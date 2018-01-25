21:52 25 января

Сирийский опыт: противоракетный "Президент-С" установили на Ми-26Т2

Бортовые комплексы обороны "Президент-С" в Сирии надежно прикрывают российские боевые и транспортные вертолеты от возможных атак вражеских средств ПВО. Поэтому не удивительно, что военные чиновники зарубежных армий заинтересовались российской новинкой.

Еипетские ВВС стали первыми, чьи винтокрылые Ми-17 получили этот комплекс. А на днях в Сети появилось изображение алжирского тяжелого многоцелевого вертолета Ми-26Т2, который также оборудован комплексом "Президент-С".

Сирийский опыт: противоракетный "Президент-С" установили на Ми-26Т2



Созданный российскими инженерами и конструкторами современный комплекс обороны летательных аппаратов может эффективно фиксировать облучение самолета или вертолета радаром или лазерными средствами наведения.

Поняв, что противник взял машину на прицел, "Президент-С" пускает в дело весь набор систем и комплексов радиоэлектронной и оптико-электронной защиты. В дело могут быть пущены как ложные тепловые цели, так и специальные лазерные станции подавления, выводящие из строя головки самонаведения сразу нескольких ракет, летящих с разных направлений.

По мнению военных экспертов, опыт локальных конфликтов показывает, что именно вертолеты-гиганты нуждаются в дополнительной защите от переносных зенитно-ракетных комплексов, производство которых сейчас налажено на военных предприятиях множества государств, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 25

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  1. zzdimk Сегодня, 14:45
    РЭБ - российский конек?
    zzdimk
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:54
      Цитата: zzdimk
      РЭБ - российский конек?

      ну...имидж пытаемся создать-такой,но покупают пока -фу35тые... как то "ломать " нужно ситуацию.
      Дедкастарый
    2. Muvka Сегодня, 15:08
      Один из. Но МБР не продают зарубеж)
      Muvka
  2. Topotun Сегодня, 14:45
    А как данный комплекс определяет захват ГСН ПЗРК? Там же полностью пассивная система? Или там отстрел факелов по времени и наугад?
    Topotun
    1. Лопатов Сегодня, 15:07
      Цитата: Topotun
      А как данный комплекс определяет захват ГСН ПЗРК?

      Он определяет сам факт пуска при помощи УФ датчиков, которые засекают "факел" ракеты.
      Лопатов
      1. Topotun Сегодня, 16:06
        Логично. Не учел. Спасибо.
        Topotun
        1. san4es Сегодня, 19:12

          Вот что сказал корреспонденту «РГ» гендиректор «Зенита» профессор Александр Кобзарь:
          - Работа нашего комплекса основана на узконаправленном и особым образом модулированном излучении специально разработанной сапфировой лампы. В системе управления ракеты возникает фантомный образ цели, который ее электронный «мозг» воспринимает в качестве основной цели. Появляется некая запредельная виртуальная реальность, которая настойчиво манит к себе. Ракета устремляется в пустое пространство, где в расчетное время самоликвидируется. Казалось бы, все очень просто, но эту «простейшую» задачу кроме нас еще никто в мире не решил и до промышленного производства не довел.

          К словам профессора Кобзаря стоит добавить немаловажную для соотечественников информацию. «Президент-С» не только прошел весь комплекс государственных испытаний, он принят на вооружение и уже запущен в серийное производство. По приказу главкома ВВС генерал-полковника Александра Зелина ни один новый вертолет, предназначенный для эксплуатации в горячих точках, не может быть отправлен в войска без установленного комплекса активной защиты от ПЗРК.

          hi
          ноябрь 2014
          http://www.krasfun.ru/2014/11/bortovoj-kompleks-o
          borony-bko-prezident-s
          san4es
  3. Magic Archer Сегодня, 14:46
    Видел видео об этих комплексах.Хорошая Система.Отлично защищает от инфракрасных гсн,но вот не понятно,от смешанных гсн он спасает?Кто нибудь в курсе ,однофорумчане?
    Magic Archer
    1. kapitan92 Сегодня, 15:16
      Защиту от поражения управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» и «поверхность-воздух» с инфракрасными головками самонаведения обеспечивает лазерная станция оптико-электронного подавления на базе многоспектрального твердотельного или газового лазера. Станция массой 100–150 кг способна обнаруживать и селектировать цели, сопровождать и вкруговую последовательно подавлять не менее двух одновременно атакующих ракет на дальности 500–5000 м в секторе 90 градусов по вертикали.

      Другой основной элемент защиты самолета (вертолета) — это станция активных радиопомех. Она противостоит ракетам с радиолокационными системами наведения на цель путем постановки радиоэлектронных помех на этапах обнаружения, сопровождения, наведения и атаки летательного аппарата. В рабочем секторе 120 и 60 градусов по горизонту и вертикали станция массой 51,5 кг может подавлять не менее четырех радиоэлектронных средств противника с использованием всех основных видов помех. Для защиты самолетов дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации также может использоваться активная буксируемая радиолокационная ловушка.

      http://interpolit.ru/blog/prezident_s_zashhitnik_
      samoletov/2015-11-11-5951
      hi
      kapitan92
    2. prosto_rgb Сегодня, 17:47
      Цитата: Magic Archer
      ,от смешанных гсн он спасает?

      Это зависит от того, что вы подразумеваете под этими "смешанными гсн" ?
      prosto_rgb
  4. Alexey-74 Сегодня, 14:46
    Теперь когда "Президент" пошел на рынок, специалисты быстренько разработают ракету способную "пробивать" защиту...извечная борьба меча и щита. Нашим нужно будет что то новенькое придумывать...
    Alexey-74
    1. Vlad.by Сегодня, 17:11
      Президент-С выпустили на рынок только после разработки продвинутого "заместителя". Уж что это, Рычаг, Витебск или какая-нибудь Сфера, не знаю, но точно есть.
      Vlad.by
  5. Antidote Сегодня, 14:51
    И где тут сирийский опыт? В добавлении желтизны заголовку?
    Antidote
    1. Muvka Сегодня, 15:09
      Сирийский опыт в том, что мы не потеряли ни одного вертолета от ПЗРК.
      Muvka
      1. Antidote Сегодня, 15:12
        Зато потеряли от ПТРК. И сколько было информации об эффективности? Сколько ракет отвели?
        Antidote
        1. Muvka Сегодня, 15:22
          Никто вам не скажет, сколько ракет отвели, но то, что не было потеряно ни одного вертолета от них - факт.
          Muvka
          1. Antidote Сегодня, 15:39
            Я бы не был так уверен в молчании PR-отдела МО. Если хочешь что-то продать, то любой шорох нужно оборачивать в свою пользу, тем более "сирийский опыт". Отсюда вывод: по вертушкам из ПЗРК не стреляли, и потерь от ПЗРК нет, факт.
            Antidote
            1. Vlad.by Сегодня, 17:13
              А млждахедские видео - это так, фейк? по сирийским Газелям стреляли, сирийского крокодила завалили, а вот по российским значит брезговали?
              Не смешите мои валенки.
              Vlad.by
              1. Antidote Сегодня, 17:53
                То, что из панцыря свалили воздушный шар трубили на каждом углу, что т-90 вся из себя вундервафля тоже, а тут "неимеющаяаналогов рэб отразила атаку сил ПВО игил" и вдруг тишина. Совпадение? Не думаю. С валенками не общаюсь, извините.
                Antidote
  6. Лопатов Сегодня, 15:17
    Прикольно... Сирийский опыт.
    Значит, когда в 2002 году под Ханкалой была сбита "корова" и погибло 127 человек (по сей день крупнейшая катастрофа в ВС РФ), это никакого опыта не прибавило. И надо было переться через 13 лет в Сирию, чтобы осознать, что Ми-26 нужна защита от зенитных средств.
    Лопатов
    1. K9_SWAT Сегодня, 21:34
      Да потому что паркетным генералам плевать на солдата! От него их жизнь и награды с пенсией не зависят. Вот если бы за потери спрашивали строго, вплоть до ВМСЗ, то тогда и КАЗ на танках стояли бы ещё в Афгане, разгрузки, и форма была бы нормальной.
      K9_SWAT
  7. Vita VKO Сегодня, 15:47
    Сирийский опыт: противоракетный "Президент-С"
    Название громкое. А вот данных по хотя бы одному факту защиты от самонаводящийся ракет не приводится. Могли бы и статистику привести, если она конечно есть.
    Vita VKO
    1. Касым Сегодня, 18:19
      Искать надо статистику потерь вертушек. Еще лучше если с описанием причин. Например, та вертушка, которую подбили при сбитии Су-24 с Пешковым. Там ее на земле уничтожили. hi
      Касым
    2. K9_SWAT Сегодня, 21:30
      Во время Второй мировой войны англичане для защиты своих транспортов поставили на них зенитки. Через некоторое время решили посчитать, сколько же сбили транспорты самолётов. Оказалось 0! И тогда решили зенитки снять, но нашелся офицер, который решил посчитать не сбитые самолёты, а потопленные транспорты. Все эти суда оказались безоружными.
      Так и тут. Смотря как считать. И в чем
      В папугаях? Сколько раз боевики открывали огонь по нашим вертолетам? Я думаю, что никто этого не знает. А какие потери? Бандиты наверняка сняли бы это на видео и выложили в сеть. Они не могли пройти мимо такого случая. Нет видео? Значит и потерь таких нет.
      Вот вам и факты!
      K9_SWAT
  8. APASUS Сегодня, 19:43
    Ну что ,молодцы алжирские ВВС ,а когда на всех наших то вертолетах такая система станет штатной? Опять все на экспорт
    APASUS
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