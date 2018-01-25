21:55 25 января

Яков Кедми: Украиной правят «дрессированные евреи»

Уже ни для кого не секрет, что во властных структурах Украины прочно обосновались нацистские элементы. Страна продолжает героизировать Степана Бандеру и называть площади и улицы в честь Романа Шухевича. Каждый год на территории всей Центральной и Западной Украины проходят факельные шествия по случаю годовщин рождения идеологов ОУН.

Не так давно, среди 11 тысяч рассекреченных документов ЦРУ, нашлись подтверждения тому, что американские спецслужбы оказывали прямую поддержку украинских нацистам, таким как Степан Бандера. Это при всем при том, что США определяли этих людей как террористов.

По мнению израильского аналитика Якова Кедми, сегодняшняя украинская идеология построена на ненависти к России и русским людям. Чтобы как то скрыть свои националистические идеи, во власть поставили "дрессированных евреев", таких как премьер-министр Владимир Гройсман.




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Комментарии 4

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  1. Комментарий был удален.
  2. Vard Сегодня, 10:26
    Да что вы говорите... я конечно думаю не совсем так... но про евреев он первый сказал... Мы им ещё за семнадцатый год спасибо не сказали... а они уже опять напакостили...
    Vard
  3. Egorovich Сегодня, 10:27
    Все правильно Кедми сказал, что у власти хохлостана поставлены "дрессированные евреи", как Гройсман, но там еще главюк - "дрессированный ж-и-д" Поросенко-Вальцман.
    Egorovich
  4. Оверлок Сегодня, 13:26
    секрет полишенеля. Осталось задать вопрос- а у нас?
    Оверлок
  5. Razvedka_Boem Сегодня, 15:39
    Да шо ви говорите?..
    Razvedka_Boem
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