21:56 25 января

Бразилия получит дополнительный поисково-спасательный самолет C-295

Компания Airbus объявила, что МО Бразилии реализовало опцион на поставку дополнительного самолета SC-105 «Амазонас» (бразильское обозначение C-295) в поисково-спасательной версии, сообщает ЦАМТО.

Бразилия получит дополнительный поисково-спасательный самолет C-295


Контракт на дополнительный самолет был подписан в декабре 2017 года. После его поставки в 2020 году общее количество C-295 в составе ВВС Бразилии составит 15 единиц.


В настоящее время на вооружении бразильских ВВС стоят десять C-295 в версии военно-транспортного самолета и три C-295 в поисково-спасательной версии.

«Самолеты SC-105 оснащаются электронно-оптической системой для поиска объектов над сушей и морем в видимом и ИК диапазоне, установленной в носовой части РЛС с синтезированной апертурой EL/M-2022A(V)3 X-диапазона, системой спутниковой связи, системой управления FITS. РЛС обеспечивает возможность одновременного обнаружения в секторе 360 град. до 640 целей в радиусе до 200 морских миль (370 км). Станция позволяет обнаружить цели, сходные по размеру с катером, и сопровождать их при скорости движения до 75 узлов (139 км/ч)», – говорится в материале.

Кроме того, РЛС позволяет получать изображения земной поверхности с разрешением до одного квадратного метра на площади 2,5x2,5 км.

Экипаж каждого самолета состоит из 9человек: двух пилотов, инженера, двух операторов системы обнаружения (РЛС и тепловизионная система переднего обзора) и 4-х наблюдателей.

Самолет может сбрасывать спасательное оборудование или предметы первой необходимости. SC-105 может быть реконфигурирован для использования в целях медицинской эвакуации или транспортировки войск и грузов, а также решения других задач.

Использованы фотографии: ЦАМТО / airbus.com
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Комментарии 3

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  1. RASKAT Сегодня, 14:44
    Хотел бы на фоне этого самолета немного покритиковать наш ИЛ-112. Те же масса, габариты, количество топлива и т д, но дальность и грузоподъемность в 2 раза выше у C-295. Благодаря двигателям Pratt Whitney Canada PW127G. Блин может мы купим пару самолетов через какой нибудь Казахстан или Минск да скопируем движки. А то как то обидно слегка за родину. request
    RASKAT
    1. san4es Сегодня, 16:11
      hi ...Добавлю для наглядности:
      SC-105 «Амазонас»
      san4es
    2. Topotun Сегодня, 16:17
      Дело не в конструкции, проблема в материалах, технологии производства и т.п.
      Topotun
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