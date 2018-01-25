Омбудсмен ДНР получила свидетельства об использовании Киевом секретных тюрем
Лица, освобожденные украинской властью из-под стражи в ходе обмена пленными 27 декабря, сообщили об использовании Киевом секретных тюрем. Об этом заявила в четверг уполномоченный по правам человека в провозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова, участвующая по видеосвязи в заседании круглого стола в ТАСС, посвященному докладам международных организации о преступлениях в Донбассе.
Морозова добавила, что представители ДНР делают все возможное, чтобы информировать ООН, ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста о нарушениях прав лиц, удерживаемых украинскими властями.
Международный уголовный суд (МУС) принял к изучению 332 материала о пытках на Украине, переданные общественностью ДНР. Об этом рассказала член общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе Елена Шишкина.
По ее словам, всего общественная комиссия направила в МУС 585 материалов о военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны Украины, причем к материалам прилагаются соответствующие экспертные заключения.
Из интервью, которые мы проводим с освобожденными пленными, мы знаем, что на украинской стороне по-прежнему присутствует практика тайных тюрем- сказала омбудсмен ДНР.
Морозова добавила, что представители ДНР делают все возможное, чтобы информировать ООН, ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста о нарушениях прав лиц, удерживаемых украинскими властями.
Международный уголовный суд (МУС) принял к изучению 332 материала о пытках на Украине, переданные общественностью ДНР. Об этом рассказала член общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе Елена Шишкина.
Мы располагаем ответом прокурора МУС, согласно которому направленный нами материал по факту пыток в отношении активистов и военнопленных был принят для изучения - 332 материала- сказала Шишкина.
По ее словам, всего общественная комиссия направила в МУС 585 материалов о военных преступлениях и преступлениях против человечности со стороны Украины, причем к материалам прилагаются соответствующие экспертные заключения.
Использованы фотографии: "ВКонтакте"
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