21:56 25 января

Американский беспилотник провел длительную разведку в Донбассе

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B в среду совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, передает Интерфакс сообщения западных сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации.



Согласно информации, «американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения в Донбассе, не пересекая ее».


БЛА «осуществлял полет на высоте около 15,5 тыс. метров и скорости 600 км в час».

Отмечается, что с учетом разведвозможностей RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией Донецкой и Луганской республик, а также большой частью территории приграничных областей РФ.

При этом БЛА несколько раз подлетал «на расстояние от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России». В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

Беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.

Справка агентства: «RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
    ... летает регулярно, как на работу...испоганить бы ему фюзел об землю... angry
    a.s.zzz888
    1. Балу Сегодня, 12:48
      Цитата: a.s.zzz888
      ... летает регулярно, как на работу...испоганить бы ему фюзел об землю... angry

      А чего бы нашим не его не шугануть как дональда кука? Заодно проверить эффективность.
      Балу
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:55
        А чего бы нашим не его не шугануть как дональда кука? Заодно проверить эффективность

        ... давно напрашивается этот мерикатос... устроить ему "свободное падение"...
        a.s.zzz888
      2. роман66 Сегодня, 13:04
        он беспилотник - там боятся некому request
        роман66
        1. Балу Сегодня, 13:41
          Цитата: роман66
          он беспилотник - там боятся некому request

          Имеется ввиду провверить эффективность РЭБ.
          Балу
    2. сибиралт Сегодня, 13:05
      Ищет российскую армию. Ищет давно и не может найти российских солдат тыщ тридцати. lol
      сибиралт
  2. НЕКСУС Сегодня, 12:47
    Поставить бы на Донбасс ТОРы по душу этих пернатых,да и приземлить несколько.Глядишь и полеты бы прекратились и трофейные запчести бы получили.Хотя ,думаю и Красухой можно попробовать его уговорить...
    НЕКСУС
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:49
      думаю и Красухой можно попробовать его уговорить...

      ... правильно - летел, упал, очнулся - кругом гайки и болты...
      a.s.zzz888
    2. роман66 Сегодня, 13:06
      радиоуправляемую ворону, чтобы уж без претензий потом
      роман66
    3. Scoun Сегодня, 13:09
      Цитата: НЕКСУС
      Поставить бы на Донбасс ТОРы по душу этих пернатых,да и приземлить несколько.Глядишь и полеты бы прекратились и трофейные запчести бы получили.Хотя ,думаю и Красухой можно попробовать его уговорить...

      Ну статью то читали?)))

      И где бы он упал?

      практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения в Донбассе, не пересекая ее».
      Scoun
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:13
        Цитата: Scoun
        Ну статью то читали?)))
        И где бы он упал?

        Пост читали?))
        .Хотя ,думаю и Красухой можно попробовать его уговорить...
        НЕКСУС
        1. Scoun Сегодня, 13:25
          Цитата: НЕКСУС
          Пост читали?))
          .Хотя ,думаю и Красухой можно попробовать его уговорить...
          Ответить Цитировать

          А какая разница, ракета или "красуха"? Это уже нарушение международных....
          Хотя если можно было бы вывести из строя не оставив следов взлома и перехвата......
          То получилась бы "вкусняшка", ибо с 15 километров..ой как далеко "спланировать" может. laughing
          Scoun
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:29
            Цитата: Scoun
            А какая разница, ракета или "красуха"? Это уже нарушение международных....

            О как..а вы пойдите докажите,Красухой мы его уговорили,или он сам решил перелететь на манер Беленко.
            НЕКСУС
            1. Scoun Сегодня, 13:49
              Цитата: НЕКСУС
              а вы пойдите докажите

              К счастью или сожалению, но взлом и перехват, оставляют свои следы как хакерские и если даже не будут иметь доказательств на руках, то чьих это рук дело, знать будут.
              Наши же вычислили откуда кто когда запустил рой бпла на наши базы а тут целый стратегический, прилетевший аж из Италии и у него многоуровневая система защиты и следы взлома и перехвата.... скорей всего будут зафиксированы.
              Scoun
              1. НЕКСУС Сегодня, 13:50
                Цитата: Scoun
                К счастью или сожалению, но взлом и перехват, оставляют свои следы как хакерские и если даже не будут иметь доказательств на руках, то чьих это рук дело, знать будут.

                Красуха не взламывает,а просто подменяет сигнал с родного на свой,то есть встраивается в систему дрона...никакого взлома нет.
                И таких комплексов как Красуха,по возможностям и функционалу на Западе пока нет...в теме РЭБ технологий мы пока впереди планеты всей,что признают и матрассы,говоря об отставании перед нами в 15-20 лет.
                НЕКСУС
                1. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:01
                  Цитата: НЕКСУС

                  Красуха не взламывает,а просто подменяет сигнал с родного на свой,то есть встраивается в систему дрона...

                  Пока сие не продемонстрировано, все разговоры про "всемогущие", "всесильные", "всевидящие" средства РЭБ, не более чем бравада и шапкозакидательство, для поддержания боевого духа...
                  Пока на деле наши только и могут, что отслеживать и констатировать факты полетов разведчиков... Ну и размещать на ВО новости про "прорывные технологии" с фотками "Орлан-10" на катапульте а-ля "Фау-1".
                  СомневаюсьЯ
  3. Александр 3 Сегодня, 13:02
    Интересно если наш беспилотник будет вдоль границ летать,какой шум поднимется.
    Александр 3
    1. роман66 Сегодня, 13:05
      вопрос чисто теоретический crying
      роман66
    2. Комментарий был удален.
    3. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:06
      Цитата: Александр 3
      Интересно если наш беспилотник будет вдоль границ летать

      Самый главный вопрос: где нам взять такой "наш беспилотник", что сможет вдоль ихних границ летать?
      СомневаюсьЯ
  4. rruvim Сегодня, 13:18
    "Глобал Хоук" - отличный аппарат ! Выстрели по нему из Бука, завопят: "вот так подбили малазийский Боинг !". Но то, что отслеживают его полёт за 40-60 км. от границы ЛНР - уже хорошо. Значит у Республик есть современные РЛС.
    rruvim
    1. Piramidon Сегодня, 13:27
      Цитата: rruvim
      Значит у Республик есть современные РЛС.

      Не факт. Скорее всего его российские РЛС сопровождали.
      Piramidon
      1. rruvim Сегодня, 13:45
        Понятно, что с Белгородской и Воронежской областью сопровождали наши РЛС, но на расстоянии 40-60 км. от Луганской республики, если в глубине, рядом с ДНР, никакие РЛС России сопровождать не могут. "Отметку" получить могут, но не "сопровождать". Думаю он не Республики сканировал, а границу Окраины с РФ.
        rruvim
    2. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:13
      Цитата: rruvim
      ... Но то, что отслеживают его полёт за 40-60 км. от границы ЛНР - уже хорошо. Значит у Республик есть современные РЛС.

      Цитата: Piramidon
      ... Скорее всего его российские РЛС сопровождали.

      Ну, ну...
      Смотрим, что написано в первоисточнике: ".... передает Интерфакс сообщения западных сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации."
      Вы уверены, что наши его вообще отслеживали?
      А я сомневаюсь.....
      СомневаюсьЯ
      1. rruvim Сегодня, 15:33
        Я также сомневаюсь, потому что полёт этого пепелаца отслеживался международной системой диспетчерской связи и отображался на сайте flightradar24.com
        rruvim
  5. taiga2018 Сегодня, 13:22
    ищет "агентов-реконструкторов..."
    taiga2018
  6. q75agent Сегодня, 13:54
    готовятся 100 % , перед выборами начнется
    q75agent
    1. Лелёк Сегодня, 17:12
      Цитата: q75agent
      готовятся 100 % , перед выборами начнется

      hi
      Судя по всему и по заявлениям Хуга - ДА.

      И кроме того подозрительная замена "мыла" на "шило" в СБУ:
      Лелёк
  7. Галеон Сегодня, 13:56
    Неужели ничего нельзя включить, чтоб у него навигация заколдобилась или он весь заколдобился? А потом сказать, что регламент проводили и сержант не на ту кнопку нажал? Надо отвечать на хамство жестко и завуалированно.
    Галеон
    1. Fulcrum29 Сегодня, 14:12
      Естественно, можно). Ту же "Красуху" в Х-диапазоне, и тогда его радару AN/ZPY-2 уже будет не так просто сканировать территорию Донбасса и приграничных районов России..
      Fulcrum29
      1. rruvim Сегодня, 14:50
        Не думаю, что Красуха может ставить помехи в Х-диапазоне. Всё-таки изделие конца 80-х...
        rruvim
        1. Fulcrum29 Сегодня, 17:19
          Вполне может, 1РЛ257 "Красуха-4" предназначена для подавления радаров типа AN/APY-3 (самолёт радиолокационной разведки/наземного целеуказания E-8C "JSTARS") и AN/ZPY-2 MP-RTIP (RQ-4A/B)..данные РЛС работают X-диапазоне. Проблема может заключаться в том, что вышеуказанные АФАР радары способны формировать провалы в ДН в направлении постановщика помех благодаря электронному упралению лучом и независимой работе ППМ, управляемых высопроизводительными ЦВМ, что позволяет частично "обойти" помеховой сектор пространства..
          Fulcrum29
          1. rruvim Сегодня, 17:31
            Я не специалист в этом изделии. Но был внутри "Чебурашки" и спрашивал оператора, моего товарища об диапазоне, это было связано с работой моей станции ПОСТ-3М ("Пастушка"). Х-диапазон там был недоступен. Но может быть дальнейшие модификации 1РЛ257 достигли этого? Хотя по антенной "привязке" не очевидно. Бороться с АФАР практически безполезно.
            rruvim
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  8. APASUS Сегодня, 20:43
    А что ,все логично в свете появившейся информации:
    «ВСУ разминируют „серую зону” под Горловкой с помощью спецтехники и таким образом готовят безопасные коридоры для наступления пехоты, штурмовых групп, танков и БМП»
    APASUS
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