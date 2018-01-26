21:55 26 января

Так кто имеет право показывать смерть Сталина, а кто нет?

На общем фоне довольно скромно так проходит мини-скандал о запрете показа в России английского фильма «Смерть Сталина».



Естественно, кто-то у нас выразил возмущение этим фактом. Например, (к немалому моему удивлению), «Коммерсантъ». Кто-то выразил одобрение фактом запрета.


Не стану перемывать косточки Андрею Плахову из «Ъ», хотя стоило бы пройтись по его стенаниям на тему того, что злая цензура у нас запретила гениальный шедевр на фоне волны протестов. Но пару цитат приведу.

«Талантливый шотландский комедиограф Армандо Ианнуччи живописует смерть советского вождя и растерянность его окружения, не жалея гротеска».

Итак, шотландский специалист по комедиям с истинно шотландскими фамилией и именем намалевал комедию о смерти Сталина.

Хорошо.

Спросим: а на базе чего? Исторические документы? Мемуары современников или исследования историков? Художественные произведения, в конце концов?

Да черта нам лысого!

Ианнуччи сварганил свое хлебово на базе комикса!

Естественно, извратив все до невозможности своими гениальными гротесками. И человек вроде бы с русским именем и фамилией Андрей Плахов страдает, что на наши экраны это не выйдет.

Понимаю, что после всех киноскандалов и потока критики за наши «шедевры» министр Мединский, скорее всего, реально испугался последствий.

Да, у нас Сталина уважают до сих пор. И его есть за что уважать. И спорить на эту тему бессмысленно. И окружение его было соответствующим. И современное окружение нынешнего президента нашей страны – детский сад, средняя группа на фоне титанов того времени.

И можно как угодно критиковать и в чем угодно обвинять народных комиссаров того времени, но главное их отличие от министров состояло в том, что они строили и (самое главное) построили великую страну.

Молотов, Маленков, Каганович, Шахурин, Вознесенский, Яковлев, Хруничев, Ванников, Устинов, Тевосян, Сергеев, Зальцман, Малышев, Зверев и многие другие.

Возникает вопрос: какое право имеют труженики от доллара лезть в Россию со своими пасквилями?

Я бы посоветовал намалевать комикс на 200 страниц про королеву Викторию. Или принцессу Диану. Или сэра Элтона Джона.

А почему нет?

Но у нас люди в стране, за некоторым исключением, культурные, и такого себе не позволят. Увы. Зато свободной западной части мира можно всё.

Сталин и его окружение – это наша история. И нам решать, нуждаемся ли мы в комедийно-гротескном освещении страниц нашей истории.

Выражаю огромную гражданскую благодарность Юрию Полякову, Павлу Пожигайло, Никите Михалкову, Елене Драпеко, Сергею Мирошниченко и всем, кто поставил свою подпись под запретом показа этого пасквиля.

Руки прочь от нашей истории! В своей копайтесь и комиксы снимайте.
Автор: Роман Скоморохов


48

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 50

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 15:12
    Где граница между искусством и обыкновенным скотством... в последнее время она как то размыта...
    Vard
    1. Ronald Reagan Сегодня, 15:15
      А что собственно скотского в этом замечательном фильме? winked
      Ronald Reagan
      1. seti Сегодня, 15:20
        Вы его еще не смотрели а он у вас уже "замечательный".. Что же в нем такого замечательного ? Даже актеры смотрятся дубинами как и та нечисть у вас на аваторке..
        seti
        1. Ronald Reagan Сегодня, 15:27
          Наверное и Чаплин был дубиной со своим диктатором? laughing
          Ronald Reagan
          1. sabakina Сегодня, 16:44
            Цитата: Ronald Reagan
            Наверное и Чаплин был дубиной со своим диктатором? laughing

            По ходу, ты и твой народ знает Вторую мировую войну только по фильму Ч.Чаплина "Великий диктатор". laughing
            sabakina
            1. Ronald Reagan Сегодня, 19:21
              Мой народ действительно знает войну, в отличии от хамоватых и невоспитанных молодых людей. wink
              Ronald Reagan
          2. ротмистр Сегодня, 17:34
            Право показывать и снимать фильмы имеют все, но у нас есть общественные, политические и др. организации, которые могут подать в суд за дискредитацию нашей истории. Товарищи большевики -ленинцы, которых так много на ВО, вы что ждете? Болтуны под красным флагом.Вот по этому вы и про...ли СССР. Болтуны ленинцы.
            ротмистр
            1. Стропорез Сегодня, 17:43
              Цитата: ротмистр
              но у нас есть общественные, политические и др. организации, которые могут подать в суд за дискредитацию нашей истории. Товарищи большевики -ленинцы,

              Подали уже.,а фильмец этот с проката сняли.

              Роману очередные +100500 за нужную и своевременную статью!

              Стропорез
      2. Сергей-8848 Сегодня, 16:21
        Для вас замечательным является фильм на основе комикса, снятый по жанрам комикса. Чего тут замечательного? Что в этой ленте нужного, для каких сторон человеческой личности нужного?
        Сергей-8848
    2. Венд Сегодня, 15:22
      Свои собаки грызутся, чужая не мешай. Мы можем в России сколько угодно ломать копья по вопросам о Сталине, но это наше внутреннее дело. Сами его и будем решать.
      Венд
      1. ans Сегодня, 15:53
        Да! Если Вы собака... Но, вероятно, кроме вас здесь все люди.
        ans
        1. Венд Сегодня, 15:59
          Цитата: ans
          Да! Если Вы собака... Но, вероятно, кроме вас здесь все люди.

          Надо знать фольклор страны в которой живете. Для вашего образование это старая поговорка. И еще кое что Мари де Рабютен — Шанталь де Севинье:«Чем больше узнаю людей, тем сильней люблю собак». Вы тому подтверждение.
          Венд
      2. Petr1968 Сегодня, 16:32
        Цитата: Венд
        Свои собаки грызутся, чужая не мешай. Мы можем в России сколько угодно ломать копья по вопросам о Сталине, но это наше внутреннее дело. Сами его и будем решать.

        Странные ваши слова, когда включаю телек, а там по кругу Украина-Сирия Сирия-США США-Украина....Как объясните??
        Petr1968
        1. Венд Сегодня, 17:35
          Цитата: Petr1968
          Цитата: Венд
          Свои собаки грызутся, чужая не мешай. Мы можем в России сколько угодно ломать копья по вопросам о Сталине, но это наше внутреннее дело. Сами его и будем решать.

          Странные ваши слова, когда включаю телек, а там по кругу Украина-Сирия Сирия-США США-Украина....Как объясните??

          Не совсем понимаю, как вяжется с фильмом и полемикой о Сталине.
          Венд
    3. Кирилл312 Сегодня, 17:47
      В последнее время скотство считается искусством....
      Кирилл312
  2. axxenm Сегодня, 15:19
    стал бы кто-нибудь какую-нибудь "Смерть Мао" Китаю предлагать?

    В 2017 г. Китай дал прокатное удостоверение 37 иностранным картинам. Раньше было - 25.
    Поскольку, китайский кинорынок - это около 6 млрд долларов год -
    голивудские мейджоры отсасывают у китайских цензоров аж прикивая. Вырезают все, что нужно вырезать, без сомнений и уважения к творческой позиции авторов.
    Китайцы за бездуховность не переживают и берут разных Гарри Поттеров и Форсажи. А всякое кино для типа умных не берут.
    Разница между киноиндустрией России и Китая - простая. Китайцы прямо говорят о своих национальных интересах. В том числе и в кино и последовательно их реализуют. Квотируют, раздвигают релизы под китайские премьеры, в общем, занимаются всякой михалковщиной.
    Терять 10 лет как южные корейцы, которые полностью открыли свой кинорынок и потом мучительно долго восстанавливались, они не хотят. Доля китайского кино в сборах растёт, почему и была увеличена квота для Голливуда.
    Из 6 миллиардов более 4 собирают китайские картины. Иные и по 200 миллионов долларов, а не ые 25, как суперкассовые "Движение вверх", но тут понятно - у них и кинозалов в 10 раз больше.
    Национальным интересам Китая противоречит любой кинонегативо стране, ее национальных исторических персонажах и даже национальных символах. Например, нельзя показывать кино про плохих драконов.
    axxenm
    1. Chater57 Сегодня, 15:40
      Да, пример Китая показателен. Учителю даже "Матильду" для показа в Китае пришлось перелопачивать.
      Chater57
    2. ans Сегодня, 15:55
      Возможно Вы правы! Но мы не коммунисты и не китайцы...
      ans
      1. EwgenyZ Сегодня, 16:48
        Цитата: ans
        Возможно Вы правы! Но мы не коммунисты и не китайцы...

        И не шотландцы, если уж на то пошло. Сталин это наша история, и кто бы и как бы у нас не относился к Его персоне это наше дело, а не какого-то "0" от режиссуры с берегов "Туманного Альбиона". Как бы шотландцы отнеслись бы к тому еси бы сняли комедию на тему "Смерть Марии Стюарт"?
        EwgenyZ
  3. rkkasa 81 Сегодня, 15:24
    "Выражаю огромную гражданскую благодарность Юрию Полякову, Павлу Пожигайло, Никите Михалкову, Елене Драпеко, Сергею Мирошниченко и всем, кто поставил свою подпись под запретом показа этого пасквиля."
    Интересно, кто из этих поставивших подпись, возмущался нашими отечественными пасквилями типа "УС", "Сволочи", "Штрафбат", "4 дня в мае" итд ?
    rkkasa 81
    1. sds87 Сегодня, 17:58
      Вообще то да, поддерживаю. Михалков сам неоднократно проехался по ВОВ так, что противно смотреть было. Выставил советскую армию с солдатами и их военноначальниками как тупых и жестоких неадекватов. После его Цитадели мне вообще до лампочки все его мнения. Он хамелеон приспособленец. Флюгер - одним словом.
      А Запад пусть снимет черную комедию про Рейгана, или еще какого лидера. Но что-то пока одни патриотические и идеалистические фильмы про своих лидеров снимает. Как-то они не стебутся над тем же Уинстоном Черчиллем. Все над врагами стебаются. А Сталин для них - это очень неудобная фигура, которая вынудила их считаться с СССР и которого при жизни (да и после смерти) они жутко боятся. Иначе бы не было всего этого потока мерзости, выливаемого западом на всех, кто давал им когда-либо отпор.
      sds87
  4. polpot Сегодня, 15:28
    Много интересных фильмов можно снять и о британских монархах шизофрениках или принцессах шалавах все в наших руках
    polpot
    1. Отставник2012 Сегодня, 16:43
      Красиво сказали про английских принцесках-шалавок........ Тут следует снимать фильмы для взрослых...
      Отставник2012
  5. parusnik Сегодня, 15:30
    И современное окружение нынешнего президента нашей страны – детский сад, средняя группа на фоне титанов того времени.
    ...Не согласен, малышня...
    parusnik
  6. Dzmicer Сегодня, 15:32
    Ай-яй-яй! Посягнули на святое! На власть советскую! На любимого нашего Иосифа Виссарионовича! На хитроумного Лаврентия Павловича! На многоуважаемого Никиту Сергеевича! На славного Георгия Констатиновича (единственный симпатичный персонаж этой комедии, и, наверное, лучший экранный Жуков вообще!).

    И да, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что этот фильм запретили не из-за того, что он искажает прошлое, а оттого, что отражает будущее РФ (ведь если не Путин, то кот!)
    Dzmicer
    1. Лесс Сегодня, 15:53
      Вот как-то так...
      Лесс
      1. Цой Сегодня, 18:16
        Я конечно жутко извиняюсь, но по всем вещам написанным на картинке есть фильмы. И во многих, люди там отображенные показаны не в лучшем свете, при том что это не сатирические фильмы. А ситуация со "Смерть Сталина" противная и вовсе не из-за цензуры или клюквы. Михалков, когда снимал свои Утомленные солнцем что-то о уважении не думал. И если на то пошло его картина была куда как большим плевком для страны нежели комедийный фильм. Потому как русский режиссер на серьезных щах подавал самые тупые заблуждения о ВОВ. А тут прям нашелся радетель за культурную чистоту. Мединскому же стоит на ТВ пойти посмотреть что там в прайм тайм крутят. Целый год уже про девку малолетнюю и ее насильника историю мусолят. Вот там бы цензуру стоило применить.
        Цой
    2. KAV Сегодня, 17:46
      Цитата: Dzmicer
      И да, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что этот фильм запретили не из-за того, что он искажает прошлое, а оттого, что отражает будущее РФ (ведь если не Путин, то кот!)

      А Вы, я смотрю, кинокритик? Да еще и с даром предвидения? Да еще и остряк-самоучка! Да как они посмели не прислушаться к Вашему исключительному мнению?! Срочно разрешить к показу это гуано! А то тут такой исключительный персонаж мается от авитаминоза, без очередной дозы кино-вы*се*ра!!!
      KAV
    3. Кирилл312 Сегодня, 17:54
      Дело не в Путине, и даже не в Сталине, а скажем если про вашу маму, снимут фильм что она была женщиной лёгкого поведения? (не в обиду). Но сама суть тут именно о том, почему им бы не пихать свой нос суда, а скажем снимали бы про своего Вашингтона, и не как героя, а как история о нём... И там можно очень долго... Этот фильм в первую очередь попытка некого занижения дела Сталина, или даже его очернения. И знаете, если бы не вся политика сша за последние век, может быть и посмеялись бы все вмести...
      Кирилл312
    4. DenZ Сегодня, 21:05
      Цитата: Dzmicer
      И да, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что этот фильм запретили не из-за того, что он искажает прошлое, а оттого, что отражает будущее РФ

      Каким это местом "Смерть Сталина" "отражает будущее" как можно вообще отражать то чего не было? А если этого не было а об этом кто-то помечтал то пусть идут лесом с такими мечтами о будущем России. Гротеск... Скоты просто и все. Я не защищаю Сталина и копанию я просто против скотства в таких серьёзных и не однозначных вопросах как наша история.
      DenZ
    5. Слесарь Сегодня, 21:12
      Цитата: Dzmicer
      Ай-яй-яй! Посягнули на святое!

      Вы уж аккуратнее ходите по квартире,берегите блок памяти ,он у вас один и поврежденный походу,не надо биться головой о косяки !! belay
      Слесарь
  7. мерцание Сегодня, 15:47
    Талантливый шотландский комедиограф Армандо Ианнуччи живописует...

    ... о смерти Наполеона ... о смерти Черчилля ... о смерти Рузвельта ... о смерти Голда Меир ... о смерти Рокфеллера ... о смерти своего отца и матери, сына и дочери ...и все не жалея гротеска, издевательски легко и комично.
    мерцание
  8. ans Сегодня, 15:49
    Читателей, полагаю, должен больше беспокоить тот факт, что Вам кто-то запрещает смотреть...Благородный патриотический плебс "все схавает". Что будет потом. Потом за Вас будут решать что Вам одевать, что есть, с кем спать и можно ли Вам дышать...Вместо Великой России...получилась Рашка. Молодцы...Вас победили.
    ans
    1. Анатоль Клим Сегодня, 16:30
      Цитата: ans
      Читателей, полагаю, должен больше беспокоить тот факт, что Вам кто-то запрещает смотреть..

      У нас на запреты плюют, главное барыши!
      В московском кинотеатре «Пионер» показали британскую комедию «Смерть Сталина». Об этом пишут пользователи сети.
      Как отмечается в Telegram-канале «КиноПоиск», сеанс не отличался от обычного ничем, кроме «нетипичного для буднего дня аншлага и нашествия прессы». Дополнительной охраны задействовано не было.
      Отмечается, что кинотеатр полностью распродал билеты на картину до 3 февраля, по два сеанса в день.
      23 января стало известно, что юристы Министерства культуры России призвали руководителя Минкульта Владимира Мединского не пускать в прокат британскую комедию «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма.
      Позже в тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение.https://lenta.ru/news/2018/01/25/po
      kazali/
      Анатоль Клим
      1. sabakina Сегодня, 16:49
        Правда потом пришли цензоры в форме полиции. Кто то сядет...
        sabakina
    2. Nulgorod Сегодня, 17:31
      Нас победили уже давно, ещё в перестройку. Теперь партизаним по-немногу.
      Nulgorod
    3. EwgenyZ Сегодня, 17:41
      Цитата: ans
      Вместо Великой России...получилась Рашка. Молодцы...Вас победили.

      Великой Россия не станет давая поливать помоями своё прошлое, а вот Рашкой вполне.
      EwgenyZ
  9. Curious Сегодня, 15:58
    "Или сэра Элтона Джона".
    Это ж какое отвратительное зрелище получится, комикс про пи... пи... гея.
    Curious
    1. Слесарь Сегодня, 21:14
      Цитата: Curious
      комикс про пи... пи... гея.

      Педераст -это разрешенное слово ,гей тоже разрешенное ,можно не стесняться lol
      Слесарь
  10. andrej-shironov Сегодня, 16:16
    Отношение нас к Сталину, есть отношение нас к своей Родине. Остальное от лукавого.
    andrej-shironov
    1. Petr1968 Сегодня, 16:36
      Цитата: andrej-shironov
      Отношение нас к Сталину, есть отношение нас к своей Родине.

      Сами сейчас придумали? Продолжим Ваши мысли - ПУТИН и есть Россия, кто за него не голосует- 5я колонна!!! А по фильму...не знал пока не запретили. Теперь обязательно скачаю и посмотрю, давно комедий не смотрел.
      Petr1968
      1. Слесарь Сегодня, 21:16
        Цитата: Petr1968
        Сами сейчас придумали? Продолжим Ваши мысли - ПУТИН и есть Россия

        Совершенно буквально ,а как вы сумели догадаться ?!! wink
        Слесарь
  11. dedBoroded Сегодня, 17:01
    Прикольно и гротескно смотрелся бы фильмец, в котором жена одного американского президента собирает его мозги на крышке багажника автомобиля, и не забудьте про закадровый смех- ведь все это она проделывает на ходу!
    dedBoroded
  12. 1536 Сегодня, 17:46
    Остается только снять черную комедию про У. Черчилля. Это было бы достойным ответом англичанам-человеконенавистникам.
    Увы, у нашего "бомонда" даже мыслей не возникает, что есть такое понятие как "гордость". Один с детства подражал Битлам, другой вообще по-английски поет, а остальные просто дерут стили с аналогов, правда, творчески перерабатывая, адаптируя. Российская массовая культура была рождена вторичной, вторичной и остается. Поэтому всегда есть желание посмотреть и послушать оригинал.
    1536
    1. Слесарь Сегодня, 21:20
      Цитата: 1536
      Увы, у нашего "бомонда" даже мыслей не возникает, что есть такое понятие как "гордость". Один с детства подражал Битлам, другой вообще по-английски поет, а остальные просто дерут стили с аналогов, правда, творчески перерабатывая, адаптируя.

      А у сына Берии не было кому подражать ,он блин сам эпоху вершил -придумывал и творил ,неплохой инженер был ,жаль прервалась нить -когда было модно БЫТЬ УМНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ стране . am
      Слесарь
  13. brod Сегодня, 18:07
    "Сталин и его окружение – это наша история. И нам решать, нуждаемся ли мы в комедийно-гротескном освещении страниц нашей истории."
    Нуждается Запад.
    Показ с предварительны кратким, объективным анализом .этого фильма убедительно показал бы, как относится Запад к нашей истории. Возмущение граждан России и не только России, и было бы ответом на вопрос "нуждаемся ли мы в комедийно-гротескном освещении страниц нашей истории? ".
    brod
  14. mavrus Сегодня, 19:46
    Цитата: Ronald Reagan
    А что собственно скотского в этом замечательном фильме? winked

    А надо снять комедию как Джон Бут в театре выстелом из пистолета разносит башку Абрашке Линкольну, под взрыв хохота в зале. И ведь главное так оно и было. А затем посмотреть реакцию пиндocoв.
    Р.S. Название кинокомедии уже есть: "Такова участь тиранов!"
    mavrus
  15. Radikal Сегодня, 20:50
    Цитата: ans
    Возможно Вы правы! Но мы не коммунисты и не китайцы...

    Вы - это кто? Кого представляете, или (выражаясь популярным ныне в кино языком) - "за кого мазу тянете"?! wassat Или всё более прозаичнее, "Мы - Николай Второй"? tongue
    Radikal
  16. KachesGM Сегодня, 21:25
    Самое интересное, что по новым учебникам истории непонятно что творилось с марта 1953 года по 1956. Реально у многих школьников в памяти есть Сталин, потом Хрущев. Куда делся Берия-95% вообще его не вспомнят. Так что данный фильм-это в некоторой степени единственное, что будет помнить современная молодежь!
    KachesGM
  17. Алексий Сегодня, 21:54
    Цитата: Dzmicer
    Ай-яй-яй! Посягнули на святое! На власть советскую! На любимого нашего Иосифа Виссарионовича! На хитроумного Лаврентия Павловича! На многоуважаемого Никиту Сергеевича! На славного Георгия Констатиновича (единственный симпатичный персонаж этой комедии, и, наверное, лучший экранный Жуков вообще!).

    И да, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что этот фильм запретили не из-за того, что он искажает прошлое, а оттого, что отражает будущее РФ (ведь если не Путин, то кот!)

    Да уж, нет слов
    Особенно умиляет "лучший экранный Жуков"
    Даже не знаю как можно комментировать то что вы здесь намалевали.
    Алексий
Картина дня