21:53 25 января

Пентагон: противоракеты шахтного базирования способны перехватить «небольшое число» МБР

Противоракеты шахтного базирования, являющиеся одним из основных компонентов системы американской ПРО способны защитить страну от «небольшого числа» МБР, передает ТАСС данные отчета, подготовленного новым директором Управления оперативных испытаний и оценок при Пентагоне генерал-майором в отставке Робертом Бейлером.

Пентагон: противоракеты шахтного базирования способны перехватить «небольшое число» МБР


В Документе сообщается, что противоракеты шахтного базирования, на разработку и развертывание которых было затрачено $36 млрд., «продемонстрировали способность защитить США от небольшого числа МБР и баллистических ракет промежуточной дальности», запущенных с применением «простых контрмер для противодействия их перехвату».


По мнению газеты Washington Examiner, эти оценки «более оптимистичные», чем те, которые содержались в предыдущих отчетах Управления. Ранее в них подчеркивалось, что «противоракеты шахтного базирования имеют ограниченные возможности» по защите страны от МБР.

По данным СМИ, сегодня «на Аляске и в Калифорнии размещено в шахтах 44 перехватчика, предназначенных для уничтожения боеголовок на среднем участке траектории полета». Военное руководство запросило средства на размещение еще 28 аналогичных трехступенчатых противоракет.

Выводы Бейлера во многом основаны на проведенном в конце мая прошлого года первом успешном испытании таких противоракет с 2014 года. До этого было несколько неудачных попыток перехватить цель за пределами атмосферы.

Тем не менее, многие военные эксперты, в частности глава организации «Перекуем мечи на орала» Джозеф Сиринсионе, по-прежнему уверены в том, что «при реальной угрозе система ПРО США вряд ли будет эффективна, поскольку противник может запустить не одну, а сразу несколько ракет» или прибегнет к контрмерам, например, к использованию ложных боеголовок.

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 21

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  1. Alex-a832 Сегодня, 13:07
    О, оказалось, что пентагоновский бюджет маловат! До триллиона не дотягивает- ужос! Пилите, Шура, пилите!
    Alex-a832
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:19
      Ждут МБР, а прилетит куча боеголовок, мало действительно не покажется.
      ul_vitalii
  2. НЕКСУС Сегодня, 13:11
    Противоракеты шахтного базирования, являющиеся одним из основных компонентов системы американской ПРО способны защитить страну от «небольшого числа» МБР,

    Я интересуюсь,защитить от каких именно ракет? Когда заступят на дежурство Рубеж и Сармат,чего потом начнут излагать натовские эксперты?
    НЕКСУС
    1. роман66 Сегодня, 13:15
      что " способны защитить от считанного количества мбр... одна - две, не больше.."
      роман66
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:16
        Цитата: роман66
        что " способны защитить от считанного количества мбр... одна - две, не больше.."

        Ну если они используют ту же тактику как и мы на Амуре(А-135) ,а именно,уничтожение роя боеголовок противника в космосе ядерным взрывом,то тогда надо смотреть сколько у них противоракет таких...
        НЕКСУС
        1. роман66 Сегодня, 13:18
          да нет там вроде " хит ту килл " - кинетика
          роман66
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:20
            Цитата: роман66
            да нет там вроде " хит ту килл " - кинетика

            Если так,то,перехватывать они будут не ракеты,а боеголовки,которых в той же Воеводе с ложными,если мне не изменяет склероз может быть около 30 штук(могу ошибаться в цифре)
            НЕКСУС
            1. роман66 Сегодня, 13:23
              об этом , собственно, и речь - не щит. а так. решето, освоение бюджета
              роман66
              1. НЕКСУС Сегодня, 13:28
                Цитата: роман66
                об этом , собственно, и речь - не щит. а так. решето, освоение бюджета

                А им и не надо по сути они...основная часть ПРО матрассов базируется на кораблях. Сейчас добавилась еще ЕвроПРО...для чего нужно ЕвроПРО? Уменьшить нагрузку на системы ПРО ,которые у них стоят на кораблях,тк по сути,флоты США ходят по морям и океанам с оглядкой на свои берега из-за этого. И тот же молниеносный обезоруживающий удар массированный из-за этого нанести не в состоянии,тк придется оголять свои берега.
                НЕКСУС
                1. макс702 Сегодня, 14:03
                  Цитата: НЕКСУС
                  для чего нужно ЕвроПРО?

                  Для обхода договоренностей РМСД..
                  макс702
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:16
    Лопнул очередной пентагоновский голливуд! laughing
    a.s.zzz888
    1. роман66 Сегодня, 13:20
      столько бабла в землю зарыли lol
      роман66
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:26
        ...походу, пока Аляска у них, с бумагой проблем нет...
        a.s.zzz888
  4. Серый брат Сегодня, 13:20
    Насколько я помню эти противоракеты защищают ракетные базы США, коих всего три, а не "территорию США".
    Серый брат
  5. Egorovich Сегодня, 13:28
    laughing Не только российские новости хорошими бывают, но иногда и из матрасии хорошим веет. Теперь ЫН еще спокойнее спать будет, узнав , что от ракет КНДР у матрасии мало противоядия. laughing
    Egorovich
  6. Alex-a832 Сегодня, 13:38
    Черти полосатые и не думали о реальной ядерной угрозе для своего островка. Под видом ПРО кольцо установок для РСМД вокруг России стягивали, а тут вдруг безбашенный Ын в тылу нарисовался. И ведь реально может прилететь ядрёный корейский привет! По такому случаю просите у конгресса пару триллионов: безопасность исключительных - дело святое!
    Alex-a832
  7. Alexey-74 Сегодня, 13:43
    Нда, маловат у них военный бюджет.....надо еще пару миллиардов подкинуть.........
    Alexey-74
  8. Старый26 Сегодня, 14:30
    Цитата: НЕКСУС
    Противоракеты шахтного базирования, являющиеся одним из основных компонентов системы американской ПРО способны защитить страну от «небольшого числа» МБР,

    Я интересуюсь,защитить от каких именно ракет? Когда заступят на дежурство Рубеж и Сармат,чего потом начнут излагать натовские эксперты?

    Андрей! Как обычно отставник "открывает" для народа (мирового сообщества) секрет полишинеля. В принципе они об этом начали говорить почти сразу после выхода из Догвора по ПРО. Смысл в том, что даже существовашая система ПРО, которая прикрывала только одну из ракетных баз могла перехватить ограниченное число целей. А ведь противоракет там было ровно СТО штук.
    Чудес не бывает. В свое время именно заключение договора по ПРО снизило темп гонки вооружений, поскольку "купировать" систему ПРО значительно легче, чем наоборот, системой ПРО снизить количество прорвавшихся боеголовок. Повторюсь еще раз - ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. Наша система ПРО вокруг Москвы могла перехватывать ЕМНИП ШЕСТНАДЦАТЬ парных целей, то есть общее количество перехватываемых целей равно ТРИДЦАТИ ДВУМ.

    Абсолютно та же самая ситуация у американцев. Хотят они этого или нет, но НИКОГДА вероятность поражения целей не достигает единицы. Та вероятность, которая у ныне развернутых американских перехватчиках достигает ЕМНИП то ли 0,8, то ли 0,85 позволяет перехватить цель, потратив на нее 3-4 ракеты перехватчика. И это при условии, что на них будут идти ракеты, по своим ТТХ схожие с северокорейскими. То есть боеголовка и максимум боевая ступень.
    Если же на них идут ракеты типа даже современных "Ярсов", не говоря уже у устаревающей "Воеводе", то все, на что у них хватит перехватчиков, так это на перехват боевого оснащения пары "Ярсов" или одной "Воеводы". Все. ПРО, по большому счету - это система, предназначенная для одного - УСПОКОИТЬ НАСЕЛЕНИЕ своей страны. Напугать население противника практически невозможно (ну разве только если СМИ будут регулярно нести полную ахинею.

    К примеру, только к примеру, нынешняя система ПРО с использованием ракет GBI способна перехватить, к примеру 10-12 "простых" целей. Пусть это будут "абсолютно голые", без средств преодоления ПРО наши ракеты. Таких конечно уже несколько десятилетий, как не существует, но пусть они будут. Вот и задается вопрос. Что легче развернуть. Еще 5-10 межконтинентальных ракет или еще 20-40 перехватчиков???? Именно ограничение по договору в 100 перехватчиков и прекратило безудержную гонку вооружений. Иначе бы на начало 80-х обе стороны имели бы не по 2000-2500 тысячи ракет наземного и морского базирования, а "разогнались" бы до тысяч этак 10, а может и больше.

    Так что, наконец то их, пусть и отставники начинают говорить правду. Даже использование многозарядных кинетических перехватчиков по существу проблему не решают. Даже для этого нет необходимости ждать. когда новые заступят. Любая система ПРО НЕ СПОСОБНА остановить МАССИРОВАННЫЙ удар МБР другой страны, особенно если у другой стороны развитые системы преодоления ПРО и многоголовое боевое оснащение. Чтобы при этом не говорили на эту тему...

    Цитата: роман66
    что " способны защитить от считанного количества мбр... одна - две, не больше.."

    Если наших - действительно может защитить от 1-2, если от северокорейских - ну с десяток-дюжину перехватит

    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: роман66
    что " способны защитить от считанного количества мбр... одна - две, не больше.."

    Ну если они используют ту же тактику как и мы на Амуре(А-135) ,а именно,уничтожение роя боеголовок противника в космосе ядерным взрывом,то тогда надо смотреть сколько у них противоракет таких...

    Андрей! Последняя система ПРО, оснащенная ядерными боевыми частями была система "Сейфгард". начала-середины 70-х годов. Сейчас ни один из американских перехватчиков не имеет специальной боевой части. То есть "прореживать" рой "сопровождающих боеголовку товарищей" о
    ни просто НЕ МОГУТ. Количество таких противоракет у них равно 0,00000....

    Цитата: a.s.zzz888
    Лопнул очередной пентагоновский голливуд! laughing

    А он им и не был. Просто наши СМИ на протяжении десятилетий искусственно надували это пузырь, пугая в первую очередь обывателя. Это просто выгодно, имея прогнозируемую реакцию населения.
    Точно такой же эффект от морской системы ПРО, основанной на ракетах "СТАНДАРТ" - могут перехватывать только ракеты средней дальности. ТХААД - то же самое. Как не смешно это звучит, но американцы говорили и говорят чистую правду, говоря, что их ПРО в Европе не против нас. Смешно, но тем не менее правда.

    Цитата: Серый брат
    Насколько я помню эти противоракеты защищают ракетные базы США, коих всего три, а не "территорию США".

    И правы и нет одновременно. По старому договору по ПРО система ПРО могла защищать столицу и одну из баз (по дополнительному протоколу от 1974 года - только столицу или базу). Новая система, которую в газетах с американской подачи начали называть глобальной системой ПРО (мы, кстати, тоже любили так называть ее) по сути является просто национальной системой ПРО (НПРО). Более того, система не прикрывает всей территории США, а закрывает только северное и западное направление (через СП или Тихий океан). Чтобы система была полноценной национальной, американцы должны были развернуть как минимум ДВА ПОЗИЦИОННЫХ РАЙОНА ПРО на территории США и один в Польше. Один на Аляске и в Калифорнии, и один на Восточном побережье. Среднее количество ракет-перехватчиков в таком позиционном районе - СТО (в Польше - 10). Что же имеем в настоящее время
    1.Первый позиционный район (Аляска и Калифорния). НА 2018 финансовый год планируется довести количество перехватчиков на этих двух базах до цифры СОРОК ЧЕТЫРЕ. Четыре в Калифорнии уже есть, дополнительно планируется развернуть еще 4 пусковые установки на Аляске. И это вместо СТА РАКЕТ-ПЕРЕХВАТЧИКОВ.
    2. Второй позиционный район (Восточное побережье). Проект засунут в долгий ящик. Причем похоже в такой долгий, что никогда не будет развернут
    3. Третий позиционный район - Польша. На этом позиционном районе поставлен большой и жирный крест. Что они там планируют, так это развертывание системы ПРО для перехвата ракет средней дальности. которые могут угрожать северо-западной Европе.

    ВСЕ. Вместо 210 перехватчиков - 44. Вот и вся цена системы глобальной ПРО США. Если ракеты средней дальности они могут перехватывать, имея эшелонированную ПРО, то перехват МБР возможен не просто ограниченный, а очень ограниченный
    Старый26
    1. капрал Сегодня, 17:53
      Цитата: Старый26
      Как не смешно это звучит, но американцы говорили и говорят чистую правду, говоря, что их ПРО в Европе не против нас. Смешно, но тем не менее правда.

      Тогда чего наши паникуют? Аж на ̶г̶о̶в̶...протесты извелись. what
      капрал
  9. Fkjydjckfrgh Сегодня, 15:05
    поскольку противник может запустить не одну, а сразу несколько ракет
    Коварство врага не знает границ. Они с 1957 годом воевать собираются?
    Fkjydjckfrgh
  10. Старый26 Сегодня, 19:09
    Цитата: капрал
    Цитата: Старый26
    Как не смешно это звучит, но американцы говорили и говорят чистую правду, говоря, что их ПРО в Европе не против нас. Смешно, но тем не менее правда.

    Тогда чего наши паникуют? Аж на ̶г̶о̶в̶...протесты извелись. what

    Пути начальства (политиков), как и пути Господни неисповедимы. Когда "нагнетают" - население постепенно начинают верить в то, что им говорят. Знаете, кажется у Геббельса было выражение "Чем больше ложь, тем быстрее в нее поверят". Когда из СМИ тебе несколько раз в день говорят, что вот эти проклятущие американцы ставят свое ПРО, чтобы наши ракеты сбивать чуть ли не через 2 минуты после пуска - раз не поверят, два, а третий раз закрадывается сомнение - "А вдруг правда"... В результате прогнозируемая реакция населения. Доходит даже до того, что в этой области начинают пиариться военные, и не те, кто уже не служит, а действующие. И, что говориться на полном серьезе начинают вещать, что вот пролетит наша ракета 3 минуты и все, хана, собьют ее на взлете. И пофиг такому "товарищу сказочнику", что активный участок траектории у этой ракеты может быть секунд на 50 меньше. И что через 3 минуты ракеты уже не существует, а есть уже куча боеголовок и ложных целей, которые одним перехватчиком уже не сбить. Или что будет эта ракета (ее части) на таком расстоянии от пусковой противоракеты, что там просто физически не долетит до этой точки. Но вещает все равно. А когда об этом говорит генерал раз, другой, третий - большинство начинают верить... Вот и все.
    Старый26
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