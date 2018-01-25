Запад развязал против России настоящую войну
Американцы начали масштабную атаку на нашу страну. В первую очередь, она проявляется в сильнейшем давлении на экономику России. Такое мнение на Международном экономическом форуме в Давосе озвучил глава банка ВТБ Андрей Костин.
С этим утверждением согласен и российский экономист Валентин Катасонов. При этом эксперт уверен, что экономической составляющей эта "война" не ограничивается. Цели данной гибридной войны - политические. Используя разные инструменты давления - от информационных и психологических до полит-экономических, США пытаются разрушить образовавшийся в мире паритет и вновь стать единственной военной державой.
Валентин Катасонов полагает, что помимо использования внешний рычагов давления, американское правительство ставит и на так называемую "пятую колонну" в России. Сюда входят не только некоторые олигархи, но и члены правительства.
С этим утверждением согласен и российский экономист Валентин Катасонов. При этом эксперт уверен, что экономической составляющей эта "война" не ограничивается. Цели данной гибридной войны - политические. Используя разные инструменты давления - от информационных и психологических до полит-экономических, США пытаются разрушить образовавшийся в мире паритет и вновь стать единственной военной державой.
Валентин Катасонов полагает, что помимо использования внешний рычагов давления, американское правительство ставит и на так называемую "пятую колонну" в России. Сюда входят не только некоторые олигархи, но и члены правительства.
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