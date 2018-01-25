BAE Systems представила пятое поколение БМП CV90
Британская компания BAE Systems представила новую модель боевой машины пехоты CV90.
Новая модификация CV90 MkIV является уже пятым поколением боевых машин Stridsfordon 90 (англ. — Combat Vehicle 90). Машина разрабатывалась с 1984 года шведской фирмой Hägglunds (позже приобретённой британской корпорацией BAE Systems) и поступила в серийное производство в 1993 году.
Обновлённая CV90 MkIV оснащается улучшенным шасси, что делает её более проходимой, манёвренной и позволяет передвигаться по пересечённой местности с большей скоростью. Ещё одна существенная инновация пятого поколения — «новейшая электронная архитектура NATO». CV90 MkIV оснащается двигателем Scania мощностью 1000 л. с. и «сверхпрочной» трансмиссией X300. При этом вес боевой машины вырос с 35 до 37 т.
БМП CV90 и боевые машины на её базе состоят на вооружении армий Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Нидерландов. В BAE Systems указывают, что модификация CV90 MkIV предназначена, прежде всего, для участия в конкурсе на замену БМП BMV-II чешской армии, передает "Warspot"
Новая модификация CV90 MkIV является уже пятым поколением боевых машин Stridsfordon 90 (англ. — Combat Vehicle 90). Машина разрабатывалась с 1984 года шведской фирмой Hägglunds (позже приобретённой британской корпорацией BAE Systems) и поступила в серийное производство в 1993 году.
Компьютерная модель БМП CV90 MkIV
Обновлённая CV90 MkIV оснащается улучшенным шасси, что делает её более проходимой, манёвренной и позволяет передвигаться по пересечённой местности с большей скоростью. Ещё одна существенная инновация пятого поколения — «новейшая электронная архитектура NATO». CV90 MkIV оснащается двигателем Scania мощностью 1000 л. с. и «сверхпрочной» трансмиссией X300. При этом вес боевой машины вырос с 35 до 37 т.
БМП CV90 и боевые машины на её базе состоят на вооружении армий Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Нидерландов. В BAE Systems указывают, что модификация CV90 MkIV предназначена, прежде всего, для участия в конкурсе на замену БМП BMV-II чешской армии, передает "Warspot"
Использованы фотографии: baesystems.com
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