Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет

Сегодня, 25 января, летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет. Пилотировал самолет шеф-пилот "Ильюшина" Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель РФ Николай Дмитриевич Куимов

Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А сохранил возможность использования в качестве военно-транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома. В случае необходимости на него может быть установлено оборудование для пожаротушения

Новейший российский самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина".- говорится в сообщении.Усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, а проектирование и создание конструкторской документации, а также производство воздушного судна осуществлялось на основе современных цифровых технологий.Благодаря четырем двигателям нового поколения ПС-90А-76 перспективный топливозаправщик имеет повышенную дальность полета и может брать большее количество горючего для заправки самолетов, чем предыдущие модели. Удельный расход топлива этих силовых установок на 12-14% меньше, чем у двигателей Д-30КП, установленных на более ранние модификации самолетов-топливозаправщиков.Кроме того, на самолете полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также реализована "стеклянная кабина", которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.Машина имеет три устройства системы заправки типа "шланг-конус" - два на консолях крыла и один в кормовой части фюзеляжа с правой стороны. Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.- отметили в компании.Новая машина стала первым самолетом-заправщиком, производимым в России. До этого все Ил-78 собирались в Узбекистане, передает ТАСС