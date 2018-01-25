21:55 25 января

Турция анонсировала новые военные операции в Сирии

Турция не исключает того, что за операцией "Оливковая ветвь" в Африне на северо-западе Сирии последуют новые, сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "Франс 24"

Турция анонсировала новые военные операции в Сирии


По его словам, Анкара рассматривает возможность проведения операции в Манбидже, также находящимся под контролем курдских формирований.


Освобождение Африна от террористов очень важно. В Африне также орудуют террористы ИГ*, которые пытаются пересечь границу для совершения терактов в Турции и других странах, в том числе во Франции
- сказал Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что "Оливковая ветвь" направлена против ИГ* и курдских "Партии демократического союза" и "Отрядов народной самообороны". Он отметил, что еще одна угроза Турции исходит из района Манбиджа.

Откуда бы ни исходили угрозы, Турция должна ликвидировать их источники. Сейчас наша цель - позиции террористов в Африне, но в будущем операции могут быть организованы в других районах Сирии
- сказал турецкий министр.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган первым объявил, что его страна не собирается ограничиваться операцией в сирийском Африне. Он подчеркнул, что турецкая армия намерена навести порядок вдоль всей границы страны.

ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:08
    Как я понял заранее предупреждают союзника (Сша), чтобы убрали своих спецов. При всех резких заявлениях Эрдоган все же не готов пойти на настоящую конфронтацию с американцами. Да и не пойдет.
    rotmistr60
    1. oldseaman1957 Сегодня, 12:10
      Цитата: rotmistr60
      Эрдоган все же не готов пойти на настоящую конфронтацию с американцами.
      - Стоило бы Эрдогану подумать, когда после путча армию кромсал. А то - с американцами проблемы, а армия чистками обескровлена. А тут ещё курды уже лупят турецкую свору - перья летят. Как бы опять не опозорился, "стратег".
      oldseaman1957
    2. Geisenberg Сегодня, 13:23
      Цитата: rotmistr60
      Как я понял заранее предупреждают союзника (Сша), чтобы убрали своих спецов. При всех резких заявлениях Эрдоган все же не готов пойти на настоящую конфронтацию с американцами. Да и не пойдет.


      Да США уже давно в курсе. Это предупреждение курдам, озвученное на весь мир, чтоб не говорили что не слышали.
      Geisenberg
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:09
    Турция анонсировала новые военные операции в Сирии
    Аппетит приходит во время еды.
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 12:11
      И это легко прогнозировалось , что будет дальше?
      cniza
      1. Маз Сегодня, 12:23
        Дальше? Вот - Сирийский солдат из Идлиба, был одним из защитников осажденной в 2015 году авиабазы Абу ад-Духур, молится и целует землю на освобожденной базе, после того, как оттуда были выбиты боевики (С)
        (с)

        Бум выбивать и освобождать. А курды пусть молятся. Мы им предлагали, они отказались. Ну -глупость и жадность самая дорогие и несовместимые с нормальной жизнью вещи, особенно на войне.

        (с)
        Судя по карте, то мало курдам не покажется. Они уже просят взять их назад под крыло САА и ВКС, но просят не официально,... ну, гордому - воля и османы с танками, самолётами и артиллерией в лоб. плюс все протурецкие банды которые собрал в кучу Эрдоган.
        Маз
        1. cniza Сегодня, 12:28
          Да согласен я с Вами и если Турция выдавит США из Сирии , нам потом будет легче.
          cniza
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:40
        cniza Сегодня, 12:11 ↑
        И это легко прогнозировалось , что будет дальше?

        ... походу чем дальше в лес, тем злее партизаны, и потому туркам не избежать стычек с мерикатосами...
        a.s.zzz888
        1. cniza Сегодня, 12:45
          По плану США должны уйти , но ?
          cniza
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:00
            ... а потом может начаться самое интересное... полагаю турки давно хотят найти повод выйти из под опеки мерикатосов, или хотя самим себе показаться такими... вот и будет им повод...
            a.s.zzz888
            1. cniza Сегодня, 13:13
              Каждый играет свой концерт , лишь бы узлов не понаделали , которые не развязываются.
              cniza
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:56
                По ходу Темнейший может не только в хоккей и дзюдо, и на фортепиано... он может и ДИРИЖИРОВАТЬ !
                a.s.zzz888
  3. Адьютант Сегодня, 12:33
    Пусть завязнет поглубже Турция
    Неплохо
    Адьютант
  4. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:40
    Геноцид армян турки не признали - ну не было такого в истории.
    Тоже будет и сейчас вырежут выдавят курдов, террористов (нужное зачеркнуть) и заселят туркоманами со всеми вытекающими - или автономия или последующее присоединение к Турции в результате свободного волеизъявления населения.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  5. Dimmih Сегодня, 12:45
    Мы поддерживаем Асада, курды преследуют свои интересы, создавая головняки Асаду. Так что пусть они разбираются друг с другом-Асаду от этого только польза.
    Dimmih
  6. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:52
    Сейчас эта этническая разновидность курдов может рассчитывать только на себя, ну может быть и на американцев. А на РФ - паровоз ушел:
    на минувшей неделе «Газпром» получил окончательное формальное разрешение Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции. О том, что это была формальность, свидетельствует простой факт: на морском участке к этому моменту было уложено уже несколько сотен километров газопровода.

    Кроме того, как сообщается, в наступившем году «Газпром» планирует увеличить инвестиции в «южный маршрут» без малого в два раза по сравнению с прошлым, 2017 годом — до 182,4 миллиарда рублей.
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Scoun Сегодня, 13:37
      Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
      на минувшей неделе «Газпром» получил окончательное формальное разрешение Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции.

      Вообще то, вторая ветка это на экспорт в европу и наши говорили, что будут её строить, только после гарантий от ЕС, что бы не получилось как с Болгарией.
      В общем вторая ветка важна, но наши без гарантий от ЕС, не стали бы её строить. Наверное по этому недавно из пасе украинскую делегацию попросили на выход а ещё был взрыв в Австрии на газовом хабе.... что США купили сжиженный в России... в общем риторика риторикой но холод это не хухры мухры)))
      Scoun
  7. vlad007 Сегодня, 13:41
    Африн район компактного проживания курдов, если не ошибаюсь там их около 1,5 млн., поэтому там вся эта заварушка надолго, как в Афганистане. Курдам никто не помешает перейти к партизанской тактике действий - днём они мирные граждане, а ночью пешмерга.
    vlad007
  8. мерцание Сегодня, 19:16
    Анкара рассматривает возможность проведения операции в Манбидже

    Бла-бла-бла. Вся эта гневная риторика, должна прикрыть сговор между Турцией и США на агрессию турков против курдов.
    мерцание
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