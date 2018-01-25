21:56 25 января

БЛА «Форпост» оснастят всевидящим радаром

Российские разведывательные беспилотники оснастят миниатюрными высокоточными радиолокаторами, которые существенно увеличат их возможности, сообщают Известия.



В настоящее время Минобороны формирует тактико-технические требования для радиолокационной станции. Решение о разработке радара для «Форпоста» принято по итогам его боевого использования в Сирии.


По данным газеты, «создаваемый для дрона радар во многом будет аналогичен РЛС, устанавливаемым на "больших" самолетах, правда, с учетом массы и габаритов беспилотника новинка будет отличаться меньшими размерами».

Радар будет смонтирован в небольшой контейнер, который можно будет установить под крылом или фюзеляжем БЛА.

«Форпост» выпускается Уральским заводом гражданской авиации. «В состав одного беспилотного комплекса входят наземная станция управления и три БЛА, каждый стоимостью около $6 млн. Аппарат взлетной массой 454 кг может нести до 100 кг полезной нагрузки. Он способен без посадки вести наблюдение в течение 17,5 часа на высотах до 5,7 км и на дальности до 250 км от аэродрома базирования», – говорится в материале.



Оснащение беспилотного аппарата радиолокационной станцией в дополнение к традиционно используемым оптико-электронным средствам наблюдения улучшит обнаружение и идентификацию целей. Подобная практика существует и в других странах. Например, в итальянских аппаратах Falco, которые находятся примерно в той же весовой нише, что и "Форпост". У израильского прототипа российского БЛА – беспилотника Searcher ("Искатель") – тоже есть версия с бортовым радаром,
рассказал газете главный редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Как сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу, российские беспилотники в Сирии совершили 16 тыс. вылетов. Их общий налет составил 96 тыс. часов.

Использованы фотографии: ТАСС/Новодережкин Антон
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Комментарии 18

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  1. Gavrohs Сегодня, 11:30
    96000 часов цифра внушительная,как говориться в час добрый -)
    Gavrohs
    1. 210окв Сегодня, 11:33
      Без вашей разработки сорокалетней давности и этого не было.К сожалению.
      210окв
      1. Gavrohs Сегодня, 11:40
        А какая разница он рабочая лошадка,его модернизирует- значит свою функцию выполняет!Да и потом кто знает сколько он летунов спас своей работой это на мой взгляд самый лучший критерий!
        Gavrohs
        1. 210окв Сегодня, 11:50
          Я с Вами соглашусь.Просто обидно что данное направление в авиации у нас было в загоне.
          Цитата: Gavrohs
          А какая разница он рабочая лошадка,его модернизирует- значит свою функцию выполняет!Да и потом кто знает сколько он летунов спас своей работой это на мой взгляд самый лучший критерий!
          210окв
      2. внук Перуна Сегодня, 12:00
        Цитата: 210окв
        Без вашей разработки сорокалетней давности и этого не было

        Беспилотник - это планер, двигатель и система управления. Ничего сверхсложного, чего у нас до этого не было.
        Покупка чужих беспилотников для изучения нужна была лишь для того, чтобы сократить время и затраты на разработку своего. Так что насчет "и этого не было" Вы погорячились.
        внук Перуна
      3. Маз Сегодня, 12:37
        Цитата: 210окв
        Без вашей разработки сорокалетней давности и этого не было.К сожалению.

        Это наша разработка. Они купили у русского пацана репатрианта фирму по производству беспилотников за миллион долларов, возле квиш саргель. причем шантаж имел место. Как едете по квиш Саргель беспилотники в небе - это идеи и наработки от этого хлопчика уворовано честно местными жителями Израиля. Пацан свалил в Канаду из этого дурдома.
        Маз
    2. Маз Сегодня, 12:35
      Цитата: Gavrohs
      96000 часов цифра внушительная,как говориться в час добрый -)

      Ну, дай то бог нашему теляти, да волка съесть
      Маз
    3. rruvim Сегодня, 13:03
      Все 96000 часов у "АМАНа" в файлах...
      rruvim
  2. Троль Сегодня, 11:48
    главный редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов слишком много болтает.
    Троль
  3. faiver Сегодня, 11:52
    уж простите, с моей обывательской точки зрения цена у этой рабочей лошадки конская...
    faiver
    1. NN52 Сегодня, 12:10
      Чего то помоему с ценой напутали ини...
      Не может один БПЛА столько стоить...
      NN52
      1. faiver Сегодня, 12:14
        в нашей стране еще как может, половина комплектующих маде ин не наше, из-за бугра поди покупаются через две-три фирмы, которые принадлежат каким нить дальним родственничкам власть имущих ну и т.д....
        faiver
    2. Stas157 Сегодня, 13:08
      около $6 млн. Аппарат взлетной массой 454 кг

      Получается килограмм БПЛА дороже золота в 320 раз! Да что в нем такого? Нужно аудиторскую проверку провести.
      Stas157
  4. НЕКСУС Сегодня, 12:14
    Гляжу на этот Форпост и одна мысль в голове крутится-его выстругивали топором?
    НЕКСУС
  5. rruvim Сегодня, 13:00
    Сколько ещё времени можно использовать Израильские клоны? Причём не "первой свежести"? И "начинка", собранная "отвёрткой" в Симбирске (Ульяновске) всё равно передаёт "картинку" в Хайфу.
    rruvim
  6. Маз Сегодня, 14:17
    Действительно вторая древнейшая профессия - журналист:
    В настоящее время "Форпосты" оснащены мощными оптико-электронными станциями, которые не всегда эффективны в условиях тумана или песчаной бури, отмечается в публикации.

    В марте прошлого года газета "Известия" сообщала, что Россия создаст новый тактический беспилотник на базе ранее закупленных у израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) БПЛА Searcher MkII, получивших в России название "Форпост". Новинка, "Форпост-М", производства Уральского завода гражданской авиации (ОАО "УЗГА"), должна быть передана министерству обороны России в 2019 году.
    В сентябре 2015 года стало известно, что министерство обороны России закупило еще 10 комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост". Сумма сделки, заключенной в позапрошлом году, по данным газеты "Ведомости", составляла примерно 300 миллионов долларов.

    Контракт на сборку беспилотных систем был заключен в 2010 году российской корпорацией "Оборонпром" и израильской компанией IAI. Его стоимость составила 400 миллионов долларов. В качестве производственной площадки был выбран завод УЗГА, частично принадлежавший "Оборонпрому".

    "Беспилотная сделка" с Израилем вызвала неоднозначную реакцию в России. Данное решение неоднократно подвергались критике со стороны ряда российских политиков и специалистов по авиационной технике. Израиль отказался от сделке по поставке России более современных, в том числе ударных БПЛА.
    На этом фоне Израиль отказывается от предложений России по совместному производству современных ударных БПЛА.
    Логично. То есть это устаревший израильский беспилотник. Обалдеть
    Маз
    1. rruvim Сегодня, 15:15
      Ну да! Более того, сборочные модели (под флагом РФ) аккурат поставляют всю навигационную информацию на "Офек-10", спутника радио-электронной разведки Израиля. И наши "производители" ничто с этим сделать не могут... Так, что Форпосты - "глаза и уши" АМАН и Моссада...
      rruvim
  7. Topotun Сегодня, 16:41
    Интересно чей двигатель у данного БПЛА....
    Topotun
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