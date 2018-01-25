21:47 25 января

В США проведено успешное огневое испытание ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX провела в среду успешное огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy, передает РИА Новости.



Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, на еще один шаг ближе к тестовому полету, говорится в сообщении компании, опубликованном в «Твиттере».


SpaceX также разместила 22-секундное видео, на котором видна вертикально стоящая на стартовой площадке ракета. После запуска двигателей стартовую площадку окутывают облака белого пара.

Ранее сообщалось, что «в ходе испытания впервые будут одновременно работать все 27 двигателей первой ступени ракеты в течение 15 секунд».

Ожидается, что первый тестовый старт ракеты-носителя Falcon Heavy, которую компания строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, может состояться в конце января.

Традиционно SpaceX проводит огневое испытание за несколько дней до старта. Тем не менее, дата возможного первого полета пока не объявлена.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. 210окв Сегодня, 15:04
    А что у нас?Какие новости из КБ и из "Роскосмоса"?Без комментариев?
    210окв
    1. Muvka Сегодня, 15:06
      А что, Роскосмосу на каждое событие в мире нужно отвечать новой разработкой или что? Я не понял вашего комментария. Хотя что с вас взять. Вы уверены, что большинство наших ракет, которые доставляют астронавтов к МКС - падают.
      Muvka
      1. 210окв Сегодня, 15:16
        Я уверен лишь в одном.Что космонавтика в нашей стране становится чемоданом без ручки.Впрочем это относится к многим отраслям науки и промышленности.К сожалению.
        Цитата: Muvka
        А что, Роскосмосу на каждое событие в мире нужно отвечать новой разработкой или что? Я не понял вашего комментария. Хотя что с вас взять. Вы уверены, что большинство наших ракет, которые доставляют астронавтов к МКС - падают.
        210окв
        1. Muvka Сегодня, 15:31
          Вы в курсе, что эта ракета должна была полететь в далеком 2013 году?
          Muvka
          1. prosto_rgb Сегодня, 19:13
            Цитата: Muvka
            Вы в курсе, что эта ракета должна была полететь в далеком 2013 году?

            должна
            но хэвик образца 2013-го несколько(раза в 3) отличается от представленного образца по грузоподъемности
            prosto_rgb
      2. Topotun Сегодня, 16:11
        Да и по большому счету - а оно нам СЕЙЧАС надо? Пилотируемый полет на Марс... А на хрена? Проще и правильнее очередную автоматическую станцию отправить.
        Topotun
        1. Zoldat_A Сегодня, 16:24
          Цитата: Topotun
          Да и по большому счету - а оно нам СЕЙЧАС надо? Пилотируемый полет на Марс... А на хрена? Проще и правильнее очередную автоматическую станцию отправить. ( good - Zoldat_A)

          Я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает...
          Слишком дорого нам обходятся приоритеты. Вспомните хотя бы нашу лунную программу - ничего, кроме тупого соревнования, не было. Вон, китайцы знают - "пусть русские с американцами грызут удила, выясняют, кто первее. А мы у первых потом лучшее слямзим..." Тем более, когда речь идёт о SpaceX. Был у них уже один такой энтузиаст - Говард Хьюз. Так тот в самом деле больной небом и самолётами больной был. А этот Илон - тупо рубит бабло на PR.... Растрезвонил, наобещал, денег набрал... Пущай полетают, пущай шишек набьют. А мы посмотрим, когда пора придёт, где соломки постелить....
          Ышшо неизвестно, как там американцев марсиане встретят... lol А то что-то они скоренько свою программу лунную свернули, по-пожарному (если вообще летали, в чём я лично весьма сомневаюсь - строили "Атласы", способные до Луны долететь, а сейчас "вдруг" тайные знания предков растеряли и покупают наши двигатели).
          Zoldat_A
        2. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 16:46
          Скорей всего очередную станцию утопить в океане, а бабки поделить.. У России сейчас нет ни одной автоматической станции за пределами орбиты Земли. Оно сейчас не надо только по тому, что таких людей как Королев, Глушко просто нет, а деньги выделенные разворовали бы..
          ALEX_SHTURMAN
      3. Кент0001 Сегодня, 16:23
        Нет. С космонавтами как раз долетают. Пока долетают. Но много чего и падает.
        Кент0001
    2. Antidote Сегодня, 15:08
      У нас Корона, Федерация и Лунная база! Да, и можно ещё ангару по кругу пустить.
      Antidote
      1. Кент0001 Сегодня, 16:24
        Бабла пилить не переселить.
        Кент0001
    3. новичок Сегодня, 15:11
      а у нас в сборке три “Ангары А5“. первый из которых передадут МО в этом году. Дмитрий, приветствую.
      новичок
      1. 210окв Сегодня, 15:22
        Гарик hi Да дай Бог что бы все прошло успешно.Кстати,"Ангара" когда была разработана и когда были запланированы первые старты?Я до начала 90-х годов выписывал постоянно "ТМ"..Уже тогда были в печати планы на эту ракету.В том числе с возвращаемые по-самолетному ступени.Ладно,в течение девяти лет ЕБН все пропивал но далее 17 лет что мешало?Фаберже?
        Цитата: новичок
        а у нас в сборке три “Ангары А5“. первый из которых передадут МО в этом году. Дмитрий, приветствую.
        210окв
        1. Genry Сегодня, 15:30
          Цитата: 210окв
          Ладно,в течение девяти лет ЕБН все пропивал но далее 17 лет что мешало?Фаберже?

          После пропития, надо было долги закрывать...
          Genry
        2. новичок Сегодня, 15:30
          Дим, да мы многое потеряли за 90е. востановить, как ты понимаешь сложнее, намного сложнее. ла и много чего ещё интересного у нас по ракетной части, в сборке и “Протоны“ и “Ангара1.2“ и “Рокот“... . если интересно, посмотри ВПК.нейм так интервью гендиректора Центра Хруничева.
          новичок
          1. 210окв Сегодня, 15:51
            Тут понимаешь уже не веришь официальным лицам.Да,у меня сокурсник работающий в Центре Хруничева в позапрошлом году уволился оттуда.Не потянула зарплата съёмную квартиру.Уехал на родину в Липецк.
            Цитата: новичок
            Дим, да мы многое потеряли за 90е. востановить, как ты понимаешь сложнее, намного сложнее. ла и много чего ещё интересного у нас по ракетной части, в сборке и “Протоны“ и “Ангара1.2“ и “Рокот“... . если интересно, посмотри ВПК.нейм так интервью гендиректора Центра Хруничева.
            210окв
            1. новичок Сегодня, 16:06
              ну в этом случае, что я могу сказать? вот так теряются кадры. может это связано с некоторым застоем, который наблюдался последние год, два, плюс неудачи “Протона“ .будем лишь надеяться, что все эти оптимизации и акционирование как то решат проблему обеспечения работников.
              новичок
            2. Orionvit Сегодня, 18:53
              Цитата: 210окв
              Тут понимаешь уже не веришь официальным лицам

              А американским официальным лицам вы верите безоговорочно. Вот когда полетят, и не в процессе плановых испытаний, с космонавтами на борту, вот тогда и будете кричать "гоп".А пока что рано. Тем более мы все прекрасно знаем западную привычку, пиарить всё подряд, которое потом оказывается пшиком.
              Orionvit
        3. dsk Сегодня, 15:33
          Здравствуйте Дмитрий!
          Цитата: 210окв
          Да дай Бог что бы все прошло успешно
          "Первая за 40 лет российская лунная миссия будет запущена в космос в 2019 году. О планах запуска аппарата "Луна-25" рассказали в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. Космический аппарат создается для изучения химического состава реголита полярных областей спутника Земли. Он должен выяснить наличие (или отсутствие) и концентрацию водяного льда и других летучих соединений космического происхождения, пояснили в ИКИ. Луноход оснастят специальными аппаратами, которые будут изучать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере Луны. (Телеканал "Царьград" 12:09, 25.01.18) hi
          dsk
        4. viktor_ui Сегодня, 17:01
          У меня книга на даче, с времен школы сталась. Выпуск 1979 г...так там БАЙКАЛ и АНГАРА уже были описаны и схематизированы ... ЧУДЕСА. Лет через пяток КЛИППЕР будут толкать за ноухау 21 века. ГРУСТНО.
          viktor_ui
    4. Genry Сегодня, 15:23
      Цитата: 210окв
      А что у нас?Какие новости из КБ и из "Роскосмоса"?Без комментариев?

      А когда уже кончится эпопея с Falcon Heavy. А то его с 2011 обещают запустить и всё бояться.
      Ведь собран он из уже отлетавших ступеней, с возможными скрытыми повреждениями и двигателями уже несколько раз пережившими шок включения-выключения. А двигателей аж 27 штук, и история их показывает склонность к взрыву. Это не просто один или два из 27 вырубиться на взлёте - это разнесёт к чертям всю ракету.
      Бояться они, очень неуверенны, столько возни и потраченных денег...
      Genry
      1. voyaka uh Сегодня, 17:12
        "возможными скрытыми повреждениями и двигателями уже несколько
        раз пережившими шок включения-выключения"///

        1-ые ступени Спэйс-Х уже 4 раза летали повторно. С коммерческими спутниками.
        Все - успешно. Двигатели должны спокойно выдерживать до 10 циклов.
        voyaka uh
        1. Genry Сегодня, 17:30
          Цитата: voyaka uh
          Двигатели должны спокойно выдерживать до 10 циклов.

          Я думаю, вы понимаете, что даются средние предполагаемые значения. Какой-то везнчик может и выдержит и 100 включений. Но это не отрицает наличие невезунчика, у которого запас прочности уже иссяк или он стукнулся сильнее чем другие.
          Genry
          1. voyaka uh Сегодня, 19:02
            У качественной модели движка (качественные материалы и сборка)
            не бывает везунчиков и невезунчиков. Все двигатели должны выдерживать одинаковое
            (примерно) число включений.
            voyaka uh
    5. вадим dok Сегодня, 15:58
      Роскосмос просит США разрешить запускать новый лунный модуль с помощью американской тяжелой ракетой (Боинг).
      вадим dok
      1. Vlad.by Сегодня, 16:53
        Так легальную разведку никто не отменял. С разрешением придется дать и некоторые параметры агрегата.
        Vlad.by
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 19:44
          Цитата: Vlad.by
          Так легальную разведку никто не отменял. С разрешением придется дать и некоторые параметры агрегата.


          ну да, диаметр Американских ремболтов на Боинге давно уже хотелось узнать
          Маки Авелльевич
      2. saturn.mmm Сегодня, 18:15
        Цитата: вадим dok
        Роскосмос просит США разрешить запускать новый лунный модуль с помощью американской тяжелой ракетой (Боинг).

        США просит Россию запускать в космос их астронавтов.
        saturn.mmm
        1. BlackMokona Сегодня, 19:52
          Наши уже попросили места в их Орионах.
          08:51, 25 сентября 2017
          Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion
          BlackMokona
    6. KaPToC Сегодня, 17:01
      Цитата: 210окв
      А что у нас?Какие новости из КБ и из "Роскосмоса"?Без комментариев?

      Есть протоны, есть ангара, чего вам не хватает? Лишь бы пукнуть?
      KaPToC
    7. Sam_gosling Сегодня, 17:06

      А у нас вот что.
      Sam_gosling
      1. KaPToC Сегодня, 18:03
        Цитата: Sam_gosling
        А у нас вот что.

        То что там у вас никого не волнует, чем вас протоны и ангара не устраивает?
        KaPToC
  2. Серый брат Сегодня, 15:15
    Зачем они всю "колбасу" греют? У них стендов для прожига нету что ли?
    Серый брат
    1. prosto_rgb Сегодня, 19:21
      Цитата: Серый брат
      Зачем они всю "колбасу" греют? У них стендов для прожига нету что ли?

      Стенды есть только для одиночной Falcon 9, а 3 первых ступени одновременно туда не влазить.
      Потому так.
      prosto_rgb
  3. JonnyT Сегодня, 15:31
    Белый пар как бы намекает, что испытание вовсе было паровое а не огневое.
    Как говорится поживем -увидим. Американцы великие мастера фальтификаций
    JonnyT
    1. Topgun Сегодня, 16:50
      ужас че в головах...
      во время горения (внезапно) выделяется ВОДА, огромное количество воды + там же еще поливают водой стенки каналов по которым пламя идет и большая часть той воды испаряется...
      Topgun
      1. viktor_ui Сегодня, 17:05
        Да не,это там косяк Боб Марли выкуривает...поэтому и парит...и в головенках - ПАРИТ,ибо земля ПЛОСКАЯ. drinks
        viktor_ui
    2. prosto_rgb Сегодня, 19:23
      там под пусковым столом паровоз спрятан
      инфа 100%
      prosto_rgb
  4. rruvim Сегодня, 15:44
    Маск всё-таки молодец! "Встряхнул" даже нашу российскую молодёжь. Мой сын в Бауманке учиться, говорит, что после удач (неудач) Маска всё академическое болото зашевелилось...
    rruvim
    1. мыслитель Сегодня, 16:27
      На молодёжном сленге - прикольная и тестовая полезная нагрузка планируемого запуска.
      Маск отправит в космос свой вишневый родстер Tesla. Да, Илон Маск отправит в космос автомобиль, потому что может сделать это. Когда он впервые рассказал об этом, все восприняли это как шутку, но позже он подтвердил свои намерения.
      мыслитель
    2. dzvero Сегодня, 16:44
      И ето несомненная польза от Маска.
      Сам SpaceX ни что иное как приватизация наработок NASA. В их ракет нет ничего из Боинга и Лохкида. Ето как если у вас какой-то мавроди-петрик-скольковский регистрирует космическую конторку и ВДРУГ у него и готовые конструкции, и штат разработчиков, и полный доступ к инфраструктуре, и государственные гранты плюс полный набор перспективных конструкций... Менеджеры вашего Роскосмосса могут только завидовать скрипя зубами.
      dzvero
      1. prosto_rgb Сегодня, 19:38
        Цитата: dzvero
        Сам SpaceX ни что иное как приватизация наработок NASA

        нет.
        Цитата: dzvero
        и ВДРУГ у него и готовые конструкции,

        не было у него готовых конструкций. изучите тему.
        Цитата: dzvero
        и штат разработчиков,

        разработчиков наняли на рынке. кто то пришел, кто то и дальше работает в других ракетно-космических предприятиях USA
        Цитата: dzvero
        и полный доступ к инфраструктуре,

        опять нет.
        сначала они курили бамбук или сосали лапу на заброшенной военной базе в 600км на восток от побережья США.
        допустили потом, но не за бесплатно, а сдали в аренду
        Цитата: dzvero
        и государственные гранты

        не гранты, а твердый контракт на доставку грузов
        а это очень разные вещи.
        по таким же контрактам и роскосмос возит грузы и косманавтов на МКС.
        Цитата: dzvero
        плюс полный набор перспективных конструкций.

        только этот полный набор перспективных постоянно меняется
        ите хотя бы хэвик, кторый хотели сделать к 2013-му и теперешний вариант

        Вот, к слову, очень познавательный и подробный фильм с чего и как SpaceX начинали:
        как ни странно даже без политики и пропаганды
        prosto_rgb
  5. KelWin Сегодня, 15:55
    Зачем вообще нужен пилотируемый полет на Марс, непонятно. Безотносительно кто летит, Маск или мы или все вместе, зачем? Ну флаг в руки, посмотрим, чем это все кончится.
    KelWin
    1. rruvim Сегодня, 15:59
      Маск маскируется полётом на Марс. Вообще его компания в последнее время выводит американские военные спутники. Сверхтяжёлая ракета будет кстати...
      rruvim
      1. KelWin Сегодня, 16:02
        Рельсотрон в качестве полезной нагрузки хорошо вписывается...
        KelWin
        1. rruvim Сегодня, 16:07
          А что рельсотрон? Если у амеров не получилась пушка, то Китайцы оснащают свой новый авианосец электромагнитной катапультой.
          rruvim
          1. KelWin Сегодня, 16:12
            А точно ли не получилась... В условиях атмосферы не эффективно, а в вакууме, да плюс гравитация... Это они сказали, что сворачивают программу, но сказать не значит сделать...
            KelWin
            1. rruvim Сегодня, 16:25
              Я говорю о том, что контора Маска сделала больше 40-ка успешных пусков, что нельзя сказать о РОСКОСМОСе.
              rruvim
              1. KelWin Сегодня, 19:40
                Успехи Маска налицо, о чем тут спорить, что есть, то есть...
                KelWin
            2. Vlad.by Сегодня, 16:57
              Простите, а рельсотрон будет в качестве разгонного блока или оружия? Третий закон Ньютона никто не отменял...
              Vlad.by
              1. KelWin Сегодня, 19:38
                Не уверен, что правильно понял подоплеку вопроса) Что не так с третьим законом в случае если оружие? Вот энергообеспечение, это да, вопрос, но вдруг он решен как-то, суперконденсаторы или вообще натуральный реактор - кто и как контролирует, что на самом деле вывели? Заманчиво же, урановый лом с орбиты, запуск не засечь, подлетное время минимальное, перехват проблематичен. Но это я так, в порядке бреда) Просто потому, что полет на Марс еще больший бред winked
                KelWin
          2. ЗВО Сегодня, 16:28
            Цитата: rruvim
            А что рельсотрон? Если у амеров не получилась пушка, то Китайцы оснащают свой новый авианосец электромагнитной катапультой.


            Пушка у них получилась...
            Не получился требуемый для надводного корабля темп стрельбы...
            Для космоса вполне будет достаточно...
            ЗВО
            1. rruvim Сегодня, 17:52
              Но на эсминце есть хоть какая-то энергия, а в космосе? Не выведешь ведь газотурбинную установку в космос с топливом и обслуживающим персоналом sad
              rruvim
    2. donavi49 Сегодня, 16:34
      На текущем этапе - вообще смысла в пилотируемом немного, ну кроме научной программы в космосе, которую можно выполнять на орбите (в данном случае МКС). И то, в последнее время, все больше сомнений, насчет эффективности постоянной станции - вернее загрузки ее полезной научной работой, согласно вкладываемых средств.

      Автоматические станции, напротив показывают феноменальные результаты. Тот же Кассини-Гюгенс. Или Новые Горизонты. Или миссия на Комету. Или Джуно. Да и марсианские роверы.

      Ни одна из текущих задач - не обеспечивает экономически оправданной долговременной пилотируемой миссии. Научные работы можно продолжать поручать автоматическим станциям, вливая туда больше денег - следовательно создавая либо более сложные станции, либо больше станций.
      donavi49
  6. Azazelo Сегодня, 16:12
    Мммм, щас фанаты Маска завопят от радости и снова начнут поносить "Роскосмос".
    Azazelo
    1. rruvim Сегодня, 16:30
      А что его не поносить... Если завод Хруничева, мелко таки, просит 30 млрдов, что-бы не попасть под банкротство. И все эти млярды, это проценты коммерческим банкам. Смешно ведь. Градообразующие предприятие просит у Государство денег, что-бы покрыть коммерческие долги. Причём деньги смешные! Сколько у нас "Зенит-Арена" в Питере стоила? А?
      rruvim
    2. Туз Бубен Сегодня, 16:39
      Да как бы ни было, но у меня белая зависть к Маску..Делает ведь чертяка !
      И чтобы не говорили злопИхатели, летают его карандаши и садятся без всяких батутов на Своих двигателях..
      И датчики ,похоже,правильно у него ставят, и ПО в зависимости от точки пуска вовремя меняют...
      А бла бла у всех присутствует, но на бла бла далеко не улетишь...а у него летают...
      В общем привет Восточному и Ангаре...внуки наши смогут гордится ими, мы уж не доживем...
      Туз Бубен
      1. prosto_rgb Сегодня, 19:57
        Цитата: Туз Бубен
        садятся без всяких батутов на Своих двигателях..

        а он ещё и батут собирается делать, правда для ловли обтекателей
        prosto_rgb
  7. rruvim Сегодня, 16:39
    Я восхищаюсь Маском! Он делает презентации лунной базы и миссией на Марс. Он РЕАЛЬНО запускает в космос ракеты. Мои дети "следят" за его проектами , и читают его "безумные" планы. Обидно то, что страна, которая взрастила Королёва, Гагарина, талантливого организатора Берию и т.п. не в состоянии сейчас явить таких людей, как Маск. Одни чиновники из Роскосмоса... Унылые и некомпетентные. Кроме "распила" бабла...
    rruvim
    1. Туз Бубен Сегодня, 16:53
      К сожалению эта страна взрастила Власова, Горбачева,Ельцина , Чубайса...несть им числа..
      Туз Бубен
      1. rruvim Сегодня, 16:55
        О Власове не надо! А остальных взрастила местячковая синагога...
        rruvim
        1. Туз Бубен Сегодня, 17:03
          Просю пардону,.
          А таки кто тогда взрастил Власова, прозападные либероиды,школа, родители, система, или изначально в челе гнильца была ?
          Туз Бубен
          1. rruvim Сегодня, 17:54
            Очки он носил. Круглые. Много читал видать...
            rruvim
    2. KaPToC Сегодня, 17:09
      Цитата: rruvim
      Мои дети "следят" за его проектами , и читают его "безумные" планы. Обидно то, что страна, которая взрастила Королёва, Гагарина

      Время пионеров в ракетостроении давно прошло.
      KaPToC
      1. rruvim Сегодня, 17:42
        Может пионеров и прошло, но авантюристов нет. А Маск обычный авантюрист, и у него получается. Что там говорил Яковлев в "Иронии судьбы"?
        rruvim
  8. Старый26 Сегодня, 16:56
    Цитата: 210окв
    Гарик hi Да дай Бог что бы все прошло успешно.Кстати,"Ангара" когда была разработана и когда были запланированы первые старты?Я до начала 90-х годов выписывал постоянно "ТМ"..Уже тогда были в печати планы на эту ракету.В том числе с возвращаемые по-самолетному ступени.Ладно,в течение девяти лет ЕБН все пропивал но далее 17 лет что мешало?Фаберже?

    Цитата: Genry
    Цитата: 210окв
    А что у нас?Какие новости из КБ и из "Роскосмоса"?Без комментариев?

    А когда уже кончится эпопея с Falcon Heavy. А то его с 2011 обещают запустить и всё бояться.
    Ведь собран он из уже отлетавших ступеней, с возможными скрытыми повреждениями и двигателями уже несколько раз пережившими шок включения-выключения. А двигателей аж 27 штук, и история их показывает склонность к взрыву. Это не просто один или два из 27 вырубиться на взлёте - это разнесёт к чертям всю ракету.
    Бояться они, очень неуверенны, столько возни и потраченных денег...

    Чудны дела твои господи. Один читал об "Анагаре" в начале 90-х, второй считает, что с 2011 "Фалькон-9 Хэви" должен был летать? Ребята! Вы не из параллельной реальности случайно?

    Камрад 210окв
    Конкурс на создание "Ангары" был объявлен в августе 1992. завершился конкурс ЕМНИП в 1995. В 1997 году Хруницев предложил совсем другую (нынешнюю) схему. Возвращаемая по самолетному ступень, то есть "Байкал" была показана на выставке в Москве в 2001 году. Так что на десяток-полтора десятка лет свои воспоминания подкорректируйте. . Сажаемые по самолетному ступени в 80-х планировались, но отнюдь не для "Ангары", а для одного из вариантов "Энергии". Но в начале 90-х эти публикации были еще "грифованы"

    Камрад Genry
    Вы спрашиваете, когда закончится эпопея с Falcon Heavy??? Думаю числа 30 января, ну максимум в начале февраля. Никто его с 2011 года не обещал запускать. Концепция была принята в 2004, а на пресс-конференции в Вашингтоне в 2011 была "народу" представлена схема этой ракеты. Первоначальные планы запуска - 2013 год. Задержка на 5 лет по сравнению с десятилетиями задержки по "Ангаре" - мизерны

    Бояться? С чего бы это? Проблемы разумеется со ступенями были, никто не спорит. А вот насчет того, что "Хэви" будет собран из уже отлетавших ступеней - вы глубоко заблуждаетесь. Может быть впоследствии так и будет, но не на первых пусках.

    А двигателей аж 27 штук, и история их показывает склонность к взрыву. Это не просто один или два из 27 вырубиться на взлёте - это разнесёт к чертям всю ракету.

    В отличии от нашей Н-1 здесь задействована совсем другая схема. Работаю тоже 27 двигателей, но в блоках по 9. А такие испытания у них были, уже многократно. Из 47 пусков только 1 был неудачный и один частично удачный (нарушение в работе двигатели 2 ступени). так что связки по 9 двигателей у них уже летали как минимум безаварийно 46 раз. С чего сейчас должны эти связки взрываться?
    Старый26
    1. rruvim Сегодня, 17:08
      Ну это значит, что SpaceX экспериментирует, и не боится эту "связку" запульнуть. На Маска работают куча грамотных и мотивируемых инженеров. Многие из России. Почему нашей 16-ней власти не создать что-то подобное, или не навести порядок в Роскосмосе, в этом болоте?
      rruvim
    2. voyaka uh Сегодня, 18:59
      "будет собран из уже отлетавших ступеней - вы глубоко заблуждаетесь"///

      Однако, это так. Два из 3 блоков - точно б/у ступени.
      voyaka uh
      1. prosto_rgb Сегодня, 20:15
        Цитата: voyaka uh
        Однако, это так. Два из 3 блоков - точно б/у ступени.

        совершенно верно
        Цитата: prosto_rgb
        Эти «боковушки» летали при запуске телекоммуникационного спутника Thaicom 8 и при запуске грузового корабля к МКС.
        prosto_rgb
    3. prosto_rgb Сегодня, 20:14
      Цитата: Старый26
      Первоначальные планы запуска - 2013 год.

      В 2013-м должен был быть хэвик с полезной нагрузкой чуть больше теперешнего Falcon 9FT.
      Так что по сути задачи(пуски) которые SpaceX хотел вывозить хэвиком 2013-го года сечас возит Falcon 9FT.
      Но если писать про такое, то вообще выйдет полномасштабная "зрада" и "калесо генотьбы"
      Цитата: Старый26
      А вот насчет того, что "Хэви" будет собран из уже отлетавших ступеней - вы глубоко заблуждаетесь.

      Не будет, а уже собран.
      В марте 2017 года было анонсировано, что при первом запуске ракеты-носителя, в качестве боковых ускорителей будут повторно использованы 2 первые ступени ракеты-носителя Falcon 9, возвращённые после предыдущих запусков.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Falcon_Heavy
      Эти «боковушки» летали при запуске телекоммуникационного спутника Thaicom 8 и при запуске грузового корабля к МКС.
      Средняя часть первой ступени ранее не летала в космос, она отличается от боковых и специально усилена, чтобы выдерживать повышенное аэродинамическое воздействие и влияние со стороны полезной нагрузки во время полета.
      prosto_rgb
  9. Дормидонт Сегодня, 18:43
    В Голливуде выросла достойная смена Стэнли Кубрику
    Дормидонт
  10. Falcon5555 Сегодня, 19:33
    27 двигателей на одной ракете? Если вероятность пожара или взрыва одного - например 1%, то вероятность катастрофы - 1/3 (примерно). Чистая математика.
    Falcon5555
    1. BlackMokona Сегодня, 19:57
      Может потерять до трёх двигателей и успешно выполнить миссию, поэтому четырём нужно бахнуть.
      BlackMokona
      1. prosto_rgb Сегодня, 20:20
        Цитата: BlackMokona
        Может потерять до трёх двигателей и успешно выполнить миссию, поэтому четырём нужно бахнуть.

        если точнее то по 1 на каждом из ускорителей
        prosto_rgb
  11. APASUS Сегодня, 19:35
    Ранее сообщалось, что «в ходе испытания впервые будут одновременно работать все 27 двигателей первой ступени ракеты в течение 15 секунд».

    На опубликованном видео двигатели работали 6 с и то их точное количество неизвестно.Опять победа Маска?
    APASUS
    1. BlackMokona Сегодня, 19:58
      СМИ каких только заявлений не делали, и 15 и 12, скорее всего как обычно кто сколько навыдумывал
      BlackMokona
  12. Старый26 Сегодня, 19:46
    Цитата: Falcon5555
    27 двигателей на одной ракете? Если вероятность пожара или взрыва одного - например 1%, то вероятность катастрофы - 1/3 (примерно). Чистая математика.

    За 47 полетов сколько было взрывов ступени? Почему они должны рвануть сейчас, да к тому же с вероятностью в 30%
    Старый26
    1. BlackMokona Сегодня, 20:01
      За все пуски только один раз отказал один двигатель, но Дракон всё равно вышел на расчётную орбиту.
      Был один взрыв в связи с некачественными крепления баллона, несмотря на 10 кратный запас прочности сломалась при 60% нагрузки, и взрыв из за эксперементов с заправкой на стартовой площадке.
      BlackMokona
  13. Влад5307 Сегодня, 20:52
    Цитата: BlackMokona
    За все пуски только один раз отказал один двигатель, но Дракон всё равно вышел на расчётную орбиту.
    Был один взрыв в связи с некачественными крепления баллона, несмотря на 10 кратный запас прочности сломалась при 60% нагрузки, и взрыв из за эксперементов с заправкой на стартовой площадке.

    Это пока идет пиар-компания нового проекта - цыплят по осени считают. А журношлюхи что у нас, что у них одинаковы. Посмотрим как долго будет отрабатываться эта схема и насколько экономически выгодной она в итоге будет. А так да, в фанфары все любят дуть.
    Влад5307
    1. BlackMokona Сегодня, 21:34
      47 пусков уже, сколько ждать ещё?
      BlackMokona
Картина дня