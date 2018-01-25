21:56 25 января

BAE Systems представила пятое поколение БМП CV90

Британская компания BAE Systems представила новую модель боевой машины пехоты CV90.

Новая модификация CV90 MkIV является уже пятым поколением боевых машин Stridsfordon 90 (англ. — Combat Vehicle 90). Машина разрабатывалась с 1984 года шведской фирмой Hägglunds (позже приобретённой британской корпорацией BAE Systems) и поступила в серийное производство в 1993 году.

BAE Systems представила пятое поколение БМП CV90

Компьютерная модель БМП CV90 MkIV



Обновлённая CV90 MkIV оснащается улучшенным шасси, что делает её более проходимой, манёвренной и позволяет передвигаться по пересечённой местности с большей скоростью. Ещё одна существенная инновация пятого поколения — «новейшая электронная архитектура NATO». CV90 MkIV оснащается двигателем Scania мощностью 1000 л. с. и «сверхпрочной» трансмиссией X300. При этом вес боевой машины вырос с 35 до 37 т.

БМП CV90 и боевые машины на её базе состоят на вооружении армий Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Нидерландов. В BAE Systems указывают, что модификация CV90 MkIV предназначена, прежде всего, для участия в конкурсе на замену БМП BMV-II чешской армии, передает "Warspot"


Использованы фотографии: baesystems.com
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Комментарии 19

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  1. Серый брат Сегодня, 11:43
    37 тонн это "голая" что ли? Просто не похоже на буржуев, у них даже колёсная техника в полном обвесе в "клуб 40-ка" вступает))
    Серый брат
    1. Genry Сегодня, 12:05
      Цитата: Серый брат
      37 тонн это "голая" что ли?

      Состав брони может быть без чугуния.
      Genry
      1. Серый брат Сегодня, 12:22
        Цитата: Genry
        Состав брони может быть без чугуния.

        Дело не в чугунии, а в дополнительном обвесе.
        Серый брат
      2. Инжeнeр Сегодня, 13:39
        и без урания тоже
        Инжeнeр
        1. Genry Сегодня, 14:11
          Цитата: Инжeнeр
          и без урания тоже

          Ураний надо золотом маскировать, чтобы не ободрали.
          Genry
    2. NEOZ Сегодня, 12:17
      дык это без ДЗ! :)
      NEOZ
      1. Серый брат Сегодня, 12:26
        Цитата: NEOZ
        дык это без ДЗ! :)

        У них с ДЗ не очень, они больше бронеплиты уважают.
        Серый брат
  2. капрал Сегодня, 11:48
    новейшая электронная архитектура NATO

    Сейчас пойдут посты про ЭМИ, распил и откат wassat
    капрал
    1. Genry Сегодня, 11:56
      Цитата: капрал
      Сейчас пойдут посты про ЭМИ, распил и откат

      Это ваши пунктики...
      Кстати, если на западе с отката заплатить налог, то он уже узаконенное лоббирование(заносишь и говоришь "я пришел вас пролоббировать"). А распиливать "по закону" намного приятнее.
      Genry
    2. NEOZ Сегодня, 12:18
      конечно нет! просто вспомним фильм "войны пентагона"..........
      NEOZ
    3. Серый брат Сегодня, 15:13
      Цитата: капрал
      Сейчас пойдут посты про ЭМИ,

      ЭМИ выведет из строя айфоны экипажа, от чего его члены скончаются в жутких корчах из-за невозможности зайти в фейсбук.
      Серый брат
  3. rocket757 Сегодня, 12:07
    Показатель один, но верняк!!!
    А какую технику планирует закупить их военное министерство???
    Посмотрим короче!!!
    rocket757
    1. Лопатов Сегодня, 12:37
      Цитата: rocket757
      А какую технику планирует закупить их военное министерство???

      В смысле "их"?
      BAE Systems давно уже транснациональная корпорация, имеющая филиалы от ЮАР до Швеции "по вертикали" и от США с Канадой до Австралии "по горизонтали".
      Причём это не просто центры продаж и отвёрточная сборка, это полноценные предприятия, занимающиеся и разработкой и производством.
      Лопатов
      1. rocket757 Сегодня, 14:21
        Не, не, транснациональное, рассредоченное производство эт не то.
        Компании имеют привязку к определённому государству по любому, не важно насколько они рассползлись по всему миру!
        Британская компания BAE Systems - не надо умничать, проще надо быть. Закажут они, что ли бо Форду, например, тогда и будем говорить, что заказали полосатикам, хотя у Форда подразделений где только нет и дизайн изделия могут нарисовать где ни будь в Италии.
        Короче упрощаем, британские военные заказывали разработку изделие в британской компании, была инфа что собираются купить у бошей или у Финнов.
        Что будет по факту увидим .... эт если интересно будет. Мне так поф, в принципе.
        rocket757
        1. Лопатов Сегодня, 14:56
          Цитата: rocket757
          Британская компания BAE Systems - не надо умничать, проще надо быть.

          Ну какая же она британская... Только по месту положения формально центрального оффиса. Даже абсолютное большинство налогов пролетает мимо Великобритании. Не говоря уж о таких мелочах, как возможность влиять на эту компанию.

          Цитата: rocket757
          Короче упрощаем, британские военные заказывали разработку изделие в британской компании, была инфа что собираются купить у бошей или у Финнов.

          ???????
          Кто-то Вас очень жёстко ввёл в заблуждение.
          У них уже есть БМП "Вориор". Которые будут модернизированы британским отделением Локхид Мартин.
          Разве что речь об "Аяксах", которые призваны заменить британские лёгкие танки и машины на их базе. Только там не "боши и финны", а формально австрияки с испанцами. Ну а реально эти фирмы принадлежат европейскому отделению Дженерел Динамикс.
          Чисто британский ВПК вообще в глубокой з..яме. И сейчас по большей части принадлежит иностранным корпорациям. Проблема настолько велика, что они простой капремонт с модернизацией "Чинуков" считают великим достижением своей промышленности и фильмы об этом снимают.
          Лопатов
          1. rocket757 Сегодня, 15:33
            Вы глубоко копаете, браво!
            Мабудь я не прав, не лезу глубоко в тему, то что прочитал, то и могу ... не оценить конечно, высказать поверхностное предположение, не мудрю!
            Про британские ВПК, тож подобное читал, не углублялся ... так что вашу оценку принимаю. Тогда получается, что статья несёт ошибочною инфу, впрочем они ведь денюшку зробят, кто не успел, тот опоздал ...
            Не экспертные суждения здесь преобладают, так поболтать.
            rocket757
            1. Лопатов Сегодня, 15:51
              Цитата: rocket757
              Вы глубоко копаете, браво!

              Мне нравится наблюдать за британцами. Там такой цирк творится... И что характерно, под постоянные вопли о "российской военной угрозе".
              Ещё за шведами наблюдать интересно, там тоже всё очень весело. К примеру, у них был период, когда они остались совсем без артиллерии. Старые списали, (модернизировали и продали в Индию) а новые на вооружение ещё не приняли.
              Лопатов
              1. rocket757 Сегодня, 16:11
                Полюбовался я разок на британский эсминец, бл-и-изко. Сопровождал он нас в Ла- Манш! Зрелище, ну такое, не очень спокойное, но страха не было ... мы солдаты Страны Советов, нам бояться не след!
                За Шведов я больше за зениточки интересовался ... Отец рассказывал, ну мне интересно и стало.
                rocket757
              2. ARES623 Сегодня, 18:31
                Цитата: Лопатов
                К примеру, у них был период, когда они остались совсем без артиллерии.

                И заметьте, страна выжила. Если будут умными, однажды смогут так и год без армии прожить.... Представляете, как сэкономят в пользу гражданского сектора экономики!!!!
                ARES623
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