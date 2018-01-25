21:53 25 января

Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет

Новейший российский самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина".

Сегодня, 25 января, летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет. Пилотировал самолет шеф-пилот "Ильюшина" Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель РФ Николай Дмитриевич Куимов
- говорится в сообщении.

Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет



Усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, а проектирование и создание конструкторской документации, а также производство воздушного судна осуществлялось на основе современных цифровых технологий.

Благодаря четырем двигателям нового поколения ПС-90А-76 перспективный топливозаправщик имеет повышенную дальность полета и может брать большее количество горючего для заправки самолетов, чем предыдущие модели. Удельный расход топлива этих силовых установок на 12-14% меньше, чем у двигателей Д-30КП, установленных на более ранние модификации самолетов-топливозаправщиков.

Кроме того, на самолете полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также реализована "стеклянная кабина", которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Машина имеет три устройства системы заправки типа "шланг-конус" - два на консолях крыла и один в кормовой части фюзеляжа с правой стороны. Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А сохранил возможность использования в качестве военно-транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома. В случае необходимости на него может быть установлено оборудование для пожаротушения
- отметили в компании.

Новая машина стала первым самолетом-заправщиком, производимым в России. До этого все Ил-78 собирались в Узбекистане, передает ТАСС


Использованы фотографии: Пресс-служба ПАО "Ил"
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Комментарии 29

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  1. новичок Сегодня, 11:30
    сегодня наш ВПК “бомбит“ авиа новостями. Ильюшинцы_ так держать!
    новичок
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:17
      Цитата: новичок
      сегодня наш ВПК “бомбит“ авиа новостями. Ильюшинцы_ так держать!

      Смотрю и туполевцы раньше запланированного Лебедя в воздух подняли и ильюшинцы не отстают...хорошо бы ,чтоб "сухари" с микояновцами и яковцы поднажали. Глядишь,и гражданская наша авиация оживет и ВКС обновится раньше.
      НЕКСУС
      1. новичок Сегодня, 13:03
        да, если с ВКС более менее сносно, то с гражданской не очень. тут нажать надо всем: и кб и “органам“_ со скрипом берут наши машины наши же компании. я понимаю там: договора, тех.обслуга, з/п, но пока не заставят брать своё, ни производство, ни единица машины не станут ни лучше, ни дешевле. вспомнить только, как зарезали лвигатель НК93 в угоду обещаниям западных компаний. хотя, время такое было, всё валилось в угаре демократии. заставлять надо брать наши самолёты, я в этом уверен. возобновить те ж программы ТУ334, ТУ семейства 200х. читал инфу про обновление ЯК 42. нажимать надо.
        новичок
    2. vladimirZ Сегодня, 12:21
      На видео новый "менеджер" руководитель кампании сынок Рогозина отметился ( с грамотой, а затем с цветами), молодой, да ранний.
      "Много" вероятно трудов вложил в создание нового топливозаправщика, а потому почему не попиариться за счет людей, которые действительно создавали годами новый самолет. Ещё и медаль, а то орден получит "за многолетний и доблестный труд", какие сынки наших "первых" получают.
      Противно, испортил людям праздник Первого Полета новой машины.
      vladimirZ
      1. Piramidon Сегодня, 12:36
        Цитата: vladimirZ
        На видео новый "менеджер" руководитель кампании сынок Рогозина отметился ( с грамотой, а затем с цветами), молодой, да ранний. Противно, испортил людям праздник...

        По вашему, если чей то сынок, то обязательно "редиска"? Вы его хорошо знаете?
        Piramidon
        1. vladimirZ Сегодня, 12:59
          По вашему, если чей то сынок, то обязательно "редиска"? Вы его хорошо знаете?- Piramidon

          Я знаю одно, чтобы профессиональному инженеру, руководителю поручили отправить самолет в Первый Полет, он должен пройти долголетний путь от мастера, инженера-конструктора до начальника цеха (бюро), отдела, службы, начальника производства, директора завода, Главного Конструктора, только тогда ему откроется почетная дорога отправить СВОЙ, выстраданный годами самолет в полет.
          А здесь пиар блатного (как говорили в былые годы) молодого парня, без жизненного и профессионального опыта, за счет "веса" папы, назначенного руководителем кампании "Ильюшина".
          Вы хоть думайте, что пишите.
          vladimirZ
        2. iouris Сегодня, 13:45
          Цитата: Piramidon
          Вы его хорошо знаете?

          Ну-ка расскажите нам о вундеркинде Рогозина поподробнее.
          iouris
          1. Piramidon Сегодня, 15:04
            А вот "нукать" не вежливо. Какое то барско-приказное обращение у Вас. Я его не знаю, а поэтому ничего о нем не говорю, а только задал вопрос.
            Piramidon
      2. Stas157 Сегодня, 12:52
        Цитата: vladimirZ
        сынок Рогозина отметился ( с грамотой, а затем с цветами), молодой, да ранний.
        "Много" вероятно трудов вложил в создание нового топливозаправщика

        Молодой полковник Путин много ли "вложил"(вместе с руководителем Собчак!) в страну, у руля которой, он внезапно оказался?
        Может конечно молодой Рогозин и оказался на высокой должности благодаря протеже, но свои штаны он протирает там не зря. Делом занимается! На прежних должностях он это доказал. Уверен, в конечном итоге, то обстоятельство, что он сын вице-президента пойдет только на пользу ульяновцам.
        Очень красивый самолет, особенно с новыми двинателями. Сложное решение о переносе его производства в Россию было принято не зря!
        Stas157
        1. vladimirZ Сегодня, 13:11
          Может конечно молодой Рогозин и оказался на высокой должности благодаря протеже, но свои штаны он протирает там не зря. Делом занимается! - Stas157

          Ха-ха. "Делом он занимается". Каким может он заниматься делом в авиастроительной, авиаконструкторской кампании, если он в авиации "не ухом, не рылом"? Что он может там руководить? Не пишите глупости.
          Это такая же замена какого то профессионала авиационного дела на блатного неумеху, поставленного на "кормление", как это было сделано в "Ростехе", когда профессионала Алексея Федорова, бывшего руководителя Иркутского авиационного завода, авиакампании "Иркут", руководителя авиастроительного холдинга России, зама "Ростехнологии" по авиации, заменили ныне на мебельщика, завалившего когда то Минобороны, Сердюкова.
          vladimirZ
          1. Stas157 Сегодня, 15:57
            Цитата: vladimirZ
            Каким может он заниматься делом в авиастроительной, авиаконструкторской кампании, если он в авиации "не ухом, не рылом"? Что он может там руководить? Не пишите глупости.


            Андрей Калиновский, ни разу не авиатор, по специальности инженер-электромеханик. С 2007 года в течении пяти лет Андрей Владимирвич занимал пост генерального директора ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова».

            С 2013 по 2014 год Калиновский являлся первым вице-президентом по производству - директор Комсомольского-на-Амуре филиала, президент общества ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

            В 2014 году Калиновский Андрей Владимирович назначен генеральным директором ФГУП Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.
            Именно он поднял производство новейшего самолета Суперджет-100. Именно при нем был пик производства в 35 самолетов в год! А сей час его отправили на ответственный участок работы - Космосом руководить, и накопившиеся проблемы у нынешних "профессионалов" в космической сфере разгребать.
            Что вы на это скажете? Почему же Калиновский будучи не авиатором, в производстве самолетов добился успехов? Может от того, что важнее быть прежде, организатором?
            Stas157
            1. vladimirZ Сегодня, 18:09
              Почему же Калиновский будучи не авиатором, в производстве самолетов добился успехов? Может от того, что важнее быть прежде, организатором?- Stas157

              На все руки мастер, "и сапоги точить и пироги печь"?
              То какой самолет этот Калиновский "поднял" - "Суперджет-100" можно ещё спорить и спорить. И спорят кстати, и не покупают его особо.
              С точки зрения эксплуатационных качеств этот самолет, изготовленный кстати более чем на 75% из зарубежных частей, для России не нужен.
              Такой тип самолета должен эксплуатироваться у нас на региональных линиях, в Сибири, Дальнем Востоке, а там много грунтовых аэродромов, на которых этот самолет с расстоянием от грунта до воздухозаборника двигателя в 46 сантиметров, эксплуатировать нельзя, сразу засосет кучу камней и пыли в двигатели.
              Зачем строили такой самолет эти "менеджеры" Калиновские для России? Или на продажу? А как же российские просторы, что задыхаются от недостатка такого класса самолетов только с верхним расположением крыла, типа АН-148 или турбовинтовых типа ИЛ-114?
              Вместо быстрого продвижения на российский рынок того же АН-148 или ИЛ-114, которые бы уже за это время расшили проблемы региональных перевозок, создали это ненужное для России "чудо" - Суперджэт -100, которое выбило наши российские разработки из проработки в производство, и создали кризис гражданского самолетостроения.
              Теперь будем ждать подобных "менеджер"-решений в космической сфере. Не из-за таких Калиновских у нас падают ракеты, как бы их не освещали священники?
              В любом деле должны работать профессионалы, а не "менеджеры", заточенные на получение прибыли любой ценной, типа Калиновских. Вот такие "менеджеры" Калиновские и угробили нашу промышленность, все рассчитывая на сие минутную прибыль любой ценой, сокращая производство, людей, профилактории для оздоровления трудящихся, принимающие непрофессиональные решения.
              Кстати, Калиновского не перекинули в Минобороны, где недавно объявили о прекращении эксплуатации 2 супер российских подводных лодок из-за их "низкой рентабельности"? А может какой из его сокурсников "менеджеров", на все руки мастеров, в МО работает и рассчитывает там рентабельность того или иного вооружения?
              vladimirZ
              1. vladimirZ Сегодня, 18:38
                Добавлю ещё видео ответа Путина на назначение детей высокопоставленных чиновников. Молодой Рогозин такой не один.
                vladimirZ
          2. Piramidon Сегодня, 19:17
            Цитата: vladimirZ
            Ха-ха. "Делом он занимается".

            Такое впечатление, что Вы, ничего не зная о конкретном человеке, льете на него ушаты помоев. Я Вам уже задавал вопрос - "Что Вы о нем знаете такого, что его дискредитирует?" Кроме пространных ответов в стиле либеральной оппозиции - "Да он сын Рогозина! Да он молодой ИЩО! Его папа поставил!" других ответов Вы не дали.
            Piramidon
      3. GAF Сегодня, 13:18
        Цитата: vladimirZ
        Противно, испортил людям праздник Первого Полета новой машины.

        Так он и сам будет страдать оставшуюся жизнь, имея такое пятно в анкете в графе родословная. Не сподобило ему родиться в рабоче-крестьянской семье. Семья академика, профессора и далее по лестнице тоже может оказаться не той, что надо.
        GAF
        1. Piramidon Сегодня, 19:29
          Цитата: GAF
          Так он и сам будет страдать оставшуюся жизнь, имея такое пятно в анкете в графе родословная. Не сподобило ему родиться в рабоче-крестьянской семье. Семья академика, профессора и далее по лестнице тоже может оказаться не той, что надо.

          Круто! Еще про пятую графу забыли написать.
          Piramidon
  2. Egorovich Сегодня, 11:41
    Новости в новом году одна приятнее другой!!! Вот и самолетом-заправщиком собственного российского производства обзавелись. Счастливого полета и безаварийных посадок!!! good
    Egorovich
  3. Alex_K Сегодня, 11:42
    Какой он на х..н новый, тот же совковый ил-76, ни чего нового у нас пока не выходит, восстанавливаем, модернизируем, а нового ни чего не создали. Печалька.
    Alex_K
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:51
      тот же совковый ил-76
      А "советский" трудно было написать? Либероиды начали использовать в свое время такое уничижительное сравнение, а неучи подхватили.
      rotmistr60
      1. Чичиков Сегодня, 14:26
        Цитата: rotmistr60
        А "советский" трудно было написать? Либероиды начали использовать в свое время такое уничижительное сравнение, а неучи подхватили.

        Так он вам и напишет, - расшифроватся сразу, написав "москал...й".
        Чичиков
    2. фигвам Сегодня, 11:58
      Цитата: Alex_K
      Какой он на х..н новый, тот же совковый ил-76, ни чего нового у нас пока не выходит, восстанавливаем, модернизируем, а нового ни чего не создали. Печалька.

      В какой то степени он всё же новый. Крыло, двигатели, управление, да и в России такие самолёты не производились, а теперь будут. Для нас радость, для таких как вы, печалька.
      фигвам
      1. AlexVas44 Сегодня, 12:27
        Цитата: фигвам
        В какой то степени он всё же новый. Крыло, двигатели, управление...

        И отсутствует оператор дозаправки в корме.
        AlexVas44
    3. НЕКСУС Сегодня, 12:19
      Цитата: Alex_K
      Какой он на х..н новый, тот же совковый ил-76

      И че? Ему истребители сбивать или штурмовиком быть? 76-й -машина для многих нужд по сей день непревзойденная. А этого 78-го собрали с нуля.Он новый. При этом и авионика не совковая.
      Не надо пузырится,уважаемый.
      НЕКСУС
    4. Донской Сегодня, 12:40
      Цитата: Alex_K
      тот же совковый ил-76, ни чего нового у нас пока не выходит, восстанавливаем, модернизируем, а нового ни чего не создали. Печалька.

      Пилотажно-навигационное оборудование у него современное и кабина тоже вполне себе новое, а двигатели конечно не новые. Если допилят новые двигатели ПД-30, то вполне можно собрать новый транспортник в Ульяновске. Было бы желание, ну и деньги конечно.
      Донской
  4. san4es Сегодня, 11:44
    soldier
    Разработчики пояснили, что новое воздушное судно, по пожеланию заказчика, должно сохранить возможность использования его в качестве военно-транспортного. Топливозаправщик будет иметь рампу, десантное оборудование, а, в случае необходимости, на самолете можно установить оборудование для пожаротушения и заправки. Последнее включает в себя дополнительные емкости для топлива внутри грузовой кабины и унифицированных подвесных агрегатов заправки.

    san4es
  5. andrewkor Сегодня, 12:32
    Горячий привет всем узбекистанцам на Авиастаре от земляка с 30летним стажем на ТАПОиЧ!
    andrewkor
  6. 16112014nk Сегодня, 13:56
    Неуместно смотрятся среди встречающих сынок Рогозина и поп с крестом на пузе.
    16112014nk
  7. rpuropuu Сегодня, 15:59
    Цитата: Alex_K
    Какой он на х..н новый, тот же совковый ил-76, ни чего нового у нас пока не выходит, восстанавливаем, модернизируем, а нового ни чего не создали. Печалька.

    Ну да, ему бы Варп или Ионный двигатель как в "Стар-Треке", а так же фюзеляж как в "Звездных войнах"? fool
    Наверное Вы ошиблись ресурсом wink
    Все в статье достаточно подробно написано recourse
    rpuropuu
  8. sergei28 Сегодня, 16:46
    предвыборная "пена" и показуха!
    sergei28
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