Турция анонсировала новые военные операции в Сирии

Освобождение Африна от террористов очень важно. В Африне также орудуют террористы ИГ*, которые пытаются пересечь границу для совершения терактов в Турции и других странах, в том числе во Франции

Откуда бы ни исходили угрозы, Турция должна ликвидировать их источники. Сейчас наша цель - позиции террористов в Африне, но в будущем операции могут быть организованы в других районах Сирии

Турция не исключает того, что за операцией "Оливковая ветвь" в Африне на северо-западе Сирии последуют новые, сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "Франс 24"По его словам, Анкара рассматривает возможность проведения операции в Манбидже, также находящимся под контролем курдских формирований.- сказал Чавушоглу.Министр подчеркнул, что "Оливковая ветвь" направлена против ИГ* и курдских "Партии демократического союза" и "Отрядов народной самообороны". Он отметил, что еще одна угроза Турции исходит из района Манбиджа.- сказал турецкий министр.Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган первым объявил, что его страна не собирается ограничиваться операцией в сирийском Африне. Он подчеркнул, что турецкая армия намерена навести порядок вдоль всей границы страны.ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России