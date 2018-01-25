БЛА «Форпост» оснастят всевидящим радаром

Оснащение беспилотного аппарата радиолокационной станцией в дополнение к традиционно используемым оптико-электронным средствам наблюдения улучшит обнаружение и идентификацию целей. Подобная практика существует и в других странах. Например, в итальянских аппаратах Falco, которые находятся примерно в той же весовой нише, что и "Форпост". У израильского прототипа российского БЛА – беспилотника Searcher ("Искатель") – тоже есть версия с бортовым радаром,

Российские разведывательные беспилотники оснастят миниатюрными высокоточными радиолокаторами, которые существенно увеличат их возможности, сообщают Известия В настоящее время Минобороны формирует тактико-технические требования для радиолокационной станции. Решение о разработке радара для «Форпоста» принято по итогам его боевого использования в Сирии.По данным газеты, «создаваемый для дрона радар во многом будет аналогичен РЛС, устанавливаемым на "больших" самолетах, правда, с учетом массы и габаритов беспилотника новинка будет отличаться меньшими размерами».Радар будет смонтирован в небольшой контейнер, который можно будет установить под крылом или фюзеляжем БЛА.«Форпост» выпускается Уральским заводом гражданской авиации. «В состав одного беспилотного комплекса входят наземная станция управления и три БЛА, каждый стоимостью около $6 млн. Аппарат взлетной массой 454 кг может нести до 100 кг полезной нагрузки. Он способен без посадки вести наблюдение в течение 17,5 часа на высотах до 5,7 км и на дальности до 250 км от аэродрома базирования», – говорится в материале.рассказал газете главный редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.Как сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу, российские беспилотники в Сирии совершили 16 тыс. вылетов. Их общий налет составил 96 тыс. часов.