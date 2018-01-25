21:57 25 января

Запад развязал против России настоящую войну

Американцы начали масштабную атаку на нашу страну. В первую очередь, она проявляется в сильнейшем давлении на экономику России. Такое мнение на Международном экономическом форуме в Давосе озвучил глава банка ВТБ Андрей Костин.

С этим утверждением согласен и российский экономист Валентин Катасонов. При этом эксперт уверен, что экономической составляющей эта "война" не ограничивается. Цели данной гибридной войны - политические. Используя разные инструменты давления - от информационных и психологических до полит-экономических, США пытаются разрушить образовавшийся в мире паритет и вновь стать единственной военной державой.

Валентин Катасонов полагает, что помимо использования внешний рычагов давления, американское правительство ставит и на так называемую "пятую колонну" в России. Сюда входят не только некоторые олигархи, но и члены правительства.




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Комментарии 9

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  1. Vard Сегодня, 10:40
    Ага... а раньше они так... погулять вышли... Война не прекращалась ни на секунду... просто раньше как то справлялись... люди что ли были... не то что сейчас...
    Vard
    1. НЕКСУС Сегодня, 11:55
      Цитата: Vard
      Ага... а раньше они так... погулять вышли... Война не прекращалась ни на секунду... просто раньше как то справлялись... люди что ли были... не то что сейчас...

      Скажу больше,она не прекращалась ни на секунду с того времени,когда началось противостояние Англии и России,то есть двух противоположных культур и цивилизаций в целом.
      НЕКСУС
  2. василий50 Сегодня, 10:51
    На западе сегодня мода на всё *натуральное*. Там даже появились женщины принципиально не прихорашивающиеся. Вот видимо и остальные решили что прихорашиваться или следовать *хорошему тону* не обязательно.
    Но как же там визжат на критику или неприятие их откровенного хамства и жлобства.
    василий50
    1. Vard Сегодня, 10:59
      Красивых женщин там в средние века пожгли... и теперь наши им очень нравятся... а их женщины ревнуют... вот и строят козни... так что всё просто... ни какой политики... просто неконкурентные методы борьбы за мужчин...
      Vard
  3. 1536 Сегодня, 11:35
    Цитата: Vard
    Ага... а раньше они так... погулять вышли... Война не прекращалась ни на секунду... просто раньше как то справлялись... люди что ли были... не то что сейчас...

    Да никто не справлялся, вы о чем, уважаемый? С 1953-го года шла постепенная сдача позиций, завоеванных ценой миллионных жертв в ходе Великой Отечественной войны. К 1963-1964 годам СССР (Россия) была остановлена США в так называемом "Карибском кризисе" и перестала вести политику продвижения своих интересов в Мире. В брежневские времена все было брошено на установление с Западом и США "дружественных отношений". Именно в угоду этого были фактически разорваны дипотношения с КНР и СФРЮ (Югославией) - ключевыми точками, с помощью которых можно было противостоять западной экспансии. После смерти Брежнева страна оказалась без руля и без ветрил, зато всё увеличивалась и увеличивалась "помощь" зарубежным коммунистическим и рабочим партиям, т.е. фактический вывоз капитала. Закономерный итог - приход к власти ставропольского банщика с ненасытным и кровожадным окружением. Страна была обречена. В 1994 году после окончательного вывода наших войск из Германии итоги второй мировой войны, итоги нашей Победы, были окончательно перечеркнуты. Мы откатились на рубеж 1881 года - начало царствования Александр III. Поэтому "холодную войну" можно назвать постепенной сдачей, продажей, предательством государства и народа верхушкой КПСС западным транснациональным монополиям и банкам. Когда, наконец, одумались, то ужаснулись: а что же дальше? Концлагерь, уничтожение генофонда, государственности, заселение страны колонистами из Германии и США?
    1536
    1. синоби Сегодня, 12:52
      Вы слишком сгустили краски,камрад!Америка,по сравнению с Россией,страна подросток.Да ещё и отмороженный гопник.Со всеми вытекающими.И как и в обычной жизни,если мозгов не наберётся,закончит как все отморзки.Взрослые дяди тихо соберутся,порешают вопрос.И не спасут его ни сила личная,ни банда прихлебателей которые разбегутся после первых же люлей.
      синоби
  4. синоби Сегодня, 12:36
    300 лет эта война идёт с переменным успехом.Только технологии меняются,а так всё тоже самое.Да те кто к нам совался ,огребли и сошли с политической сцены.И янкесы в итоге получат своё.Возможно я это даже увижу.
    синоби
  5. Оверлок Сегодня, 13:25
    Сюда входят не только некоторые олигархи, но и члены правительства.
    ===========
    за базар отвечать будет? Если это так, куда смотрит ФСБ?
    Оверлок
  6. Бер Сегодня, 17:49
    1. На самом деле Юрий Пронько слишком сгущает краски по поводу утечки мозгов, на западе Россию не понимают от слова совсем, а раз не понимают, то и не знают.
    Пытаясь выманить как можно больше специалистов, что бы интеллектуально ослабить Россию, и одновременно укакиваются создать предпосылки, что то типа Киевского майдана, а это всё равно что впихнуть не впихуемое, одним словом слишком глупые (жаль другое слово фильтр не пропустит), которые хорошо кормят Остапов Бендеров и Кис Ворбьяниновых, ну какие из них вожди революций.

    У этих и.м.б.и.ц.и.л.о.в в связи с прогрессирующей деградацией, даже на ум не приходит попытаться проанализировать все предпосылки возникновения народных волнений в Москве 1991, благодаря которым на танк вознёсся ЕБэНэ ниспославший святые 90-е.

    Берём простую статистику за 15 лет с 2003 года из России ежегодно уезжало примерно по 50 тыс. военнообязанных мужчин, итого 700-750 тысяч специалистов.
    И уезжали эти 15 лет инициативные, которые не ждут когда под лежачий камень вода потечёт, а добивались всего сами, ибо выехать на ПМЖ на запад не просто.
    Ну так вот революции делают инициативные люди, которым не безразлично будущее,
    как своё собственное так и своих близких.
    А эти американские деградирующие орангутанги тратят сотни миллиардов долларов,
    что бы из России уехали подобные тем кто участвовал в событиях августа 1991 года.
    То есть уехали примерно пол миллиона мужчин и пол миллиона женщин которые могли реально выйти на улицы, а мужчины ещё и взять в руки оружие.

    Так что всё в порядке, зря Юрий бъёт тревогу, это же Россия,
    которую американским 3,14_дорасам ни когда не понять.

    2. А вот про Марио Драги члена Глобал Сакс реально насмешили,
    я тут же вспомнил мультик ограбление по итальянски........
    ...... потомок князей не запятнает своих рук работой....
    Так и в Европейском Банке себя ведёт Марио... одним словом итальянцы.

    Бер
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