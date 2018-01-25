Китай строит самолет для обнаружения "стелс-самолетов" противника

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Китай разрабатывает разведывательный самолет, оснащенный радиолокационной системой, которая поможет обнаружить вражеские "самолеты-невидимки", заявляют китайские военные наблюдатели. Предполагается, что воздушное судно с названием KJ-600 будет базироваться на новом авианосце, сообщает International Business TimesПо словам китайских военных специалистов, KJ-600 будет оснащаться передовым радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которая позволит самолету обнаруживать "стелс" самолеты Соединенных Штатов, такие как F-22 и F-35.Предполагается, что самолет можно будет использовать и как систему дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), так и для управления палубными самолетами, и координации их действий в воздухе. Самое большое преимущество KJ-600 - это более совершенная система радиолокации и связи, позволяющая контролировать широкий спектр сигналов и даже обнаруживать самолеты, созданные с применением технологий уменьшения радиозаметности.В докладе говорится, что KJ-600 разрабатывается Xian Aircraft Corporation. Предполагается, что самолет будет весить 25-30 тонн и иметь два турбовинтовых двигателя FWJ-6C. У китайского разведывательного самолета, скорее всего, будет экипаж, состоящий из пяти-шести человек. Команда будет включать пилота, второго пилота, а остальные члены экипажа будут работать на радиолокационные и боевые системы управления.