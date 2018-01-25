На месте крушения поезда в Италии обнаружено странное нарушение целостности рельсового полотна
На севере Италии произошло крушение поезда. Скоростной пассажирский состав, следовавший из Кремоны в Милан, сошёл в рельсов в районе местечка Сегьяно ди Пиолтелло. На данный момент известно о двоих погибших и более чем сотне травмированных. Свыше 10 человек направлены в ближайшие клиники в крайне тяжёлом состоянии. Медики заявляют о негативной динамике состояния пяти доставленных пациентов.
Особое внимание это крушение обращает на себя в связи с тем, что в месте схода поезда с рельсов сотрудники итальянских органов безопасности обнаружили нарушение целостности железнодорожного полотна. Эксперты заявляют, что на месте одного из рельсовых стыков отсутствует верхняя часть рельса длиной около 20-30 см.
Из сообщения департамента полиции:
Локомотив и первый вагон смогли пройти этот срез, остальные вагоны сошли с рельсов. При этом поезд двигался на скорости около 100 км/ч.
Издание Corrierre della Sera публикует фотографию с повреждённым участком железнодорожного полотна.
На фото можно видеть и отсутствие одного из крепёжных болтов.
Миланская прокуратура возбудила уголовное дело по факту.
Особое внимание это крушение обращает на себя в связи с тем, что в месте схода поезда с рельсов сотрудники итальянских органов безопасности обнаружили нарушение целостности железнодорожного полотна. Эксперты заявляют, что на месте одного из рельсовых стыков отсутствует верхняя часть рельса длиной около 20-30 см.
Из сообщения департамента полиции:
Крушения поезда, вероятно, было вызвано нарушением целостности рельсового полотна и появления примерно 20-сантиметрового среза.
Локомотив и первый вагон смогли пройти этот срез, остальные вагоны сошли с рельсов. При этом поезд двигался на скорости около 100 км/ч.
Издание Corrierre della Sera публикует фотографию с повреждённым участком железнодорожного полотна.
На фото можно видеть и отсутствие одного из крепёжных болтов.
Миланская прокуратура возбудила уголовное дело по факту.
Использованы фотографии: http://www.corriere.it
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