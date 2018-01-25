21:53 25 января

На месте крушения поезда в Италии обнаружено странное нарушение целостности рельсового полотна

На севере Италии произошло крушение поезда. Скоростной пассажирский состав, следовавший из Кремоны в Милан, сошёл в рельсов в районе местечка Сегьяно ди Пиолтелло. На данный момент известно о двоих погибших и более чем сотне травмированных. Свыше 10 человек направлены в ближайшие клиники в крайне тяжёлом состоянии. Медики заявляют о негативной динамике состояния пяти доставленных пациентов.

Особое внимание это крушение обращает на себя в связи с тем, что в месте схода поезда с рельсов сотрудники итальянских органов безопасности обнаружили нарушение целостности железнодорожного полотна. Эксперты заявляют, что на месте одного из рельсовых стыков отсутствует верхняя часть рельса длиной около 20-30 см.

Из сообщения департамента полиции:
Крушения поезда, вероятно, было вызвано нарушением целостности рельсового полотна и появления примерно 20-сантиметрового среза.



Локомотив и первый вагон смогли пройти этот срез, остальные вагоны сошли с рельсов. При этом поезд двигался на скорости около 100 км/ч.

Издание Corrierre della Sera публикует фотографию с повреждённым участком железнодорожного полотна.

На месте крушения поезда в Италии обнаружено странное нарушение целостности рельсового полотна


На фото можно видеть и отсутствие одного из крепёжных болтов.

Миланская прокуратура возбудила уголовное дело по факту.

Использованы фотографии: http://www.corriere.it
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. Alekseyklg Сегодня, 13:40
    На Украине знают, чьих рук это дело!
    Alekseyklg
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:45
      ой,давайте сразу "ПРОПУТИНА" -чтоб времени не терять..
      андрей юрьевич
      1. Alekseyklg Сегодня, 13:51
        Да, я горжусь своим президентом, на все руки мастер, чего он только не делает: и швец, и жнец, и на дуде игрец!)))
        Alekseyklg
        1. Тралл Сегодня, 13:55
          Угадываем дефект рельса по картинке
          http://www.mtrk.ru/defekt.php
          Тралл
          1. Shurik70 Сегодня, 16:07
            Цитата: Тралл
            Угадываем дефект рельса по картинке
            http://www.mtrk.ru/defekt.php

            У меня антивирус NOD32 говорит, что сайт заражён sad
            Shurik70
            1. kirgiz58 Сегодня, 16:47
              Цитата: Shurik70
              У меня антивирус NOD32 говорит, что сайт заражён

              Этим же антивирусом lol Чистый, я проверил, минъет laughing
              kirgiz58
          2. Симаргл Сегодня, 18:35
            Цитата: Тралл
            Угадываем дефект рельса по картинке
            24?
            У меня нет антивируса.
            Симаргл
      2. Васся Вассин Сегодня, 13:52
        Да легко: страна была доведена до такого скотского состояния, что наши великолепные путейцы, лучшие кадры, после многочисленных реформ РЖД вынужденны были эмигрировать за границу. За граница УЖЕ начала пожинать плоды этого коварного плана Путина.

        Как сойдет для затравки? Там щас всякие тролли подбегут, и про рельсы забудем.
        Васся Вассин
    2. Deniska999 Сегодня, 13:53
      А вам только посмеяться...
      Deniska999
    3. сибиралт Сегодня, 13:57
      Этот дефект рельсовой головки мог произойти в результате схода тележки вагона от колеса на стыке. Так что, никаких странностей тут нет. hi
      сибиралт
    4. avt Сегодня, 14:43
      Цитата: Alekseyklg
      На Украине знают, чьих рук это дело!

      Причём тут Руина?? Откройте ,,Справочник партизана и разведчика" bully
      avt
  2. Александр 3 Сегодня, 13:45
    Усталость металла.Необходимо проверить работу служб этой железной дороги.
    Александр 3
    1. _Vlad_ Сегодня, 13:50
      уставший кусок рельсы взял с собой болт и пошли отдыхать.
      а тут поезд...(
      не смешно, на лицо диверсия, судя по фото(если оно от туда).
      _Vlad_
    2. Zubr Сегодня, 13:53
      Да там похоже термическое воздействие. Судя по неоднородности цвета рельс.
      Zubr
      1. Mestny Сегодня, 15:10
        Если например пилить - то как раз и будет термическое воздействие.
        Mestny
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:48
    ...как по А.П.Чехову в "Злоумышленнике". Только там скрутили гайку - а тут кусок рельса выпилили на грузило...
    a.s.zzz888
    1. alexmach Сегодня, 13:59
      Да вы ещё попробуйте такой кусок рельса выпилить то! По-моему проще было бы таки гайки пораскручивать до конца.
      alexmach
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:15
        ... при нынешней технике - возможно всё...
        a.s.zzz888
      2. Mestny Сегодня, 15:11
        Лично держал в руках ручную циркулярную пилу с приводом от ДВС.
        Аццкая штука, паровозы можно пилить, не то что рельсы.
        Mestny
        1. alexmach Сегодня, 16:06
          Мне кажется, что рельс несколько прочнее паровоза. Но бог его знает, я все по клавиатуам и мышкам а не по циркулярным пилам.
          alexmach
          1. Симаргл Сегодня, 18:38
            Цитата: alexmach
            Мне кажется, что рельс несколько прочнее паровоза.
            Ага. Только с помощью изоленты и набора иголок можно второй-третий поезд под откос пустить.
            Симаргл
      3. Симаргл Сегодня, 21:47
        Когда-то мне сказали, что рельсу можно зубилом и молотком разломить.
        Не поверил - попробовал. Разломил.
        Долго, но можно.
        И беруши нужны.
        Симаргл
  4. роман66 Сегодня, 13:50
    о! белорусские партизаны дошли до Италии. пусть за Сталинград отвечают!
    роман66
  5. stas-21127 Сегодня, 13:57
    Да, наши везде...Ща начнется.
    stas-21127
  6. uav80 Сегодня, 14:03
    Дефекты проворонили трешину шейки от стыковых отверстий, вот она и лопнула, а голова вылетела от ранее прошедшего поезда...
    uav80
  7. Влад5307 Сегодня, 14:11
    Цитата: uav80
    Дефекты проворонили трешину шейки от стыковых отверстий, вот она и лопнула, а голова вылетела от ранее прошедшего поезда...

    Это самое разумное объяснение для дефекта рельса, но как гайка открутилась?
    Влад5307
    1. Svarog51 Сегодня, 14:21
      Может её "срезало". Правая рельсина на пару см ниже левой, а ещё и под нагрузкой на сколько "уходила" вниз. Там накладка и сама рельса как ножницы по металлу работали.
      Svarog51
    2. Дормидонт Сегодня, 14:29
      "...— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!" А.П.Чехов "Злоумышленник"
      Дормидонт
    3. igordok Сегодня, 17:23
      Цитата: Влад5307
      Это самое разумное объяснение для дефекта рельса, но как гайка открутилась?

      Может сначала гайка открутилась (или открутили), а это способствовало поломки рельса.
      igordok
  8. Серый брат Сегодня, 14:16
    Ключница рельсы делала.
    Серый брат
  9. Дормидонт Сегодня, 14:26
    Если включить в состав комиссии польских икспердов и их питомцев, сразу же на рельсах найдутся отпечатки пальцев Лаврова, Шойгу и Путина
    Дормидонт
  10. Влад5307 Сегодня, 14:28
    Цитата: Svarog51
    Может её "срезало". Правая рельсина на пару см ниже левой, а ещё и под нагрузкой на сколько "уходила" вниз. Там накладка и сама рельса как ножницы по металлу работали.

    Рельсом могло срезать болт\шпильку, но это должно было пройти не два вагона как в этом случае. Возможно предыдущий состав и подготовил все условия для этой аварии.
    Влад5307
  11. Архивариус Вася Сегодня, 16:06
    Посмотреть бы с другого ракурса да поближе. А так похоже что выпилили...
    Архивариус Вася
  12. Alex Justice Сегодня, 16:12
    Обыкновенная усталостная трещина. Болт потерян давно и утонул в гравии, что ослабили соединение и позволило этому участку двигаться под колёсами. На левой рельсе видна трещина, но кусок еще отломился. Похоже рельсы не проверялись визуально долгое время. На лицо халатность.
    У нас рельсы регулярно проверяются ультразвуком. Такой дефект будет обнаружен моментально. Но, все равно, составы с рудой раз в год сходят с рельсов, этого не избежать.
    Alex Justice
    1. Genry Сегодня, 17:41
      Сейчас бесстыковая технология...
      Genry
  13. andrej-shironov Сегодня, 16:21
    Так Чехов это уже описал давно. Там правда гайки мужичок на грузила тырил.
    andrej-shironov
  14. tolmachiev51 Сегодня, 16:32
    Банально , но "прошило" на рельс В.В трансформатор эл.воза , поэтому рельс просто выгорел.
    tolmachiev51
  15. Симаргл Сегодня, 18:50
    www.corriere.it/foto-gallery/cronache/18_gennaio_
    25/scambio-danneggiato-che-ha-provocato-l-inciden
    te-9648589a-01b1-11e8-9ff2-341a2fe0297c.shtml

    На фото с источника видно, что конец рельсы выгибался не по детски, даже остался выгнутым.
    Болт срезало не во время этой катастрофы, а намного раньше.
    Короче - дефектоскописты, похоже, там не были давно.
    Симаргл
    1. APASUS Сегодня, 20:26
      Цитата: Симаргл
      www.corriere.it/foto-gallery/cronache/18_gennaio_

      Фото на ВО не такое четкое как на источнике .И вот что мне показалось интересным:
      1 Отломанный край слишком ровный,для материалов с высоким содержанием хрома не очень типично,как правило такие материалы крошатся,но не лопаются по прямой .
      2 Край ,где произошло разрушение имеет синеватый оттенок ,похоже на тепловое воздействие.
      Так что вопросов еще очень много
      APASUS
      1. Симаргл Сегодня, 21:42
        Цитата: APASUS
        Так что вопросов еще очень много
        Нет там вопросов: конец рельсы прогибался, под головкой образовалась сначала усталостная трещина, потом головка оторвалаяь от шейки, чуть позже шейка перерубила болт. Рельс стал прогибаться ещё сильнее, головка отломилась.
        Но в начале всего процесса забили на всё болт дефектоскописты.

        Цитата: Тралл
        Угадываем дефект рельса по картинке
        http://www.mtrk.ru/defekt.php
        по ссылке началось с варианта 23. Выше я ошибся: шейка, скорее всего, почти целая.
        Симаргл
  16. akims Сегодня, 19:46
    Термитная шашка. И все дела. Теракт по факту. Проба грунта обычным анализатором-и приговор.
    akims
  17. ушкуйник Сегодня, 21:19
    Одного болта с гайкой для грузила оказалось мало! Для гарантийной эффективности грузила потомок чеховского "злоумышленника" Дениса Григорьева, в своё время после отсидки в местах отдаленных, по совету сокамерников перебрался на пмж в Польшу, в которой можно стать уважаемым паном согласно принципу: "у кого больше, тот и пан".Сокамерники в чеховские времена плохих советов не давали. Потомок Дениса,имея в руках то, о чем его прадед и мечтать не мог, - новенький польский керосинорез, элегантно, как парикмахер Мойша, срезал верхнюю часть рельса необходимой длины. Естественно, для увеличения массы груза, необходимого для рыболовной снасти... .
    ушкуйник
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