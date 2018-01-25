Бразилия получит дополнительный поисково-спасательный самолет C-295
Компания Airbus объявила, что МО Бразилии реализовало опцион на поставку дополнительного самолета SC-105 «Амазонас» (бразильское обозначение C-295) в поисково-спасательной версии, сообщает ЦАМТО.
Контракт на дополнительный самолет был подписан в декабре 2017 года. После его поставки в 2020 году общее количество C-295 в составе ВВС Бразилии составит 15 единиц.
В настоящее время на вооружении бразильских ВВС стоят десять C-295 в версии военно-транспортного самолета и три C-295 в поисково-спасательной версии.
«Самолеты SC-105 оснащаются электронно-оптической системой для поиска объектов над сушей и морем в видимом и ИК диапазоне, установленной в носовой части РЛС с синтезированной апертурой EL/M-2022A(V)3 X-диапазона, системой спутниковой связи, системой управления FITS. РЛС обеспечивает возможность одновременного обнаружения в секторе 360 град. до 640 целей в радиусе до 200 морских миль (370 км). Станция позволяет обнаружить цели, сходные по размеру с катером, и сопровождать их при скорости движения до 75 узлов (139 км/ч)», – говорится в материале.
Кроме того, РЛС позволяет получать изображения земной поверхности с разрешением до одного квадратного метра на площади 2,5x2,5 км.
Экипаж каждого самолета состоит из 9человек: двух пилотов, инженера, двух операторов системы обнаружения (РЛС и тепловизионная система переднего обзора) и 4-х наблюдателей.
Самолет может сбрасывать спасательное оборудование или предметы первой необходимости. SC-105 может быть реконфигурирован для использования в целях медицинской эвакуации или транспортировки войск и грузов, а также решения других задач.
Контракт на дополнительный самолет был подписан в декабре 2017 года. После его поставки в 2020 году общее количество C-295 в составе ВВС Бразилии составит 15 единиц.
В настоящее время на вооружении бразильских ВВС стоят десять C-295 в версии военно-транспортного самолета и три C-295 в поисково-спасательной версии.
«Самолеты SC-105 оснащаются электронно-оптической системой для поиска объектов над сушей и морем в видимом и ИК диапазоне, установленной в носовой части РЛС с синтезированной апертурой EL/M-2022A(V)3 X-диапазона, системой спутниковой связи, системой управления FITS. РЛС обеспечивает возможность одновременного обнаружения в секторе 360 град. до 640 целей в радиусе до 200 морских миль (370 км). Станция позволяет обнаружить цели, сходные по размеру с катером, и сопровождать их при скорости движения до 75 узлов (139 км/ч)», – говорится в материале.
Кроме того, РЛС позволяет получать изображения земной поверхности с разрешением до одного квадратного метра на площади 2,5x2,5 км.
Экипаж каждого самолета состоит из 9человек: двух пилотов, инженера, двух операторов системы обнаружения (РЛС и тепловизионная система переднего обзора) и 4-х наблюдателей.
Самолет может сбрасывать спасательное оборудование или предметы первой необходимости. SC-105 может быть реконфигурирован для использования в целях медицинской эвакуации или транспортировки войск и грузов, а также решения других задач.
Использованы фотографии: ЦАМТО / airbus.com
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