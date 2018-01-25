Вьетнамская армия продолжает эксплуатацию СУ-100

Вьетнамская армия продолжает эксплуатацию советских самоходных артиллерийских установок СУ-100, которые были приняты на вооружение еще в годы Великой Отечественной войны.Вьетнам получил эти самоходки еще в середине 60-х годов. В настоящее время СУ-100 продолжают использоваться подразделениями береговой обороны флота.Вьетнамский портал baodatviet.vn напоминает, что СУ-100 создано на шасси танка T-34-85. Вес - 31,6 тонны; длина с орудием 9,45 м; ширина 3,0 м; высота 2,25 м; Экипаж 4 человека. Лобовая броня -75 мм. Основным орудием самоходки является 100-мм пушка, аналогичная той, что установлена на средние T-54/55. На дистанции 2 км она способна пробивать 125-мм броню. Мощность двигателя В-2-34 составляет 500 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода - 310 км.Вьетнамцы называют в качестве крупного недостатка отсутствие вращающейся башни. Это, по их мнению, ограничивает возможность применения машины. Также отмечают, что, хотя 100-мм пушка и неспособна поражать современные танки, но по-прежнему легко уничтожает БМП, бронетраспортеры и другую подвижную технику, передает "РГ-Сила"Тем не менее, несмотря на явное несоответствие современным требованиям данной боевой машины, эта техника содержится в хорошем состоянии и еще долгие годы будет способна защищать вьетнамскую территорию от атак с моря.