21:49 25 января

США сдали курдов. Что дальше?

То, что было предсказано многими аналитиками, случилось: американцы вновь предали своих союзников. На этот раз курдов. Впрочем, им не привыкать. Они уже пережили одно предательство США в Ираке. Как заявили официальные власти Соединенных Штатов, Пентагон больше не будет поставлять оружия тем силами в Сирии, которые используют его не для борьбы с ИГИЛ.

Но ведь никто не забыл, что именно американцы снабжали оружием и тренировали бойцов курдских подразделений на протяжении последних двух лет. Более того, речь идет о районе, где никогда и не было террористов Исламского государства. Выходит, что заявления властей США заведомо является ложным.

Потеряв поддержку своего главного союзника, курды рано или поздно будут вынуждены отступить. После их поражение к власти в регионе придут "умеренные", что заставит вмешаться в ситуацию Россию, Иран и официальный Дамаск.




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Комментарии 8

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  1. maratk Сегодня, 11:17
    Заблудившийся народ. Аллах им судья (курдам естественно).
    maratk
    1. Артек Сегодня, 12:32
      Это Россия заблуждается ,что водит дружбу с турками,турки это наш естественный противник уже много столетий,поддерживать надо курдов,которые всегда будут против турок.
      Артек
      1. Балу Сегодня, 12:43
        Цитата: Артек
        Это Россия заблуждается ,что водит дружбу с турками,турки это наш естественный противник уже много столетий,поддерживать надо курдов,которые всегда будут против турок.

        не нужны такие союзники России. Пусть увязнут, обескровят друг друга. Наш союзник в Сирии-Сирия. С ними у нас взаимные интересы. Курдам предлагалась автономия в Сирии при условии военно-политического руководства Сирией, что логично и взаимовыгодно. Они отказались. Не будет автономного Курдистана в тех пределах о которых мечтают курды. Их так и будет использовать США и Турция в своих интересах, а именно как пушечное мясо для уничтожения суверенной Сирии.
        Балу
        1. Артек Сегодня, 17:56
          Цитата: Балу
          не нужны такие союзники России. Пусть увязнут, обескровят друг друга. Н

          без поддержки курдов -дохлый случай,у турков самая сильная армия в нато.Сирия еле еле оклемалась и тоже нуждается в поддержке.А скоро пойдёт газ из катара и путину обязательно надо иметь послушных друзей,а турки не из таких,так что надо вкладываться в курдов.
          Артек
          1. Балу Сегодня, 20:28
            Цитата: Артек
            А скоро пойдёт газ из катар

            За это и бьются фашингтонские макаки и турки, чтобы ликвидировать Сирию как суверенное государство. Расчитывать на "дружбу" с турками было бы наивно. Это все надолго.
            Надеюсь, что Сирию на растерзание этим волкам Россия не сдаст ни при каких обстоятельствах. А курды должны сами решить свою судьбу-или с Сирией и Россией сохранить себя в составе Сирии или уйти в небытие как народ.
            Балу
  2. Egorovich Сегодня, 11:25
    Предавать всех и все в мире, сидит в крови матрасников, воспитанных годами их существования в нашем мире. Кто их предки - воры, убийцы, насильники, собранный сброд со всей Земли. Так что удивляться тут нечему.
    Egorovich
    1. NF68 Сегодня, 19:54
      Цитата: Egorovich
      Предавать всех и все в мире, сидит в крови матрасников, воспитанных годами их существования в нашем мире. Кто их предки - воры, убийцы, насильники, собранный сброд со всей Земли. Так что удивляться тут нечему.


      Англичане всегда были ни чем не лучше матрасников.
      NF68
  3. синоби Сегодня, 12:26
    То что кинут было ясно изначально,тут дело в другом.Как потом выдавить турок с территории Сирии?
    синоби
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