21:49 25 января

Британский самолет-разведчик был замечен на юге Балтики

Британский самолет Sentinel R1 в среду провел многочасовой разведывательный полет вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, передает Интерфакс.

Британский самолет-разведчик был замечен на юге Балтики


Согласно информации западных авиационный ресурсов, «британский разведчик с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7360, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии, курсировал вблизи южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, у ее побережья на Балтике, а также у северных границ области в небе над Литвой».


Полет проходил на высоте около 13 тысяч метров.

По данным из открытых источников, основной задачей этого типа самолета является сбор информации о противнике, отслеживание его перемещений и передача полученной информации оперативным структурам командования вооруженных сил.

Напомним, во вторник разведывательный полет вблизи Калининградской области совершил британский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E3 Sentry AWACS с бортовым номером ZH104 и позывным NATO31. Сообщалось, что он кружил вблизи южных границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Использованы фотографии: wikipedia.org
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Комментарии 22

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  1. Чёрный Сегодня, 10:26
    Британский самолет-разведчик был замечен на юге Балтики
    Союзники помогали шведам искать подводную лодку в акватории порта г.Гётеборга laughing
    Чёрный
    1. Vard Сегодня, 10:28
      В фильме "А зори здесь тихие" был предложен оригинальный способ маскировки военных объектов... предлагаю взят на вооружение...
      Vard
    2. Chertt Сегодня, 10:31
      Все эти "разведчики", так серьезно прописались у наших границ, что каждый отдельный случай освещать уже скучно. Рациональнее в конце недели давать такую информацию списком
      Chertt
      1. Чёрный Сегодня, 10:40
        Цитата: Chertt
        Все эти "разведчики", так серьезно прописались у наших границ, что каждый отдельный случай освещать уже скучно. Рациональнее в конце недели давать такую информацию списком

        А зачем освещать вообще?....Нет ни одного современного сильного государства, которое не вело бы разведку....
        Чёрный
        1. Chertt Сегодня, 10:44
          Цитата: Чёрный
          А зачем освещать вообще?....Нет ни одного современного сильного государства, которое не вело бы разведку..

          А фиг его знает. Ушибленные НАТОвцы пишут про Русских, чтобы своих овцеизберателей запугивать, А наши эКсперты так , за компанию.
          Chertt
          1. роман66 Сегодня, 10:47
            не понятно, только что нового он там найти хотел? готовую армию вторжения
            роман66
      2. Серый брат Сегодня, 10:53
        Цитата: Chertt
        каждый отдельный случай освещать уже скучно.

        Наши Ил-20М там прописались точно так же.
        Серый брат
  2. san4es Сегодня, 10:33
    Sentinel R1
    ТТХ:
    Экипаж: 5 человек
    Длина: 30.3 м
    Размах крыла: 28.65 м
    Двигатель: 2 ТВД «BMW Rolls-Royce BR710»
    Максимальная скорость: до 970 км/ч
    Дальность полета: до 12050 км
    Практический потолок: 15500 м
    san4es
    1. новичок Сегодня, 10:36
      Александр, приветствую. ты как всегда: короток и лаконичен. спасибо за ттх.
      новичок
      1. san4es Сегодня, 10:39
        hi ...Гарик...На здоровье.
        san4es
    2. роман66 Сегодня, 10:50
      Александр hi так BMW или Rolls-Royce? машинки-то разные?
      роман66
      1. san4es Сегодня, 11:04
        hi ...Роман...
        Цитата: роман66
        ... машинки-то разные?

        ...Два в одном "флаконе" fellow
        san4es
        1. роман66 Сегодня, 11:05
          блестит-то как соплями намазанный!
          роман66
          1. san4es Сегодня, 11:08
            ...Салярой натёрли (перед продажей)
            Вот анатомия;

            ....И работа:
            san4es
            1. роман66 Сегодня, 11:14
              во время учебы видел один из наших в разрезе тоже - есть чувство гордости за человечество
              роман66
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    Это стало до того обыденным, что не вызывает удивления, а следовательно резкой реакции. Правда заметно активизировались англичане.
    rotmistr60
  4. Дормидонт Сегодня, 10:36
    А должен был быть замечен на дне Балтики
    Дормидонт
    1. роман66 Сегодня, 10:51
      лучше, как "боинг" малазийский - бульк - и концы в воду
      роман66
  5. taiga2018 Сегодня, 10:42
    ну что же ты на минутку не заглянул в воздушное пространство России?не вежливо,заглянул бы,попили бы чайку,познакомился с С-400...
    taiga2018
  6. Redfox3k Сегодня, 10:52
    Идет рутинная работа по подготовке к войне.

    РЛС создается на базе радиолокационной станции ASARS-2 самолета-разведчика U-2, обеспечивающей картографирование местности с высоким разрешением, селекцию движущихся целей в полном объеме и покадровую съемку стационарных наземных объектов. В ней будут применены антенна длиной 4,8 м (ASARS-2) с электронной системой управления.
    Redfox3k
  7. askort154 Сегодня, 10:53
    В связи с активностью НАТО у наших рубежей, мы, наверняка, оперативно усиливаем Калининградскую область. Вот они сутками и барражируют, вынюхивают. Для того и создана авиаразведка любого государства.
    askort154
  8. PROXOR Сегодня, 11:06
    Да и пусть летают. Нашим ребятам живые мишени. Как в том анекдоте: О. ЕДА САМА ДЛЯ СЕБЯ КАСТРЮЛЮ НЕСЕТ!!!
    PROXOR
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