США сдали курдов. Что дальше?

То, что было предсказано многими аналитиками, случилось: американцы вновь предали своих союзников. На этот раз курдов. Впрочем, им не привыкать. Они уже пережили одно предательство США в Ираке. Как заявили официальные власти Соединенных Штатов, Пентагон больше не будет поставлять оружия тем силами в Сирии, которые используют его не для борьбы с ИГИЛ.



Но ведь никто не забыл, что именно американцы снабжали оружием и тренировали бойцов курдских подразделений на протяжении последних двух лет. Более того, речь идет о районе, где никогда и не было террористов Исламского государства. Выходит, что заявления властей США заведомо является ложным.



Потеряв поддержку своего главного союзника, курды рано или поздно будут вынуждены отступить. После их поражение к власти в регионе придут "умеренные", что заставит вмешаться в ситуацию Россию, Иран и официальный Дамаск.











