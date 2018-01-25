21:46 25 января

Премьер Польши намерен пожаловаться Тиллерсону на "Северный поток-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном намерен донести до американской стороны позицию Варшавы относительно реализации проекта «Северный поток — 2», передает RT

В эфире «Польского радио» премьер отметил, что намерен обсудить с Тиллерсоном проект «Северный поток — 2», в случае реализации которого, по его словам, транзит газа через Украину «будет не нужен».

Премьер Польши намерен пожаловаться Тиллерсону на "Северный поток-2"



Я буду говорить о «Северном потоке — 2» — газовом соединении между Россией и Германией. Если данный проект будет реализован, это приведёт к тому, что де-факто транзит газа через Украину будет уже не нужен. Важно, чтобы госсекретарь Тиллерсон осознавал угрозы, опасности, риски, с этим связанные
— сказал Моравецкий.

Он также подчеркнул, что намерен обсудить с главой Госдепа «усиление постоянного присутствия американских войск на восточном фланге НАТО».

Мы поддерживаем постоянный контакт с американской администрацией, чтобы уменьшить монополию «Газпрома», снизить ценовые требования России к Европе. Мы вносим свой вклад в это и хотим, чтобы другие партнёры вносили свой
— добавил премьер.

Отмечается, что Тиллерсон посетит Польшу в пятницу, 26 января.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что считают реализацию проекта «Северный поток — 2» угрозой для Европы.

Использованы фотографии: http://crimea-news.info/
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Комментарии 43

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  1. ul_vitalii Сегодня, 14:02
    Когда же немцы им мозги вправят?
    ul_vitalii
    1. роман66 Сегодня, 14:04
      уж кто только не пытался - без толку
      роман66
      1. kepmor Сегодня, 14:08
        от чего же?...в 45-м у нас неплохо получилось... и не только пшекам...
        kepmor
        1. роман66 Сегодня, 14:09
          а разве они поумнели?
          роман66
          1. kepmor Сегодня, 14:13
            а ума мы никому и не обещали...зато 25 лет тихо сидели на ровной попе...
            kepmor
        2. 210окв Сегодня, 14:28
          Да и в 39 ещё учили в темпе вальса..Все не впрок..
          Цитата: kepmor
          от чего же?...в 45-м у нас неплохо получилось... и не только пшекам...
          210окв
          1. Касым Сегодня, 16:59
            Варшава деньги от транзита теряет и выгодные цены на газ.
            Власти Польши до 23г. (наверное даже раньше) будут в Кремле плакаться, что запад их обманул и т.д.. Просить всякие преференции и клясться в преданности. hi
            Касым
            1. роман66 Сегодня, 17:54
              и шумно сморкаться.... crying
              роман66
      2. Ростовчанин Сегодня, 14:12
        Площадка под строительство КС "Славянская", сердца СП-2, практически расчищена. Уже пробные сваи давят, пламенный привет со стройки! Кстати сегодня здесь итальянские инвесторы крутились wink
        Ростовчанин
      3. 210окв Сегодня, 14:26
        С "поленьями"говорить бесполезно.В топку!
        Цитата: роман66
        уж кто только не пытался - без толку
        210окв
        1. роман66 Сегодня, 14:45
          вы только что убили Буратино crying
          роман66
      4. Zoldat_A Сегодня, 17:10
        Цитата: ul_vitalii
        Когда же немцы им мозги вправят?

        Цитата: роман66
        уж кто только не пытался - без толку

        Гитлер, на минутку, уничтожил 6 миллионов поляков. А в плане "Ост" население Польши и, кстати, Украины, подлежало ТОТАЛЬНОМу истреблению ради "освобождения жизненного пространства для немцев". Надолго им той "вправки" хватило? .
        Чего ж народ такой неумный-то? Неужели поляков каждые 50 лет надо по 6 миллионов уничтожать, чтобы они своё место знали? Так и поляки скоро переведутся. Гитлер "настарался" всего на треть....
        И ещё момент. Когда их очередной раз в печах жечь начнут - отгадайте с трёх раз, кому своё седалище за них подставлять придётся? А поляки не боятся, что мы в следующий раз не уложим в Польше 600 тысяч, а махнём рукой и скажем: "А ну вас на фиг - сами выпутывайтесь." ВОООТ когда придёт пора про снесённые памятники русскому солдату поговорить... А то нам сейчас в вину ставят даже то, что мы "слишком медленно" пришли на помощь Варшавскому восстанию... Обнаглели, ... [CENZORED]... angry
        Zoldat_A
        1. Капитан Пушкин Сегодня, 17:38
          Цитата: Zoldat_A
          Гитлер, на минутку, уничтожил 6 миллионов поляков.

          Большинство из этих 6 миллионов поляков были евреями. И помогали истреблять этих польских евреев сами поляки.
          Капитан Пушкин
          1. Zoldat_A Сегодня, 17:42
            Цитата: Капитан Пушкин
            Цитата: Zoldat_A
            Гитлер, на минутку, уничтожил 6 миллионов поляков.

            Большинство из этих 6 миллионов поляков были евреями. И помогали истреблять этих польских евреев сами поляки.

            По евреям отдельная статистика, но (математическая загадка) те же 6 миллионов.
            Zoldat_A
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:49
          вот и непонятно что с ними за болезнь приключилась,я был в Польше в 1986г.,пацаном еще десятилетнем,повез меня туда мой дед,ветеран ВОВ,поехал он туда не просто по местам боевого пути,а встретится со своими польскими однополчанами,поразила меня сходу старая Варшава(до этого я видел кинохронику с ней сразу после освобождения),поехали в Легницу(бывшая германия)к сослуживцу который сам уже передвигаться не мог,задушевнейшая встреча,затем еще с четырмя в Кракове,такие веселые посиделки не всегда у молодых получаются,загрустили старики только под финал,когда не дошедших до Победы вспомнили,да и поднабрались старики по старому польскому обычаю изрядно))правда все польские ветераны были из армии Людовой ,и всю поездку никаких проблем,я обращаюсь по русски практически все понимают,отвечают по польски- я понимаю,никакой враждебности,30 лет прошло,а новости день ото дня все тошнотворней request
          Ратник с пулеметом
    2. сибиралт Сегодня, 14:07
      Решение этого вопроса не на зарплату Тиллерсона. lol
      сибиралт
    3. ДэнСабака Сегодня, 14:14
      Да пусть хоть в "СпортЛото" пишут....
      ДэнСабака
      1. kepmor Сегодня, 14:22
        кстати,сегодня 80 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого...жаль не дожил до наших дней...
        kepmor
        1. ДэнСабака Сегодня, 14:29
          любим, помним, слушаем.....
          ДэнСабака
    4. лысова Сегодня, 14:24
      Когда заработает северный поток, тогда не только мозги вправят, а ещё и много чего сделают. Не разумные создания, к маме побежали жаловаться.
      лысова
      1. 210окв Сегодня, 14:29
        Нет это не поможет.Это на генном уровне.
        Цитата: лысова
        Когда заработает северный поток, тогда не только мозги вправят, а ещё и много чего сделают. Не разумные создания, к маме побежали жаловаться.
        210окв
    5. АлексКП Сегодня, 14:33
      Интересно другое. Как сохранение транзита через Украину уменьшит монополию "Газпрома"?
      АлексКП
  2. Magic Archer Сегодня, 14:07
    Как были стукачами так и остались.Такие же шавки как прибалдоны
    Magic Archer
  3. Михаил м Сегодня, 14:07
    Значит, через Германию монополия, а через Украину благость. С чего бы такие манёвры? Знать, в кошеле звенеть будет меньше. А Тиллерсону и жаловаться не надо. Он и без жалоб против, сам может пожаловаться на упёртых немцев, стремящихся хорошую копейку сэкономить.
    Михаил м
  4. Alex-a832 Сегодня, 14:08
    “Мы поддерживаем постоянный контакт с американской администрацией, чтобы уменьшить монополию «Газпрома»,


    Подумать только! Вот оказывается где мировое антимонопольное ведомство!
    Alex-a832
  5. НЕКСУС Сегодня, 14:09
    Премьер Польши намерен пожаловаться Тиллерсону на "Северный поток-2"

    Пойди поплачь..
    НЕКСУС
    1. jjj Сегодня, 14:29
      И попробуйте скостить цены на штатовский сжиженный газ
      jjj
    2. Zoldat_A Сегодня, 17:14
      Андрей, hi !
      Цитата: НЕКСУС
      Премьер Польши намерен пожаловаться Тиллерсону на "Северный поток-2"

      Пойди поплачь..
      Побольше поплачет - поменьше пописает...
      Zoldat_A
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 17:40
        Цитата: Zoldat_A
        Побольше поплачет - поменьше пописает...

        Пшек столько не наплачет.
        Капитан Пушкин
  6. rruvim Сегодня, 14:10
    Когда, типо, Моравецкие становятся премьерами Польши, становится ясно, почему полаки выходят на факельные шествия по ночам. Он хоть к своему Рэбби сходил, что-бы это вещать? Или они в синагоге поругались с Изабелем Кошером (9% в консорциуме)?
    rruvim
  7. Orionvit Сегодня, 14:11
    считают реализацию проекта «Северный поток — 2» угрозой для Европы.
    в случае реализации которого, по его словам, транзит газа через Украину «будет не нужен».
    Так для Европы или для украины, пусть уже определятся.
    Orionvit
  8. MIG00001 Сегодня, 14:18
    Польша боится потерять бабло и не большой козырь перед Германией. И причем тут Украина спрашивается
    MIG00001
  9. afrikanez Сегодня, 14:23
    Важно, чтобы госсекретарь Тиллерсон осознавал угрозы, опасности, риски, с этим связанные
    Для Тиллерсона вообще ни каких угроз от СП-2 нет и не было. Это головная боль тех, кто постоянно "гавкает" на Россию!
    afrikanez
    1. Zoldat_A Сегодня, 17:26
      Цитата: afrikanez
      Для Тиллерсона вообще ни каких угроз от СП-2 нет и не было.

      Ну да, нет и не было... Для Тиллерсона, как для "патриота Америки" ( lol ), СП-2 - ОГРОМНАЯ угроза! Какой недоумок в Европе купит американский сланцевый газ, если будет втрое дешевле российский? Те же немцы - да, американский подхвостник, но деньги Фрицы считать умеют и забили они и на Америку, и на их газ, когда дело пфенигов касается... А Америка и так уже в пролёте со своей "сланцевой революцией" на хорошие миллиарды, дома цены повышать нельзя - цэ ж Амэрика, ей и её уровню жизни все завидовать должны... Остаётся весь остальной мир. Только мир чего-то всё меньше и меньше хочет, чтобы его обдирали. А виновата во всём Москва, наши спортсмены и Путин лично....
      А Вы говорите "нет угрозы"... .
      Знаете, почему пал Рим? От того, что в Рим со всего мира везли товары - от самых необходимых до дикой роскоши. А из Рима - только дерьмо в бочках золотари вывозили. Да ещё всему миру Рим поставлял "новый миропорядок" силами своих легионов. Похоже, правда?
      Zoldat_A
  10. Furious Bambr Сегодня, 14:31
    Когнитивный диссонанс...через Украину и Польшу идёт газпромовский газ - нет монополии, мимо них тот же газ, да и туда же - есть монополия
    Furious Bambr
    1. Дормидонт Сегодня, 14:39
      Ибо через год - полтора небратьям негде будет русский газ тырыть, и запугивать подрывом газопровода
      Дормидонт
  11. Дормидонт Сегодня, 14:38
    Странно, но до сего времени посольство польши в Москве находится на улице Климашкина, а не на улице Ивана Сусанина
    Дормидонт
  12. Злой 55 Сегодня, 14:43
    Юродивый юродивому слёзы лить будет, галстук жевать и рубашкой утираться...видели мы это, в прямом эфире, в начале августа 2008 года...
    Злой 55
  13. faterdom Сегодня, 14:44
    К полякам в Улан-Батор не поедем!
    faterdom
  14. БАРХАН Сегодня, 14:46
    Немцы очень хотят сидеть на газовом кране ,поэтому ни пшеков ,ни шумеров спрашивать не станут.
    БАРХАН
  15. изя топ Сегодня, 16:04
    детский сад no а в детском саду ябедам дают на букву "п",и это не плюшки angry
    изя топ
  16. Metallurg_2 Сегодня, 19:49
    в случае реализации которого, по его словам, транзит газа через Украину будет не нужен

    Пан Моравецкий недоговаривает: полностью расклад будет такой, что в случае реализации СП-2 и Польша особо не будет никому нужна)))
    Metallurg_2
  17. APASUS Сегодня, 19:57
    Поляки все никак не могут понять или просто доходит с опозданием,что Россия и Германия в нормальных отношения и прекрасно ладят.Но вот такие молодые страны " демократические тигры" портят всю кашу.Вот для этого Россия отдает Германии газовый вентиль и теперь Берлин будет решать как и сколько вам надо будет платить за газ и тепло и как вы будете соответствовать высоким европейским стандартам .Германия возвращает себе еще один экономический рычаг
    APASUS
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