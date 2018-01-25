Порошенко: Россия ведёт гибридную войну против всего свободного мира
Президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление, в котором призвал «доносить правдивую информацию о ситуации на Украине для защиты мира от фейковых новостей. Заявление украинского президента:
По словам Порошенко, фейковые новости на сегодняшний день стали «частью российской гибридной войны».
Порошенко:
"Свободный мир" - этот тот, в котором вице-президент США может себе позволять снимать или назначать генпрокурора независимого государства под угрозой непредоставления кредитных гарантий?..
Такое заявление президент Украины сделал во время так называемого «украинского завтрака», который прошёл сегодня в швейцарском Давосе.
Также Порошенко заявил о том, что Украина «договорилась с МВФ по вопросу выделения очередного кредитного транша».
Заявление президента незалежной приводит УНИАН:
Напомним, что в МВФ ранее заявили о приостановке программы кредитования Украины до момента выполнения Киевом взятых на себя обязательств. В частности, МВФ требует от Киева создания упомянутого антикоррупционного суда.
Я считаю, что было бы очень важно доносить правду о том, что происходит на самом деле на Украине, это защитит весь мир от фейковых новостей.
По словам Порошенко, фейковые новости на сегодняшний день стали «частью российской гибридной войны».
Порошенко:
Такая война сегодня ведётся не только в отношении Украины, но и в отношении всего свободного мира.
"Свободный мир" - этот тот, в котором вице-президент США может себе позволять снимать или назначать генпрокурора независимого государства под угрозой непредоставления кредитных гарантий?..
Такое заявление президент Украины сделал во время так называемого «украинского завтрака», который прошёл сегодня в швейцарском Давосе.
Также Порошенко заявил о том, что Украина «договорилась с МВФ по вопросу выделения очередного кредитного транша».
Заявление президента незалежной приводит УНИАН:
Мы находимся в постоянной кооперации с МВФ. Я хочу поблагодарить Дэвида Липтона (замглавы МВФ) и Кристин Лагард (глава МВФ) за чудесную встречу, на которой было определено, что и когда конкретно должно быть сделано, включая антикоррупционный суд. Моя инициатива находится в парламенте, и мы ускорили встречу юридических экспертов, чтобы подготовить этот законопроект ко второму чтению.
Напомним, что в МВФ ранее заявили о приостановке программы кредитования Украины до момента выполнения Киевом взятых на себя обязательств. В частности, МВФ требует от Киева создания упомянутого антикоррупционного суда.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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