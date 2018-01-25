Яков Кедми: Украиной правят «дрессированные евреи»

Уже ни для кого не секрет, что во властных структурах Украины прочно обосновались нацистские элементы. Страна продолжает героизировать Степана Бандеру и называть площади и улицы в честь Романа Шухевича. Каждый год на территории всей Центральной и Западной Украины проходят факельные шествия по случаю годовщин рождения идеологов ОУН.



Не так давно, среди 11 тысяч рассекреченных документов ЦРУ, нашлись подтверждения тому, что американские спецслужбы оказывали прямую поддержку украинских нацистам, таким как Степан Бандера. Это при всем при том, что США определяли этих людей как террористов.



По мнению израильского аналитика Якова Кедми, сегодняшняя украинская идеология построена на ненависти к России и русским людям. Чтобы как то скрыть свои националистические идеи, во власть поставили "дрессированных евреев", таких как премьер-министр Владимир Гройсман.











