД,, примут. Кормушки никто не отменял.
    bandabas
    1. Vard Сегодня, 15:23
      Я помню как они пробили запрет сдавать экстерном...
      Vard
      1. виктор н Сегодня, 16:56
        Какое отношение к теме? Некрасиво.....
        виктор н
  5. Балу Сегодня, 15:21
    Русских олимпийцев зажимают,
    -сами напросились на унижение, нужно было проигнорировать, при чем тут самоизоляция? Собрать все помои против членов мок и смаковать. используя желтую прессу. Что там хакеры нашли, какие документы о сотрудничестве Вады с американскими и англицкими спецслужбами. Вот и крутить с утра до вечера.
    а в Кремле «глубоко» сожалеют
    а вот это меня возмущает больше всего. Судя по перерасходу сметы на строительство объектов, действия должны быть, а их нет. Унижение с Олимпиадой ожидаемо и предсказуемо еще с сочинской. Где действия, чем все это время олимпийский комитет РФ занимался. Зла не хватает, пойду накапаю антигрустин.
    Балу
  6. мерцание Сегодня, 15:32
    Для того , чтобы нам досадить решили СПОРТ как зрелище разрушить. Ну ну, успеха им yes
    По всему видно, что не все спокойно в глубинном государстве ... Датском королевстве.
    мерцание
  7. parusnik Сегодня, 15:43
    Как боролись, на то и напоролись...Половинчатые решения и не доведенные до конца, к добру не приводят..А отношение к нашим спортсменам..это как в анекдоте: У старой девы спрашивают, почему вы до сих пор не замужем? Потому что , все мужчины голыми ходят......?????????....Так они в одежде! А под одеждой все равно голые....Русские принимают допинг, если приедут на Олимпиаду те кто не замешан в приеме, будут принимать...Но дело конечно не в этом..Запад преуспел в создании стран-изгоев...Теперь изгоя лепят из России...
    parusnik
    1. Мар.Тира Сегодня, 17:26
      Ни кто ни кого ни лепит.Мы сами себе слепили этот образ уже давно.Со времён Ельцина,и Горбачёва.А наш "гарант "старается слепить из себя образ некого миротворца.Вот вам и результат.Когда слушаешь политических деятелей,спортсменов,журналистов,просто в ярость приходишь.Что они говорят.Какой Сербский флаг,какая Сочинская форма,какие письма протеста?.О чём это они?
      Мар.Тира
  8. Лесс Сегодня, 16:03
    «Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — прокомментировал взрывоопасную ситуацию кремлёвский представитель Дмитрий Песков.
    Его обвиняют в этих словах??? А что он должен был сказать? Что мы горячо приветствуем? Сборная не едет, спортсменам разрешили принять решение самостоятельно. Теперь запрещать? Сегодня можно ехать, завтра нельзя? Сами же позорили спортсменов, которые согласятся ехать, а теперь когда им отказал уже МОК, теперь снова виноваты чиновники? Да уже откровенно всё равно кого допустят к играм, а кого нет. Сколько можно стонать?
    Лесс
    1. Лев Бронш Сегодня, 20:06
      Дело в том, что по документам самой МОК никаких сборных там нет, вообще!! Изучите вопрос! Есть НОКи, наш временно, на полгода забанили. Причём без объяснения причин)). Но НОК это общественная организация. А спортсмены едут на олимпиаду в индивидуальном порядке, документально так. Поэтому - пусть едут, за свой, а не госсчёт! Очень простое и элегантное решение. Кстати многие спортсмены вполне обеспеченные люди. Опять же за счёт госбюджета. Пусть разок мошной тряхнут, если им так в Корею охота laughing . И там могут любым флагом махать, гражданство то чьё будет? И кстати, надо понимать, что весь "западный" спорт это один сплошной допинг и ловят там, наказывают и прощают исходя из очень разных факторов, но чистота допинг-проб на последнем месте. Вам примеры привести??
      Лев Бронш
  9. Сергей-8848 Сегодня, 16:12
    Если бы был жив Николай Николаевич Озеров, то он бы, наверное, сказал бы ещё раз своё знаменитое: "Такой хоккей нам не нужен!"
    Сергей-8848
    1. kuznec Сегодня, 17:39
      Ага. Или "Гол-...-штанга". Озеров, думаю, сказал бы "...-...-..."
      kuznec
      1. Офицер запаса Сегодня, 20:34
        У Андрея Андреевича Громыко, величайшего государственного деятеля СССР, было три определения поведения людей. Своеобразная классификация непрофессионализма.
        Первое - Вы очень странный человек.
        Второе - шляпа.
        Третье - тюфяк.
        Что-то мне подсказывает, что в данной ситуации именно третье определение было бы и у спортсменов и у руководства страны.
        Офицер запаса
  10. andrej-shironov Сегодня, 16:13
    Основные унижения ещё впереди! Помяните моё слово! Слабохарактерных всегда унижают, а власть у нас именно такая!
    andrej-shironov
    1. Akexandre Fedorovski Сегодня, 20:45
      Власть у нах:
      - нелегитимная, дорвавшаяся в ней в результате криптонеосионистского переворота 1993-го года;
      - не российская, поскольку состоит из "пришельцев", обворовавших коренные народы России;
      - не русская, поскольку продолжает политику геноцида русского народа, некогда составлявшего основу Русской империи, то есть криптонеосионистская...
      Akexandre Fedorovski
  11. afrikanez Сегодня, 16:14
    Спорт в нашей стране "похерили" так же как образование. Ни кто не отвечает, соответственно ни кто и не работает (а зачем, зарплата и так идет). Самое страшное, что ни кто это менять не хочет, да наверно и не может уже. Все "утонули" в зарабатывании денег, но не для государства а для себя.
    afrikanez
    1. kuznec Сегодня, 17:53
      В моем маленьком городке мэр не только не дает денег детям-хоккеистам на проведение соревнований, но и заставляет тренера собирать с родителей компенсацию за то, что на выходных городской каток коммерцию не зарабатывает.
      Я сам, как и многие мои сотоварищи-ровесники, не первый год собираем деньги для проведения соревнований, выезды и оборудование помещений для самбо-дзюдо, для своих детей.
      Это какой-то позор! (цопырихт Булгаков). Когда я рос, все финансировалось государством, вплоть до питания детей на выездах на соревнования.
      Я думаю, что деньги должны быть выделены в первую очередь на детский спорт и на физкультуру среди широких масс. Пока миллиарды (из которых неизвестно сколько разворовано) будут тратиться ради проведения ЧМ по футболу, по-сути, для наших безногих футболистов-миллионеров, которые иначе не могут выйти в ЧМ, миллионы ради поездок спортивных чинуш на рауты в Европу во всякие там МОКи - ничего не выйдет у нас. Да они всех продадут за командировочные в Лозанну какую-нибудь.
      Мое мнение - никого на олимпиаду не пущать, трансляцию запретить, все высшее звено спортивных чиновников заменить на дееспособных. И к ЧМ по футболу, зимней универсиаде в Красноярске и следующей олимпиаде нагнуть ваду и мок по полной. А деньги направить на места, в детский-юношеский спорт и спортивно-оздоровительные учреждения.
      kuznec
  12. _Jack_ Сегодня, 16:32
    Русских олимпийцев зажимают, а в Кремле «глубоко» сожалеют
    А что в кремле могут сделать? Войну что ли объявить? Остается делать хорошую мину.
    _Jack_
    1. Гардамир Сегодня, 17:06
      А что в кремле могут сделать?
      Если ничего не могут, пусть уступят место другим.
      Гардамир
      1. _Jack_ Сегодня, 17:32
        ну а другие, по вашему, что должны сделать то с международным олимпийским комитетом?
        _Jack_
        1. Гардамир Сегодня, 17:44
          международным олимпийским комитетом?
          послать. Только там всего много. Чтоб послать надо экономикой и наукой заниматься. Готовить своих спортсменов и тренеров.
          А эти прижались им бы на выборах победить, да чемпионат по футболу провести, потому и сидят не вякают.
          Гардамир
          1. _Jack_ Сегодня, 18:54
            послать
            гениальное решение, и что от этого все сразу на олимпиаду будут допущены?
            _Jack_
          2. Tatanka Yotanka Сегодня, 20:33
            Цитата: Гардамир
            Чтоб послать надо экономикой и наукой заниматься.

            Tatanka Yotanka
    2. Akexandre Fedorovski Сегодня, 20:41
      А "Кремль"-то - не русский. "Пришельцы" в нем окопались - вот отсюда и все беды коренных народов России
      Akexandre Fedorovski
  13. senima56 Сегодня, 17:04
    Лишение флага и гимна, а теперь и недопуск спортсменов - это еще не все! Прессовать и засуживать будут на играх! Неужели это не понятно?! Через спортсменов пытаются "нагнуть" Россию! Если бы у г-на МуДко была честь - он бы застрелилс, если бы у него была совесть- он бы ешел в отставку.,.Но у этого г- на ни того ни другого нет, но есть огромная жажда власти и наживы!
    senima56
  14. ротмистр Сегодня, 17:27
    Надо нашему руководству понять, что быть добрым для всех не получится. Россию ненавидели всегда и до СССР особенно. И исходить из того, что нас все ненавидят и боятся нашей огромности. Так говорил один из наших царей. И думаю он был прав. Это в мультфильме про Леопольда все смешно и весело; в жизни нет.
    ротмистр
  15. mihey Сегодня, 17:49
    "Русских олимпийцев зажимают" - ну, конечно, Путин виноват! А эти "русские олимпийцы" тряпки что ли? Где у них Родина? За кого они хотят там бороться? Ради себя любимых под любым флагов, в любой одежде? Да позор таким "олимпийцам"! Сила страны не в медалях олимпиад и заработанном на этом бабле, ради которых они, похоже, готовы Родину продать. Никто они и звать их никак.
    mihey
  16. Bulrumeb Сегодня, 17:54
    Пока Москва «глубоко сожалеет», Запад продолжает гнуть антироссийскую линию.

    Какой-то просто исключительный мазохизм
    Bulrumeb
  17. Ромин Сегодня, 18:07
    Итог один- унижение в процессе и будет продолжено во время ОИ и после.
    Что наши популисты хотели то и получили.
    Ещё раз утверждаюсь в принятии утверждения об ошибочном выборе нашего Президента РФ в участии в ОИ 2018.
    Ошибки Президент РФ Путин В.В. Не признает и работу над ошибками не проводит.
    Так что стоит только наблюдать унижение нашей символики , сборной и страны!
    И совершенно понятно кто ответственен за это.
    Ещё раз напомню , что у нас Государственная система спорта и никакой самостоятельности и независимости у спортсменов граждан РФ от чиновников из российского спорта НЕТ. От слова совсем!
    Решение такого уровня ( о принятии участия в ОИ 2018 в такой ситуации) утверждал Президент РФ.
    Спортсмены номенально проголосовали , как им было озвучено сверху. Вины спортсменов в принятии решения о поездки на ОИ 2018 нет, это решение главы государства.
    За бюджетные деньги купят право трансляции и будем любоваться . Наши СМИ будут перетерать тему обиженных и не справедливости. Правдах не понятно для кого ;)) ( хотя пипл хавает и судя по трафику тем в наших СМИ- это работает, на этом сайте масса примеров защитников такого балобольства без цели и результата)
    Не понятна цель такого решения по участию в ОИ 2018 итогом которого мы получаем унижение России и всех граждан РФ.

    PS . Хорошо приняли решение. И .... ????!!! Не разработали ни стратегии ни тактики защиты . Ничего! И теперь пожинаем плоды такого непродуманного решения - абсолютно бессистемного подхода , т.е. На Авось!
    И это явный пример созданной Президентом РФ системы , которая без ручного управления не работает . И показывает пагубность и слабость вертикальной системы от матричной.
    И ситуация с выборами -это тоже явный пример!
    Т.к. Все понимают ошибочный курс правительства РФ , но все так же понимают, что если Путин уйдёт, то не понятно , что будет со страной !
    Система которая не завязана на ручное управление и единоначалие - пагубна и рискованна для любой страны . Отсутствие дублирующих систем и страх "власти" и олигархов перед обществом приводит к тому, что и произошло с процессом дальнейшего унижения России и проглатыванием этого многими.
    Я такое решение не принимаю и пусть я не из многих, но глотать унижение и бездействие главы государства , Президента РФ по защите России и граждан РФ не собираюсь.
    Ромин
  18. Ромин Сегодня, 18:12
    Цитата: senima56
    Лишение флага и гимна, а теперь и недопуск спортсменов - это еще не все! Прессовать и засуживать будут на играх! Неужели это не понятно?! Через спортсменов пытаются "нагнуть" Россию! Если бы у г-на МуДко была честь - он бы застрелилс, если бы у него была совесть- он бы ешел в отставку.,.Но у этого г- на ни того ни другого нет, но есть огромная жажда власти и наживы!

    Могу Вам предложить найти биографию Мутко и сразу все станет понятно, почему его не только не наказали , но даже не отправили в отставку.
    Этот человек из команды Президента РФ. И судя по всему из ближнего круга.
    Ромин
    1. Akexandre Fedorovski Сегодня, 20:39
      Вы говорите о ЧЕСТИ "пришельца"??? Понятия "чести" - не для "пришельцев, которых с Россией объединяет только стремление к личному обогащению. В России в 1993-м, в результате государственного переворота к власти пришли криптонеосионисты, вот это и объясняет практически все ныне происходящее
      Akexandre Fedorovski
  19. Дмитрий Танцюра Сегодня, 19:18
    https://knigavuhe.ru/book/materinskaja-ljubov/
    Дмитрий Танцюра
  20. Esoteric Сегодня, 19:21
    Люди в войну несли знамя Победы, на Рейхстаг его водрузили...А здесь, в мирное, с белым...Ну, что же, "каждому - своё"...
    Esoteric
    1. Akexandre Fedorovski Сегодня, 20:36
      В войну наши отцы представляли коренные народы России, а ЭТИ - они "пришельцы", и Россия для них - не Родина.
      Akexandre Fedorovski
    2. ds269 Сегодня, 21:03
      Гордо несли КРАСНОЕ ЗНАМЯ - тогда была ДЕРЖАВА!!!!!!
      теперь триколор и Россия в мире ничего не значит
      ds269
  21. koksalek Сегодня, 19:59
    Мне уже абсолютно всё равно как там выступят типа наши спортсмены, все равно из за их раболепства перед янки, из за молчаливого пофигизма властей уважение к которым тает как снег. Наверное это не правильно но у меня еще осталась какая то гордость а вот у вышенаписанных ее уже нет
    koksalek
    1. Akexandre Fedorovski Сегодня, 20:35
      ЭТО - не "пофигизм" властей. В Кремле просто все еще надеются на то, что таким ползанием "на брюхе" перед криптонеосионистским Западом удастся "отбить" хотя бы часть наворованного, им замороженного. А что касается ЧЕСТИ России, гордости "великороссов" - так это не об этой криптонеосионистской власти, для который Россия - всего лишь средство обогащения и существования...
      Akexandre Fedorovski
  22. aybolyt678 Сегодня, 20:21
    Американцы в далеком 80 году не сочли за стыд не поехать к нам в Москву. Че такого мы там забыли??? Может нами манипулируют?
    aybolyt678
  23. vadivm59 Сегодня, 20:24
    особо спортом не интересуюсь.но по моему всё началось в 90-х годах.когда наших фигуристов наши же чиновники заставили выйти на повторное награждение золотыми медалями вместе с амерами.до сих пор помню как я матерился глядя как две пары фигуристов жмутся на одном 1-м месте.китайцы отказались выйти,а мы нет, прогнулись.не помню какая была олимпиада.а всё начинается с малого.теперь пожинаем плоды.
    vadivm59
  24. akudr48 Сегодня, 20:26
    МОК - враг, но не он один
    Конечно, можно искать и найти внешних врагов страны за пределами солнечной системы, но наверное, есть смысл посмотреть на врагов дураков внутри.
    Родченков явная сволочь, преступник, предатель, перебежчик и т.п. негодяй.
    Но допинговые дела встроены в бизнес - модель управления спортом в стране, и это меняет дело, поскольку включаются большие деньги, глубокие распилы и крупные откаты.
    Кто Родченкова назначил начальником главной антидопинговой структуры страны - уж не Мутко ли, почему он это сделал и на каких условиях?
    Почему его после увольнения выпустили в США, когда за ним уже тянулся хвост допинговых преступлений, не ясно ли было, что это за фрукт? При это он еще и компьютерную базу с собой утащил, из которой все эти "показания" и высасываются.
    Почему против него не было своевременно заведено уголовное дело в России, кто не хотел и этому препятствовал, не давал делу ход?
    Как получается, что главный по спорту - Мутко - во всех делах по спорту, по Сочи, в футболе, в легкой атлетике и т.д. - в стороне, он как бы не при делах, так, мимо проходил? Хотя ясно, что без этого очень мутного господина ни один серьезный вопрос не мог решаться.
    Вся система управления спортом в стране построена на бизнес - интересах чиновников высших уровней, отсюда корни допинговых скандалов тянутся. И всех остальных неудач, провалов и тупиков, куда заводят страну эти управители.
    Пора менять всю команду, а лучше - всю систему!
    Все на выборы Президента!
    akudr48
  25. Кирилл312 Сегодня, 20:27
    да нас рать... На спортсменов которые поехали туда. А что насчёт думы, и так всем понятно что там одни гандоны...
    Кирилл312
  26. CooL_SnipeR Сегодня, 20:29
    Спорт уже давно бизнес, а не честное состязание. Во время олимпиады раньше прекращались все войны, а сейчас матрасники используют это как оружие. Лично мне глубоко... на олимпийцев и прочих... пора идти работать на завод. Спорт хорош в меру и спорт там, где нет денег. После того что было - почему многие наши едут выступать под пиратским флагом - потому что делать больше ничего не умеют и там бабло. Помоему самые хорошие санкции - направить их (олемпийцев) в мирное русло
    CooL_SnipeR
  27. Akexandre Fedorovski Сегодня, 20:30
    Да, верно все написано, за исключением некорректности сравнения правительства СССР с правительством Российской Федерации. При всем том отрицательном, что было в СССР, правительство было про-советским, и благополучие бюрократического аппарата полностью зависело от внутренних факторов. Нынешнее нелегитимное правительство - криптонеосионистское, "благополучие" которого давно было вывезено в офшоры. В Кремле все никак не поймут, что замороженные, уворованные у народа средства, никогда не будут возвращены коррупционерам, посмевшим противопоставить себя Западу... Причем, мотивами этого противопоставления было отнюдь не благополучие коренных народов России.
    Alexandre Fedorovski, Ph.D.
    Akexandre Fedorovski
  28. Илья Маркелов Сегодня, 20:31
    Вот эту уйню вы называете журналистикой? Вы серьезно?
    Илья Маркелов
  29. 82т11 Сегодня, 20:31
    Как то не удивлен, чиновники ради сохранения своего кресла и спортсмены ради денег толкнули страну на унижение(((
    Вот только не понимаю Путина, говорит что народный лидер, а сам прогнулся. Может аклелла промахнулся и этот срок его последний? Не тянет старичок!
    82т11
    1. Karabin Сегодня, 20:54
      Цитата: 82т11
      Вот только не понимаю Путина, говорит что народный лидер, а сам прогнулся.

      Когда поймете, что Путин надутый Пузырь, а не лидер, все встанет на свои места.
      Karabin
  30. groks Сегодня, 20:35
    Ситуация для РФ проигрышная в любом случае. Что бойкот, что белый флаг, будут поданы как поражение в западных СМИ. Бойкот неприемлем для олигархов от спорта и принесёт большие денежные потери спортсменам, а они всё таки нехило вложились и финансово и своим здоровьем. По человечески их можно понять. Белый флаг будет означать унижение для кремлёвских политиков - их получается и тут в грош не ставят. Так что тупик.
    Пора признать, что на самом деле весь спорт высших достижений, без допинга давно уже невозможен. И не несёт никакой пользы для людей. Вывалить гору компромата на западных спортсменов и функционеров, на МОК с ВАДА. Обнулить результаты ОИ и запретить проф спорт к едреням. Но на это никто не пойдёт. утрутся, а олигархи хоть что-то отобьют из затраченного.
    groks
  31. Bossota Сегодня, 20:48
    Цитата: Лев Бронш
    Ерундой не болтайте... МОК это общественная организация, сильно дистанцированная от гос-в и правительств. Ну по крайней мере так они сами говорят :laughing

    Свежо предание, а верится с трудом. (Из комедии «Горе от ума» (1824) А. С. Грибоедова (1795—1829). Слова Чацкого (действ. 2, явл. 2): )
    Bossota
  32. сирота 63 Сегодня, 20:50

    Подсказка для болельщиков --ХПП -- ?!!!!


    А если честно, то противно до ужаса am И что с этими МОКами и ВАДами делать? Ни одного цензурного слова в их адрес в голову не приходит.
    сирота 63
  33. Александр Очиргоряев Сегодня, 20:55
    Когда же великая Россия перестанет пресмыкаться перед западными антироссийскими организациями??? Это прогибание перед МОК, нисколько не добавит авторитета России. Это же ежу понятно! Требование не выступать под собственным флагом, символом государства просто абсурдно! Нужно бойкотировать насквозь политизированное событие! Чем сильнее наши чинуши от спорта будут плясать под их аккомпанемент, тем сильнее будет давление! Игнорировать ОИ и точка! Рассуждения о том, что наши спортсмены потеряют годы тренировок если не будут участвовать в играх сказки для дураков! Если они истинные патриоты своей страны, то переживут! Иначе, это просто предательство и меркантилизм!
    Александр Очиргоряев
  34. Natalia777 Сегодня, 20:56
    WADA «случайно» уничтожила все пробы американских спортсменов за последние 26 лет
    26 июля 2016, 22:29
    Внезапно выяснилось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишилось всех образцов проб спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 по 2016 годы. В агентстве объяснили, что это стало результатом оплошности уборщицы, которая случайно уронила стеллажи с пробами американских спортсменов и все 30 тысяч пробирок разбились вдребезги.
    Об уничтожении в WADA всех допинг-проб американских спортсменов сообщило британское агентство BBC.
    «В результате неосторожных действий сотрудницы клининговой компании, Всемирное антидопинговое агенстово (WADA) лишилось всех образцов проб американских спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 года» - передаёт BBC.
    «Это ужасно,- американская секция проб в нашем архиве полностью разрушена. На сегодняшний день, нет не единого образца взятых проб у американских спортсменов, выступавших за сборную США с 1990 года» - сказал корреспонденту BBC Дэниелу Сендфорду один из ведущих сотрудников Всемирного антидопингового агентства, пожелавший остаться анонимным.
    На вопрос, что случилось, чиновник WADA сказал, что «одна из сотрудниц клинингового агентства, осуществляя уборку американской секции, неосторожно задела стеллаж с пробами, после чего он упал, увлекая за собой другие стеллажи по принципу “домино”. В результате, более 30000 пробирок оказались разбиты, остальные не подлежат идентификации, так как хранились в подписанных и пронумерованных ячейках, а на самих пробирках информации не было.
    Безвозвратно утеряны пробы с 1990 по 2016 годы, так как архив временно хранился совместно с последними взятыми данными. Ранее, американский архив проб был изьят из специальных холодильных камер, в связи с их внеплановым ремонтом, и помещен на обыкновенные стеллажи. Работы должны были занять не более 1-2 дней, после чего пробы должны были вернуться на место».
    BBC отмечает, что инцидент с «падением стеллажей» произошёл в преддверии посещения офисов WADA совместной австро-российской делегацией микробиологов и биохимиков с мировыми именами, которые должны были провести сравнительный анализ проб российских спортсменов с пробами американских и сделать весьма авторитетные выводы. Примечательно, что эта делегация с большим трудом добилась разрешения на свою миссию, так как на её пути, по нашим достоверным данным, стояли весьма и весьма труднопреодолимые преграды и только их авторитет в научном мире помог им получить разрешение в MOK.
    Представители руководства WADA заявили, что уже расторгли контракт с клининговым агентством, сотрудница которого так «удачно» уронила стеллажи с американскими анализами. «Надеемся, что неловкую уборщицу ждёт большое будущее если не в WADA, то в USADA» - иронизирует ведущий BBC.
    Natalia777
  35. Lars971A Сегодня, 21:05
    Что хочется сказать.Нам все высокие начальники , СМИ говорят что спортсмены всю жизнь положили на спорт ждут Олимпиаду всю жизнь, подорвали здоровье и т.д. и без Олимпиады ну никак не обойтись. А ребята Александр Прохоренко у него тоже были планы, мечты воспитывать детей, жить ............ но он выбрал другое лучше смерть, и вызвал огонь на себя. 6 рота десантников тоже имела выбор, пропусти как требовали бандиты и они остались-бы живы но они сознательно выбрали смерть.А сколько таких примеров можно привести.Можно говорить много.Выводов делать не буду сделайте сами...........................
    Lars971A
  36. Natalia777 Сегодня, 21:05
    Считаю, что спортсмены правильно делают, что не сдаются и едут на Олимпиаду вопреки свем стараниям США и их карманным ВАДА. Весь МИР видит ПОЗОР МОК и ПОЛИТИЧЕСКУЮ КОРРУПЦИЮ в ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ. Надеюсь, что такое абсолютно наглое и беззаконное поведение МОК и ВАДА принесут в итоге им БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ. Надеюсь, что Олимпийский спорт будет очищен от коррупции.
    Natalia777
    1. alexjk Сегодня, 21:31
      наивная дурочка? laughing
      alexjk
  37. ser.dimov2015 Сегодня, 21:06
    Поскольку у нас в стране всем рулит президент ,я считаю ,что вина его очевидна и заключается в том ,что о так дорожит своими бездарными министрами такими ,как Мутко его надо было убрать ещё после Ванкувера Тягачова убрали,а он выплакал своё место ,я считаю на месте министра спорта должен быть такой ,как Шойгу думаю ,что Трутнев подошёл бы.
    ser.dimov2015
  38. Кент0001 Сегодня, 21:18
    Россия последнее время делает то, что ей велят, причем по многим направлениях. Наш авторитет в мире упал ниже плинтуса, но КисельТВ поет об обратном. Поздравляю с новой реальностью, ГОСПОДА!
    Кент0001
  39. 82т11 Сегодня, 21:20
    Слушайте кто нибудь знает, мы 15 миллионов долларов что МОК требовал выплатили?
    А то получается как в той фразе "русские должны платить и каятся"((
    82т11
  40. andrei_saklakov Сегодня, 21:21
    Зачем терпеть такие унижения?! Все и так понятно. Байков объявить играм в связи с необьективностью оценки "чистоты наших спортсменов. И устроить на базе России альтернативу с приглашением всех заинтересованных, дать возможность всем нашим спортсменам показать результаты к которым они шли не один год!!!
    .
    andrei_saklakov
  41. alexjk Сегодня, 21:29
    Вообще-то, достаточно нанести ЯУ по северой америке на открытии этой ой олимп...
    alexjk
  42. Karabin Сегодня, 21:48
    Опущенных предсказуемо опускают дальше.
    Из последнего:ТАСС, 26 января. Все российские спортсмены должны будут подписать декларацию, предполагающую отлучение от Игр-2018 в случае нарушения правил поведения, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду в Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

    МОК разработал форму декларации для российских спортсменов, которые выступят на Играх-2018 в статусе Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Путем подписания документа каждый приглашенный российский спортсмен подтвердит, что никогда не нарушал антидопинговые привила и не отбывал за это дисквалификацию; что он честно и полностью будет соблюдать правила Всемирного антидопингового кодекса и все правила МОК; что он получил индивидуальное приглашение на Игры-2018 от МОК; что он будет не допущен до Игр в случае нарушения вышеназванных пунктов и готов принять и дополнительные санкции.
    МОК начнет рассылать приглашения российским спортсменам на участие в Играх 27 января.
    Еще одна форма декларации разработана для остальных членов российской делегации. В ней, в частности, каждый представитель делегации должен будет подтвердить, что он не был аккредитован ни в каком качестве на Играх 2014 года в Сочи; что он не содействовал спортсменам или другим лицам в нарушении антидопинговых правил; что не он тренировал и не оказывал медицинскую поддержку атлетам, признанным виновными в нарушении антидопинговых правил комиссией Дениса Освальда, и пр.
    Спортсмены и другие члены российской делегации также должны подтвердить, что они уважают решение исполкома МОК от 5 декабря, который допустил их до участия в Играх-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля, под олимпийским флагом.

    Вся история с олимпиадой превратилась в унижение России , как державы. Большой спорт- давно уже не только бизнес ,но и политика. Это объективная реальность, кто бы чего не говорил. Победа спортсмена под национальным флагом имеет определенный вес и работает на престиж страны. Награждение победителей(если таковые случатся после тотального неприглашения лидеров) под белым флагом, только подчеркнет убогость позиции РФ.
    Избежать всех этих унижений, можно было только в одном случае - однозначным бойкотом. Эта позиция должна была быть четко озвучена в самом начале. Причем на самом высоком уровне. Вместо этого невнятное мычание и прятки за спины спортсменов. Решайте сами, а я в домике. Теперь имеем , то что имеем, а опущенных атлетов имеют члены различных комиссий МОК. Особо циничные формы имения еще впереди.
    Karabin
  43. лапшанга Сегодня, 21:48
    Тяжело писать-тем более спокойно анализировать беспредел который устроил МОК в отношении наши олимпийцев! Но злоба и обида плохие помошники ! Вопросов и к МОК и к Нашим спортивным организаторами и руководителям -больше чем ответов ! Их действия-а скорее непонятные шаги свидетельствуют о том-что общественность просто ДУРЯТ! Если МОК общественная организация то зачем с ней связываются ВЛАСТИ? Пора разобраться в этом! Если Олимпийские игры это бизнес -то нам и вести надо как бизнесменам и играть по правилам
    бизнеса! Если это спортивные соревнования представителей стран -то причём здесь запреты МОК по ФЛАГУ -ГЕРБУ ?И самое главное-если Россию по политическим мотивам хотят поставить в УГОЛ и прикрываются Олимпийской хартией то и методы нашего ответа должны быть ПОЛИТИЧЕСКИМИ !Пока ясно одно-беспомощность и юридическая малограмотность российского спортивного руководства позволили МОК унижать нашу страну-вить верёвки и насмехаться над элементарными правами спортсменов -поступать сними как с рабами МОК-хочу ПРОДАМ-хочу ВЫБРОШУ из спортивной жизни ! Не хочется заканчивать комментарии призывом - СДАВАЙТЕСЬ ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА ! Есть-надо вытереть ПЛЕВОК от МОК-
    сжать зубы и БИТЬСЯ КАК НА ФРОНТЕ до ПОБЕДЫ !!!!
    лапшанга
Картина дня