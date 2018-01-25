21:57 25 января

Китай строит самолет для обнаружения "стелс-самолетов" противника

Китай разрабатывает разведывательный самолет, оснащенный радиолокационной системой, которая поможет обнаружить вражеские "самолеты-невидимки", заявляют китайские военные наблюдатели. Предполагается, что воздушное судно с названием KJ-600 будет базироваться на новом авианосце, сообщает International Business Times

Китай строит самолет для обнаружения "стелс-самолетов" противника

архивное фото


По словам китайских военных специалистов, KJ-600 будет оснащаться передовым радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которая позволит самолету обнаруживать "стелс" самолеты Соединенных Штатов, такие как F-22 и F-35.


Предполагается, что самолет можно будет использовать и как систему дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), так и для управления палубными самолетами, и координации их действий в воздухе. Самое большое преимущество KJ-600 - это более совершенная система радиолокации и связи, позволяющая контролировать широкий спектр сигналов и даже обнаруживать самолеты, созданные с применением технологий уменьшения радиозаметности.

В докладе говорится, что KJ-600 разрабатывается Xian Aircraft Corporation. Предполагается, что самолет будет весить 25-30 тонн и иметь два турбовинтовых двигателя FWJ-6C. У китайского разведывательного самолета, скорее всего, будет экипаж, состоящий из пяти-шести человек. Команда будет включать пилота, второго пилота, а остальные члены экипажа будут работать на радиолокационные и боевые системы управления.

Использованы фотографии: https://twitter.com/xinfengcao
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Комментарии 24

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:37
    которая позволит самолету обнаруживать "стелс" самолеты Соединенных Штатов, такие как F-22 и F-35.

    ... китайцы указали прямо, какие самолёты будет обнаруживать ..
    a.s.zzz888
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:04
      К тому времени они и останутся, а старьё продадут своим очередным друзьям.
      ul_vitalii
  2. Андрей Остроушко Сегодня, 12:40
    Я знаю, что Китайцы давно копируют Российскую технику, но клонировать Американца? В первый раз вижу. И еще, мне одному кажется, что этот Су-57 двухместный или я что то пропустил?
    Андрей Остроушко
    1. NN52 Сегодня, 14:11
      Андрей Остроушко

      Это для Индии.... Они такой хотели, двухместный.... Су 57... Забыл как программа называется..
      Но что то эта программа заглохла как то....
      Это просто фото компьютерная графика
      NN52
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:43
    А вот наш Премьер А-100 пока только на испытаниях...при этом еще большой вопрос,сколько их закупит МО для ВКС.А таких самолетов нам надо бортов 30-40...при этом и антипода то летающим РЛС надо бы обновить ,а не делать его на базе ИЛ-18 ,разработки 68 года.
    НЕКСУС
    1. Muvka Сегодня, 12:52
      Правильно сказать - наш А-100 уже на испытаниях. А этот только строится. Точнее разрабатывается. Если нет ни веса, ни количества экипажа. И неизвестно, насколько хуже он будет А-100.
      Muvka
      1. мыслитель Сегодня, 13:02
        Точнее разрабатывается.

        Фотография - сентябрь прошлого года, так что тоже испытания.
        мыслитель
      2. Zaurbek Сегодня, 16:25
        Он вообще не конкурент А-50/100...у нас таких самолетов пока и не предвидится....нет носителя и оборудования...это аналог Е-2 вот с ним и нужно сравнивать...
        Zaurbek
        1. Topotun Сегодня, 16:39
          Обидно что у нас была подобная разработка, год 1988. ЯК-44Э. [media=http://airwar.ru/image/i/spy/yak44-i.jpg]
          Topotun
          1. Zaurbek Сегодня, 16:56
            Было два проекта...еще Ан-72 с тарелкой на хвосте.
            Zaurbek
    2. Vita VKO Сегодня, 12:59
      Цитата: НЕКСУС
      аких самолетов нам надо бортов 30-40.

      Самолеты ДРЛО следует относить к наступательному виду вооружения для войны на чужой территории или морской зоне, возможно конечно еще рассмотреть как средство усиления в угрожаемый период, но это скорее исключение. Дело в том, что эти дорогостоящие машины не несут боевого дежурства в мирное время и как следствие мало чем помогут при отражении внезапного удара. А вот 30-40 радиотехнических подразделений с пунктами наведения вдоль границы, что бы снизить нижнюю границу радиолокационного поля хотя бы до 100 м, а не 4000 как сейчас, да и то не везде, было бы в самый раз. И обошлось бы дешевле в разы.
      Vita VKO
    3. роман66 Сегодня, 13:12
      пропустили фишку - он для авианосца - а таких у нас request
      роман66
      1. san4es Сегодня, 16:36
        Цитата: роман66
        пропустили фишку - он для авианосца - а таких у нас request

        ...Эт точно...Дальше по-китайски:

        июль 2017
        san4es
        1. роман66 Сегодня, 17:53
          ну так-то, это же АН-24?
          роман66
          1. san4es Сегодня, 18:15
            Цитата: роман66
            ну так-то, это же АН-24?

            ...Не, не похож...Сам глянь:
            san4es
            1. роман66 Сегодня, 18:41
              хвостярку чуть изменили - делов-то! он, родной!
              роман66
  4. Piramidon Сегодня, 13:33
    Мне одному он Ан-26 напоминает?
    Piramidon
    1. NN52 Сегодня, 14:36
      Вам одному....

      Это они скопировали с амеровского Груммэн Е-2 Хокай....
      NN52
    2. PSih2097 Сегодня, 14:55
      Цитата: Piramidon
      Мне одному он Ан-26 напоминает?

      Вот что он напоминает, аж до последнего винтика -- Як-44... am

      PSih2097
      1. NN52 Сегодня, 15:02
        За прообраз Як 44 был выбран Е 2 Хокай....
        Но до ума не довели программу...
        NN52
        1. NN52 Сегодня, 15:17


          Вот амеровский Хокай...
          NN52
  5. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:33
    Да уж...
    Два авианосца с самолетами ДЛРО, это очень серьезно.
    ТОФу можно "тихо курить" в сторонке....
    СомневаюсьЯ
  6. Zaurbek Сегодня, 16:27
    Нам дай бог, просто сделать ДРЛО такого класса , обычный не палубный...Без серийных Ил-112/114 пока можно только мечтать.
    Zaurbek
  7. Achtuba1970 Сегодня, 19:56
    Ну китайцы только начали строить авианосец с "катапулькой", а без неё этот китайский "Хокай" не взлетит, трамплин его не поднимет. Так что этот девайс на будущее.
    Achtuba1970
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