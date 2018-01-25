Американский беспилотник провел длительную разведку в Донбассе
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B в среду совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, передает Интерфакс сообщения западных сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации.
Согласно информации, «американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения в Донбассе, не пересекая ее».
БЛА «осуществлял полет на высоте около 15,5 тыс. метров и скорости 600 км в час».
Отмечается, что с учетом разведвозможностей RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией Донецкой и Луганской республик, а также большой частью территории приграничных областей РФ.
При этом БЛА несколько раз подлетал «на расстояние от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России». В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.
Беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.
Справка агентства: «RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи».
Согласно информации, «американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения в Донбассе, не пересекая ее».
БЛА «осуществлял полет на высоте около 15,5 тыс. метров и скорости 600 км в час».
Отмечается, что с учетом разведвозможностей RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией Донецкой и Луганской республик, а также большой частью территории приграничных областей РФ.
При этом БЛА несколько раз подлетал «на расстояние от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России». В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.
Беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.
Справка агентства: «RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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