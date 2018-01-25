21:55 25 января

Вьетнамская армия продолжает эксплуатацию СУ-100

Вьетнамская армия продолжает эксплуатацию советских самоходных артиллерийских установок СУ-100, которые были приняты на вооружение еще в годы Великой Отечественной войны.

Вьетнам получил эти самоходки еще в середине 60-х годов. В настоящее время СУ-100 продолжают использоваться подразделениями береговой обороны флота.

Вьетнамская армия продолжает эксплуатацию СУ-100



Вьетнамский портал baodatviet.vn напоминает, что СУ-100 создано на шасси танка T-34-85. Вес - 31,6 тонны; длина с орудием 9,45 м; ширина 3,0 м; высота 2,25 м; Экипаж 4 человека. Лобовая броня -75 мм. Основным орудием самоходки является 100-мм пушка, аналогичная той, что установлена на средние T-54/55. На дистанции 2 км она способна пробивать 125-мм броню. Мощность двигателя В-2-34 составляет 500 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода - 310 км.

Вьетнамцы называют в качестве крупного недостатка отсутствие вращающейся башни. Это, по их мнению, ограничивает возможность применения машины. Также отмечают, что, хотя 100-мм пушка и неспособна поражать современные танки, но по-прежнему легко уничтожает БМП, бронетраспортеры и другую подвижную технику, передает "РГ-Сила"

Тем не менее, несмотря на явное несоответствие современным требованиям данной боевой машины, эта техника содержится в хорошем состоянии и еще долгие годы будет способна защищать вьетнамскую территорию от атак с моря.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 36

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  1. jjj Сегодня, 14:27
    Вот как эхо войны отзывается. Износа нет
    jjj
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:28
      Если что, по музеям распродадут, желающие найдутся или Индии продадут, а мы вагон документации бесплатно подкинем.
      ul_vitalii
      1. Тралл Сегодня, 14:35
        Вьетнамцы называют в качестве крупного недостатка отсутствие вращающейся башни.

        внезапно...
        гусеницами можно не только питаться, а еще и прицеливаться smile
        Тралл
        1. Nikolaevich I Сегодня, 14:48
          Ну,насчёт гусениц промолчу.а куколки шелкопряда.....Значит,заходите во Вьетнаме в супермаркет,идёте сразу в "мясной" отдел....там они есть....рекомендуется кушать с рисом ...кому как,а у меня без водки не получалось recourse
          Nikolaevich I
        2. роман66 Сегодня, 14:53
          а почему вьетнамцев не известили!?
          роман66
        3. Ныробский Сегодня, 17:55
          Цитата: Тралл
          Вьетнамцы называют в качестве крупного недостатка отсутствие вращающейся башни.

          внезапно...
          гусеницами можно не только питаться, а еще и прицеливаться smile

          Вьетнамцы народ со смекалкой. Они кучу рейнджеров матрасных в джунглях всякими "кротоловками" да петлями передушили, а тут ......... Поставят СУ-100 на вращающуюся площадку и увеличат расчёт на 4 вьетнамца - делов то yes
          Ныробский
      2. oldseaman1957 Сегодня, 14:36
        Цитата: ul_vitalii
        Если что, по музеям распродадут, желающие найдутся.
        Вьетнамцы называют в качестве крупного недостатка отсутствие вращающейся башни.
        - Может у наших ВПК попросят, - они сейчас всё модернизируют. Раскрутят башенки, так глядишь, и 22-й век встретят на параде.
        oldseaman1957
        1. Svarog51 Сегодня, 15:12
          Дык поменять им СУ-100 на Т-55, коли им с башней нужно, а эти на парадах в День Победы использовать.
          Svarog51
          1. Ил-18 Сегодня, 17:23
            Мне другое непонятно, какую морскую цель в радиусе прямого выстрела Д-10С предполагают. Тут либо недолет, либо избыточно для поражения яхты - насквозь прошьет, и утонет снаряд в море.
            Ил-18
            1. Svarog51 Сегодня, 17:46
              Может бронекатер какой нибудь подвернётся или подлодка с диверсантами? Да собственно там и фугасы в боекомплекте имеются.
              Svarog51
            2. Капитан Пушкин Сегодня, 18:13
              О-412
              Цитата: Ил-18

              Ил-18 Сегодня, 17:23 ↑ Новый
              Мне другое непонятно, какую морскую цель в радиусе прямого выстрела Д-10С предполагают. Тут либо недолет, либо избыточно для поражения яхты - насквозь прошьет, и утонет снаряд в море.

              В боекомплекте СУ-100 есть морская осколочная граната. Можете договориться с вьетнамцами и подогнать свою яхту для проверки как эта граната работает.
              Капитан Пушкин
              1. Ил-18 Сегодня, 18:22
                Не, лучше Вашу яхту. А я посмотрю с удовольствием. Да и яхты у меня нет.
                Ил-18
            3. Piramidon Сегодня, 21:27
              Цитата: Ил-18
              Мне другое непонятно, какую морскую цель в радиусе прямого выстрела Д-10С предполагают. Тут либо недолет, либо избыточно для поражения яхты - насквозь прошьет, и утонет снаряд в море.

              Не обязательно чисто морская цель. Можно и десант на берегу накрыть.
              Piramidon
    2. Грубиян Сегодня, 14:35
      Цитата: jjj
      Износа нет



      Просто вьетнамцы бережно относятся к тому что имеют.
      Грубиян
    3. сибиралт Сегодня, 14:47
      Плохо, что башня на самоходке не вращается? belay А еще хуже, что эта самоходка летать не может. laughing
      То был бы чисто вьетнамский вариант. Китай сразу бы сдался без боя.
      сибиралт
      1. faiver Сегодня, 18:16
        ну как может на су-100 вращаться башня? ее же там нет, там стоит рубка - видимо поэтому и в береговой обороне laughing
        faiver
    4. Geisenberg Сегодня, 18:53
      Цитата: jjj
      Вот как эхо войны отзывается. Износа нет


      Это просто хозяйские руки вьетнамцев так отражаются )))
      Geisenberg
  2. RASKAT Сегодня, 14:27
    Ну чё у нас вон на параде 9 мая тоже Т-34 выезжают, и СУ-100 вроде тоже.
    RASKAT
    1. Архивариус Вася Сегодня, 15:42
      То на параде, а у них на боевом дежурстве в 21 веке... Не говоря и том что скоро появятся роботизированные танки - а у них оружие времен ВОВ. Бедолаги((((
      Архивариус Вася
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 14:28
    Принимая во внимание возраст самоходок, климат Вьетнама солидола и литола для СУ-100 не жалели...
    a.s.zzz888
  4. Magic Archer Сегодня, 14:28
    Им место уже в музее.Лучше купите у нас Спрут!И с башней,и с пушкой более мощной и плюс ко всему плавающая,что для Вьетнама в самый раз!
    Magic Archer
    1. igordok Сегодня, 17:17
      И башня вращается. what
      igordok
  5. Комментарий был удален.
  6. Злой 55 Сегодня, 14:41
    Эти самоходы ещё и по Капитолийскому холму покатаются..придёт время..
    Злой 55
  7. Какой-то Компот Сегодня, 15:36
    Самоходка супер good
    Какой-то Компот
  8. Ратник-80 Сегодня, 15:40
    Убица тигров ее называли бойцы , а у меня любимая игрушка была в детцтве такая
    Ратник-80
  9. К-50 Сегодня, 15:40
    Вот где можно взять для наших музеев технику, если есть такое желание. yes
    К-50
  10. Архивариус Вася Сегодня, 15:46
    Приятно что так за техникой следят, но всё же 21 век уже.... Хоть бы у хохлов закупили что нить более современное. Бедные ребята во всех смыслах(((
    Архивариус Вася
    1. uskrabut Сегодня, 17:24
      Эта понадёжнее хохлячьей техники будет
      uskrabut
    2. Симаргл Сегодня, 18:29
      Цитата: Архивариус Вася
      Хоть бы у хохлов закупили что нить более современное.
      Боюсь, хохлотехника где не проржавеет - там развалится. Если вообще до места службы доедет... или выедет в ту сторону...
      Симаргл
  11. tchoni Сегодня, 16:01
    А мне вот интересно: раз в мире эксплуатирется 100500 т54/55 и прочих су100 со 100 мм пушкой, то , может быть стоит разработать для них какой эпичный ПБС или кумулятивный боеприпас, способный миллиметров 700-800 пробивать пробивать?
    tchoni
  12. Zaurbek Сегодня, 17:05
    Пушку менять нужно...из танковых есть 115мм от Т-62 или НАТО 105мм с СУО. И можно как то стрелять по бронеобъектам.
    Zaurbek
  13. uskrabut Сегодня, 17:22
    У меня моделька такой есть родом из СССР, красивая машина. У болгар в 80-х тоже такие были.
    uskrabut
  14. Старый26 Сегодня, 17:26
    Цитата: Svarog51
    Дык поменять им СУ-100 на Т-55, коли им с башней нужно, а эти на парадах в День Победы использовать.

    А зачем менять? У них и так Т-54/55 около 850 штук, плюс китайские клоны этих танков - тип 59 - еще 350. Итого только танков со 100 мм пушкой у них 1200

    Цитата: Magic Archer
    Им место уже в музее.Лучше купите у нас Спрут!И с башней,и с пушкой более мощной и плюс ко всему плавающая,что для Вьетнама в самый раз!

    А зачем? Кого этот "Спрут" там гонять будет. Тем более, что машина эта как бы ВДВешная. А плавующего добра у них и так хватает. Где-то под 700 плавающих танков производства СССР, КНР, КНДР
    Старый26
    1. Svarog51 Сегодня, 17:48
      А зачем менять? У них и так Т-54/55 около 850 штук, плюс китайские клоны этих танков - тип 59 - еще 350. Итого только танков со 100 мм пушкой у них 1200

      Ну можно Т-62 предложить, там 115 мм калибр.
      Svarog51
  15. faiver Сегодня, 18:19
    вьетнамцам пять баллов за бережливость hi
    faiver
  16. Старый26 Сегодня, 18:45
    Цитата: Svarog51
    А зачем менять? У них и так Т-54/55 около 850 штук, плюс китайские клоны этих танков - тип 59 - еще 350. Итого только танков со 100 мм пушкой у них 1200

    Ну можно Т-62 предложить, там 115 мм калибр.

    И Т-62 есть. На 2017 год согласно справочникам - порядка 70. Лет 5 назад было около 220.
    Старый26
  17. DPN Сегодня, 18:59
    Не все же такие богатые как Россия, Вьетнам один из них кого кинула Россия.
    DPN
  18. APASUS Сегодня, 19:45
    Как машина огневой поддержки вполне годиться,почему нет
    APASUS
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