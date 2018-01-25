Пентагон: противоракеты шахтного базирования способны перехватить «небольшое число» МБР
Противоракеты шахтного базирования, являющиеся одним из основных компонентов системы американской ПРО способны защитить страну от «небольшого числа» МБР, передает ТАСС данные отчета, подготовленного новым директором Управления оперативных испытаний и оценок при Пентагоне генерал-майором в отставке Робертом Бейлером.
В Документе сообщается, что противоракеты шахтного базирования, на разработку и развертывание которых было затрачено $36 млрд., «продемонстрировали способность защитить США от небольшого числа МБР и баллистических ракет промежуточной дальности», запущенных с применением «простых контрмер для противодействия их перехвату».
По мнению газеты Washington Examiner, эти оценки «более оптимистичные», чем те, которые содержались в предыдущих отчетах Управления. Ранее в них подчеркивалось, что «противоракеты шахтного базирования имеют ограниченные возможности» по защите страны от МБР.
По данным СМИ, сегодня «на Аляске и в Калифорнии размещено в шахтах 44 перехватчика, предназначенных для уничтожения боеголовок на среднем участке траектории полета». Военное руководство запросило средства на размещение еще 28 аналогичных трехступенчатых противоракет.
Выводы Бейлера во многом основаны на проведенном в конце мая прошлого года первом успешном испытании таких противоракет с 2014 года. До этого было несколько неудачных попыток перехватить цель за пределами атмосферы.
Тем не менее, многие военные эксперты, в частности глава организации «Перекуем мечи на орала» Джозеф Сиринсионе, по-прежнему уверены в том, что «при реальной угрозе система ПРО США вряд ли будет эффективна, поскольку противник может запустить не одну, а сразу несколько ракет» или прибегнет к контрмерам, например, к использованию ложных боеголовок.
В Документе сообщается, что противоракеты шахтного базирования, на разработку и развертывание которых было затрачено $36 млрд., «продемонстрировали способность защитить США от небольшого числа МБР и баллистических ракет промежуточной дальности», запущенных с применением «простых контрмер для противодействия их перехвату».
По мнению газеты Washington Examiner, эти оценки «более оптимистичные», чем те, которые содержались в предыдущих отчетах Управления. Ранее в них подчеркивалось, что «противоракеты шахтного базирования имеют ограниченные возможности» по защите страны от МБР.
По данным СМИ, сегодня «на Аляске и в Калифорнии размещено в шахтах 44 перехватчика, предназначенных для уничтожения боеголовок на среднем участке траектории полета». Военное руководство запросило средства на размещение еще 28 аналогичных трехступенчатых противоракет.
Выводы Бейлера во многом основаны на проведенном в конце мая прошлого года первом успешном испытании таких противоракет с 2014 года. До этого было несколько неудачных попыток перехватить цель за пределами атмосферы.
Тем не менее, многие военные эксперты, в частности глава организации «Перекуем мечи на орала» Джозеф Сиринсионе, по-прежнему уверены в том, что «при реальной угрозе система ПРО США вряд ли будет эффективна, поскольку противник может запустить не одну, а сразу несколько ракет» или прибегнет к контрмерам, например, к использованию ложных боеголовок.
Использованы фотографии: defensenews.com
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