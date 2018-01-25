21:46 25 января

Порошенко: Россия ведёт гибридную войну против всего свободного мира

Президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление, в котором призвал «доносить правдивую информацию о ситуации на Украине для защиты мира от фейковых новостей. Заявление украинского президента:
Я считаю, что было бы очень важно доносить правду о том, что происходит на самом деле на Украине, это защитит весь мир от фейковых новостей.


По словам Порошенко, фейковые новости на сегодняшний день стали «частью российской гибридной войны».

Порошенко:

Такая война сегодня ведётся не только в отношении Украины, но и в отношении всего свободного мира.


"Свободный мир" - этот тот, в котором вице-президент США может себе позволять снимать или назначать генпрокурора независимого государства под угрозой непредоставления кредитных гарантий?..

Такое заявление президент Украины сделал во время так называемого «украинского завтрака», который прошёл сегодня в швейцарском Давосе.

Также Порошенко заявил о том, что Украина «договорилась с МВФ по вопросу выделения очередного кредитного транша».
Заявление президента незалежной приводит УНИАН:
Мы находимся в постоянной кооперации с МВФ. Я хочу поблагодарить Дэвида Липтона (замглавы МВФ) и Кристин Лагард (глава МВФ) за чудесную встречу, на которой было определено, что и когда конкретно должно быть сделано, включая антикоррупционный суд. Моя инициатива находится в парламенте, и мы ускорили встречу юридических экспертов, чтобы подготовить этот законопроект ко второму чтению.


Порошенко: Россия ведёт гибридную войну против всего свободного мира


Напомним, что в МВФ ранее заявили о приостановке программы кредитования Украины до момента выполнения Киевом взятых на себя обязательств. В частности, МВФ требует от Киева создания упомянутого антикоррупционного суда.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 25

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
    ... чумогон в своём амплуа...носки-то хоть в этот раз без дыр?! laughing
    a.s.zzz888
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:01
      да это Потрох ведет гибридную войну против психиатров,которые его никак поймать не могут))
      Ратник с пулеметом
    2. Венд Сегодня, 13:07
      Так послушаешь подобных Порошенко и думаешь, а ведь мы крутые. В одиночку против всего мира.
      Венд
    3. Geisenberg Сегодня, 13:16
      Ужос ... сейчас пойду и буду плакать ...
      Geisenberg
  2. pvv113 Сегодня, 12:50
    Такая война сегодня ведётся не только в отношении Украины, но и в отношении всего свободного мира.
    [quote][/quote]
    Кого он имел в виду под свободным миром?
    pvv113
    1. vkl.47 Сегодня, 13:01
      Кстати картиночка фейковая. Не шеврон а наложенные цвета. Но посыл понятен
      vkl.47
    2. cniza Сегодня, 13:03
      Миссия у них такая

      cniza
      1. Alexey-74 Сегодня, 13:08
        Вот такая у них свобода....такое ощущение, что сами не понимают куда идут, и чего хотят, главное без России.......
        Alexey-74
        1. cniza Сегодня, 13:10
          Это называется - куда кривая выведет.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 14:17
            Похоже - это замкнутая кривая wink
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 15:11
              Еще и с граблями , который как "ванька - встанька".
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 15:23
                Примерно так или около того
                pvv113
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:45
        ... очень хорошо подметила Елена из Донецка! good
        a.s.zzz888
  3. ПалБор Сегодня, 12:52
    Против всего свободного мира...Значит,против Украины Россия войну не ведёт.
    Да и против Европы...большей части Азии,Ю.Америки,Африки.Против Антарктиды,чтоль,воюем?!
    ПалБор
  4. Egorovich Сегодня, 12:56
    Зачем сочинять фейки про хохляндию, если сама "Украина" - ФЕЙК. И "свободный мир" выглядит в таком же репертуаре.
    Egorovich
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:59
      Хотелось бы прочесть перечень стран "свободного мира". В алфавитном порядке.
      Офицер запаса
      1. Egorovich Сегодня, 13:09
        Хохляндия по моему ни на один список не претендует, только в извращенный. Это получилось какое-то эфемерное образование, которое вскорости исчезнет.
        Egorovich
  5. Black_PR Сегодня, 13:02
    Кондитер зажигает...) Так заврался, что сам себе верить начал.
    Black_PR
  6. собаковод Сегодня, 13:10
    Интересует такой вопрос, страны-члены МВФ имеют ли какие-то полномочия, или только обязанности?
    собаковод
  7. Alex-a832 Сегодня, 13:16
    Я хочу поблагодарить Дэвида Липтона (замглавы МВФ) и Кристин Лагард (глава МВФ) за чудесную встречу, на которой было определено, что и когда конкретно должно быть сделано, включая антикоррупционный суд.


    Слеза умиления катится по щеке укропатриотов. Как там с кредитами от МВФ. Насколько мы знаем дебит с кредитом, то в настоящее время именно Украина финансирует МВФ, а не наоборот. Вот это "чудесно"!
    Alex-a832
  8. sgr291158 Сегодня, 14:09
    Что то Петьку понесло, видать лишку замахнул.
    sgr291158
  9. Михаил м Сегодня, 14:26
    Это же Россия вводит санкции, захватывает диппредставительства, создаёт ПРО в Европе, ну и далее по списку. А в зеркало поглядеть в голову не приходило?
    Михаил м
  10. Лелёк Сегодня, 17:20
    (Напомним, что в МВФ ранее заявили о приостановке программы кредитования Украины до момента выполнения Киевом взятых на себя обязательств. В частности, МВФ требует от Киева создания упомянутого антикоррупционного суда.)
    На встрече с Лагард Вальцман обязался выполнить все поставленные ему условия (очень денег хочется), а это значит:
    Лелёк
    1. APASUS Сегодня, 20:56
      Цитата: Лелёк
      а это значит:

      Это ничего не значит!
      Лагард не может назвать Порошенко оленем ,даже если это ей хочется очень очень и даже когда она говорит ,что мы Вам перезвоним ,это скорее означает что ждать придется очень долго. Так устроен бизнес на Западе.
      APASUS
  11. Metallurg_2 Сегодня, 20:20
    Свободный мир - этот тот, в котором вице-президент США может себе позволять снимать или назначать генпрокурора независимого государства

    Постойте, а с каких это пор Окраина является независимым государством? Если не ошибаюсь, у нее за последние 100 лет уже 4е по счету провозглашение независимости: 1917, 1941, 1991, 2014. ИЧСХ, все никак не провозглашается...
    Metallurg_2
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