Порошенко: Россия ведёт гибридную войну против всего свободного мира

Я считаю, что было бы очень важно доносить правду о том, что происходит на самом деле на Украине, это защитит весь мир от фейковых новостей.

Такая война сегодня ведётся не только в отношении Украины, но и в отношении всего свободного мира.

Мы находимся в постоянной кооперации с МВФ. Я хочу поблагодарить Дэвида Липтона (замглавы МВФ) и Кристин Лагард (глава МВФ) за чудесную встречу, на которой было определено, что и когда конкретно должно быть сделано, включая антикоррупционный суд. Моя инициатива находится в парламенте, и мы ускорили встречу юридических экспертов, чтобы подготовить этот законопроект ко второму чтению.