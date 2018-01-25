Британский самолет-разведчик был замечен на юге Балтики
Британский самолет Sentinel R1 в среду провел многочасовой разведывательный полет вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, передает Интерфакс.
Согласно информации западных авиационный ресурсов, «британский разведчик с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7360, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии, курсировал вблизи южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, у ее побережья на Балтике, а также у северных границ области в небе над Литвой».
Полет проходил на высоте около 13 тысяч метров.
По данным из открытых источников, основной задачей этого типа самолета является сбор информации о противнике, отслеживание его перемещений и передача полученной информации оперативным структурам командования вооруженных сил.
Напомним, во вторник разведывательный полет вблизи Калининградской области совершил британский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E3 Sentry AWACS с бортовым номером ZH104 и позывным NATO31. Сообщалось, что он кружил вблизи южных границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.
Согласно информации западных авиационный ресурсов, «британский разведчик с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7360, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии, курсировал вблизи южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, у ее побережья на Балтике, а также у северных границ области в небе над Литвой».
Полет проходил на высоте около 13 тысяч метров.
По данным из открытых источников, основной задачей этого типа самолета является сбор информации о противнике, отслеживание его перемещений и передача полученной информации оперативным структурам командования вооруженных сил.
Напомним, во вторник разведывательный полет вблизи Калининградской области совершил британский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E3 Sentry AWACS с бортовым номером ZH104 и позывным NATO31. Сообщалось, что он кружил вблизи южных границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.
Использованы фотографии: wikipedia.org
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