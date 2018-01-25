Омбудсмен ДНР получила свидетельства об использовании Киевом секретных тюрем

Из интервью, которые мы проводим с освобожденными пленными, мы знаем, что на украинской стороне по-прежнему присутствует практика тайных тюрем

Мы располагаем ответом прокурора МУС, согласно которому направленный нами материал по факту пыток в отношении активистов и военнопленных был принят для изучения - 332 материала

Лица, освобожденные украинской властью из-под стражи в ходе обмена пленными 27 декабря, сообщили об использовании Киевом секретных тюрем. Об этом заявила в четверг уполномоченный по правам человека в провозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова, участвующая по видеосвязи в заседании круглого стола в ТАСС, посвященному докладам международных организации о преступлениях в Донбассе.- сказала омбудсмен ДНР.Морозова добавила, что представители ДНР делают все возможное, чтобы информировать ООН, ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста о нарушениях прав лиц, удерживаемых украинскими властями.Международный уголовный суд (МУС) принял к изучению 332 материала о пытках на Украине, переданные общественностью ДНР. Об этом рассказала член общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе Елена Шишкина.- сказала Шишкина.По ее словам, всего общественная комиссия направила в МУС 585 материалов о военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны Украины, причем к материалам прилагаются соответствующие экспертные заключения.