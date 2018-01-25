В США проведено успешное огневое испытание ракеты Falcon Heavy
Американская компания SpaceX провела в среду успешное огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy, передает РИА Новости.
Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, на еще один шаг ближе к тестовому полету, говорится в сообщении компании, опубликованном в «Твиттере».
SpaceX также разместила 22-секундное видео, на котором видна вертикально стоящая на стартовой площадке ракета. После запуска двигателей стартовую площадку окутывают облака белого пара.
Ранее сообщалось, что «в ходе испытания впервые будут одновременно работать все 27 двигателей первой ступени ракеты в течение 15 секунд».
Ожидается, что первый тестовый старт ракеты-носителя Falcon Heavy, которую компания строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, может состояться в конце января.
Традиционно SpaceX проводит огневое испытание за несколько дней до старта. Тем не менее, дата возможного первого полета пока не объявлена.
Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, на еще один шаг ближе к тестовому полету, говорится в сообщении компании, опубликованном в «Твиттере».
SpaceX также разместила 22-секундное видео, на котором видна вертикально стоящая на стартовой площадке ракета. После запуска двигателей стартовую площадку окутывают облака белого пара.
Ранее сообщалось, что «в ходе испытания впервые будут одновременно работать все 27 двигателей первой ступени ракеты в течение 15 секунд».
Ожидается, что первый тестовый старт ракеты-носителя Falcon Heavy, которую компания строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, может состояться в конце января.
Традиционно SpaceX проводит огневое испытание за несколько дней до старта. Тем не менее, дата возможного первого полета пока не объявлена.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти