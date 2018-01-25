21:55 25 января

Омбудсмен ДНР получила свидетельства об использовании Киевом секретных тюрем

Лица, освобожденные украинской властью из-под стражи в ходе обмена пленными 27 декабря, сообщили об использовании Киевом секретных тюрем. Об этом заявила в четверг уполномоченный по правам человека в провозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова, участвующая по видеосвязи в заседании круглого стола в ТАСС, посвященному докладам международных организации о преступлениях в Донбассе.

Из интервью, которые мы проводим с освобожденными пленными, мы знаем, что на украинской стороне по-прежнему присутствует практика тайных тюрем
- сказала омбудсмен ДНР.

Омбудсмен ДНР получила свидетельства об использовании Киевом секретных тюрем



Морозова добавила, что представители ДНР делают все возможное, чтобы информировать ООН, ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста о нарушениях прав лиц, удерживаемых украинскими властями.

Международный уголовный суд (МУС) принял к изучению 332 материала о пытках на Украине, переданные общественностью ДНР. Об этом рассказала член общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе Елена Шишкина.

Мы располагаем ответом прокурора МУС, согласно которому направленный нами материал по факту пыток в отношении активистов и военнопленных был принят для изучения - 332 материала
- сказала Шишкина.

По ее словам, всего общественная комиссия направила в МУС 585 материалов о военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны Украины, причем к материалам прилагаются соответствующие экспертные заключения.

Использованы фотографии: "ВКонтакте"
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:48
    Очень хотелось бы верить , что соответствующие органы и организациии что то вразумительное предпримут.
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 13:01
      МУС работает лишь при соответствующей отмашке госдепа. А так... Ну, будут "изучать". Сроками они не ограничены, зарплата идёт. winked
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:03
        ... таки да... МОК тому пример...
        a.s.zzz888
      2. Geisenberg Сегодня, 13:14
        Материалы приняли конечно. Рассмотрят и скажут что пыток не было ... типа заключённые сами ... или типа того ...
        Geisenberg
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:59
          родина моя,ты сошла с ума...
          Омбудсмен ДНР получила
          твоюж мать.... это кто? в смысле "ОМБУТСМЕН" ???- педераст? гомосексуалист? скотоложец? кто это??? вы в России живёте или где? по русски можете излагать гадёныши? вы считаете,что в глубинке,в России, уже каждый должен владеть языком Хозяина??? да пошли вы...
          андрей юрьевич
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:19
            андрей юрьевич Сегодня, 13:59 ↑
            родина моя,ты сошла с ума...

            ... довели таки человека...
            a.s.zzz888
  2. afrikanez Сегодня, 12:49
    Боюсь, что в ООН и ОБСЕ захотят услышать только то, что хотят услышать. По скольку эти организации находятся под полным влиянием и подчинением штатов, то иного им и не положено слышать.
    afrikanez
    1. Petr1968 Сегодня, 13:22
      Цитата: afrikanez
      Боюсь, что в ООН и ОБСЕ захотят услышать только то, что хотят услышать. По скольку эти организации находятся под полным влиянием и подчинением штатов, то иного им и не положено слышать.

      Согласен!
      Надо к Путину обращаться, это единственный политик, который не зависит от штатов и решает любые вопросы в мире. Но ДНР упорно игнорируют Россию...
      Petr1968
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:14
        Цитата: Petr1968
        Надо к Путину обращаться, это единственный политик, который не зависит от штатов и решает любые вопросы в мире.

        laughing laughing laughing laughing laughing laughing нас много...
        андрей юрьевич
  3. taiga2018 Сегодня, 13:29
    "секретные тюрьмы" это конечно громко сказано,потому что там любой правосек в своём подвале может пытать того,кого посчитает сепаратистом...хотя жертвам таких фашистов от этого не легче...надеяться на реакцию "мирового сообщества" глупо,её не будет,единственная маааленькая надежда на то,что молчащее пока большинство не выдержит,поднимется против этой мрази и без суда и следствия начнёт их вешать прямо на улицах...
    taiga2018
Картина дня